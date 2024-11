MIYAVI、THE LAST ROCKSTARS脱退理由を明かす「もっとケンカしたかった。ぶつかりあいたかった」

ギタリストMIYAVIが自身のインスタグラムを更新し、スーパーバンド・THE LAST ROCKSTARSからの脱退理由を明かした。12日に発表された脱退について、MIYAVIは「バンドの発表に関して、驚かせちゃってごめんなさい。去年から察しがついてたファンの方もいると思います」と切り出した。続けて「僕は、この4人で過ごす時間がとても大好きでした。たくさんのものを学ばせてもらったし、もちろん今も変わらず尊敬しています」と、メンバーへの感謝の意を表明。さらに「別に大きなケンカしたわけじゃないので、安心してね。むしろ、もっとケンカしたかった。ぶつかりあいたかった」と、関係の良好さを強調した。MIYAVIは「世界をロックする」というプロジェクトに本気で取り組んできたことを明かし、メンバーそれぞれが守るものがある中での難しさを感じたと語った。「これからも変わらず大好きで尊敬するお兄ちゃんたちです」とメッセージを送り、今後のメンバーの活動を応援する意向を示した。この投稿に対し、ユーザーからは「とっても寂しいけど、貴方は若いしどんどん前進して欲しい」「MIYAVIさん、報告ありがとう。また何時か時が来たら皆んな一緒の素敵なステージングを観せて下さいね」といった温かいコメントが寄せられている。MIYAVIの感謝と未来への期待が詰まったメッセージは、多くのファンの心に響いている。THE LAST ROCKSTARSは、2022年にYOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIの4人で結成されたスーパーバンド。NHK紅白歌合戦にも出演、国内外で注目を集めている。#MIYAVI#YOSHIKI#THE LAST ROCKSTARS