Microsoftが2024年5月に発表した操作履歴検索AI「Recall」は、セキュリティやプライバシーの観点から懸念の声が相次いだことを受け、2024年6月18日のCopilot+ PCリリース時点での搭載は見送り、2024年10月から試験的に配信されると発表されていました。しかしMicrosoftはまたしても繰り延べ宣言し、海外メディアのThe Vergeに対し「機能の準備にさらに時間が必要なことから、Recallのリリースを2024年12月まで延期する」との声明を発表しました。

Microsoft just delayed Recall again - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/31/24284572/microsoft-recall-delay-december-windows-insider-testingMicrosoft again delays Recall feature, says it will arrive for Windows Insiders on Copilot Plus PCs in December | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/software/operating-systems/microsoft-again-delays-recall-feature-says-it-will-arrive-for-windows-insiders-on-copilot-plus-pcs-in-decemberMicrosoft delays Windows Recall again, now by Decemberhttps://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-delays-windows-recall-again-now-by-december/2024年5月21日にMicrosoftは、PCにAIを統合した「Copilot+ PC」という新たな製品カテゴリを発表し、目玉機能として「Recall」を搭載することを明かしました。Recallは、ユーザーによるPC上の操作を定期的にスクリーンショット撮影し、光学式文字認識(OCR)でスキャンしてデータベースに保存することで、ユーザーが後から操作履歴を確認できるようにするという機能です。MicrosoftがWindows 11の新AI機能「Recall」を発表、PCで見たもの行ったことをすべて記録しあとから検索できるパワフルすぎるAI検索機能 - GIGAZINEしかし、Recallによってユーザーが入力したパスワードや銀行口座番号などの機密情報が保存され、さらにハッキングによる情報漏えいのリスクがあることから、イギリスのデータ監視機関が調査に乗り出すなど、世界中でRecallのリスクに関する議論が行われるようになりました。後にMicrosoftはRecallのリリース延期と機能の見直しを行うことを発表しています。Microsoftが物議を醸すRecall機能の搭載をCopilot+ PCのリリース当初では見送ることを発表 - GIGAZINEその後、「スクリーンショットなどのRecall関連の情報は常に暗号化される」「暗号化キーはTPMで保護され、特殊な仮想化ベースのセキュリティ空間でのみ操作可能」などのセキュリティ対策やプライバシー対策について公開したMicrosoftは、2024年10月からWindows Insider向けに試験的にRecallをリリースすることを発表しました。その際Microsoftは「お客様に、Copilot+ PC上で、信頼できる安全なRecall体験を提供することをお約束します。以前6月13日にお伝えしたように、すべてのCopilot+ PCでRecallを利用できるようにする前に、Windows Insiderコミュニティの貴重な専門知識を活用するため、リリースのアプローチを調整しました」と述べていました。Microsoftが物議を醸す「Recall」機能を2024年10月からWindows Insider向けに提供することを発表 - GIGAZINEしかし、Microsoftは2024年10月31日にThe Vergeに対し、当初2024年10月に予定されていたWindows Insider向けのRecallの配信が2024年12月まで延期されることを明かしています。Microsoftのシニアプロダクトマネージャーであるブランドン・ルブラン氏は「私たちは、安全で信頼できる体験をRecallで提供することに取り組んでいます。これらの重要なアップデートを確実にユーザーに提供するために、エクスペリエンスを洗練するための作業に時間を要しています」と述べました。The Vergeによると、2024年6月のリリース延期後にRecallでは多くのバグが表面化し、Windows 11内でのリコールの表示方法や機能に影響を与えているとのこと。そのためMicrosoftはRecallの展開を遅らせて、セキュリティ対策の見直しや機能のオン・オフなどの修正を行っているそうです。