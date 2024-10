セガ ラッキーくじに、「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の20周年を記念したグッズが登場!

「ラブ」と「ベリー」になれるTシャツやリストバンドなど、ファン待望のアパレルのほか、録りおろしメッセージが楽しめるAR機能付きアクリルスタンドキーチェーン、カードセットなどが展開されています☆

セガ ラッキーくじ「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」

価格:1回 770円(税込)

※オンラインでは初回購入時のみ別途+送料500円(税込)が発生します

発売日:2024年10月19日(土)より順次

※セガ ラッキーくじオンラインでは2024年10月21日(月)より発売

販売店舗:ファミリーマートの一部店舗、各種ホビーショップ

セガ ラッキーくじに、「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」のグッズが登場!

「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」20周年を記念して発売されます。

8等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまが貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。

「ラブ」と「ベリー」のTシャツや、アクリルスタンドキーチェーン、カードセット、ゲームプレイ時間を延長できる「マジカルタイムプラスカード」のデザインを再現した目覚まし時計など、ファンにはたまらないラインナップ。

セガ ラッキーくじオンラインでも数量限定で発売されます☆

ラブ賞 ピタTガール Tシャツ(全1種)・ベリー賞 ピチッと黒T Tシャツ(全1種)

「ラブ」と「ベリー」になれるファンにはたまらないTシャツ。

「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」のメインビジュアルで2人が着用しているTシャツが細かく再現されています。

A賞 おきにいりをいれよう☆カードホルダー(全3種)

「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」のゲームで使うカードを収納できるカードホルダー。

20周年デザインを含め、3種類が展開されています。

それぞれのデザインで異なるファッションにも注目です。

※オンラインくじはランダム当選となります

B賞 オシャレにきめるよ!リストバンド(全2種)

「ラブ」と「ベリー」になりきれるリストバンド。

こちらも、2人が着用しているものを再現したグッズです。

ピンクと白のギンガムチェックと、星が描かれたボーダー柄の2種類展開です。

※オンラインくじはランダム当選となります

C賞 ドレスアップ♪アクスタキーチェーン(全12種)

カードに登場する衣装を再現したアクリルスタンドキーチェーン。

ここでしか聞くことのできない、「ラブ」と「ベリー」の録りおろしメッセージが楽しめるAR機能付きです。

※ブラインドパッケージ

※メッセージは全2種です

※再生にはスマートフォン専用アプリ「Play AR」のダウンロードが必要となります

D賞 かわいくかざっちゃお☆カードケース(全6種)

オシャレまほうカードの枠がデザインされたカードケース。

お気に入りのカードはもちろん、写真などを飾るのもおすすめです。

歴代カードのデザインはもちろん、20周年のデザインも展開されています。

E賞 いつもいっしょ♪クリアファイルandステッカーセット(全8種)

クリアファイルとステッカーのセット。

お仕事や学校でクリアファイルを使ったり、身の回りのものにステッカーを貼れば、いつでも「ラブ」と「ベリー」と一緒です。

メインビジュアルデザインや季節感あふれるデザインなど、計8種類のデザインが展開されています。

※オンラインくじはランダム抽選です

F賞 またあえたね♪オシャレまほうカードセット

ゲームで使うオシャレまほうカードを再現したセット。

ヘアスタイルとお洋服、靴などのカードが3枚ずつセットになっています。

※ブラインドパッケージ

ラストラッキー賞 オシャレしよ☆マジカルタイムプラス(目覚まし時計)(全1種)

ゲームプレイ時間を延長できる「マジカルタイムプラスカード」のデザインを再現した目覚まし時計。

フォルムや文字盤のデザインなどが忠実に再現された、ファンにはたまらない賞品です。

ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”も登場!

抽選で20名様に「ラストラッキー賞 オシャレしよ☆マジカルタイムプラス」が当たります。

※オンラインくじのダブルラッキー賞は、提供方法が異なります。詳しくは10月21日オープン予定のオンラインくじサイトを確認ください

ファンにはたまらない、子どもの頃の思い出を堪能できるラッキーくじ。

セガ ラッキーくじに、「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」は、2024年10月19日(土)より順次発売です☆

©SEGA

