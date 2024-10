10月23日 公開

日清食品が10月23日にXで公開した、カップヌードル「濃厚ミルクシーフー道ヌードル」の紹介映像が話題となっている。

公開された映像の元ネタは、実演販売士のタイガー尾藤さんと、女優の鳥羽美音子さんがコンビを組んで水素水商品を実演販売する動画。この動画内での鳥羽さんのセリフ「あ~!水素の音~!」がかなり耳に残るフレーズとなっており、当時ネットやSNSを中心に大きな話題となった。

そんな伝説的な動画が令和6年にカップヌードルシリーズの冬限定商品「濃厚ミルクシーフー道ヌードル」の紹介映像として再現登場。映像内に登場するのは、まさかのタイガー尾藤さんと鳥羽美音子さんご本人という、かなり力の入ったものとなっている。もちろん、耳に残るあのフレーズもしっかり再現されている。

また、映像内ではリズムゲーム「ビートマニア」シリーズなどに収録された楽曲「Daisuke」のPVが「大好き」というセリフにカットインする形で唐突に差し込まれており、ニコニコ動画などで話題となった動画が合わさるユニークなものとなっている。

当該Xのリプ欄には驚きや当時を懐かしむ声などが多数見受けられる。

