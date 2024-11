「豚肉が入ってるぞ！」イスラム教徒を激怒させた日本のレストランに呆れるフランス哲学者「自民党はこの店と同じ対応して負けた」

石破茂・自民党総裁が第103代首相に選出された。しかし、すでに自民党内には歴史的大敗を喫した衆院選の責任を石破に負わせようとする「石破おろし」の動きもあるという。フランス哲学者の福田肇氏は「石破のみに責任を負わせようとする自民党はオワコンだ」と厳しく非難するーー。

イスラム教徒を激怒させたレストランスタッフの振る舞い

私は数年ほどフランスの大学で教えたことがある。

そのときの教え子の一人のアルジェリア人が日本に遊びに来たので、東京のどこかのレストランで会食をした。

彼はカルボナーラを注文した。当然、ベーコンが入っている。彼イスラム教徒だ。

「豚肉が入っているじゃないか! メニューにはそんな材料名が書いてなかった。作り直してくれ」。憤然としてそうスタッフに告げた。

スタッフは、「承知しました。作り直します」と神妙に応え、2、3分後、「ベーコン抜き」カルボナーラが運ばれてきた。

「お待たせいたしました。ベーコン抜きでございます」

アルジェリア人は、「ただベーコンを抜いただけで、もとのものと同じじゃないか! 俺は、作り直せ、と言ったんだ」。

今度は険しい表情でクレームをつきつけた。

厨房のスタッフは、おそらくイスラム教の戒律についてタカをくくっていたのだろう。要するに視界から豚肉をはじいておけばいいんだろ、くらいの認識だったにちがいない。しかし、イスラム教徒にとって、豚といっしょに調理したもの、豚の成分が混入しているものは、たとえ塊としての肉片が入っていなくても、〝穢れたもの〟として拒絶される。

精神分析医フロイトが指摘したこと

ここで興味深いのは、ベーコンが混入した料理が最初に供された一回目よりも、豚肉無しで供した二回目のほうが、アルジェリア人の激昂を煽ったという逆説である。肉を〝取り除いただけ〟のカルボナーラの外観が、むしろ店側の無知、不誠実な対応をいっそう強調する〝シニフィアン〟(標識)として機能したのである。

このエピソードは、精神分析医フロイトの『否認』(Die Verneinung)と題された短い論文を私に連想させる。フロイトは、ここで、患者の無意識のなかに幽閉されていた観念が、「否認されることによって」という条件のもとで、その封印を解いて意識に突き抜けてくることがあることを指摘する。たとえば、「夢の中のその人物は誰なのでしょうとお尋ねですね。それは母ではありませんよ」と患者が精神分析家に言う。そのとき、患者は、無意識のなかに抑圧されている観念がとりもなおさず彼の「母」であるということを、「ではありません」という否定辞というタグとともに---つまり、「ではありません」という〝シニフィアン〟のもとに---表白しているのである。

自民党は、このレストランスタッフの振る舞いに似た対応をした

レストランのシェフは、アルジェリア人のクレームからわずか数分後に「豚肉〝無し〟の料理」を提供することで、翻ってこの料理が豚脂にまみれた元の料理と何も変わっていないこと、客の要望に真摯に取り合う意思をもたないことをはからずも証明してみせたのだ。

今回の衆院選における自民党の対応は、これとよく似ている。

とどまることを知らない物価の高騰にあえぐ国民を尻目に、少なくない数の自民党議員が、本来仕える相手である国民のためではなく、ただみずからの身分と既得権益を守るために、反社会的なカルト教団と癒着し、組織票を依頼していた。さらに、安倍派や二階派などの派閥の政治資金パーティーの参加チケットの販売のノルマを超えた分を所属議員に還流させながら政治団体の収支報告書に記載しないという、いわゆる「裏金問題」も露呈していた。

こうした、国民に対する背信行為が衆目を集めるなかで、党員のカルト教団との結託・協力に関する調査、および「裏金議員」に対する岸田政権による処分は---それらを徹底的に推進すると党そのものの存立構造が根底から瓦解してしまうため---きわめて中途半端なものにとどまった。岸田内閣に対する国民の信頼は地に落ち、支持率は発足以来最低の23%に下落する(2024年6月24日読売新聞)。そんななかで任期満了に伴う総裁選が2024年9月27日に行われ(岸田は出馬を辞退)、石破茂が第28代自民党総裁に選出された。

