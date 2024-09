BIGLOBE旅行(注1)では、旅行会社から届く予約完了メールを利用者が「宿みっけ」に転送、もしくは希望する宿と宿泊条件を登録することで、より安い条件の宿泊プランが出たときにお知らせが届くサービス「宿みっけ」を提供中です。

BIGLOBE旅行(注1)では、旅行会社から届く予約完了メールを利用者が「宿みっけ」に転送、もしくは希望する宿と宿泊条件を登録することで、より安い条件の宿泊プランが出たときにお知らせが届くサービス「宿みっけ」を提供中。

本日より「宿みっけ」の解析システムに生成AIを導入することで、これまでの3倍以上の旅行会社の予約完了メールが解析対象になったほか、国内宿泊施設の公式サイトの予約メールについても対象となりました。

宿泊予約完了メールの転送で「宿みっけ」を利用する場合、これまで限られた10社の旅行会社が運営する宿予約サービスのメールのみが対象でした。

そのため一部の「国内の旅行会社」や「外資系旅行会社」、「宿泊施設の公式サイト」のメールには対応できていませんでしたが(注2)、本日から導入した生成AIにより、特定の宿予約サービスのメールに限らず、宿泊予約完了メールであれば必要な情報を柔軟に読み取ることが可能になりました。

なお「宿みっけ」のサービス開始(2023年8月29日)から約1年が経過しており、2024年8月31日までの「宿みっけ」累計利用者数は2.5万人、そのうちの21%の方に平均15,212円安いプランの通知を届けました。

BIGLOBEは、これからもAI活用をすすめ、人と社会の多様な未来づくりに貢献する「SDGs Action by BIGLOBE」を推進していきます。

■「宿みっけ」について

「宿みっけ」は、旅行会社から届く予約完了メールをお客さまが「宿みっけ」に転送、もしくは希望する宿泊条件を設定することで、BIGLOBE旅行で提携している旅行会社、より好条件のプランがないかを自動確認し、該当するプランが見つかったらお知らせする無料のサービスです。

予約完了メールを転送する場合は、宿名、宿泊日、1室あたりの宿泊人数、部屋タイプ、食事条件、禁煙・喫煙部屋の指定有無を読み取り、お客さまに確認のうえ設定された条件よりも好条件の空室がでた場合に通知が届きます。

(注1)

楽天トラベル、JTBなど、大手宿泊予約サイトが提供する450万件以上の国内ホテル・旅館の宿泊プランを比較できる無料のWebサイトならびにアプリです。

(注2)

これまでは楽天トラベル、JTB、日本旅行など10社の旅行会社から届く予約完了メールに関して、宿泊条件を解析できました。

生成AIの導入により、30社以上の旅行会社、および宿泊施設の公式サイトで予約したとき届く予約完了メールについても宿泊条件を解析可能となります。

なお解析できるのは国内予約かつ日本語メールのみとなります。

※記載されている会社名、商品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

