放送・配信中のアニメの最終回が近づき、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2024年秋に始まるアニメの数は、70本超。オリジナルアニメでは、2018年秋のマチ★アソビで初のパイロット版上映会が行われた「メカウデ」、原案公募企画から生まれた「魔法使いになれなかった女の子の話」、釣りを題材にした「ネガポジアングラー」などが放送されます。原作ありの作品は漫画原作が約40作品と最も多く、2024年3月に急逝した鳥山明さんがストーリーやキャラクターを手がけた「ドラゴンボール」シリーズ最新作「ドラゴンボールDAIMA」、SNS連載の人気作品を原作とした「ねこに転生したおじさん」、「うる星やつら」に続く高橋留美子作品のリメイク作でメインキャストは続投する「らんま1/2」、ビッグコミックスピリッツ連載作品で「星雲賞」コミック部門を受賞した「チ。ー地球の運動についてー」、劇場版も制作された人気学習漫画が原作の「科学×冒険サバイバル!」、ジャンプ+連載の話題作「ダンダダン」「株式会社マジルミエ」などが並びます。

様子のおかしい男子高校生・村井は担任の田中先生に恋をしている。



しかし一方の田中は乙女ゲームの推しキャラクター「春夏秋冬(ヒトトセ)」に恋をしている。



そんなことはつゆ知らず、田中に告白をする村井だったが、「黒髪ロン毛は恋愛対象外」と一蹴されてしまうーー



ところが翌日、髪型を一新して現れた村井は田中の”推しキャラ”そのものの姿となっていた。



激しく動揺する田中と猛烈にアプローチをし続ける村井、果たしてこのおかしな恋の行方はどうなっていくのか…!?

涼花が昼寝から目を覚ますと、「絶対にマンションから出るな」という母からのメッセージが……。



知らぬ間に、どうやらマンションは誰も入ることのできない“監禁区域”になっていた。



主人公の女子高生・涼花は、封鎖されたマンションから脱出するため、謎の未確認生命体“X”(サイ)と対峙することに。



ループする絶望の中で活路を見出し、涼花は無事家族のもとへ帰れるのか……!?

「妹の代わりに俺の子を産んでもらおう」



結婚に愛など無い、そう思っていた。軍人の猛愛を知るまで――…



子爵家令嬢でありながら社交界では行き遅れ、親からは厄介者扱いの麻子。



ある日、唯一大切にしている妹に冷酷で荒々しいと噂の軍人・木戸との縁談が持ち上がる。



阻止するため麻子は身代わりに嫁ぐことを申し出るが…!?

高校生活を“ぼっち”で過ごしていた遥は、授業中に突然クラスメイトと共に異世界召喚に巻き込まれてしまう。



チートスキルが並ぶリストから好きなスキルを選んで神様から与えられる――はずが、チートスキルは早い者勝ちで既にめぼしいものはクラスメイトに取り尽くされていた!?



神様の逆ギレで残ったバッドスキルを全て押し付けられた遥は、スキル『ぼっち』のせいで、異世界でも孤独に冒険することに……。



チートに頼らず、チートを超えてやる――



最強”ぼっち”の異世界HARDモード攻略譚、開幕!

トレジャーハンターになろうぜ



目指すはただひとつ、世界最強の英雄だ



かつてそんな誓いを交わした六人の中でひとりだけ圧倒的に才能がなかった少年がいた。



ある日挫折を口にした彼に、幼馴染は言った。



「クライ、お前、特に役割ないんだからリーダーやれよ」



才能があり過ぎる怪物達(=幼馴染達)で結成されたパーティ《嘆きの亡霊(ストレンジ・グリーフ)》は数年にしてその名を帝都中に轟かせ、そのてっぺんに据えられた彼はあれよあれよという間に最強パーティのリーダーとして祭り上げられた。



跳ね上がる周囲からの期待により彼の言動はいつだって勘違いされ、事態は予想もしない展開に…。



これは、最強パーティのリーダーにして最強のクランマスターとして名を馳せるクライ・アンドリヒの栄光と苦悩に満ちた英雄譚である!

京大医学部を目指す高校生の上終瓜生。



児童養護施設育ちの瓜生は、京都にある神社「甘神神社」の宮司に引き取られ、居候をすることに。



そこで待っていたのは、夜重、夕奈、朝姫の巫女三姉妹との同居生活!



さらに居候の条件は「婿養子として神社を継ぐ」こと!?



三姉妹とのお見合い、甘神神社に降りかかる難題…瓜生は乗り越えることができるのか…?



一つ屋根の下、巫女たちと紡ぐ奇跡のラブコメディ!

ヒロインにありがちな“いい子ちゃん発言”が大嫌いだった私が転生したのは、大好きな乙女ゲームの悪役令嬢アリシア。



念願叶って転生したからには、歴史に残る世界一の悪女になってやる!



そのためには強くて頭もよくないといけない!



--と努力しただけなのに、悪役令嬢として頑張れば頑張るほど周囲は予想外の反応で……。



はたしてアリシアは歴史に残る悪女になれるのか!?

みつけた、熱くなれるもの(魔法少女)を―



祖父のもとを訪れた地図子は、街を守る魔法少女・ベリーブロッサムと出会い、たちまち夢中に。



しかし、敵対する悪の組織「フォッサマグナ」総帥・クロマの攻撃があまりにもパッとせず、2人の戦いは見応えゼロ。



もっと、ベリーの活躍を愛でたい地図子はモヤモヤを募らせていく…。



「魔法少女をもっと輝かせたい…強いてくれ、苦戦を!」



その欲望(?)が、内気な少女を悪の路に導いてゆく―。

U-17 WORLD CUP(アンダーセブンティーンワールドカップ)――



強豪国フランスとの戦いを制したリョーマたち日本代表は、準決勝への進出を果たす。



準決勝の相手は、プロテニスプレイヤー、ボルクを筆頭とする世界No.1の最強チーム・ドイツ。



そしてドイツには、かつて合宿で苦楽を共にした手塚も代表入りしている。



圧倒的な力を誇るドイツを相手に、日本代表チームの面々は己を高め進化を目指す!



日本vsドイツ――激闘の幕が開ける!

はるか昔の中国。



妖怪専門の医者・桃夭は、失った「百妖譜」を探すため、小坊主の磨牙、灰狐のグングン、貴人(実は大蛇)の柳公子と旅をしながら、各地で妖を救っていた。



彼女は手首の金の鈴を響かせ、患者の心の声を聴きながら治療を行っていく。



そこに垣間見えたのは、「生きていたい」「誰かと共にいたい」という純粋かつ切実な願いだった。



出会いと別れを繰り返しながら霊医・桃夭は彼らの傷を癒していく。



百の妖怪と、百の心を知るための旅が再び始まる―

ある日、絵本作家の夕闇ほたるは、庭の雪柳の下に、まピンク色のきのこが生えていることに気づく。



彼がぼんやり眺めていると、それは突然動き出す!しっぽをぶんぶん振って犬っぽいのに、でもきのこ?



疑問に思いながらも、この謎の生きもの<きのこいぬ>と一緒に暮らすことに。



すると…描いちゃいけないところにお絵かきして、大好きなたこ焼きは常にぜんぶ食べたい。



幼なじみの編集者こまこちゃんやきのこ研究所の矢良くんたちも巻き込んで、



気まま放題なのにしれっとフォローもできちゃうきのこいぬとの“笑える”日々がやってくる。



いろいろ謎すぎるきのこいぬとほたるとみんなの、いっしょにいるとなんだか楽しい日々を描く、ちょこっと不思議ほんわかアニメーション。

多額の借金を抱え、さらに医者から余命2年を宣告された大学生、佐々木常宏。



鬱々とした日々を過ごす常宏は、ある日借金取りに追われ海に転落したところを、釣り好きの少女ハナとその釣り仲間の貴明たちに助けられる。



ハナに勧められるまま人生初の釣りを経験し、その釣り仲間とも親交を深める常宏。



ハナや貴明の働くコンビニでバイトも始め、難解な釣り用語や生アミの匂いに苦戦しながらも、徐々に釣りにハマっていく。



手元に伝わるアタリは、生の実感――。



転落し続け世界を見上げるだけの人生は、そう簡単に変わらない。そんな常宏が釣りを通して見つけたものとは……?

首都圏の旅行代理店、JTCの企画部に勤める拓也と莉香は、共に人付き合いが苦手で目立たないが、充実した一人生活を送っていた。ところが、アラスカ支店開設により1年後に独身者が優先で海外派遣されることになり、困った莉香は拓也にとある計画を持ちかけて……。ほとんどしゃべったこともない2人が、たったの365日後に結婚することに!?

霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ<綾瀬桃>と、同級生でオカルトマニアのオカルン<高倉健>。



モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。



互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。



そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。



窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む!運命の恋も始まる!?



オカルティックバトル&青春物語、開幕!

キタカガミ市に住む中学生アマツガ・ヒカルはある日、謎の“ウデ”型機械生命体アルマと出会う。



アルマはヒカルからエネルギーを得ようと彼の身体への結合を試みるも失敗。



なんとヒカルが着ていたパーカーに結合してしまう。



一方その頃、メカウデ達の自我を奪い兵器にすることを企む大企業“カガミグループ”はアルマの身柄を追っていた。



そしてメカウデ達をカガミグループから解放するため活動する組織“ARMS(アームズ)”もアルマを探す。



そんな中、記憶を失って困っているアルマを見捨てることができなかったヒカルはアルマが結合したパーカーを羽織り、メカウデ使いたちが繰り広げる大事件に巻き込まれていく……

自他共に認める陰キャである主人公「和泉 智宏」は、急遽行われた生徒会長を決めるくじ引きで、当たりくじを引いてしまう。



しぶしぶながら会長を引き受けた智宏は仲間集めを開始するが、挙げられた役員候補は全員学園に来ていない!?



同級生の「常磐華乃」、後輩の「錦あすみ」、そして妹の「和泉妃愛」を引き入れる中、音信不通だった前会長「鎌倉詩桜」、智宏のクラスメイトである「竜閑天梨」の二人まで現れて……!

ある時、最古の神竜が人間に討たれた。



悠久の時を生き、神々すらひれ伏す絶大な力を持つその竜は、孤独と共に己の死を受け入れた。



しかし、次に気がついた時、竜は辺境の村人ドランとして第二の生を受けていた。



人間として竜よりずっと短い生を生きることになった彼は、畑仕事に精を出し、食を得るために動物を狩る……。



質素ながらも温かい村での生活に、ドランの心は竜生では味わえなかったささやかな喜びで満たされていく。



しかし、そんなある日、沼地の調査に出かけたドランの前に、セリナと名乗る半身半蛇のラミアが現れた。



伴侶を探して旅をしている彼女は、ラミアなのに人間を誘惑するのが苦手だという。



人と魔物、相容れぬ存在ながらも次第に心を通わせていく二人。



だが、二人の前には様々な外敵が現れて――!?



辺境から始まる、元最強最古の竜の“生き直し”ファンタジー!

ワルで頭の回転が速い人たらし・ハルと、気弱で人と話すことが苦手なパソコンオタク・ガク。



正反対の二人は、中学時代のとある出来事を機に交友を深めていく。



それから数年。大学生になり就職活動に励むガクは、その性格が災いし面接で全敗。



本命であった大手企業・ドラゴンバンク本社の窓拭きバイトをしていたところ、ハルに一緒に起業しないかと持ちかけられる。



「俺らのワガママは、世界一だ」



この世の全てを手にいれるため、1兆ドルを稼いで駆け上がる、二人の超予測不能な起業サバイバルが始まる!

「農家の常識は社会の非常識」



マンガ家になるまでの七年間、北海道で実家の酪農・畑作業に従事していた荒川弘。



年中無休で働き、牛を飼い、野菜を作り、クマに怯え、エゾシマリスに翻弄されるというハードな日常を送っていた……。



日本の酪農・農業の苦しい現実を捉えつつも、汗水垂らして働く大人(時々コドモ)の、笑いたっぷり、パワーもたっぷりなカッコ良い生き様に刮目せよ!!

「魔法少女――それは強くて、格好良くて、しなやかで。誰もが憧れて、高給取りで、人気が高い、立派なひとつの職業だ」



内定がもらえず就職活動に苦戦中の女子大生・桜木カナ。



「自分は社会に必要とされていない」と自信を喪失していた彼女は、ある日、面接先で“怪異”と呼ばれる自然災害に巻き込まれてしまう。



その窮地を救ってくれたのは、ヤンキー気質の魔法少女・越谷仁美――。



持ち前の記憶力で、“怪異”と戦う越谷を手助けしたカナは、魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社することに。



しかし、マジルミエで彼女を待ち受けていたのは、越谷をはじめ、ひと癖もふた癖もある変わり者ばかり……。



魔法少女絶対主義者のコスプレ社長・重本。



不気味なほどに気が利きすぎる営業マン・翠川。



根暗でコミュ障で魔法少女マニアのエンジニア・二子山。



さらに、憧れていた魔法少女は、華やかさの裏で、時に命をも落としかねない危険な仕事でもあった……。



人の命と仕事への責任を胸に秘め、今、社会人として一歩を踏み出した魔法少女の戦いが始まる――

女神祭――迷宮都市オラリオが活況に包まれる、実りの祝祭。



豊穣を象徴する女神たちは祭壇に奉られ、その中にはあの『美の女神』の姿も。



ダンジョン深層という死地から生還を果たし、日常を取り戻したベル・クラネルもまた、女神祭の賑わいを楽しむはずだった……



――とある酒場の娘から一通の手紙が届くまでは。



『ベルさんへ 今度の女神祭、二人だけでデートしてください。 シルより』



都市の片隅、小さな酒場で固まった、少女のたったひとつの決意が、少年と迷宮都市を狂わせていく。



そして、『最強』を標榜する『強靭な勇士(エインヘリヤル)』達が今、動き出す。



これは、少年が歩み、少女が望む――【眷族の物語(ファミリア・ミィス)】――

光を目指し、一歩を踏み出した“翼”たち――。



アイドルへの憧れ。求める願い。手を伸ばしたい夢。



様々な思いを胸に、283プロダクションに新たなユニットが加わる。



完璧なパフォーマンスを目指すストレイライト。



幼馴染4人の絆で結ばれたノクチル。



2つのユニットが巻き起こす波紋が、お互いの道を照らし出す輝きとなっていく。



そこに広がるのは可能性という名の未来。



“翼”たちが踏み出す新たな一歩。羽ばたく先を決めるのは――

同じゼミの女子・蘇芳さんに合コンに誘われた大学生の常盤は、同じく合コン初体験の友人・浅葱と萩の2人を連れて、胸を高鳴らせながら待ち合わせの居酒屋へ。



女性陣が先に店に着いたことを知って、待たせてはいけないと急いで席に向うと…そこには、眩く輝くほどイケメンな3人の姿が。



男6人と女0人の少し違った合コンが今始まる!?

「魔法使いさん、わたし、約束守れませんでした……」



魔法使いに憧れる天然少女クルミ=ミライと、代々魔法使いを輩出する名家の令嬢ユズ=エーデル。



レットラン魔法学校<国家魔法師養成専門学科(通称・マ組)>への進学は魔法使いになるための必須条件。



なのに、まさかの受験失敗………と思っていたら!?



一見、子どものような国家魔法師ミナミ=スズキが担任として現れ、学園生活は急転!訳ありげなクラスメイトに、怪しそうな同好会……



この学校に隠された秘密って何!?



魔法使いさん、わたし<普通科一組>で、魔法使いになれる、の、カナ……?



夢に破れた正反対なふたりの少女の青春*魔法学園ファンタジー!

