MAMAMOO ムンビョル、ファンへの無限の愛を語る「いつも幸せを感じていてほしい」

MAMAMOOのムンビョルが、デビュー後初めてファッションマガジンで単独カバーを飾った。ファッションマガジン「THE STAR」は、ムンビョルと撮影した9月号のカバーとグラビアを公開した。今回のグラビアは「ムーンライト」というテーマの下、ムンビョルの多彩な色を映し出した。ムンビョルは切なげな清純美と深まった魅惑的な雰囲気を行き来し、幅広い表現力を証明した。グラビアと共に行われたインタビューでは、ムンビョルは8月21日に発売された1stリパッケージフルアルバム「Starlit of Twinkle」について「夏のすがすがしさを見せながらも、多くの方に癒しを伝えるために歌詞に気を配った。リスナーたちが曲を聞いて“幸せだ”という感情を感じられることを願う」と伝えた。

ムンビョルは最近、アジア地域で1stワールドツアー「Moon Byul 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit]」を開催し好評を博したことについて「多くの方々に喜んでいただき、嬉しかった。曲を一緒に歌ってくれたときが、とても心に残った」とし、「下半期には他の地域にいるファンの皆さんにも会いに行く予定」とコメント。今後の活動に対する期待を高めた。自分自身が一番輝く瞬間として「ファンが自分を見つめるとき」と述べたムンビョルは「ファンの皆さんにはそれがどんな場面であろうとも、もっといろんな姿をお見せしたい。いつも幸せを感じ、リラックスした気持ちで私に会いに来てくれると嬉しい」と愛情を表現した。最後にムンビョルは「これからが楽しみな人」になりたいとし、「多くの人々に様々な分野を楽しみ、また上手にできる人であることを知らせたい」としっかりとした抱負を明かした。ムンビョルは1stフルアルバムのリパッケージ「Starlit of Twinkle」で世界7つの地域のiTunes「トップアルバム」チャート1位を獲得した。夏、清涼、癒し、慰めなどのメッセージを自分だけの色で表現した中、ムンビョルはこれからも多様なウェブバラエティコンテンツなどでファンに会う予定だ。