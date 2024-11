OpenAIのサム・アルトマンCEOが現地時間2024年11月6日に、「chat.com」のドメイン名を買収したことを明らかにしました。記事作成時点で「chat.com」はOpenAIのチャットAI「ChatGPT」にリダイレクトされるようになっています。Did OpenAI just spend more than $10 million on a URL? - The Verge

アルトマンCEOは2024年11月6日に、「chat.com」と記したポストをX(旧Twitter)に投稿。このリンクをクリックすると、ChatGPTにリダイレクトされます。これまで、chat.comのドメインはHubSpotの創設者兼CTOのダルメシュ・シャー氏が所有していました。2023年初頭にchat.comのドメイン名を約1550万ドル(約24億円)で取得したシャー氏は、2024年3月にchat.comのドメイン名を非公開の買い手に売却したことを発表。売却に際して、シャー氏は「取得に要した金額よりも高い額でドメインを売却した」と述べており、この買い手がchat.comのドメインを1550万ドル以上の額で購入したことが明らかになっています。シャー氏は「私がchat.comを購入した理由は単純です。チャットベースのUXがソフトウェアの次の大きなトレンドになると思うからです。自然言語インターフェースを介したコンピューターやソフトウェアとの通信は、とても直感的です。これは生成AIによって可能になりました」と述べています。その後、シャー氏は非公開の買い手がOpenAIだったことを公表しました。また、取引には現金ではなくOpenAIの株式が用いられたことも伝えられています。なお、OpenAIはchat.comのドメイン名を買収したことは認めたものの、買収に要した金額を明らかにしませんでした。