金、女、臓器。欲望蠢く裏レート雀荘を荒らし回る高校生の少年・ケイは、冷徹なる思考、冷艶なる打牌から、裏世界では“氷のK”と呼ばれ、自宅には少女を飼っていると噂される。

ある日突然人の姿が消える怪事件が多発する東京・新宿。



半年前、この街で目覚めた斬札ウィンはあらゆる記憶を失っていた。



成り行きで通い始めた高校やアルバイトでは周りと馴染めず、クラスメイトのニイカや仲間たちと夜の公園でたむろする鬱屈した日々。



そんな日常は「ウィンのすべてを知る」という謎の転校生・クリスタの登場によって変貌する。



ウィンと結婚を約束した仲だという彼女。その背後には怪しげな影がうごめいていた。



頻発する怪事件の真相とは。



突如現れたクリスタの目的とは。



そしてウィンの隠された過去とは。



失われた記憶を取り戻す、新たな物語が始まる。

渋谷駅前のシンボル“忠犬ハチ公像“として、まちを見守り続けて来た“HACHI(ハチ)”が現代の渋谷で動き出す!

「インターネットの世界にレッツゴー!」



クマーバたちの活躍により平和が戻ったはずのインターネットの世界。



そこにまたもやバグリンが現れる。



バグリンは負の感情エネルギーで作られたイタズラ怪獣を操っていた。



インターネットの世界は大混乱!



う〜ん……クマったクマった!



クマーバは仲間たちと協力して、イタズラ怪獣をやっつけることができるのか!?



クマったこともババっと解決!!

島を出たとんぼの日常は目まぐるしく変化していく――。



高校生となり、熊本での生活をスタートさせたとんぼは、練習場のジュニア生たちとコースでラウンドすることに。トカラで培った自由奔放なゴルフでコースを攻略していくとんぼに対し、1つ年上の実力者・ひのきも決死で応戦。激しい対決を繰り広げる。



とんぼの潜在能力の高さに驚愕したコーチのハジメは、とんぼを5月の九州女子選手権に挑戦させることを決意する。



島で一緒にラウンドしたつぶらや、熊本で出会ったひのきなど、新たなライバルたちとのゴルフを通じて、とんぼがさらに大きく羽ばたいていく!

──全てを賭けて挑め。いくぞ、才能の原石共よ



時代を変えるのは俺たち“ブルーロック(青い監獄)”だ──



日本をW杯優勝に導く世界一のストライカーを育てるため、日本フットボール連合は“ブルーロック(青い監獄)”プロジェクトを立ち上げる。



プロジェクトに招待されたのは300人の高校生。



しかも全員FW(フォワード)。



脱落すれば将来、サッカー日本代表へ入る資格を失うという極限状態の中、選ばれし才能の原石たちは、ストライカーとしてのエゴを次々と覚醒させていく。



時に他人を蹴落とし、時に自らの進化を以て、過酷なセレクションを生き残ったのは35人。



エゴが渦巻く熱狂のサバイバルを乗り越えた彼らは、“ブルーロック(青い監獄)”プロジェクトの存続を賭けて、U-20日本代表との史上最もイカれた大一番(ビッグマッチ)へと挑む!



今、己のエゴを世界に刻むため、自らの手で運命を変えるため、史上最もアツい戦い(試合)が始まる。

15世紀のヨーロッパ某国。飛び級で大学への進学を認められた神童・ラファウ。



彼は周囲の期待に応え、当時最も重要とされていた神学を専攻すると宣言。



が、以前から熱心に打ち込んでいる天文への情熱は捨てられずにいた。



ある日、彼はフベルトという謎めいた学者と出会う。



異端思想に基づく禁忌に触れたため拷問を受け、投獄されていたというフベルト。



彼が研究していたのは、宇宙に関する衝撃的な「ある仮説」だった――。

ある日突然、メイドさんが営業に来た――。



高校生・横谷人好の家に突然の来訪者が現れた。



黒髪で清廉、丁重な言葉使いが特徴的なメイドさん。



第一声は「私を雇って欲しい」。



彼女は前職が“殺し屋”、特技は“暗殺”、家事は全くの初心者で“ドジっ子”



運命の出会いから、メイドさんと同じ屋根の下での共同生活がスタートする…!?



だんだんと、感情を知らない彼女の心が揺れ動いていく――。

かつて世界は犲拯記瓩噺討个譴觴抂な存在によって滅ぼうとしていた。



しかし、1人の勇者によって邪竜は倒され、世界は救われた。



それから200年あまりの時が過ぎようとしていた――。



世に数多ある迷宮都市の1つ、マータット。そこに猝鞠臭瓩噺討个譴訝砲いた。名はラウスト。職業、治癒師。ラウストはその無能さゆえに他の冒険者たちから蔑まれ、利用され、捨てられる。そんな日々をくり返していた。



ある日、ラウストの前に1人の少女があらわれた。名はナルセーナ。職業、武闘家。ナルセーナはとあるパーティーから追放されたばかりのラウストに言った。



「お兄さん、私とパーティーを組みませんか?」



今、ラウストとナルセーナ、2人の冒険がはじまる――。

ぷにるんず……それは、ぷにっとやわらかい『ぷしぎ』ないきもの。



みんな、ぷにぷにされるのが大すき。



まいにち楽しく ぷにっとくらしています。



ある日、あいるんのおうちに『ぷしぎなあんてな』があらわれました。



あんてなが光ってやってきたのは、あたらしいぷにとも ともるん。



ぷにるんずの日常は、ますますにぎやかになります。



そんな ともるんをみまもる ぷしぎなぷにるんず ゆにるん。



そして、あいるんたちのまえにあらわれた不思議な女の子。



今回もいろいろあるけれど、ぷにるんずのぷしぎな日々はつづいていきます。

果て無き世界へ、大いなる運命へ、飛び込め――



数々の困難を乗り越え、ついに旅の目的地であるリオネス王国へ到着したパーシバル達。



リオネス国王で〈七つの大罪〉であるメリオダスから世界で起こっている惨状とアーサーの目的を聞かされたパーシバルは仲間たちと共に打倒アーサーを決意する。



そしてついに揃う〈黙示録の四騎士〉たち。



しかし、新たな追手と“混沌の王”アーサーが彼らの前に姿を現す!



全世界待望の痛快冒険ファンタジー第2章、開幕!

10年前、妻を亡くした愛妻家の新島圭介はずっと失意の中にいた。



だがある日、小学生の女の子、白石万理華が、自分は他界した妻、貴恵だと言ってやってくる。



こうして、小学生の姿をした妻との人生が再び動き始める…

ごく普通のサラリーマンだったのに、ある日突然、ねこに転生してしまったおじさん。



人間の言葉も話せなくなり道端で困っていると、そこへ通りかかったのは、おじさんが勤めている会社の社長だった。厳しい性格で知られていた社長だったが、可愛らしいねこ(正体はおじさん)を目にしたとたん、態度が一変し…!?

世界最高峰の探偵養成学校BLUEで天才と呼ばれながら、ある致命的な“欠陥”を抱え、探偵の資格を剥奪された鴨乃橋ロン。



不遇の歳月を過ごした彼の運命は、警視庁捜査一課の一色都々丸――通称「トト」との出会いによって大きく変わる。



謎を解くロンと、捜査に動くトト。



難事件を次々と解決する二人は、次第に名コンビとなっていく。



そんなロンの行動に目を光らせるBLUEの内部には、彼の理解者もいた。



その一人である校長のエメリッヒは、ロンを追放するきっかけとなった「血の実習事件」が何者かに仕組まれたものだと語る。



裏にいたのは、数多くの未解決事件に関わる「史上最悪の犯罪一族」――M家だった。



当主の名は、マイロ・モリアーティ。



彼はロンにさらなる絶望を与えるため、妹のウィンターを日本に送り込む。



ロンとマイロ、両者の間にある因縁とは……!?

小さい頃から妖怪を見ることができた少年・夏目貴志は、祖母レイコの遺産「友人帳」を受け継ぎ、自称用心棒のニャンコ先生と共に、そこに名を縛られた妖怪たちに名を返す日々を送る。



妖と、そこに関わる人との触れ合いを通して、自分の進むべき道を模索し始めた夏目は、想いを共有できる友人たちにも助けられながら、大切な日々を守るすべを見つけていこうとする。

かもめ学園の七不思議・トイレの花子くんと、その助手になったオカルト少女・八尋寧々。



怪異事件ばかりが起こるこの学園で、彼らは平和な日をどう過ごしているのか。



これは本編では描かれない、ゆる〜い放課後のひととき。

ビビリで泣き虫な新米教師・安倍晴明。



憧れの教師になり、喜んでいたのもつかの間!



赴任先の百鬼学園は、なんと妖怪たちの妖怪たちによる妖怪たちだけの学校だった!



気弱でヘタレ、しかも人間である晴明を、学園長が雇った理由とは一体……!?



クセ強人間教師・晴明と、個性が大渋滞の妖怪生徒&先生たちの、奇妙でにぎやかな日常を描く、愉快★痛快★妖怪★学園コメディ!授業開始!

フォルトナ国城下で孤児として暮らしていたニナは、星の神のごとき深き青――瑠璃色の瞳を持っていた。



事故で亡くなったフォルトナ国の王女アリシャと同じ色の瞳ゆえ、第二王子アズールに見出され、ニナは王女に成り代わることを求められる。



身代わりの星の巫女として、王女として、与えられた使命――それは三月のあと、大国ガルガダの第一王子セトに偽りの花嫁として嫁ぐこと。



運命に翻弄されながらも、誰かに必要とされることに喜びを感じるニナ。



そのまっすぐな瞳が見ているものとは……。



愛する人を守る決意をしたとき、それぞれの運命が大きく動き始める!!

「クソゲー以外をプレイするなんて、いつ以来だろうな」



ディスプレイを使用するゲームが、レトロゲームに分類されるようになった、少しだけ未来の世界。



この世界では、最新のVR技術に内容が追いついていない、いわゆる“クソゲー”と呼ばれる作品が大量にリリースされていた。



そんな数多のクソゲーをクリアすることに情熱を捧げてきた1人の“クソゲーハンター”陽務楽郎。



彼が次に挑んだのはクソゲーの対極、総プレイヤー数3000万人の“神ゲー”『シャングリラ・フロンティア』だった。



集う仲間、広がる世界。そして“宿敵”との出会いが、彼の、全てのプレイヤーの運命を変えていく!!



最強クソゲーマーによる最高のゲーム冒険譚、ここに開幕!!

神の使徒ノイントを撃破し、魔人族による王都侵攻を退けたハジメたち。



残る2つの大迷宮攻略の前に、被害を受けたハイリヒ王国への助力をヘルシャー帝国に求めるため、王女リリアーナを帝都へ送り届けることに。



その道中、帝国兵と戦うハウリア族と出会ったハジメたちは、魔人族と帝国兵の侵攻を受けたフェアベルゲンの現状を知る。



さらに族長のカムが帝国に囚われていると知ったハジメは、シアのためにその力を惜しみなく使うことを誓う!!



「さあ、パーティーの始まりだ」



“最強”異世界ファンタジー、season 3開幕!

宇宙世紀0079年、ジオン公国は地球連邦政府からの独立を宣言し戦争状態に突入した。



新兵器モビルスーツの活躍により序盤こそ優位を保ったジオン軍だったが、地球の全面制圧を行う戦力はなく戦況は膠着する。



そして開戦から11ヶ月後、東欧のジオン軍占領下にある基地の一つが連邦軍に奪取される。



その奪還に向かう混成大隊の中に、宇宙から降りてきたばかりのモビルスーツ小隊、ソラリたちレッド・ウルフ隊の姿もあった――

黒船の来航により、動乱が巻き起こる幕末の京都。



心優しい少年「にお」が出会ったのは、“ミブロ”の土方歳三と沖田総司。



のちに「新選組」となる壬生浪士組の隊士たち。



金も土地も命すら理不尽に奪われる時代に自らの正義を胸に、京の街を守る“ミブロ”の面々。



「僕だって強くなりたい。こんな世界変えたい。」



“ミブロ”との出会いをきっかけに、ふつうの13歳の運命が、大きく動き出す!

三界の存亡を賭けた戦いに、流れるのは血か涙か──



《見えざる帝国(ヴァンデンライヒ)》の第二次侵攻により《影の領域(シャッテン・ベライヒ)》へと変貌した瀞霊廷で、死神と滅却師(クインシー)の戦いは続く。



奪われた卍解を取り戻し、反撃の狼煙を上げた護廷十三隊は、次々と星十字騎士団(シュテルンリッター)の聖章騎士(ヴェルトリッヒ)たちを撃破していく。



そんな中、霊王宮での修業を終えて、新たな力を得た阿散井恋次、朽木ルキア、そして──黒崎一護が瀞霊廷に帰還する。



再びユーハバッハに挑まんとする一護の前に立ちはだかったのは石田雨竜。



引き絞った弓を向ける友の真意を問う一護に、雨竜が返したのは訣別の矢であった。



ユーハバッハは雨竜と親衛隊を引き連れて遮魂膜を突破。遂に戦いの舞台は、不可侵の神域・霊王宮へと移る。



不遜な侵入者を迎え撃つ王属特務・零番隊の五人。



その驚異的な力の前に、ユーハバッハも親衛隊も敗れ去ったかに見えたが……



真の戦い、真の絶望は今まさに始まらんとしていた。



死神と滅却師、一護と雨竜、信念と決意──決して相容れぬ光と影は、紺碧の天空に相剋する。

「神様、世界は今日も健やかに狂っています。」



都内私立高校に通う高校一年生のゴローには、「望み」や「夢」もなければ「野望」もない。



世界は彼にとって「無関心」なものであり、同じ学校の同級生であるホノカに淡い憧れを抱きながら、親友のアキツと変わり映えのしない退屈な日常を過ごしていた。



そんなある日、ゴローのスマートフォンに奇妙な通知が届く。



「あなたは選ばれました。願いを吹き込んでください」



悪質なスパムだと思ったゴローは「憧れのホノカとエッチなことがしたい」とつぶやく。



すると翌日ホノカに誘われ、人気のないゲーセンでズボンを降ろされて…。



「大願成就、おめでとうございや〜す!」



そこに突如現れた不思議な少女ラル。一連の出来事に混乱するゴローに、残酷な運命を告げる。



ゴローは「大いなる意志」に選ばれ、願いを叶えるため「神様」の座をかけて、他のカミサマ候補たちと最後の一人になるまで殺しあうのだと。



与えられた能力は「愚者の聖典」。自分自身に降りかかる「不幸」を代償に、世界の因果を捻じ曲げ、この世の理を自在に操る力。



真っ先にゴローを殺そうと現れた最初のカミサマ候補は、あろうことか憧れのホノカだった。



容赦なく襲い掛かってくるホノカに対して、ゴローがとった選択とは―?

統合暦2099年――新宿市。



究極の発展を遂げた未来都市に、伝説の魔王・ベルトールは再臨した。



巨大都市国家の輝かしい繁栄と……その裏に隠された凄惨な“闇”。



新たな世界を支配すべく、魔王は未来を躍動する!

仙界。



神仙と人間が暮らすその世界は、崩壊の危機に瀕していた。



その鍵を握る凶神・四凶を探し求める歌士・一葉と従神・滇紅。



二人はそれぞれの目的を秘めながら四凶を探していた。



囚われた家族と失った過去。



大切なものを取り戻すため、一葉と滇紅は世界中を駆け巡る――

原作は和月伸宏の漫画で、2023年夏〜秋に放送された第1シリーズの続編。

幼い頃に母を殺され、スラム街の孤児となった少年リオ。七歳のある日、彼の中で不慮の事故で死んだ日本の大学生《天川春人の記憶》が甦り、同時に《膨大な魔力》が覚醒した。



それから様々な出会いと別れを経験したリオは、両親の故郷で母を殺した宿敵への復讐を胸に誓う。



数年の旅を経てシュトラール地方へと舞い戻ったリオは、望まぬ政略結婚を強いられていた恩師セリアを救出。だが、その直後、突如として出現した光の柱に導かれるようにして、彼は己が前世である天川春人の初恋の少女・綾瀬美春と衝撃的な再会を果たす――

大野晶は自身が運営する「INFINITY GAME」内のラスボス「魔王・九内伯斗」にログインしたまま、異世界へと飛ばされてしまう。



そこで出会った謎の少女「アク」や聖女「ルナ」などのGAMEの配下や異世界で出会った仲間たちと共に着々と異世界での地盤を固めた彼は、現実世界に戻る術を探すべく新たな旅へ踏み出した。



「魔王」を中心とした物語が再び動き出す……!