なぜ自民党のアウトサイダーだった石破が勝てたのか

それにしても、「異端として、みずからのキャリアを正統を黙認することの拒絶に費やしてきた反対派、自民党の完全なアウトサイダーとして広く知られてきた」(be widely perceived as a maverick, as the LDP’s consummate outsider, a dissident who has spent his career refusing to acquiesce to orthodoxy)(the Japan Times紙による)石破が、なぜ自民党の総裁選を勝ち抜くことができたのか。

総裁選には現行の総裁公選規程では過去最多となる9人が立候補した。党所属国会議員による368票と、全国の党員・党友等による投票に基づく総党員算定票368票の合計736票のうち、高市早苗が181票、石破茂が154票、そして小泉進次郎が136票を集める。過半数を超える得票数の候補者がいなかったため、高市早苗と石破茂による決選投票を実施。その結果、石破茂が過半数を超える215票(有向投票数409票)を獲得したのである。

高市か石破か、という決戦投票は、究極の二者択一

高市か石破か、という決戦投票は、究極の二者択一であったにちがいない。党内屈指の保守論客で「安倍路線の継承者」とも呼ばれており、実際、総裁選の際の推薦者20人のうち14名を旧安倍派が占めている高市早苗と、既成の派閥には属さず反安倍路線の非主流派石破茂、この二人の一騎打ちである。

派閥の中でも、収支報告書への不記載の額が多いとされているのが、最大派閥の安倍派であった。所属議員98人の大半が還流を受けていたことが明るみに出ただけでなく、安倍派の座長を務める元文部科学相の塩谷立と、安部派の有力者「5人組」にも裏金疑惑が持ち上がった(2024年1月19日付「東京新聞」ネット版)。さらに、故安倍晋三は、反社会的カルト教団およびその傘下にある保守系政治団体ともつながりが深かった。安倍路線の継承を公言してやまない高市を党の顔に据えれば、自民党は、国民の政治不信を招いた党体質に関して、まったく反省していないことを有権者に示すことになる。下手をすれば、与党の座から転落することもありうる。

そうすれば、残るはあとひとり、石破茂しかいない。石破は派閥に属しておらず、旧安倍派からの推薦人もいない、マージナルな〝浄い〟候補である。そう考えて、心情的には石破にくみしたくないが、党利のため石破に票を投じた党員たちもいただろう。こうしたシナリオのもとで、石破は自民党総裁に選出され、10月1日、衆参両院における首相指名投票の結果、第102代目の内閣総理大臣として指名されることになったのである。

自民党は「石破を使い捨てた」だけ

窮地に陥った自民党がとった戦略は、けっきょく、「表紙の取り替え」と「首相の使い捨て」という「奥の手」だった、とジャーナリストの塩田潮は述べる。すなわち、「国民の批判の嵐をくぐり抜け、新時代を装って新型のリーダーを担ぎ出す。党の体質や構造など、本質部分の変革が不可欠とわかっていても、変革に伴う失敗や党分裂のリスクを巧妙に避け、いわば古本の表紙だけを替えて、新本に見せる」(2024年9月13日「東洋経済online」)というやり口である。

まさしく、眼に見える肉片だけを除去して、肉無しカルボナーラを作り直したかのように見せかけたレストランの手法と同じではないか。

責任を石破だけになすりつける自民党の論理は正しいのか

石破首相は就任後、初めての記者会見で「衆議院を9日に解散、総選挙を10月27日におこなう」と明言した。

総選挙の結果は周知の通りである。自民党は、持っていた256議席の4分の1に相当する65議席を失い、自民党単独過半数も、与党過半数も失う。自民党のお家芸「表紙の張り替え」という安直な手法は、党利ばかりを守ろうとする自民党の不誠実な体質を逆説的にも強調することになった。あるいは、フロイト的に言えば、「派閥やカルトとは関係あり〝ません〟」という否定辞のみえすいた〝看板〟が、派閥政治やカルトとの結託という根深い病巣の残存を、有権者に察知させることになったのである。

衆議院を解散し、総選挙を挙行した石破茂は、自民党の歴史的大敗の責任を追求されるべきなのか。

自民党内の論理からすればそのとおりだろう。

しかし、本当に責任を取るべきなのは、国民の苦境をよそに、ただ自らの保身と金権の温存を図るためにだけなりふりかまわず姑息に動き回った裏金議員、および反社会カルト教団と持ちつ持たれつの関係を維持していた議員であり、彼らにロクな社会的制裁も課せない自民党の体質に依存する議員たちの方ではないか。

むしろ、国民の〝審判〟が、この程度の「大敗」にしか反映されていないことの方を、私は危惧する。