【田野憂1st写真集 えるかっぷ。】10月21日 発売価格:4,180円

小学館は10月21日、田野憂さんの写真集「田野憂1st写真集 えるかっぷ。」を発売した。価格は4,180円で、A4判/112ページの仕様となる。

「週刊ポスト」が“令和史上最高のグラビアアイドル” として発掘し、奇跡のデビューを果たした田野さんは、まるで漫画の世界のようなLカップバストとそれに似つかわしくないスレンダーボディで、瞬く間にXで10万人以上のフォロワーを獲得。「田野憂1st写真集 えるかっぷ。」は、田野さん渾身のフルヌードで臨んだ写真集となる。

撮影地は田野さん本人も思い入れのある沖縄・宮古島。晴れ晴れとした最高のロケーションを舞台に、愛嬌のある笑顔とLカップバストが堂々と炸裂。どこまでも海が広がるビーチ、モダンな設えのヴィラとプール、リゾートホテルのベッドでは、屋内外を問わずオールヌードでさらけ出した。1st写真集にして最大露出、最大肉感のマスターピースとなる。

なお、11月2日13時より「田野憂1st写真集『えるかっぷ。』発売記念ハイタッチ&お渡し会」が書泉ブックタワーにて開催されるほか、同日11月2日17時からは「小学館カルチャーライブ!YouTubeチャンネル」にて「田野憂1st写真集『えるかっぷ。』刊行記念オンラインサイン会」が開催予定。詳細は特設ページにて公開されている。

□「田野憂1st写真集『えるかっぷ。』発売記念ハイタッチ&お渡し会」のページ

□「田野憂1st写真集『えるかっぷ。』刊行記念オンラインサイン会」のページ

【田野憂さんのコメント】

大好きなカメラマンさん、メイクさん、スタイリストさん、編集者さんのメンバーでの撮影だったので「ただいま」って感じで合流しました! 猛暑でとにかく大変でしたがカメラの先に皆がいることをモチベーションにして頑張りました!

蜂がブンブン飛んでいるひまわり畑でギャーギャー騒いだり、海で蟹に追いかけ回されたり、でっかいヤドカリ同士が交尾しているのを見て笑ったり、今まで見たことのない位の大きな蜘蛛と遭遇して猛ダッシュで逃げたり、皆とアイス食べながら移動したり……カメラを向けられた時は本気で臨み、オフの時はゲラゲラ笑って楽しいロケ撮影でした(ハート)

写真集を買って何度も見て、私とひと夏の思い出を一緒に振り返り楽しみましょう!今日も明日も永遠に心のお天気晴れで居ようね(ハート)

撮影:熊谷貫

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.