五千年ものあいだ洞窟に潜んでいた、凶悪な容貌の竜。その正体は──草や木の芽が大好物の、お人好しすぎる草食ドラゴンだった!



元生贄の少女・レーコは、そんな彼を最強の邪竜と思い込み、今日も崇拝してやまない。強すぎる思い込みによって自分自身が最強の力を得たとも知らず……。



魔王討伐を目指す一匹と一人は、レーコがぶち抜いた岩山のトンネルを通ってアスガ王国へ。たどり着いた王国では、国王・ヴァネッサとその妹・ロゼッタの間に、王位を巡る陰謀が動き出していた!

不滅の悪鬼と呼ばれた英雄を祖父に持つ少年ノエル。



祖父に憧れ、最強の探索者を志す彼の持つ職能は最弱と評される支援職【話術士】だった。



祖父の遺志を継ぎ、並々ならぬ努力により探索者として力をつけたノエルだが、生まれ持った才能の差を埋めることはできなかった――



しかし類稀なる才略をも開花させた彼は最強への道を見出す。



仲間を集め最強の組織を創り、そのマスターになること――。



策略を巡らせ敵を翻弄し、仲間を率いて遥かなる高みを目指す。



最凶の【話術士】は最強への道を切り開く。手段は選ばない。





染井吉乃は祖父である、関西最大の暴力団「桐ヶ谷組」直系「染井組」組長・染井蓮二が決めた縁談相手、深山霧島の住む、関東最大の暴力団「砥草会」直系「深山一家」のもとで暮らすことになる。



吉乃を優しく迎え入れる霧島は、爽やかで人当たりのよい、ヤクザの家系を思わせない好青年。慣れない土地に不安を抱えていた吉乃は胸をなでおろす。



……しかし!!



ある事件をきっかけに、吉乃は霧島の本当の姿を目の当たりにすることになる。

レゴシ達が返ってくる!!



物語は学園を越え、動物たちの生きる社会へ――。



それぞれの獣道を行く、彼らに待つ未来とは…

いつも仲良しの「お買いものパンダ」、「小パンダ」、「ぷちょまる」、「むぎ」。みんなで過ごす毎日は楽しいことばかり!



“お買い物”って、誰にとっても、いつでもワクワクが止まらない! ……だけど、お買いものパンダたちの“お買い物”は、いつも一波乱!?



笑いが止まらないハプニングから、世界を揺るがす大事件まで、今日もなにかが起きる予感…!

