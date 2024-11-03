モンツァvsミラン スタメン発表
[11.2 セリエA第11節](U-Power Stadium)
※28:45開始
<出場メンバー>
[モンツァ]
先発
GK 30 ステファノ・トゥラーティ
DF 4 アルマンド・イッツォ
DF 22 パブロ・マリ
DF 44 アンドレア・カルボーニ
MF 13 ペドロ・ペレイラ
MF 14 ダニエル・マルディーニ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 アレッサンドロ・ビアンコ
MF 47 ダニー・モッタ
MF 77 ギオルゴス・キリアコプロス
FW 11 ミラン・ジュリッチ
控え
GK 21 セムエル・ピッツィニャッコ
GK 69 A. Mazza
DF 5 ルカ・カルディローラ
DF 19 サムエレ・ビリンデッリ
DF 33 ダニーロ・ダンブロージオ
DF 52 N. Postiglione
MF 27 マッティア・バローティ
MF 32 マッテオ・ペッシーナ
FW 10 ジャンルカ・カプラーリ
FW 24 ミルコ・マリッチ
FW 80 サムエレ・ビニャート
FW 84 パトリック・チュリア
監督
アレッサンドロ ネスタ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 17 ノア・オカフォー
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
※28:45開始
<出場メンバー>
[モンツァ]
先発
GK 30 ステファノ・トゥラーティ
DF 4 アルマンド・イッツォ
DF 22 パブロ・マリ
DF 44 アンドレア・カルボーニ
MF 13 ペドロ・ペレイラ
MF 14 ダニエル・マルディーニ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 アレッサンドロ・ビアンコ
MF 47 ダニー・モッタ
MF 77 ギオルゴス・キリアコプロス
控え
GK 21 セムエル・ピッツィニャッコ
GK 69 A. Mazza
DF 5 ルカ・カルディローラ
DF 19 サムエレ・ビリンデッリ
DF 33 ダニーロ・ダンブロージオ
DF 52 N. Postiglione
MF 27 マッティア・バローティ
MF 32 マッテオ・ペッシーナ
FW 10 ジャンルカ・カプラーリ
FW 24 ミルコ・マリッチ
FW 80 サムエレ・ビニャート
FW 84 パトリック・チュリア
監督
アレッサンドロ ネスタ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 17 ノア・オカフォー
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります