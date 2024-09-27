U-19日本代表のミャンマー戦スタメン発表!! 中1日の過密日程、10番MF大関友翔ら初先発でU20アジア杯予選2連勝へ
[9.27 U20アジア予選GL第2節 U-19日本 - U-19ミャンマー ビシュケク]
U-19日本代表は27日にAFC U20アジアカップ予選第2節のミャンマー戦を行う。日本時間午後7時のキックオフを前に、スターティングメンバーが発表された。
初戦から中1日の日本は6人のメンバー変更。国内で行った強化試合を負傷欠場したMF大関友翔(福島)のほかGK後藤亘(FC東京U-18)、DF塩川桜道(流通経済大)、DF池田春汰(筑波大)、MF中川育(流通経済大)、MF西原源樹(清水)が先発入りした。
今予選は各組1位の10チームと2位のうち成績上位5チームが中国開催のU20アジア杯出場権を獲得する。ロス五輪世代の日本は初戦のトルクメニスタン戦を2-0で勝利。29日の最終節では開催国のキルギスと対戦する。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 後藤亘(FC東京U-18)
DF 2 本間ジャスティン(横浜FM)
DF 5 市原吏音(大宮)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 16 池田春汰(筑波大)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 10 大関友翔(福島)
MF 17 中川育(流通経済大)
MF 18 廣井蘭人(筑波大)
MF 20 西原源樹(清水)
FW 9 神田奏真(川崎F)
控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 23 荒木琉偉(G大阪ユース)
DF 3 高橋仁胡(C大阪)
DF 4 喜多壱也(京都)
DF 19 中光叶多(中央大)
DF 21 布施克真(日大藤沢高)
MF 7 佐藤龍之介(FC東京)
MF 8 保田堅心(大分)
MF 11 平賀大空(京都)
MF 14 中島洋太朗(広島)
FW 13 井上愛簾(広島)
FW 22 横山夢樹(今治)
監督
船越優蔵
U-19日本代表は27日にAFC U20アジアカップ予選第2節のミャンマー戦を行う。日本時間午後7時のキックオフを前に、スターティングメンバーが発表された。
初戦から中1日の日本は6人のメンバー変更。国内で行った強化試合を負傷欠場したMF大関友翔(福島)のほかGK後藤亘(FC東京U-18)、DF塩川桜道(流通経済大)、DF池田春汰(筑波大)、MF中川育(流通経済大)、MF西原源樹(清水)が先発入りした。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 後藤亘(FC東京U-18)
DF 2 本間ジャスティン(横浜FM)
DF 5 市原吏音(大宮)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 16 池田春汰(筑波大)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 10 大関友翔(福島)
MF 17 中川育(流通経済大)
MF 18 廣井蘭人(筑波大)
MF 20 西原源樹(清水)
FW 9 神田奏真(川崎F)
控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 23 荒木琉偉(G大阪ユース)
DF 3 高橋仁胡(C大阪)
DF 4 喜多壱也(京都)
DF 19 中光叶多(中央大)
DF 21 布施克真(日大藤沢高)
MF 7 佐藤龍之介(FC東京)
MF 8 保田堅心(大分)
MF 11 平賀大空(京都)
MF 14 中島洋太朗(広島)
FW 13 井上愛簾(広島)
FW 22 横山夢樹(今治)
監督
船越優蔵