小説原作は10作品強で、クラス丸ごと異世界に転生する「ひとりぼっちの異世界攻略」、悪役令嬢を極めんとする「歴史に残る悪女になるぞ」、竜が人に転生する「さようなら竜生、こんにちは人生」、追放モノの「パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき」などがあります。また、シリーズ3作目以降という長寿作品として「夏目友人帳 漆」「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 豊穣の女神篇」「ありふれた職業で世界最強 season3」「BLEACH 千年血戦篇―相剋譚―(千年血戦篇第3クール)」「七つの大罪 黙示録の四騎士 第2期」などが放送されます。以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。配信サービスは数が多いため基本的に最速タイミングのみ&見放題配信のみ記載で、【独占】と記載したものは独占配信のため他サービスでの配信はありません。▼目次表示・村井の恋・監禁区域レベルX・大正偽りブラヰダル〜身代わり花嫁と軍服の猛愛・ひとりぼっちの異世界攻略・嘆きの亡霊は引退したい・甘神さんちの縁結び・歴史に残る悪女になるぞ・アクロトリップ・新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP・百妖譜 第2期・きのこいぬ・ネガポジアングラー・結婚するって、本当ですか・ダンダダン・メカウデ・ハミダシクリエイティブ・さようなら竜生、こんにちは人生・トリリオンゲーム・百姓貴族 2nd Season・株式会社マジルミエ・ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン・ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 豊穣の女神篇・アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season・合コンに行ったら女がいなかった話・魔法使いになれなかった女の子の話・凍牌〜裏レート麻雀闘牌録〜・Duel Masters LOST 〜追憶の水晶〜・SHIBUYA♡HACHI 第2クール・クマーバ シーズン2・オーイ!とんぼ 第2期・科学×冒険サバイバル!・ブルーロック VS. U-20 JAPAN・チ。ー地球の運動についてー・青の祓魔師 雪ノ果篇・らんま1/2・君は冥土様。・パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき・ぷにるんず ぷに2・七つの大罪 黙示録の四騎士 第2期・ラブライブ!スーパースター!! 第3期・妻、小学生になる。・MFゴースト 2nd Season・ねこに転生したおじさん・鴨乃橋ロンの禁断推理 2nd Season・夏目友人帳 漆・放課後少女花子くん 続編・妖怪学校の先生はじめました!・やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中・殿と犬・星降る王国のニナ・ドラゴンボールDAIMA・シャングリラ・フロンティア 2nd Season・ありふれた職業で世界最強 season3・機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム・青のミブロ・アオのハコ・BLEACH 千年血戦篇―相剋譚―・カミエラビ 第2期・魔王2099・ハイガクラ・るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚− 京都動乱・精霊幻想記2・魔王様、リトライ!R・齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定 season2・最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える・来世は他人がいい・魔法少女リリカルなのは リリカルセレクション・転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期・アーケイン シーズン2・BEASTARS FINAL SEASON・お買いものパンダ!◆村井の恋・放送情報TOKYO MX:10/6(日) 23:30〜BS日テレ:10/6(日) 23:30〜びわ湖放送:10/6(日) 23:30〜AT-X:10/6(日) 23:30〜ディズニープラス:9/4(水) 16:00〜【独占】・作品情報・スタッフ原作:島順太監督:山川吉樹シリーズ構成・脚本:山川進音楽:川田瑠夏音響監督:明田川仁アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©島順太・KADOKAWA/アニメ村井の恋製作委員会・キャスト村井:高梨謙吾田中彩乃:日笠陽子春夏秋冬:島信長桐山:天滉平平井:石谷春貴悠加:後藤沙緒里仁美:佐々木未来福永:広瀬ゆうき山門:松風雅也ナレーション:大塚芳忠主要公式SNS:@MURAI_in_LOVEハッシュタグ:#アニメ村井の恋OP:莉犬(すとぷり)「へんしん!」ED:ヤバイTシャツ屋さん「すこ。」アニメ『村井の恋』メインPV第二弾|OPテーマ「莉犬(すとぷり)」【2024年9月4日(水)ディズニープラスで最速見放題独占配信・10月6日(日)TV放送開始】◆監禁区域レベルX・放送情報CBC:9/6(金) 25:56〜dアニメストア:9/6(金) 26:15〜TVer:9/7(土) 12:00〜他配信あり・作品情報イマジカインフォスと大日本印刷による共同事業「AnimationID」の第3弾作品で、原作は人気Webtoon。・スタッフ原作:大石ロミー(peep)絵:江頭大樹、株式会社サーチフィールドWebtoon制作:taskey STUDIO監督:佐藤光音響監督:今泉雄一音響効果:野崎博樹、小林亜依里音楽:kidlit制作統括:高橋和也アニメーション制作:Imagica Infos、Imageworks Studio制作協力:nanogram.inc製作:「監禁区域」製作委員会コピーライト表記:©大石ロミー・taskey inc./「監禁区域」製作委員会・キャスト鶴見涼花:雨宮天室坂修平:逢坂良太涼花の母:熊谷海麗修平の父:下妻由幸主要公式SNS:@AnimationID_PJハッシュタグ:#監禁区域レベルXOP:SG「LUCID DREAM」ED:杉本琢弥「IとU」大人気Webtoon『監禁区域レベルX』、ついにアニメ化!!!ティザー映像解禁!!◆大正偽りブラヰダル〜身代わり花嫁と軍服の猛愛・放送情報TOKYO MX:10/6(日) 25:00〜BS11:10/6(日) 25:00〜AnimeFesta:9/13(金)〜(プレミア版/オンエア版)YouTube:10/6(日)〜(オンエア版)・作品情報原作は神崎柚による女性向けコミック「孕むまで乱れいけ〜身代わり花嫁と軍服の猛愛」。・スタッフ原作:神崎柚監督:渡部高志シリーズ構成:黒崎エーヨキャラクターデザイン:元木豆子サブキャラクターデザイン:那須玲奈総作画監督:那須玲奈色彩設計:川延彼方美術設定:まかろん美術監督:チャン・ド・キム・ファン撮影監督:鳳凰院修羅苦羅、友沢匠人編集:新海コウキ音響監督:雨桑みくも音響制作:スタジオマウスアニメーション制作:studio HōKIBOSHI製作:彗星社コピーライト表記:©神崎柚/Suiseisha Inc.・キャスト木戸慎太郎:五日天峰遠野麻子:烏丸そら遠野ひろ子:砂糖真白主要公式SNS:@af_originalMTハッシュタグ:#ぷく愛OP:木戸慎太郎(CV.五日天峰)「戀情カメリア」◆ひとりぼっちの異世界攻略・放送情報TOKYO MX:10/3(木) 24:00〜BSフジ:10/3(木) 24:30〜ABEMA:9/26(木) 24:00〜dアニメストア:10/3(木) 24:00〜U-NEXT:10/3(木) 24:00〜アニメ放題:10/3(木) 24:00〜・作品情報・スタッフ原作:五示正司原作イラスト:榎丸さく原作コミック:びび監督:鹿住朗生シリーズ構成:猪原健太キャラクターデザイン:中野圭哉サブキャラデザイン&モンスターデザイン:鷲田敏弥、菊地華子美術監督:関野剛嗣色彩設計:藤原道乃、鈴木咲絵撮影監督:林幸司編集:丹彩子音響監督:ひらさわひさよし音楽:片山修志(Team-MAX)、鈴木暁也(Team-MAX)音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:ハヤブサフィルム×パッショーネアニメーション制作協力:フロンティアエンジンコピーライト表記:©五示正司・オーバーラップ/ひとりぼっちの製作委員会・キャスト遥:梅田修一朗委員長:白石晴香副委員長A:阿部里果副委員長B:高尾奏音副委員長C:盒極穃ギャルリーダー:直田姫奈ギャルA:菅野真衣ギャルD:中島由貴バレー部っ娘A:岩橋由佳バレー部っ娘B:三川華月新体操部っ娘:倉知玲鳳裸族っ娘:指出毬亜ギョギョっ娘:汐入あすか盾っ娘:古木のぞみ図書委員:寺田晴名手芸部っ娘:内田愛美料理部っ娘:仲田ありさオタA:夏目響平オタB:市川太一オタC:岡野友佑オタD:徳留慎乃佑脳筋莫迦A:峯田大夢脳筋莫迦B:濱健人脳筋莫迦C:石谷春貴脳筋莫迦E:岩村圭佑不良A:山口智広不良B:今井文也不良E:松岡洋平不良F:酒井広大主要公式SNS:@bocchi_PRハッシュタグ:#ぼっち攻略OP:吉乃「ODD NUMBER」ED:鯨木「ハローとグッバイ」TVアニメ『ひとりぼっちの異世界攻略』第1弾PV◆嘆きの亡霊は引退したい・放送情報TOKYO MX:10/1(火) 23:30〜BS日テレ:10/1(火) 23:30〜サンテレビ:10/1(火) 25:00〜ほか・作品情報・スタッフ原作:槻影キャラクター原案:チーコ監督:たかたまさひろシリーズ構成:白根秀樹キャラクターデザイン:五十内裕輔、藤崎真吾アニメーション制作:ゼロジーコピーライト表記:©槻影・チーコ/マイクロマガジン社/「嘆きの亡霊」製作委員会・キャストクライ・アンドリヒ:小野賢章ティノ・シェイド:久保田未夢リィズ・スマート:ファイルーズあいシトリー・スマート:小原好美ルーク・サイコル:天滉平アンセム・スマート:杉田智和ルシア・ロジェ:古賀葵エヴァ・レンフィード:大地葉ルーダ・ルンベック:関根明良グレッグ・ザンギフ:関幸司ギルベルト・ブッシュ:前田誠二ナレーション:杉田智和主要公式SNS:@nageki_officialハッシュタグ:#嘆きの亡霊OP:Lezel「葛藤Tomorrow」ED:P丸様。「すくりぃむ!」TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第一弾PV|2024年10月1日放送開始!◆甘神さんちの縁結び・放送情報テレビ東京:10/1(火) 24:00〜テレビ大阪:10/1(火) 24:00〜テレビ愛知:10/1(火) 24:00〜テレビせとうち:10/1(火) 24:00〜テレビ北海道:10/1(火) 24:00〜TVQ九州放送:10/1(火) 24:00〜BS日テレ:10/1(火) 24:00〜・作品情報・スタッフ原作:内藤マーシー監督:安部祐二郎副監督:わたなべひろしシリーズ構成:蒼樹靖子キャラクターデザイン:飯塚晴子美術設定:友野加世子、乗末美穂、大久保修一色彩設計:吉田隼人美術監督:山梨絵里撮影監督:衛藤英毅編集:木村佳史子音響監督:山口貴之音楽:川龍、狐野智之アニメーション制作:ドライブコピーライト表記:©内藤マーシー・講談社/「甘神さんちの縁結び」製作委員会・キャスト上終瓜生:鈴木崚汰甘神夜重:上坂すみれ甘神夕奈:本渡楓甘神朝姫:若山詩音姉小路舞昼:水樹奈々鶴山白日:安済知佳甘神千鳥:島田敏主要公式SNS:@amagami_animeハッシュタグ:#甘神さんちの縁結び #amagami_animeOP:ももいろクローバーZ「やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜」TVアニメ「甘神さんちの縁結び」ティザーPV | 2024年放送!◆歴史に残る悪女になるぞ・放送情報TOKYO MX:10/1(火)〜BS11:10/1(火)〜秋田朝日放送:10/1(火)〜HTB:10/1(火)〜ミヤギテレビ:10/1(火)〜西日本放送:10/1(火)〜新潟放送:10/1(火)〜テレビ山口:10/1(火)〜MBS:10/1(火)〜テレビユー山形:10/2(水)〜テレビユー福島:10/2(水)〜テレビ山梨:10/2(水)〜長野放送:10/2(水)〜北陸放送:10/2(水)〜テレビ新広島:10/2(水)〜長崎国際テレビ:10/2(水)〜テレビ静岡:10/2(水)〜大分放送:10/2(水)〜IBC:10/2(水)〜日本海テレビ:10/2(水)〜RKB毎日:10/2(水)〜AT-X:10/2(水)〜青森放送:10/3(木)〜メ〜テレ:10/3(木)〜あいテレビ:10/3(木)〜琉球放送:10/3(木)〜チューリップテレビ:10/3(木)〜福井テレビ:10/5(土)〜鹿児島放送:10/5(土)〜dアニメストア:10/1(火)〜U-NEXT:10/1(火)〜アニメ放題:10/1(火)〜ほか・作品情報・スタッフ原作:大木戸いずみキャラクター原案:早瀬ジュン漫画:保志あかり監督:柳瀬雄之シリーズ構成:平林佐和子メインキャラクターデザイン:渡部裕子、小島えり色彩設計:渡辺亜紀美術監督:深谷知穂撮影監督:野村雪菜音響監督:土屋雅紀音響効果:斎藤みち代音響制作:HALF H・P STUDIO音楽:日向萌音楽制作:ランティスアニメーションプロデューサー:向井悠樹アニメーション制作:MAHO FILMコピーライト表記:©大木戸いずみ・早瀬ジュン/KADOKAWA/「歴史に残る悪女になるぞ」製作委員会・キャストウィリアムズ・アリシア:中村カンナシーカー・デューク:石川界人ジル:高橋李依ウィル:家中宏キャザー・リズ:石見舞菜香ウィリアムズ・アルバート:逢坂良太ウィリアムズ・アラン:天滉平ウィリアムズ・ヘンリ:石谷春貴ハドソン・エリック:伊東健人スミス・フィン:村瀬歩エバンズ・ゲイル:千葉翔也ケンウッド・カーティス:岡本信彦ウィリアムズ・アーノルド:興津和幸シーカー・ルーク:子安武人主要公式SNS:@rekiakuハッシュタグ:#歴史に残る悪女になるぞ #歴悪OP:Liyuu「バッドゥドゥドゥ」ED:来栖りん「わっちゅあね?」TVアニメ「歴史に残る悪女になるぞ」PV第2弾|2024年10月1日(火)より放送開始!◆アクロトリップ・放送情報TOKYO MX:10/2(水) 22:00〜BS日テレ:10/2(水) 24:30〜AT-X:10/3(木) 23:00〜FOD他配信あり・作品情報・スタッフ原作:佐和田米監督:小竹歩シリーズ構成:猪爪慎一キャラクターデザイン:川村敏江美術監督:川崎美和音響監督:田中亮音響制作:Ai Addiction音楽:TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND音楽制作:キングレコードアニメーション制作:Voilコピーライト表記:©佐和田米/集英社・「アクロトリップ」製作委員会・キャスト伊達地図子:伊藤美来クロマ:島信長ベリーブロッサム/乃苺佳寿:水瀬いのりマシロウ:河西健吾主要公式SNS:@acrotrip_animeハッシュタグ:#アクロトリップTVアニメ『アクロトリップ』本PV◆新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP・放送情報テレ東:10/2(水) 24:00〜テレビ愛知:10/2(水) 25:30〜テレビ大阪:10/2(水) 25:35〜・作品情報・スタッフ原作:許斐剛監督:徳本善信キャラクターデザイン・総作画監督:石井明治シリーズ構成:広田光毅色彩設計:津守裕子美術監督:木村仁哉背景:アトリエローク07美術設定:イノセユキエ、青木智由紀撮影監督:中村雄太編集:平木大輔音響監督:松岡裕紀音楽:玉木千尋音響制作:神南スタジオアニメーション制作:M.S.C制作:NAS製作:新テニスの王子様プロジェクトコピーライト表記:©許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト・キャスト越前リョーマ:皆川純子手塚国光:置鮎龍太郎平等院鳳凰:安元洋貴ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク:利根健太朗主要公式SNS:@shintenianimeハッシュタグ:#新テニU17W杯OP:Kidella「Wake up」ED:emBLEm=ADLER「GLANZ」TVアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』PV | 2024年10月2日(水)放送開始!