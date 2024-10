バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ『SOFVIMATES(ソフビメイツ)』

ひとつだけでもとても可愛く、思わず手に取りたくなる存在感が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな『SOFVIMATES』から、「ベイマックス」が登場!

バンプレスト「ディズニーキャラクター おおきなSOFVIMATES 〜BAYMAX〜」

© Disney

登場時期:2024年10月10日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約17cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/item/2719875/

今回紹介するのは、「ベイマックス」デザインの「おおきなSOFVIMATES」

ハートを持ったビッグサイズのソフビフィギュアです。

© Disney

「ベイマックス」は心とカラダの健康を守るケア・ロボット。

空気の詰まった柔らかボディをソフビで表現しました。

© Disney

大きなハートをぎゅっと抱きしめた心温まる印象のフィギュア。

丸みを帯びた体格や色使いも丁寧に再現しています。

ちょっと首をかしげたように見える表情もかわいい!

デスクなど身近においておきたくなる癒やしのフィギュア。

バンプレスト「ディズニーキャラクター おおきなSOFVIMATES 〜BAYMAX〜」は、2024年10月10日(木)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

