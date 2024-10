サザンウィッシュは、さわやか倶楽部に導入した介護・医療業界向け事務業務プラットフォーム「Mediboard」の導入事例を公開しました。

サザンウィッシュ「Mediboard」

サザンウィッシュは、さわやか倶楽部に導入した介護・医療業界向け事務業務プラットフォーム「Mediboard」の導入事例を公開。

■Mediboardとは?

Mediboardは介護・医療業界向けに開発されており、『在庫の適正化やコスト管理』『業務のペーパレス化』を解決するための3つの主要機能があります。

1) お伺い書機能

稟議書をデジタルワークフロー化する機能です。

多様な書式の書類が簡単に作成できる点と、自在に承認経路を設定できる点が特徴です。

ファイル添付や稟議書同士のリンクをすることでペーパレス化を実現します。

2) 契約・資産管理機能

各契約内容や車や医療機器などの資産を管理する機能です。

契約終了日をメール通知することもできるため、見落としを防いだり、登録した契約書の検索も簡単にできます。

3) 購買・在庫管理機能

医療材料や医薬品の購買・在庫管理を行う機能です。

現場の申請から業者への発注やその後の納品登録をMediboard上で完結することができる点が特徴です。

購買状況やコストを可視化し、在庫を適正化することが可能です。

Mediboard 在庫管理画面

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 介護・医療業界向け、『業務のペーパレス化』など解決!サザンウィッシュ「Mediboard」 appeared first on Dtimes.