◆百妖譜 第2期・放送情報フジテレビ:10/2(水) 25:25〜 「B8Station」・作品情報・スタッフ原作:裟椤双樹監督:董易脚本:春日幽鈴総演出監督:ソ・ギョンロク総作画監督:クォン・ウンギョン美術監督:イ・ボンリョル音楽:薄彩生アニメーション制作:bilibili日本語吹き替え版演出:安藤直子翻訳:本多由枝、林真子録音・調整:吉本晋、首藤智愉音響制作:東北新社日本語吹き替え版制作:フジテレビジョンコピーライト表記:©bilibili 改編自小明太極作家裟椤双樹同名小説『百妖譜』・キャスト桃夭:東山奈央磨牙(小坊主):村瀬歩柳公子:河西健吾主要公式SNS:@b8station/ハッシュタグ:#百妖譜【PV】TVアニメ『百妖譜(ひゃくようふ) 第2期』《2024年10月放送開始》◆きのこいぬ・放送情報AT-X:10/3(木) 21:00〜TOKYO MX:10/3(木) 21:25〜BS11:10/3(木) 24:00〜ABC:10/5(土) 26:30〜 「ANiMAZiNG2!!!」Amazon Prime Video:10/3(木) 21:25〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:蒼星きまま監督:浅野景利シリーズ構成:田中仁キャラクターデザイン:遠藤大輔色彩設計:水野多恵子美術監督:海野よしみ撮影監督:堀内美咲音響監督:吉田光平音楽:立山秋航アニメーション制作:C-Stationコピーライト表記:©蒼星きまま・徳間書店/星鳩町きのこ研究所・キャストきのこいぬ:小林大紀ほたる:上村祐翔こまこ:永瀬アンナ矢良:寺島拓篤プラム:久野美咲あんず:日菜つばき:千本木彩花主要公式SNS:@kinokoinu_animeハッシュタグ:#きのこいぬED:IBERIs&「Heart b-b-beat!!」TVアニメ『きのこいぬ』本PV第1弾☆2024年10月放送開始◆ネガポジアングラー・放送情報AT-X:10/3(木) 22:00〜TOKYO MX:10/3(木) 22:30〜KBS京都:10/3(木) 22:30〜サンテレビ:10/3(木) 24:30〜BS日テレ:10/3(木) 25:00〜ABEMA:10/3(木) 22:30〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:ネガグラプロジェクト監督:上村泰シリーズ構成・脚本:鈴木智尋キャラクターデザイン・総作画監督:谷口宏美魚類の絵:長嶋祐成プロップデザイン:月田文律、横山なつき、谷口宏美美術監督:市倉敬美術設定:藤瀬智康色彩設計:垣田由紀子CGディレクター:さいとうつかさ撮影監督:頓所信二編集:神宮司由美音響監督:岩浪美和音楽:菊谷知樹音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:NUT製作:「ネガポジアングラー」製作委員会コピーライト表記:©NEGAPOSI-ANGLER PROJECT・キャスト佐々木常宏:岩中睦樹鮎川ハナ:ファイルーズあい躑躅森貴明:石川界人西森こずえ:土屋李央町田:土田大藤代:菅原正志アイス:戸松遥アルア:広瀬裕也主要公式SNS:@np_anglerハッシュタグ:#ネガグラOP:Van de Shop『イト』ED:96猫『承認欲求』オリジナルTVアニメーション『ネガポジアングラー』本PV◆結婚するって、本当ですか・放送情報TOKYO MX:10/3(木) 23:30〜BS11:10/3(木) 23:30〜・作品情報・スタッフ原作:若木民喜監督:博史池畠シリーズ構成:兵頭一歩キャラクターデザイン:丸山修二サブキャラクターデザイン:西田美弥子色彩設計:山上愛子美術監督:鐘權濱美術設定:滝沢麻菜美撮影監督:横井惟織編集:三嶋章紀(三嶋編集室)音楽:成田旬、瀬尾祐介音楽制作:ポニーキャニオン音響監督:納谷僚介音響制作:スタジオマウスアニメーション制作:葦プロダクションコピーライト表記:©若木 民喜・小学館/ アニメ「結婚するって、本当ですか」製作委員会・キャスト大原拓也:熊谷健太郎本城寺莉香:早見沙織黒川麻子:小清水亜美権田広見:落合福嗣小宮夏海:阿澄佳奈伊槻佳祐:石谷春貴進士奨:利根健太朗ジョージさん:中田譲治主要公式SNS:@kekkon_animeハッシュタグ:#kekkon_anime #結婚ですかOP:HoneyWorks feat.ハコニワリリィ「キラキラ」ED:ゴホウビ「つまりは」TVアニメ「結婚するって、本当ですか」第2弾PV!◆ダンダダン・放送情報MBS・TBS系列全国28局ネット:10/3(木) 24:26〜 「スーパーアニメイズムTURBO」・作品情報・スタッフ原作:龍幸伸監督:山代風我シリーズ構成・脚本:瀬古浩司音楽:牛尾憲輔キャラクターデザイン:恩田尚之宇宙人・妖怪デザイン:亀田祥倫色彩設計:橋本賢美術監督:東潤一撮影監督:出水田和人編集:廣瀬清志音響監督:木村絵理子アニメーション制作:サイエンスSARUコピーライト表記:©龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会・キャストモモ<綾瀬桃>:若山詩音オカルン<高倉健>:花江夏樹星子:水樹奈々アイラ<白鳥愛羅>:佐倉綾音ジジ<円城寺仁>:石川界人ターボババア:田中真弓セルポ星人:中井和哉主要公式SNS:@anime_dandadanハッシュタグ:#ダンダダンOP:Creepy Nuts「オトノケ」ED:ずっと真夜中でいいのに。「TAIDADA」TVアニメ「ダンダダン」第3弾PV|24.10.3放送開始◆メカウデ・放送情報TOKYO MX:10/3(木) 24:30〜テレビ西日本:10/4(金) 26:00〜BS朝日:10/6(日) 23:30〜関西テレビ:10/6(日) 25:59〜・作品情報・スタッフ原案・監督:オカモトシリーズ構成:中西やすひろ、TriFキャラクターデザイン:西位輝実、内田陽子メカウデデザイン・コンセプトアート:塗壁3DCG監督:河村翔太音響監督:高寺たけし音楽:澤野弘之/KOHTA YAMAMOTO/DAIKI(AWSM.)総監修:松山洋(CyberConnect2)アニメーション制作:TriFスタジオコピーライト表記:©TriF / 「メカウデ」製作委員会・キャストヒカル:豊永利行アルマ:杉田智和アキ:嶋村侑シニス&デキス:石川界人カガミ:朴璐美トウドウ:天月エルジス:東地宏樹フィスト:中村悠一フブキ:悠木碧アマリリス:日笠陽子主要公式SNS:@mechaude_JPハッシュタグ:#メカウデOP:セツコ(空白ごっこ) produced by 澤野弘之「VORTEX」ED:セツコ(空白ごっこ) produced by 澤野弘之「karma」アニメ「メカウデ」第3弾PV【2024年10月放送!】◆ハミダシクリエイティブ・放送情報TOKYO MX:10/3(木) 25:00〜サンテレビ:10/6(日) 25:00〜テレビ愛知:10/6(日) 25:50〜KBS京都:10/8(火) 23:55〜AT-X:10/11(金) 20:23〜・作品情報・スタッフ原作:まどそふとキャラクター原案:宇都宮つみれ総監督・音響監督:ひらさわひさよし監督・絵コンテ:深瀬重キャラクターデザイン・総作画監督:中野圭哉脚本:有栖洸一、甲木順之助衣装デザイン:一ノ瀬結梨色彩設計:入江鯉美術監督:グエン・クイ・アン・トゥー撮影監督:笠原萌笑アニメーション制作:ハヤブサフィルム制作協力・PV制作:柏森たま。コピーライト表記:©まどそふと/千玉学園生徒会・キャスト和泉妃愛:戸田めぐみ常磐華乃:あさみほとり錦あすみ:つむぎゆきの鎌倉詩桜:堀場美希竜閑天梨:岡本理絵主要公式SNS:@animadosoftハッシュタグ:#ハミクリアニメTVアニメ『ハミダシクリエイティブ』ティザーPV◆さようなら竜生、こんにちは人生・放送情報TBS:10/10(木) 25:28〜RKK:10/11(金) 26:23〜BS日テレ:10/12(土) 22:00〜AT-X:10/14(月) 21:30〜ABEMA:10/3(木) 26:00〜他配信:10/10(木) 26:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:永島ひろあき原作イラスト:市丸きすけ漫画:くろの監督:西田健一シリーズ構成:津田尚克メインキャラクターデザイン:川重希美術監督:土橋誠色彩設計:高橋めぐみ撮影監督:佐藤宗明編集:後田良樹(JAYFILM)音楽:斎木達彦、中村巴奈重音響監督:阿部信行音響制作:ブルームズCGアニメーション制作:アクシスグラフィックアニメーション制作:SynergySP・ベガエンタテイメントコピーライト表記:©永島ひろあき・アルファポリス/「さようなら竜生、こんにちは人生」製作委員会・キャストドラン:武内駿輔セリナ:関根瞳クリスティーナ:大橋彩香ディアドラ:佐々木未来アイリ:松永あかねギオ:石毛翔弥フィオ:天海由梨奈マール:朝日奈丸佳ゲオルード:水中雅章ラフラシア:小倉唯ゲレン:野津山幸宏ゲオルグ:日野聡レティシャ:松岡美里マリーダ:松井恵理子主要公式SNS:@dragonlife_pr/ハッシュタグ:#竜生OP:LUN8「Together Forever」ED:EverdreaM「君と見た景色」TVアニメ『さようなら竜生、こんにちは人生』PV第3弾|10月からTBS他にて放送!◆トリリオンゲーム・放送情報10/3(木)〜 (初回は第1話・第2話一挙放送)連続2クール・作品情報・スタッフ原作:稲垣理一郎作画:池上遼一監督:佐藤雄三シリーズ構成:金月龍之介キャラクターデザイン:土屋圭美術ボード:上野秀行美術設定:杉山晋史色彩設計:中内照美撮影監督:畑中宏信VFXスーパーバイザー:加藤道哉3D監督:田中康隆編集:塚常真理子音楽:伊賀拓郎音響監督:小泉紀介音響効果:山谷尚人音響制作:マジックカプセルアニメーション制作:マッドハウス製作:アニメ「トリリオンゲーム」製作委員会コピーライト表記:©稲垣理一郎・池上遼一/小学館/アニメ「トリリオンゲーム」製作委員会・キャスト天王寺陽:大塚剛央平学:石毛翔弥黒龍キリカ:M・A・O祁答院一輝:東地宏樹高橋凜々:田中有紀主要公式SNS:@trilliongame_prハッシュタグ:#トリリオンゲームOP:&TEAM「Beat the odds」ED:Klang Ruler「アンビリーバブル」TVアニメ「トリリオンゲーム」「トリリオンゲーム」第2弾PV │ 2024年10月3日より放送開始!◆百姓貴族 2nd Season・放送情報TOKYO MX:10/4(金) 21:54〜テレビ北海道:10/6(日) 22:48〜BS朝日:10/7(月) 21:54〜TVer:10/4(金) 22:00〜YouTube:10/18(金) 22:00〜(第15話から配信)・作品情報・スタッフ原作:荒川弘監督・脚本:澤田裕太郎演出:新垣れいみ、松村麻郁、千野早百合キャラクターデザイン・作画監督・作画:まつもとあやね作画:わたべりか背景作画:あり編集・撮影:オオナミナギエンディングアニメーション:やまだみのり音楽:SPECTRICK制作監修:新海岳人農業監修:一般社団法人 全国農業協同組合中央会アニメーション制作:Pie in the sky製作:『百姓貴族』製作委員会コピーライト表記:© 荒川弘・新書館/『百姓貴族』製作委員会・キャスト荒川弘:田村睦心イシイさん:本多真梨子親父殿:千葉繁おかん:くじら主要公式SNS:@anime_hyakushoハッシュタグ:#百姓貴族ED:sanetii「寵愛族」アニメ『百姓貴族』2nd Season PV|2024年10月4日(金)より放送・配信スタート!◆株式会社マジルミエ・放送情報日本テレビ系全国30局ネット:10/4(金) 23:00〜 「FRIDAY ANIME NIGHT」BS日テレ:10/5(土) 22:30〜AT-X:10/6(日) 22:00〜Amazon Prime Videoほかで配信あり・作品情報・スタッフ原作:岩田雪花、青木裕監督:平岡正浩(萌)シリーズ構成・脚本:永井真吾キャラクターデザイン:浅間英裕、藤井昌宏音楽:宮崎誠音響監督:三間雅文アニメーション制作:萌、J.C.STAFFコピーライト表記:©岩田雪花・青木裕/集英社・マジルミエ製作委員会・キャスト桜木カナ:ファイルーズあい越谷仁美:花守ゆみり重本浩司:小山力也二子山和央:山下大輝翠川:逢坂良太主要公式SNS:@MagilumiereLtdハッシュタグ:#マジルミエOP:まふまふ「オーダーメイド」TVアニメ「株式会社マジルミエ」第2弾PV|10/4より毎週金曜よる11時〜放送開始◆ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン・放送情報TOKYO MX:10/4(金) 24:00〜とちぎテレビ:10/4(金) 24:00〜群馬テレビ:10/4(金) 24:00〜BS11:10/4(金) 24:00〜テレビ愛知:10/5(土) 25:45〜MBS:10/5(土) 26:08〜AT-X:10/7(月) 22:00〜・作品情報川原礫の小説「ソードアート・オンライン」ファントム・バレット編を原案とした、時雨沢恵一によるスピンオフ小説が原作。アニメ第1期は2018年春に放送された。・スタッフ原作:時雨沢恵一原案・監修:川原礫監督:迫井政行シリーズ構成・脚本:黒田洋介キャラクターデザイン・総作画監督:小堺能夫音楽:DAITA、篠田大介アニメーション制作:A-1 Picturesコピーライト表記:©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project・キャストレン:楠木ともりピトフーイ:日笠陽子エム:興津和幸フカ次郎:赤千夏主要公式SNS:@ggo_animeハッシュタグ:#ggo_animeOP:ReoNa「GG」アニメ『SAO オルタナティブ ガンゲイル・オンライン供戰謄ザーPV|10月放送START!◆ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 豊穣の女神篇・放送情報TOKYO MX:10/4(金) 24:30〜BS11:10/4(金) 24:30〜AT-X:10/7(月) 21:00〜ABEMA:10/4(金) 24:30〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:大森藤ノキャラクター原案:ヤスダスズヒト監督:橘秀樹シリーズ構成:大森藤ノ、白根秀樹キャラクターデザイン:木本茂樹美術監督:小林悠喜美術設定:鈴木朗、金廷連色彩設計:安藤智美撮影監督:福世晋吾編集:坪根健太郎(REAL-T)音響監督:明田川仁音楽:井内啓二プロデュース:EGG FIRMアニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち5製作委員会・キャストベル・クラネル:松岡禎丞ヘスティア:水瀬いのりシル・フローヴァ:石上静香リリルカ・アーデ:内田真礼ヴェルフ・クロッゾ:細谷佳正ヤマト・命:赤千夏サンジョウノ・春姫:千菅春香フレイヤ:日笠陽子オッタル:小柳良寛アレン・フローメル:八代拓ヘディン・セルランド:島信長ヘグニ・ラグナール:小林裕介ガリバー兄弟:市川太一ヘルン:白石晴香ヘイズ・ベルベット:長谷川育美ヴァン:佐藤元ミア:慶長佑香リュー・リオン:早見沙織アーニャ・フローメル:西明日香クロエ・ロロ:洲崎綾ルノア・ファウスト:芳野由奈主要公式SNS:@danmachi_animeハッシュタグ:#danmachi #ダンまちOP:GRe4N BOYZ 「少年」ED:sajou no hana 「ハイドレート」『ダンまち 豊穣の女神篇』PV第2弾〜女神祭の幕開け〜 / DANMACHI S5 Goddess of Fertility Arc Second Official Trailer◆アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season・放送情報テレ東:10/4(金) 25:23〜BS11:10/7(月) 23:30〜AT-X:10/9(水) 20:30〜BS日テレ:10/9(水) 22:30〜配信あり・作品情報2024年春に放送されたアニメの続編。2024年夏から3章構成で劇場先行公開が行われている。・スタッフ企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント監督:まんきゅう、岩田健志CGディレクター:菅井進シリーズ構成・脚本:加藤陽一アニメーションキャラクターデザイン:福士亮平色彩設計:野地弘納美術監督:吾田愛美(KUSANAGI)音楽:三澤康広音楽制作:ランティス音響監督:八木橋正純アニメーション制作:ポリゴン・ピクチュアズ配給:松竹ODS事業室コピーライト表記:©Bandai Namco Entertainment Inc.・キャストイルミネーションスターズ櫻木真乃:関根瞳風野灯織:近藤玲奈八宮めぐる:峯田茉優アンティーカ月岡恋鐘:礒部花凜田中摩美々:菅沼千紗白瀬咲耶:八巻アンナ三峰結華:希水しお幽谷霧子:結名美月放課後クライマックスガールズ小宮果穂:河野ひより園田智代子:白石晴香西城樹里:永井真里子杜野凛世:丸岡和佳奈有栖川夏葉:涼本あきほアルストロメリア大崎甘奈:黒木ほの香大崎甜花:前川涼子桑山千雪:芝崎典子ストレイライト芹沢あさひ:田中有紀黛冬優子:幸村恵理和泉愛依:北原沙弥香ノクチル浅倉透:和久井優樋口円香:土屋李央福丸小糸:田嶌紗蘭市川雛菜:岡咲美保その他プロデューサー:夏目響平七草はづき:山村響天井努:津田健次郎主要公式SNS:@shinyc_officialハッシュタグ:#シャニアニ2nd【シャニアニ2nd】アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」劇場本予告【アイドルマスター】◆合コンに行ったら女がいなかった話・放送情報TOKYO MX:10/4(金) 25:30〜BS日テレ:10/6(日) 23:00〜関西テレビ:10/6(日) 26:29〜AT-X:10/8(火) 21:30〜・作品情報・スタッフ原作:蒼川なな監督:古賀一臣シリーズ構成:赤尾でこキャラクターデザイン・総作画監督:たなべようこキーアニメーター:盧絏崟ぁ関美穂乃プロップデザイン:レコメンデーション色彩設計:山上愛子美術監督・美術ボード:坂上裕文、岡山優美美術設定:加藤浩、浅見由一撮影監督:山脇奈々実編集:佐野由里子音響監督:納谷僚介音響制作:スタジオマウス音楽:TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND音楽制作:NBCユニバーサル・エンターテイメントアニメーション制作:葦プロダクション製作:「合コンに行ったら女がいなかった話」製作委員会コピーライト表記:©蒼川なな/SQUARE ENIX・「合コンに行ったら女がいなかった話」製作委員会・キャスト蘇芳:小松未可子常盤:武内駿輔藤:悠木碧浅葱:堀江瞬琥珀:東山奈央萩:梶原岳人撫子:近藤玲奈千草:高柳知葉烏羽:河瀬茉希榛:青山吉能萩の姉:伊藤静主要公式SNS:@goukon_animeハッシュタグ:#合コンアニメ #goukonOP:なすお☆「メリーゴーランドタイム」ED:ASOBI同盟「王様だーれだっ」TVアニメ「合コンに行ったら女がいなかった話」PV第2弾◆魔法使いになれなかった女の子の話・放送情報TBS:10/4(金) 25:53〜MBSCBCBS-TBS「アニメイズム」・作品情報原案公募企画「Project ANIMA」から生まれたオリジナルアニメ。・スタッフ原案:赤坂優月総監督:渡部高志監督:松根マサトシリーズ構成・脚本:金杉弘子キャラクター原案:星野リリィキャラクターデザイン:松浦麻衣音楽:下村陽子編曲:松尾早人、原口大、𠮷川美矩音響監督:岩浪美和美術監督:泉健太郎色彩設計:舩橋美香撮影監督:八木祐理奈編集:須藤瞳アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©「まほなれ」製作委員会・キャストクルミ=ミライ:菱川花菜ユズ=エーデル:山田美鈴ミナミ=スズキ:堀江由衣マキ=クミール:真野あゆみアスカ=クルマル:林幸矢レモーネ=ジューシー:後藤沙緒里ミカーナ=フルーティー:貫井柚佳サリィ=アンドル:鈴代紗弓ドク=パパロッティ:土岐隼一テツ=レイルウェイ:戸谷菊之介マイク=ショウ:坂田将吾キョウ=クルマル:小林千晃ノーザン・ハリス:緑川光マジ研部長:杜野まこマジ研副部長:橘龍丸カイ=ミライ:小松未可子主要公式SNS:@ANIMA_infoハッシュタグ:#まほなれOP:PUFFYとついでにTOOBOE「コラージュ」ED:halca「瞬間最大風速」TVアニメ「まほなれ」第二弾PV|2024年10月4日 毎週金曜 深夜25:53より放送開始「魔法使いになれなかった女の子の話」◆凍牌〜裏レート麻雀闘牌録〜・放送情報MBS:10/4(金) 26:23〜 アニメイズムTBS:10/4(金) 26:23〜BS-TBS:10/4(金) 26:23〜・作品情報・スタッフ原作:志名坂高次監督:羽鳥潤音楽:白戸佑輔、岸田勇気シリーズ構成:國澤真理子キャラクターデザイン:姉崎早也花音響監督:納谷僚介音響制作:スタジオマウスアニメーション制作:イーストフィッシュスタジオコピーライト表記:©志名坂高次(秋田書店)/高津組・キャストケイ:田邊幸輔アミナ:ファイルーズあい堂嶋:武内駿輔高津則之:小山剛志桂木優:赤千夏主要公式SNS:@tohai_animeハッシュタグ:#アニメ凍牌OP:オーイシマサヨシED:太陽と踊れ月夜に唄えTVアニメ『凍牌〜裏レート麻雀闘牌録〜』第2弾PV【2024年10月放送】◆Duel Masters LOST 〜追憶の水晶〜・放送情報YouTube:10/4(金)〜・作品情報・スタッフ原作:松本しげのぶ作画:金林洋ストーリー原案:松本しげのぶキャラクターデザイン原案:金林洋監督:福島利規シリーズ構成:加藤陽一キャラクターデザイン:橋詰力美術監督:明石聖子色彩設計:石川恭介撮影監督:茂木智孝CGディレクター:田所洋行音響監督:高寺たけしアニメーション制作統括:松倉友二アニメーション制作:J.C.STAFFTM and ©2024, Wizards of the Coast, Shogakukan, WHC, ShoPro・キャスト斬札ウィン:鵜澤正太郎アビスベル=ジャシン帝:羽多野渉ニイカ:菱川花菜クリスタ:井上ほの花主要公式SNS:@duema_animeハッシュタグ:#デュエマアニメOP:月詠み「ナラティブ」アニメ『Duel Masters LOST 〜追憶の水晶〜』予告映像◆SHIBUYA♡HACHI 第2クール・放送情報テレ東:10/5(土) 7:00〜 「イニミニマニモ」内・作品情報・スタッフ原案:「SHIBUYA♡HACHI」実行委員会キャラクターデザイン:PansonWorksアニメーションキャラクターデザイン:中野友貴アニメーション制作:日本アニメーション製作:SHIBUYA♡HACHIアニメ製作委員会コピーライト表記:©SHIBUYA♡HACHIアニメ製作委員会・キャストハチ:和多田美咲ミケ:陶山章央ナナ:植田佳奈ハリー:うのちひろクロ:盆子原康モヤイ:乃村健次主要公式SNS:@lovehachi_PRハッシュタグ:#ラブハチ #lovehachiアニメ『SHIBUYA♡HACHI』第1〜13話イッキ見配信【公式】◆クマーバ シーズン2・放送情報テレビ東京:10/5(土) 7:00〜 「イニミニマニモ」内・作品情報YouTubeの未就学児向け知育チャンネル「クマーバチャンネル」が原作のテレビアニメ第2シリーズ。・スタッフコピーライト表記:© Kumarba Inc.・キャストクマーバ:ファイルーズあいタブリス:佐藤舞ネコルン:井上ほの花バグリン:ぴっちょりーな主要公式SNS:@kumarbakidsテレビアニメ「クマーバ」シーズン2予告映像【本編初公開】2024年10月よりテレビ東京ほかにて放送スタート!◆オーイ!とんぼ 第2期・放送情報テレ東系列:10/5(土) 10:00〜BSテレ東:10/7(月) 24:30〜ABEMAU-NEXT他配信あり・作品情報・スタッフ原作:かわさき健漫画:古沢優監督:オ ジングシリーズ構成:広田光毅キャラクターデザイン:武内啓色彩設計:近藤直登美術監督:荒井和浩3Dディレクター:服部恵大撮影監督:石山智之音響監督:三間雅文音楽:戸田信子アニメーション制作:OLMCGアニメーション制作:SMDEゴルフ設定監修:ゴルフダイジェスト社コピーライト表記:©かわさき健・古沢優/オーイ!とんぼ製作委員会・キャスト大井とんぼ:はやしりか五十嵐一賀:東地宏樹有働ハジメ:花輪英司安谷屋円:喜多村英梨音羽ひのき:石川由依栗須エマ:井上麻里奈島さん:小林沙苗ゴンじい:青森伸セツばあ:有馬瑞香ブンペイ:榎木淳弥安谷屋洋子:舞羽美海主要公式SNS:@anime_tonboハッシュタグ:#オーイとんぼOP:Sacra e sole「Seven pieces」ED:TOKYO GROOVE JYOSHI「勝ちたくなっちゃったね」◆科学×冒険サバイバル!・放送情報NHK Eテレ:10/5(土) 18:25〜・作品情報人気の学習漫画を原作としたテレビアニメ。2020年に映画「人体のサバイバル!」、2021年に映画「深海のサバイバル!」が公開されている。・スタッフ原作:朝日新聞出版「科学漫画サバイバル」シリーズ監督:細田雅弘シリーズ構成:村山功キャラクターデザイン:Noh Gil-bo音楽:吉川慶アニメーション制作:ぎゃろっぷ制作:NHKエンタープライズ制作・著作:NHK、東映アニメーションコピーライト表記:©Gomdori co., Kim Jeung-Wook, Han Hyun-Dong/Mirae N/Ludens Media/朝日新聞出版/NHK・NEP・東映アニメーション主要公式SNS:@kagakusurvivalハッシュタグ:#科学漫画サバイバル #アニメサバイバル◆ブルーロック VS. U-20 JAPAN・放送情報テレビ朝日系全国ネット:10/5(土) 23:30〜 「IMAnimation」全14話・作品情報・スタッフ原作:金城宗幸漫画:ノ村優介総監督:生原雄次監督:井之川慎太郎シリーズ構成・脚本:岸本卓ストーリー監修:金城宗幸キャラクターデザイン:田辺謙司総作画監督:田辺謙司、もりともこ、清水空翔アクションディレクター:興村忠美チーフ3Dレイアウター:佐久間澪プロップ・衣装デザイン:もりともこ、飯田香帆作画特殊効果:あかね色彩設計:小松さくら美術設定:佐久間澪美術監督:三宅昌和背景:Creative Freaks撮影監督:浅黄康裕撮影:チップチューン3DCGディレクター:山下智基、生原雄次3DCGチーフアニメーター:広沢範光3DCG:オーラスタジオスペシャルコンポジター・グラフィックワーク:生原雄次特殊効果処理:山田可奈子編集:長谷川舞(エディッツ)音響監督:郷文裕貴音響制作:ビットグルーヴプロモーション音楽:村山☆潤プロデューサー:有澤亮哉、佐藤尚哉、川勝宥典、柳井寛史アニメーションプロデューサー:小菅秀徳アニメーション制作:エイトビット製作:「ブルーロック」製作委員会コピーライト表記:©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会・キャスト潔世一:浦和希糸師凛:内山昂輝蜂楽廻:海渡翼凪誠士郎:島信長士道龍聖:中村悠一烏旅人:古川慎乙夜影汰:河西健吾雪宮剣優:江口拓也氷織羊:三上瑛士七星虹郎:波多野翔千切豹馬:斉藤壮馬御影玲王:内田雄馬馬狼照英:諏訪部順一二子一揮:花江夏樹鰐間淳壱:鈴木崚汰蟻生十兵衛:小西克幸我牙丸吟:仲村宗悟雷市陣吾:松岡禎丞五十嵐栗夢:市川蒼剣城斬鉄:興津和幸時光青志:立花慎之介帝襟アンリ:幸村恵理絵心甚八:神谷浩史糸師冴:櫻井孝宏オリヴァ・愛空:日野聡閃堂秋人:若山晃久主要公式SNS:@BLUELOCK_PRハッシュタグ:#ブルーロック #bluelockOP:UNISON SQUARE GARDEN「傍若のカリスマ」TVアニメ『ブルーロック』第2期 第1弾PV|10月5日(土)より放送スタート!◆チ。ー地球の運動についてー・放送情報NHK総合:10/5(土) 23:45〜Netflix:10/5(土) 24:15〜ABEMA:10/5(土) 24:15〜・作品情報・スタッフ原作:魚豊監督:清水健一シリーズ構成:入江信吾キャラクターデザイン:筱雅律音楽:牛尾憲輔音響監督:小泉紀介アニメーション制作:マッドハウスコピーライト表記:©魚豊/小学館/チ。 ―地球の運動について-製作委員会・キャストラファウ:坂本真綾ノヴァク:津田健次郎フベルト:速水奨オクジー:小西克幸バデーニ:中村悠一ヨレンタ:仁見紗綾主要公式SNS:@chikyu_chiハッシュタグ:#チ球の運動についてOP:サカナクション「怪獣」ED:ヨルシカ「アポリア」アニメ『チ。 ―地球の運動について―』本PV◆青の祓魔師 雪ノ果篇・放送情報TOKYO MX:10/5(土) 24:30〜BS11:10/5(土) 24:30〜群馬テレビ:10/5(土) 24:30〜とちぎテレビ:10/5(土) 24:30〜東海テレビ:10/5(土) 26:15〜MBS:10/5(土) 26:38〜北海道文化放送:10/8(火) 25:35〜RKB毎日放送:10/8(火) 25:58〜U-NEXT:10/5(土) 25:00〜Hulu:10/5(土) 25:00〜dアニメストア:10/5(土) 25:00〜アニメ放題:10/5(土) 25:00〜他配信:10/8(火) 12:00以降順次・作品情報修道院暮らしの少年・奥村燐は、自分を狙ったサタンによって育ての親・藤本獅郎を失い、仇のサタンを倒すために祓魔師になる。原作はジャンプSQ.連載作品で、既刊31巻。2011年にテレビアニメ第1期、2012年に劇場版、2017年にテレビアニメ第2期「京都不浄王篇」、2024年冬にテレビアニメ第3期第3期「島根啓明結社(イルミナティ)篇」が制作されている。本作はテレビアニメ第4期にあたり、2025年1月からは「終夜(よすが)篇」が放送されることが決まっている。・スタッフ原作:加藤和恵監督:吉田大輔シリーズ構成:大野敏哉キャラクターデザイン・総作画監督:大東百合恵アクション作画監督:平山貴章、友田政晴美術監督:清水友幸色彩設計:堀川佳典CGディレクター:さいとうつかさ撮影監督:松井伸哉編集:神宮司由美音楽:KOHTA YAMAMOTO、澤野弘之音響監督:若林和弘音響制作:楽音舎アニメーションプロデューサー:青木誠クリエイティブプロデューサー:三田圭志アニメーション制作:スタジオヴォルンコピーライト表記:©加藤和恵/集英社・「青の祓魔師」製作委員会・キャスト奥村燐:岡本信彦奥村雪男:福山潤杜山しえみ:花澤香菜勝呂竜士:中井和哉志摩廉造:遊佐浩二三輪子猫丸:梶裕貴神木出雲:喜多村英梨クロ:高垣彩陽霧隠シュラ:佐藤利奈アーサー・A・エンジェル:小野大輔ルーイン・ライト:関智一ルシフェル:内山昂輝メフィスト・フェレス:神谷浩史藤本獅郎:平田広明主要公式SNS:@aoex_animeハッシュタグ:#青エク #aoexOP:Reol「RE RESCUE」ED:Yobahi「ツララ」TVアニメ『青の祓魔師 雪ノ果篇』ティザーPV第2弾|2024年10月放送◆らんま1/2・放送情報日本テレビ系:10/5(土) 24:55〜Netflix:10/5(土)〜【独占】・作品情報無差別格闘早乙女流の早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。乱馬は中国・呪泉郷で行った修行によって、水をかぶると女になる特異体質になっていて、乱馬とあかねの日常は日々さまざまな問題が巻き起こる。・スタッフ原作:高橋留美子監督:宇田鋼之介シリーズ構成:うえのきみこキャラクターデザイン:谷口宏美総作画監督:谷口宏美、吉岡毅、齊藤佳子、大津直メインアニメーター:内藤直、青木里枝POPアートワーク:北村みなみ美術監督:大川千裕色彩設計:垣田由紀子撮影監督:加納篤編集:柳圭介音響監督:宇田鋼之介音響効果:長谷川卓也選曲:茅原万起子音響制作:dugout音楽:和田薫企画プロデュース:小学館集英社プロダクション制作:MAPPA製作:「らんま1/2」製作委員会コピーライト表記:©高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会・キャスト早乙女乱馬:山口勝平らんま:林原めぐみ天道あかね:日發里蟷天道なびき:高山みなみ天道かすみ:井上喜久子天道早雲:大塚明夫早乙女玄馬:チョー響良牙:山寺宏一シャンプー:佐久間レイ九能帯刀:杉田智和九能小太刀:佐倉綾音小野東風:森川智之三千院帝:宮野真守白鳥あずさ:悠木碧ナレーション:緒方賢一主要公式SNS:@ranma_prハッシュタグ:#らんまアニメOP:anoED:りりあ。「あんたなんて。」TV アニメ「らんま 1/2」第 1 弾 PV / "Ranma1/2" Trailer 1◆君は冥土様。・放送情報テレビ朝日系全国24局ネット:10/5(土) 25:30〜 「NUMAnimation」AT-X:10/6(日) 23:00〜BS朝日:10/12(土) 25:00〜ABEMA:10/5(土) 25:30〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:しょたん監督:渡辺歩シリーズ構成:赤尾でこキャラクターデザイン:倉嶋丈康メインアニメーター:荻原みちる色彩設計:田中千春美術監督・美術設定:西山正紀撮影監督:山本雄介CGディレクター:鈴木雅臣編集:廣瀬清志音楽:得田真裕音響監督:渡辺歩音響効果:奥田維城アニメーション制作:FelixFilmコピーライト表記:©しょたん/小学館/君は冥土様。製作委員会・キャスト横谷人好:熊谷俊輝雪/シュエ:上田麗奈あげもち太郎:松井恵理子横谷李恋:飯田ヒカルグレイス:Lynn日陰ナカ:稲垣好主要公式SNS:@meidosama_animeハッシュタグ:#君は冥土様TVアニメ「君は冥土様。」ティザーPV第2弾|2024年10月5日(土)放送◆パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき・放送情報ABC・テレビ朝日系列全国24局ネット:10/5(土) 26:00〜 「ANiMAZiNG!!!」AT-X:10/7(月) 23:30〜BS12 トゥエルビ:10/10(木) 26:00〜・作品情報・スタッフ原作:影茸、鳴海みわキャラクター原案:カカオ・ランタン監督:大西景介シリーズ構成:砂山蔵澄キャラクターデザイン:水野友美子色彩設計:渡部勇輔美術設定:佐南友理、中村嘉博美術監督:合六弘(マカリア)美術・背景:マカリア撮影監督:村上優作音楽:谷ナオキ、矢野達也音響監督:郷田ほづみ音響効果:今野康之音響制作:プロセンスタジオアニメーションプロデューサー:釋迦郡卓アニメーション制作:スタジオエルコピーライト表記:©影茸・鳴海みわ/双葉社・「パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき」製作委員会 2024・キャストラウスト:小野賢章ナルセーナ:前田佳織里アーミア:立花日菜ライラ:朝井彩加ジーク:梅原裕一郎マルグルス:土岐隼一サーベリア:橋本鞠衣ラルマ:田村ゆかりロナウド:三木眞一郎アマースト:引坂理絵ハンザム:宮田俊哉ミスト:岩崎ひろし主要公式SNS:@sonochiyushiハッシュタグ:#その治癒師OP:立花日菜「最強?最高!Brave My Heart」ED:Sizuk「Only」TVアニメ『パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき』第2弾PV◆ぷにるんず ぷに2・放送情報テレ東系列6局ネット:10/6(日) 9:15〜・作品情報・スタッフ原作:タカラトミー総監督:湯山邦彦監督:博史池畠シリーズ構成:市川十億衛門キャラクターデザイン:一石小百合音楽:小畑貴裕音響監督:小沼則義制作:OLM Digitalコピーライト表記:© TOMY/ぷにるんず2ぷにじぇくと・テレビ東京・キャストあいるん:潘めぐみともるん:朝日奈丸佳えねるん:小松未可子らぶるん:内田彩うるるん:山口智広くーるん:木野日菜ゆにるん:石原夏織ゆか:谷口夢奈ナレーション:小野大輔主要公式SNS:@punirunesハッシュタグ:#ぷにるんず #ぷに活OP:ななひら「ぷにぷにぷにるんず ぷにックスバージョン」【ぷにるんず ぷに2】2024年10月6日から放送スタート!◆七つの大罪 黙示録の四騎士 第2期・放送情報TBS系全国28局ネット:10/6(日) 16:30〜・作品情報・スタッフ原作:鈴木央監督:小平麻紀シリーズ構成・脚本:村越繁キャラクターデザイン:眦塚琉美術監督:村本奈津江色彩設計:小島真喜子(スタジオ・ロード)撮影監督:野口龍生(T.D.F.)編集:岡崎 由美佳(森田編集室)、グッド・ジョブTOKYO音響監督:小泉紀介メインテーマ:澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO音楽:KOHTA YAMAMOTO企画プロデュース:UNLIMITED PRODUCE by TMSアニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルムコピーライト表記:©鈴木央・講談社/「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会・キャストパーシバル:小村将ドニー:戸谷菊之介ナシエンス:島田愛野アン:中村カンナシン/ランスロット:内山昂輝イロンシッド:森川智之ペルガルド:小山力也アーサー:國立幸トリスタン:村瀬歩ガウェイン:ファイル―ズあいイゾルデ:種敦美ジェイド:仲村宗悟キオン:斉藤壮馬メリオダス:梶裕貴主要公式SNS:@7_taizaiハッシュタグ:#七つの大罪 #黙示録の四騎士OP:JO1「Your Key」ED:ざきのすけ。「未完成」TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期 ティザーPV/ Four Knights of the Apocalypse 2nd Season|Teaser Trailer◆ラブライブ!スーパースター!! 第3期・放送情報NHK Eテレ:10/6(日) 17:00〜・作品情報私立結ヶ丘女子高等学校のスクールアイドルグループ「Liella!」の活動を描く、シリーズ第3期。・スタッフ原作:矢立肇原案:公野櫻子監督:京極尚彦シリーズ構成:花田十輝キャラクターデザイン原案:室田雄平キャラクターデザイン:斎藤敦史デザインワークス:如月憂美術監督:春日礼児コンセプトアート:西川洋一色彩設計:加藤里恵CGディレクター:岩優香撮影監督:北岡正編集:今井大介音響監督:長崎行男音楽:藤澤慶昌音楽制作:ランティスアニメーション制作:サンライズ製作:2024 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!コピーライト表記:©2024 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!・キャスト澁谷かのん:伊達さゆり唐可可:Liyuu嵐千砂都:岬なこ平安名すみれ:ペイトン尚未葉月恋:青山なぎさ桜小路きな子:鈴原希実米女メイ:薮島朱音若菜四季:大熊和奏鬼塚夏美:絵森彩ウィーン・マルガレーテ:結那鬼塚冬毬:坂倉花主要公式SNS:@Liella_PLSPハッシュタグ:#lovelive #LiellaOP:Liella!ED:Liella!ラブライブ!スーパースター!! TVアニメ3期PV◆妻、小学生になる。・放送情報TOKYO MX:10/6(日) 22:00〜BS11:10/6(日) 23:30〜サンテレビ:10/6(日) 24:30〜AT-X:10/8(火) 21:00〜・作品情報・スタッフ原作:村田椰融監督:阿部記之シリーズ構成・脚本:平林佐和子キャラクターデザイン:関川成人音響監督:三好慶一郎音楽:山崎寛子アニメーション制作:スタジオ サインポストコピーライト表記:©村田 椰融/芳文社・妻小プロジェクト・キャスト新島圭介:平川大輔新島貴恵/白石万理華:悠木碧新島麻衣:野村麻衣子守屋好美:岡加奈白石千嘉:小島幸子愛川蓮司:岩中睦樹主要公式SNS:@tsumasho_animeハッシュタグ:#アニメ妻小OP:pachae「アイノリユニオン」TVアニメ「妻、小学生になる。」本PV◆MFゴースト 2nd Season・放送情報TOKYO MX:10/6(日) 24:00〜BS11:10/6(日) 24:00〜RKB毎日:10/6(日) 25:20〜読売テレビ:10/7(月) 25:59〜テレビ愛知:10/8(火) 25:30〜アニマックス:10/12(土) 23:30〜Lemino:10/6(日) 24:30〜Amazon Prime Video:10/6(日) 24:30〜・作品情報世界の自動車のEV化が実現した近未来、化石燃料を使ったモータースポーツ「MFG」が唯一、日本で開催されていた。ネットで配信され爆発的な人気を博すMFGに、公道最速伝説の教えを受け継ぐカナタ・リヴィントンがトヨタ86GTで挑む。・スタッフ原作:しげの秀一監督:中智仁シリーズ構成:山下憲一脚本:山下憲一、稲荷明比古キャラクターデザイン:恩田尚之総作画監督:恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎3Dディレクター:内田博基プロップデザイン:新谷真昼美術監督・設定:明石聖子(STUDIO uni)色彩設計:田中千春撮影監督:林幸司(ハヤブサフィルム)編集:廣瀬清志(editz)音楽:土橋安騎夫音響監督:三間雅文音響効果:小山健二(SOUND BOX)音響制作:テクノサウンドアニメーション制作:FelixFilmCGアニメーション制作:FelixFilm、directrain製作:MFゴースト製作委員会コピーライト表記:©しげの秀一・講談社/MFゴースト製作委員会 ©Shuichi Shigeno, Kodansha/MF GHOST Committee.・キャスト片桐夏向(カナタ・リヴィントン):内田雄馬西園寺恋:佐倉綾音相葉瞬:小野大輔ミハイル・ベッケンバウアー:神谷浩史大石代吾:浪川大輔赤羽海人:諏訪部順一石神風神:安元洋貴沢渡光輝:逢坂良太八潮翔:田邊幸輔北原望:芹澤優坂本雄大:櫻井トオル大谷洋介:石川界人ジャクソン・テイラー:中村悠一前園和宏:宮園拓夢柳田拓也:坂田将吾E.ハンニネン:三宅健太諸星瀬名:八代拓緒方:畠中祐リョウ・タカハシ:子安武人高橋啓介:関智一上有史浩:細井治秋山渉:松本保典武内樹:岩田光央池谷浩一郎:矢尾一樹健二:高木渉奥山広也:阪口周平小柏カイ:神奈延年田中洋二(実況):光部樹京子:飯田友子真美:林鼓子ナレーション:三木眞一郎主要公式SNS:@mfg_animeハッシュタグ:#MFゴーストOP:芹澤優「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」ED:Himika Akaneya「Side U (Prod. AmPm)」TVアニメ『MFゴースト』2nd Season 第3弾PV 2024年10月6日(日)より、TOKYO MX、アニマックスほかにて放送開始!◆ねこに転生したおじさん・放送情報フジテレビ系:10/7(月) 13:00〜 「ぽかぽか」内FOD:10/7(月) 14:00〜TVer:10/7(月) 14:00〜YouTube:10/7(月) 14:00〜・作品情報・スタッフ原作:やじま監督:りお、川越崇弘アニメーション制作:スタジオエイトカラーズコピーライト表記:©やじま/ねこおじ製作委員会・キャストおじさん:亀岡孝洋プンちゃん:花澤香菜社長:関智一てぷちゃん:大橋彩香糸柳先生:津田健次郎主要公式SNS:@nekooji_newsハッシュタグ:#ねこおじTVアニメ『ねこに転生したおじさん』ティザーPV◆鴨乃橋ロンの禁断推理 2nd Season・放送情報AT-X:10/7(月) 22:30〜TOKYO MX:10/7(月) 22:30〜KBS京都:10/7(月) 24:00〜サンテレビ:10/7(月) 24:00〜BS11:10/7(月) 25:00〜テレビ愛知:10/7(月) 25:30〜テレビ北海道:10/7(月) 25:30〜TVQ九州放送:10/7(月) 26:00〜静岡放送:10/7(月) 26:19〜・作品情報・スタッフ原作:天野明監督:井畑翔太シリーズ構成:渡航キャラクターデザイン:石川雅一イメージボード:益田賢治美術設定:高橋麻穗美術監督:李書九色彩設計:林由稀撮影監督:伊藤康行編集:小島俊彦音響監督:立石弥生音響制作:ビットグルーヴプロモーション音楽:辻陽音楽プロデューサー:水鳥智栄子音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:ディオメディア製作:鴨乃橋ロンの禁断推理製作委員会コピーライト表記:©天野明/集英社・鴨乃橋ロンの禁断推理製作委員会・キャスト鴨乃橋ロン:阿座上洋平一色都々丸:榎木淳弥雨宮:日笠陽子シュピッツ・ファイア:八代拓翡翠臣疾:福山潤卯咲もふ:東山奈央マイロ・モリアーティ:松岡禎丞ウィンター・モリアーティ:花守ゆみり門季チコリ:小原好美主要公式SNS:@kamonohashi_ronハッシュタグ:#鴨乃橋ロンOP:ハンブレッダーズ「フィードバックを鳴らして」ED:hockrockb「ラビリンス」TVアニメ『鴨乃橋ロンの禁断推理』2nd SeasonティザーPV◆夏目友人帳 漆・放送情報テレビ東京系6局ネット:10/7(月) 24:00〜AT-X:10/8(火) 23:30〜Netflix:10/7(月) 24:30〜dアニメストア:10/10(木) 24:00〜U-NEXT:10/10(木) 24:00〜・作品情報・スタッフ原作:緑川ゆき総監督:大森貴弘監督:伊藤秀樹シリーズ構成:村井さだゆきキャラクターデザイン:眦長妖怪デザイン・アクション作監:山田起生総作画監督:眦長検田中織枝美術:渋谷幸弘、三宅真央色彩設定:宮脇裕美画面設計:田村仁撮影:平本瑛子編集:関一彦音楽:吉森信アニメーション制作:朱夏制作:NAS製作:「夏目友人帳」製作委員会コピーライト表記:©緑川ゆき/白泉社・「夏目友人帳」製作委員会・キャスト夏目貴志:神谷浩史ニャンコ先生/斑:井上和彦夏目レイコ:小林沙苗名取周一:石田彰田沼要:堀江一眞西村悟:木村良平北本篤史:菅沼久義笹田純:沢城みゆき多軌透:佐藤利奈藤原塔子:伊藤美紀藤原滋:伊藤栄次的場静司:諏訪部順一主要公式SNS:@natsumeyujinchoハッシュタグ:#夏目友人帳OP:柏木ひなた「Alca」ED:近藤利樹「こまりわらい」TVアニメ「夏目友人帳 漆」本PV|2024年10月7日(月)より放送開始◆放課後少女花子くん 続編・放送情報TBS:10/7(月)〜全4話・作品情報「地縛少年花子くん」アニメプロジェクト第2弾として、ショートアニメ「放課後少年花子くん」続編が放送される。なお、アニメプロジェクト第3弾として「地縛少年花子くん2」の2025年1月からの放送が決定している。・スタッフ原作:あいだいろ監督:北村真咲シリーズ構成:長友一馬キャラクターデザイン:樋上あや、伊藤麻由加総作画監督:樋上あや色彩設計:多田早希撮影監督:嶋田瑞帆編集:鍜冶川一夫音楽:高木洋音楽制作:ポニーキャニオン音響監督:飯田里樹録音調整:天野龍洋録音スタジオ:スタジオトロン音響制作:HALF H・P STUDIOアニメーションプロデューサー:西村僚アニメーション制作:Lerche(スタジオ雲雀)製作:「放課後少年花子くん」製作委員会コピーライト表記:©あいだいろ/SQUARE ENIX・「放課後少年花子くん」製作委員会・キャスト花子くん:緒方恵美八尋寧々:鬼頭明里源光:千葉翔也源輝:内田雄馬源てぃあら:久野美咲赤根葵:佐藤未奈子蒼井茜:土岐隼一七峰桜:安済知佳日向夏彦:水島大宙つかさ:緒方恵美ミツバ:小林大紀土籠:津田健次郎ヤコ:ゆかなもっけ:吉田有里、森永千才、金澤まい主要公式SNS:@hanakokun_infoハッシュタグ:#花子くん #花子くんアニメED:八尋寧々(CV:鬼頭明里)&もっけ(CV:吉田有里・森永千才・金澤まい)「来い!濃い恋」『放課後少年花子くん 続編』PV◆妖怪学校の先生はじめました!・放送情報TOKYO MX:10/8(火) 23:00〜ABC:10/9(水) 26:14〜BS朝日:10/13(日) 23:00〜ABEMA:10/8(火) 23:30〜dアニメストア:10/8(火) 23:30〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:田中まい監督:小野勝巳シリーズ構成:赤尾でこキャラクターデザイン:なつきサブキャラクターデザイン:愛媛須田子、濱口漠、いとうまりこ妖怪デザイン:大河広行プロップデザイン:相馬満美術監督:松田百合(スタジオなや)色彩設計:川上善美撮影監督:山根裕二郎(いなほ)編集:兼重涼子CGディレクター:後藤浩幸2Dワークス:中村倫子音響監督:藤本たかひろ音楽:稲福高廣アニメーション制作:サテライトコピーライト表記:©田中まい/SQUARE ENIX・妖はじ製作委員会・キャスト安倍晴明:逢坂良太佐野命:鈴木崚汰狸塚豆吉:谷江玲音泥田耕太郎:坂泰斗座敷紅子:鬼頭明里入道連助:高野洸歌川国子:綾坂晴名秋雨玉緒:榊原優希柳田:杉田智和狢八雲:光富崇雄富士冬也:日向朔公蓮浄ゆり:森なな子神酒凜太郎:堀江瞬秦中飯綱:岩崎諒太学園長:福山潤たかはし明:蒼井翔太山崎誠:前野智昭マシュマロ:森永千才小さいおじさん:柳原哲也主要公式SNS:@yohaji_animeハッシュタグ:#妖はじTVアニメ『妖怪学校の先生はじめました!』ティザーPV◆やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中・放送情報TOKYO MX:10/9(水)〜ほか・作品情報処刑する直前だった令嬢ジルは6年前に戻ったことをきっかけに、自分を処刑に追い込んだ婚約者の王太子ジェラルドを避けるため、隣国の皇帝ハディスに「一目惚れした」と嘘をついて結婚。逆転を目指す。・スタッフ原作:永瀬さらさキャラクター原案:藤未都也監督:鈴木健太郎シリーズ構成:イシノアツオキャラクターデザイン:小松沙奈アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©永瀬さらさ・藤未都也/KADOKAWA/『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』製作委員会・キャストジル・サーヴェル:内田秀ハディス・テオス・ラーヴェ:戸谷菊之介ラーヴェ:井澤詩織カミラ:日野まりジーク:橘龍丸主要公式SNS:@yarinaoshi_prハッシュタグ:#やり竜 #やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中TVアニメ『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』新キャラクタ―解禁PV【2024年10月放送】◆殿と犬・放送情報「殿と犬〜わんわん!〜」大塚明夫ver.TOKYO MX:10/10(木) 21:54〜MBS:10/10(木) 26:30〜「殿と犬〜ぽてぽて!〜」杉田智和Ver.TOKYO MX:10/10(木) 19:26〜MBS:10/11(金) 27:23〜「殿と犬〜くんくん!〜」武内駿輔Ver.TOKYO MX:10/13(日) 18:55〜MBS:10/14(月) 27:15〜「殿と犬〜もふもふ!〜」相葉雅紀Ver.TOKYO MX:10/14(月) 25:00〜MBS:10/15(火) 28:00〜・作品情報原作は「COMICポラリス」連載漫画。アニメは1話ごとに殿4人分のバージョンが曜日違いで放送される。・スタッフ原作:西田理英監督:春日森春木音楽:宮崎隼音響監督:小沼則義制作:OLM × Live2D Creative Studio製作:「殿と犬」製作委員会コピーライト表記:©西田理英・COMICポラリス/殿と犬製作委員会・キャスト殿:大塚明夫殿:杉田智和殿:相葉雅紀殿:武内駿輔主要公式SNS:@tono_to_inuハッシュタグ:#殿と犬TVアニメ『殿と犬』PV◆星降る王国のニナ・放送情報TOKYO MX:10/10(木) 22:00〜BS朝日:10/11(金) 23:00〜・作品情報・スタッフ原作:リカチ監督:駒屋健一郎シリーズ構成・脚本:山田由香キャラクターデザイン:竹谷今日子サブデザイン:加藤初重、刀根川恵、福地祐香、玉井あかね、談凱、古野琴絵、有永友紀、原由知プロップデザイン:原由知美術設定:白石洋(有限会社アーガイル)美術監督:三宅昌和色彩設計:伴夏代CG監督:三谷文子(レイルズ)撮影監督:小池真由子(チップチューン)編集:増永純一(Imagica EMS)音響監督:亀山俊樹音楽:田渕夏海音楽制作:フライングドッグアニメーション制作:シグナル・エムディコピーライト表記:©リカチ・講談社/「星降る王国のニナ」製作委員会・キャストニナ:田中美海アズール:梅原裕一郎セト:内山昂輝ムフルム:東山奈央ダイタス:冨沢竜也主要公式SNS:@hoshi_nina_blハッシュタグ:#星ニナOP:坂本真綾「nina」ED:東山奈央「星の伝言」TVアニメ「星降る王国のニナ」本PV第1弾|2024年10月10日放送開始◆ドラゴンボールDAIMA・放送情報フジテレビ系:10/11(金) 23:40〜・作品情報ある陰謀によって小さくなってしまった悟空たちは、問題解決のため、未知の不思議な世界に乗り込むことに。・スタッフ原作・ストーリー・キャラクターデザイン:鳥山明監督:八島善孝シリーズディレクター:小牧文アニメーションキャラクターデザイン:中鶴勝祥シリーズ構成・脚本:柿原優子コピーライト表記:©バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション・キャスト孫悟空:野沢雅子界王神:小林由美子グロリオ:内山昂輝パンジ:ファイルーズあい主要公式SNS:@DB_super2015ハッシュタグ:#ドラゴンボールDAIMAOP:ゼッド feat. C&K「ジャカ☆ジャ〜ン」「ドラゴンボールDAIMA」本予告映像/10月11日(金)23時40分放送決定!◆シャングリラ・フロンティア 2nd Season・放送情報MBS・TBS系列全国28局ネット:10/13(日) 17:00〜連続2クール・作品情報・スタッフ原作:硬梨菜、不二涼介監督:窪岡俊之副監督:池下博紀シリーズ構成・脚本:筆安一幸キャラクターデザイン・総作画監督:倉島亜由美モンスターデザイン:長森佳容、大河広行、河野絵美、有澤寛プロップデザイン:横山友紀、河野絵美、片貝文洋アクション・エフェクトディレクター:酒井智史メインアニメーター:芳賀亮、月田文律、西野武志、姚江浩、新田駿也アクション作画監督:日浦玲奈、星野玲香総動画監修:盒驚量色彩設計:高木雅人色彩設計補佐:手倉森咲子美術監督:野辺勇紀(インスパイアード)、中村朝咲(インスパイアード)美術アドバイザー:増山修2Dワークス:田村あず紗3Dデザイン:Emotional Pictures撮影監督:山杢光編集:定松剛音響監督:藤田亜紀子音楽:高田龍一 (MONACA)、広川恵一 (MONACA)、高橋邦幸 (MONACA)アニメーション制作:C2Cコピーライト表記:©硬梨菜・不二涼介・講談社/「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS・キャストサンラク/陽務楽郎:内田雄馬サイガ-0/斎賀玲:和氣あず未アーサー・ペンシルゴン/天音永遠:日笠陽子オイカッツォ/魚臣慧:小市眞琴エムル:日高里菜ヴァイスアッシュ:大塚明夫サイガ-100/斎賀百:花守ゆみりAnimalia:千本木彩花ビィラック:富田美憂ピーツ:松田颯水エルク:安野希世乃継久理創世:小清水亜美天地律:名塚佳織木兎夜枝境:野島健児主要公式SNS:@ShanFro_Comicハッシュタグ:#シャンフロOP:FZMZ feat. icy「Danger Danger」ED:ReoNa「ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜」TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』2nd seasonティザーPV|10月13日放送開始◆ありふれた職業で世界最強 season3・放送情報AT-X:10/14(月) 23:00〜TOKYO MX:10/14(月) 24:00〜BS11:10/14(月) 24:30〜dアニメストア:10/14(月) 24:00〜ABEMA:10/14(月) 24:00〜他配信:10/17(木) 24:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:白米良キャラクター原案:たかやKi監督:岩永彰シリーズ構成・脚本:佐藤勝一キャラクターデザイン・総作画監督:小島智加音楽:盒粁アニメーション制作:asread.コピーライト表記:©Ryo Shirakome, OVERLAP/ARIFURETA Project主要公式SNS:@arifureta_infoハッシュタグ:#ありふれた #ARIFURETAOP:Void_Chords feat. MindaRyn「Unending Wish」ED:DOBERMAN INFINITY「The other story」【ありふれた職業で世界最強 season 3】PV第2弾公開!|ARIFURETA PV◆機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム・放送情報Netflix:10/17(木)〜【独占】・作品情報・スタッフ企画:バンダイナムコフィルムワークス制作:サンライズ共同制作:SAFEHOUSE監督:エラスマス・ブロスダウエグゼクティブプロデューサー:浅沼誠、小形尚弘、櫻井大樹、ギャビン・ハイナイトアニメーションプロデューサー・音響監督:由良浩明プロデューサー:彌富健一脚本:ギャビン・ハイナイトキャラクターデザイン:マヌエル・アウグスト・ディシンジャー・モウラメカニカルデザイン:山根公利ディレクター・オブ・フォトグラフィ:笠岡淳平音楽:ウィルバート・ロジェ II製作:バンダイナムコフィルムワークスコピーライト表記:©SOTSU・SUNRISE・キャストイリア・ソラリ:シリア・マッシンガム主要公式SNS:@gundam_requiemハッシュタグ:#復讐のレクイエム #G_RFV『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』本予告◆青のミブロ・放送情報読売テレビ・日本テレビ系全国ネット:10/19(土) 17:30〜・作品情報・スタッフ原作:安田剛士監督:羽原久美子シリーズ構成:猪原健太キャラクターデザイン:大場優子、西田美弥子音響監督:亀山俊樹音楽:林ゆうき制作会社:MAHO FILMコピーライト表記:©安田剛士・講談社/「青のミブロ」製作委員会・キャストちりぬにお:梅田修一朗斉藤はじめ:小林千晃田中太郎:堀江瞬土方歳三:阿座上洋平沖田総司:小野賢章芹沢鴨:竹内良太近藤勇:杉田智和永倉新八:津田健次郎原田左之助:岩崎諒太山南敬助:河西健吾藤堂平助:戸谷菊之介井上源三郎:杉山紀彰新見錦:梅原裕一郎野口健司:大野智敬平間重助:前田雄平山五郎:乃村健次婆ちゃん:定岡小百合ちりぬいろは:夏吉ゆうこ主要公式SNS:@miburo_animeハッシュタグ:#青のミブロOP:SPYAIR「青」TVアニメ『青のミブロ』PV第一弾/土曜夕方5時30分枠にて10月放送開始!◆アオのハコ・放送情報TBS系全国28局ネット:10月(木) 23:56〜・作品情報中高一貫のスポーツ強豪校・栄明学園で男子バドミントン部に所属する猪股大喜は、女子バスケットボール部の次期エースで1年先輩の鹿野千夏に恋をする。・スタッフ原作:三浦糀監督:矢野雄一郎シリーズ構成:柿原優子キャラクターデザイン:谷野美穂アニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム企画プロデュース:UNLIMITED PRODUCE by TMSコピーライト表記:©三浦糀/集英社・「アオのハコ」製作委員会・キャスト猪股大喜:千葉翔也鹿野千夏:上田麗奈蝶野雛:鬼頭明里笠原匡:小林千晃針生健吾:内田雄馬主要公式SNS:@aonohako_PRハッシュタグ:#アオのハコTVアニメ『アオのハコ』ティザーPV 第2弾│Ao no Hako│Blue Box Official Teaser 2 (2024)◆BLEACH 千年血戦篇―相剋譚―・放送情報テレ東系列:10月〜・作品情報週刊少年ジャンプで連載された久保帯人の漫画「BLEACH」のシリーズ最終章をアニメ化。本作は第3クールに当たる。・スタッフ原作・総監修:久保帯人総監督:田口智久監督:村田光シリーズ構成:田口智久、平松正樹キャラクターデザイン:工藤昌史総作画監督:長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子アクション・エフェクト作画監督:酒井智史、橋本敬史、若林厚史美術監督:谷岡善王美術設定:天田俊貴色彩設計:合田沙織編集:三嶋章紀撮影監督:山田和弘CG監督:佐々木俊宏、後藤和史チーフ演出:陳達理音楽:鷺巣詩郎音響監督:長崎行男音響制作:ザック・プロモーションアニメーション制作:PIERROT FILMSコピーライト表記:©久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ・キャスト黒崎一護:森田成一井上織姫:松岡由貴茶渡泰虎:安元洋貴志波岩鷲:高木渉朽木ルキア:折笠富美子阿散井恋次:伊藤健太郎浦原喜助:三木眞一郎四楓院夜一:ゆきのさつき京楽春水:大塚明夫涅マユリ:中尾隆聖浮竹十四郎:石川英郎伊勢七緒:生天目仁美涅ネム:釘宮理恵ユーハバッハ:菅生隆之石田雨竜:杉山紀彰ユーグラム・ハッシュヴァルト:梅原裕一郎ペルニダ・パルンカジャス:島田敏アスキン・ナックルヴァール:武内駿輔ジェラルド・ヴァルキリー:小山剛志リジェ・バロ:日野聡バズビー:小野友樹主要公式SNS:@BLEACHanimationハッシュタグ:#BLEACH_animeOP:SIX LOUNGE「言葉にせずとも」ED:水槽「MONOCHROME」TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』PV第4弾|2024年10月テレ東系列ほかにて第3クール放送開始◆カミエラビ 第2期・放送情報フジテレビ:10月〜 「+Ultra」ほか配信あり・作品情報・スタッフ原案:ヨコオタロウ監督:瀬下寛之副監督:井手恵介、石間祐一、りょーちもシリーズ構成・脚本:じんキャラクターデザイン:大久保篤アニメーションキャラクターデザイン:山中純子、もりやまゆうきプロダクションデザイン:田中直哉、フェルディナンド・パトゥリ造形監督・光画監督:片塰満則モーショングラフィックデザイン:佐藤晋哉神器デザイン:帆足タケヒコアニメーションディレクター:得丸尚人CGスーパーバイザー:鮎川浩和、菅井進、前田哲生、永源一樹美術監督:芳野満雄、松本吉勝、宍戸太一編集:肥田文音響監督:山口貴之音楽:MONACAアニメーション制作:UNEND企画・プロデュース:スロウカーブ・キャストゴロー:浦和希ホノカ:松本沙羅アキツ:内田修一チカ:阿部菜摘子コウキ:梶原岳人イヨ:楠木ともりミツコ:ファイルーズあいタツヤ:新祐樹リョウ:悠木碧キョウ:小林千晃ヒガキ:櫻井孝宏ラル:佐倉綾音主要公式SNS:@kamierabi_prハッシュタグ:#カミエラビ #GODapp『カミエラビ GOD.app』7月3日シーズン1再放送、10月シーズン2完結編 連続放送!◆魔王2099・放送情報10月〜・作品情報・スタッフ原作:紫大悟キャラクター原案:クレタ監督:安藤良シリーズ構成・脚本:百瀬祐一郎キャラクターデザイン:谷川亮介音響監督:明田川仁音楽:加藤達也アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©2023 紫大悟・クレタ/KADOKAWA/魔王2099製作委員会・キャストベルトール=ベルベット・ベールシュバルト:日野聡マキナ=ソレージュ:伊藤美来高橋:菱川花菜グラム:浪川大輔マルキュス:松風雅也木ノ原:伊藤静主要公式SNS:@2099_animeハッシュタグ:#魔王2099OP:シユイ「ホロウ」ED:sekai「スピラ」『魔王2099』2024年秋放送|ティザーPV◆ハイガクラ・放送情報TOKYO MX:10月〜サンテレビ:10月〜BS朝日:10月〜配信あり・作品情報・スタッフ原作:高山しのぶ監督:山元隼一助監督:小林寿徳シリーズ構成:村井雄脚本:村井雄、百瀬祐一郎キャラクターデザイン:佐藤正樹サブキャラクターデザイン:古川英樹モンスターデザイン:安藤賢司プロップデザイン:橘紀嘉美術監督・美術設定:松本健治色彩設計:松山愛子撮影監督:金武慎也編集:櫻井崇音響監督:えびなやすのり音響制作:グロービジョンキャスティング協力:アルディ音楽:栗原悠希音楽制作:日本コロムビアアニメーション制作:颱風グラフィックスコピーライト表記:©高山しのぶ・一迅社/ハイガクラ製作委員会・キャスト一葉(いちよう):大塚剛央滇紅(てんこう):石川界人白珠龍(はくしゅりん):Lynn藍采和(らんさいわ):下野紘孫登(そんとう):日野聡花果(かか):釘宮理恵流(りゅう):田村睦心丙閑(へいかん):村瀬歩峰龍井(ほうりゅうせい):梶原岳人比企(ひき):木村良平山烏(さんう):鈴木崚汰白豪(はくごう):井上和彦蒼香茗(そうこうめい):平川大輔李鉄拐(りてっかい):岸尾だいすけ漢鍾離(かんしょうり):綿貫竜之介羅漢(らかん):立花慎之介武夷(ぶい):伊藤健太郎一葉(いちよう)(少年期):竹内順子春睨(しゅんげい):笹沼晃鎧糸(がいし):橘龍丸ガスマスク:田丸篤志ウサギ仮面:山本和臣主要公式SNS:@haigakura_animeハッシュタグ:#ハイガクラOP:MADKID「Chaser」ED:牧島輝「Phoenix」TVアニメ「ハイガクラ」本PV◆るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚− 京都動乱・放送情報フジテレビ:10月〜 ノイタミナほか連続2クール・作品情報・スタッフ原作:和月伸宏監督:駒田由貴シリーズ構成・脚本:倉田英之キャラクターデザイン:西位輝実、渡邊和夫音楽:盡優アニメーション制作:ライデンフィルムコピーライト表記:©和月伸宏/集英社・「るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−」製作委員会・キャスト緋村剣心:斉藤壮馬神谷薫:高橋李依明神弥彦:小市眞琴相楽左之助:八代拓高荷恵:大西沙織四乃森蒼紫:内田雄馬斎藤一:日野聡志々雄真実:古川慎瀬田宗次郎:山下大輝巻町操:山根綺比古清十郎:中村悠一主要公式SNS:@ruroken_animeハッシュタグ:#るろうに剣心ED:NOMELON NOLEMON「水光接天」TVアニメ「るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚− 京都動乱」第2期第2弾PV◆精霊幻想記2・放送情報テレ東:10月BSフジ:10月ほか・作品情報・スタッフ原作:北山結莉キャラクター原案:Riv漫画:みなづきふたご総監督・シリーズ構成:ヤマサキオサム監督:久保博志脚本:ヤマサキオサム、広田光毅、笹野恵、中村能子キャラクターデザイン:油布京子サブキャラクターデザイン:上野翔太、中村統子美術監督:Scott MacDonald色彩設計:小日置知子撮影監督:寺本憲正編集:柳圭介音楽:山崎泰之音楽制作:日本コロムビア、トムス・ミュージック音響監督:森下広人音響効果:櫻井陽子音響制作:叶音アニメーションプロデューサー:西村政行、青木清光アニメーション制作協力:ワオワールドアニメーション制作:トムス・エンタテインメント/第6スタジオコピーライト表記:©北山結莉・ホビージャパン/『精霊幻想記2』製作委員会・キャストリオ:松岡禎丞セリア=クレール:藤田茜アイシア:桑原由気ラティーファ:楠木ともり綾瀬美春:原田彩楓千堂亜紀:高野麻里佳千堂雅人:大西亜玖璃フローラ=ベルトラム:本渡楓リーゼロッテ=クレティア:東山奈央坂田弘明:吉野裕行主要公式SNS:@seireigensoukiハッシュタグ:#精霊幻想記OP:大西亜玖璃「アウフタクト」ED:諏訪ななか「春待歌」TVアニメ『精霊幻想記2』ティザーPV│2024年10月放送開始!◆魔王様、リトライ!R・放送情報TOKYO MX:10月RKB毎日放送テレビ長崎BSフジBS日テレ・作品情報・スタッフ原作:神埼黒音、身ノ丈あまるキャラクター原案:飯野まこと監督:古賀一臣シリーズ構成:高山カツヒコキャラクターデザイン:保村成音楽:SUPA LOVEアニメーション制作:月虹プロデュース:藍沢亮(Starry Cube)コピーライト表記:©神埼黒音・身ノ丈あまる/双葉社・「魔王様、リトライ!R」製作委員会・キャスト九内伯斗:津田健次郎アク:麻倉もも藤崎茜:和氣あず未イーグル:野口衣織(=LOVE)ルナ・エレガント:鈴木愛奈田原勇:駒田航ミンク:鈴木みのりオルガン:橘美來霧雨零:熊谷健太郎主要公式SNS:@maousama_animeハッシュタグ:#魔王様リトライRTVアニメ『魔王様、リトライ!R』ティザーPV│2024年10月よりTOKYO MX、RKB毎日放送、テレビ長崎、BSフジ、BS日テレにて放送開始!◆齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定 season2・放送情報TOKYO MXBSフジほか・作品情報・スタッフ原作:榎本快晴キャラクター原案:しゅがお監督:劉思文シリーズ構成:劉思文、李家傑脚本:李家傑キャラクターデザイン:丸子、胡臻総作画監督:王傑鋒美術監督:陳睿雯色彩設計:株式会社緋和、のぼりはるこ編集:謝志豪製作:bilibiliアニメーション制作:LAN STUDIO版権協力:角川青羽(上海)文化創意有限公司日本版制作:株式会社スターリーキューブコピーライト表記:©bilibili ©Kaisei Enomoto, Syugao / KADOKAWA 2022・キャスト草食ドラゴン:大塚芳忠レーコ:悠木碧ヴァネッサ:石川由依ロゼッタ:野口衣織(=LOVE)漆黒の血の団長:永塚拓馬漆黒の血の女:櫻井もも(≠ME)主要公式SNS:@soushoku_dragonハッシュタグ:#草食ドラゴンOP:斉藤朱夏「僕らはジーニアス」ED:Amber's「buddy」【草食ドラゴン】あの凸凹コンビが帰ってきた!2期ティザーPV◆最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える・放送情報TOKYO MX:10月BS日テレほかdアニメストア他配信あり・作品情報・スタッフ原作:じゃき原作イラスト:fame原作コミック:やもりちゃん監督:高村雄太シリーズ構成:伊神貴世キャラクターデザイン:寺尾憲治総作画監督:寺尾憲治、福地友樹アクション作画監督:三室健太色彩設計:有尾由紀子美術監督:高橋忍撮影監督:小野寺正明音響制作:ダックスプロダクション音響監督:土屋雅紀音楽:朝比奈健人アニメーション制作:FelixFilm×画狂コピーライト表記:©じゃき・オーバーラップ/話術士製作委員会・キャストノエル:山下大輝アルマ:芹澤優コウガ:大桃陽介フィノッキオ:子安武人ブランドン:咲野俊介少年ノエル:和久井優主要公式SNS:@wajutsushi_PRハッシュタグ:#話術士 #wajutsushiTVアニメ『最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える』PV1|2024.10 ON AIR◆来世は他人がいい・放送情報TOKYO MX:10月BS11・作品情報・スタッフ原作:小西明日翔監督:川瀬敏文シリーズ構成・脚本:たかすぎ梨香キャラクターデザイン:竹田逸子音楽:堤博明、鈴木真人アニメーション制作:スタジオディーンコピーライト表記:©小西明日翔・講談社/来世は他人がいい製作委員会・キャスト染井吉乃:上田瞳深山霧島:石田彰鳥葦翔真:遊佐浩二周防薊:神谷浩史主要公式SNS:@raisetanin_prハッシュタグ:#来世は他人がいいED:吉乃「なに笑ろとんねん」TVアニメ『来世は他人がいい』第1弾PV│2024年10月放送開始◆魔法少女リリカルなのは リリカルセレクション・放送情報10月〜・作品情報「魔法少女リリカルなのは」20周年記念プロジェクトとして、2010年に劇場公開された「魔法少女リリカルなのは THE MOVIE 1st」と、2012年に劇場公開された「魔法少女リリカルなのは THE MOVIE 2nd A's」のTV編集版が放送される。なお、両作品はそれぞれ2004年放送のテレビアニメ第1期と2005年放送のテレビアニメ第2期を映画化したもの。・スタッフ原作:都築真紀アニメーション制作 - セブン・アークスコピーライト表記:© NANOHA THE MOVIE 1st PROJECT、© NANOHA 2nd A'S PROJECT・キャスト高町なのは:田村ゆかりフェイト・テスタロッサ:水樹奈々八神はやて:植田佳奈主要公式SNS:@lyricalnanoha_ハッシュタグ:#なのは #nanoha◆転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期・放送情報CBC・TBS系列全国28局ネット:10月〜 「アガルアニメ」・作品情報異世界に転生した主人公は弱小貴族・ローベント家の長男アルスとして、「鑑定スキル」を武器に、各地に埋もれる逸材を発掘して最強の領地作りを目指す。テレビアニメ第1期は2024年春に放送された。・スタッフ原作:未来人Aキャラクター原案:jimmy漫画:井上菜摘監督:加戸誉夫シリーズ構成:中西やすひろキャラクターデザイン:八尋裕子サブキャラクターデザイン:坂忠、堀たえ子、山岡信一色彩設計:田中美穂美術監督:瀬川孟彦(クリープ)撮影監督:山越康司編集:野川仁音響監督:亀山俊樹音楽:夢見クジラアニメーション制作:studio MOTHERコピーライト表記:©未来人A・講談社/鑑定スキルで成り上がる製作委員会・キャストアルス・ローベント:藤原夏海リーツ・ミューセス:坂泰斗シャーロット・レイス:佳穂成美ロセル・キーシャ:岡咲美保リシア・プレイド:花澤香菜ミレーユ・グランジオン:生天目仁美ファム:戸松遥主要公式SNS:@kanteiskillハッシュタグ:#鑑定スキル #kanteiskill『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』特報PV【2024年秋放送決定!】◆アーケイン シーズン2・放送情報Netflix:11月〜【独占】・作品情報オンラインゲーム「リーグ・オブ・レジェンド」の前日譚を描くアニメの第2シリーズ。・スタッフ制作:Forticheハッシュタグ:#アーケイン #Arcane『アーケイン』シーズン2 予告編 - Netflix◆BEASTARS FINAL SEASON・放送情報Netflix:12月〜【独占】(分割2クール)・作品情報・スタッフ原作:板垣巴留監督:松見真一脚本:樋口七海制作:オレンジコピーライト表記:©板垣巴留(秋田書店)/東宝・キャストレゴシ:小林親弘ハル:千本木彩花ルイ:小野友樹主要公式SNS:@bst_animeハッシュタグ:#bstanimeアニメ『BEASTARS FINAL 