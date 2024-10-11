ÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇ¹âGK¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡WÇÕÍ½Áª3ÀïÏ¢Â³0Éõ¡ÄOB¤¬´¶¤¸¤¿¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÄ¶¤¨¡É¤Î²ÄÇ½À¡Ú¸«²ò¡Û
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã·ª¸¶Í¦Â¢¡Û¥µ¥¦¥¸ÀïÁ°È¾42Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾è¤Ã¤¿¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè3Àá¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Å¨ÃÏ¤Ç2-0¤È¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢´°Éõ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿GKÎëÌÚºÌ±ð¤òÆüËÜÂåÉ½OB·ª¸¶Í¦Â¢»á¤â¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Ä¾¶á¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤Ç0-1¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾14Ê¬¡¢MFÆ²°ÂÎ§¤Î¥Ñ¥¹¤òº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éMF»°ãø·°¤¬Ãæ±û¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬Æ¬¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Ü¡¼¥ë¤ËMF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬Áö¤ê¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎò»Ë¾å¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï4»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤¬½é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¸åÈ¾36Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¾®Àî¹Ò´ð¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£¼éÈ÷¿Ø¤â¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¹þ¤á¡¢2-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀï¡Ê7-0¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¡Ê5-0¡Ë¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢Á°È¾42Ê¬¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢DF¥µ¥¦¡¼¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥Ï¥ß¥É¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤¬¼éÅÄ¤Î¸Ô²¼¤òÈ´¤±¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢±Ô¤¤È¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ±¦¼ê°ìËÜ¤Ç¥»¡¼¥Ö¡£¥Ô¥ó¥Á¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½OB·ª¸¶»á¤Ï¡¢¡ÖÎëÌÚ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¥Ö¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤Ä¤Ê¤®¤ÎÉôÊ¬¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢º£µ¨°ÜÀÒ¤·¤¿¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÎëÌÚ¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÆ°ÍÉ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã«¡Ê¹¸À¸¡¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤äÂçÇ÷¡Ê·É²ð¡¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤éÀ¨¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡·ª¸¶»á¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÀî¸ýÇ½³è»á¡¢Æê粼Àµ¹ä»á¡¢ÀîÅç±Ê»Ì¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë¤òÆüËÜ¿ÍGK¤ÎÎòÂåºÇ¹âÊö¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬°ÎÂç¤Ê3¿Í¤È¤Ï¤Þ¤º°ã¤¦¡£¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âGK¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£ÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇ¹âGK¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤Ë¤â¤µ¤é¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤À¤¬¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Î·ë²Ì¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢ÂåÉ½¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë