ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¶á¤Å¤­¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯½©¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥¢¥Ë¥á¤Î¿ô¤Ï¡¢70ËÜÄ¶¡£

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯½©¤Î¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤Ç½é¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¾å±Ç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥á¥«¥¦¥Ç¡×¡¢¸¶°Æ¸øÊç´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ÎÏÃ¡×¡¢Äà¤ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Í¥¬¥Ý¥¸¥¢¥ó¥°¥é¡¼¡×¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¸¶ºî¤¢¤ê¤ÎºîÉÊ¤ÏÌ¡²è¸¶ºî¤¬Ìó40ºîÉÊ¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢2024Ç¯3·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Ä»»³ÌÀ¤µ¤ó¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡×¡¢SNSÏ¢ºÜ¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡Ö¤Í¤³¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡¢¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¤ËÂ³¤¯¹â¶¶Î±Èþ»ÒºîÉÊ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºî¤Ç¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤ÏÂ³Åê¤¹¤ë¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡¢¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÏ¢ºÜºîÉÊ¤Ç¡ÖÀ±±À¾Þ¡×¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Á¡£¡¼ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¼¡×¡¢·à¾ìÈÇ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤³Ø½¬Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¡Ö²Ê³Ø¡ßËÁ¸±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª¡×¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡ÜÏ¢ºÜ¤ÎÏÃÂêºî¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£

¾®Àâ¸¶ºî¤Ï10ºîÉÊ¶¯¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹´Ý¤´¤È°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬¡×¡¢°­ÌòÎá¾î¤ò¶Ë¤á¤ó¤È¤¹¤ë¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°­½÷¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¡¢Îµ¤¬¿Í¤ËÅ¾À¸¤¹¤ë¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤éÎµÀ¸¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¡×¡¢ÄÉÊü¥â¥Î¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¼£Ìþ»Õ¡¢¼Â¤ÏºÇ¶¯¤Ë¤Ä¤­¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ°Ê¹ß¤È¤¤¤¦Ä¹¼÷ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ ¼¿¡×¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«­¹ Ë­¾÷¤Î½÷¿ÀÊÓ¡×¡Ö¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¿¦¶È¤ÇÀ¤³¦ºÇ¶¯ season3¡×¡ÖBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡½ÁêÑîëý¡½(ÀéÇ¯·ìÀïÊÓÂè3¥¯¡¼¥ë)¡×¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î Âè2´ü¡×¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

°Ê²¼¡¢ºîÉÊ¥ê¥¹¥È¤ÏÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®»þ´ü¤¬Áá¤¤¤â¤Î¤«¤é½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á´ðËÜÅª¤ËºÇÂ®¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤ß¡õ¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤Î¤ßµ­ºÜ¤Ç¡¢¡ÚÆÈÀê¡Û¤Èµ­ºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¤¿¤áÂ¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¢§ÌÜ¼¡É½¼¨

¡¦Â¼°æ¤ÎÎø

¡¦´Æ¶Ø¶è°è¥ì¥Ù¥ëX

¡¦ÂçÀµµ¶¤ê¥Ö¥é¥ð¥À¥ë¡Á¿ÈÂå¤ï¤ê²Ö²Ç¤È·³Éþ¤ÎÌÔ°¦

¡¦¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬

¡¦Ã²¤­¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤

¡¦´Å¿À¤µ¤ó¤Á¤Î±ï·ë¤Ó

¡¦Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë°­½÷¤Ë¤Ê¤ë¤¾

¡¦¥¢¥¯¥í¥È¥ê¥Ã¥×

¡¦¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ U-17 WORLD CUP

¡¦É´ÍÅÉè Âè2´ü

¡¦¤­¤Î¤³¤¤¤Ì

¡¦¥Í¥¬¥Ý¥¸¥¢¥ó¥°¥é¡¼

¡¦·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«

¡¦¥À¥ó¥À¥À¥ó

¡¦¥á¥«¥¦¥Ç

¡¦¥Ï¥ß¥À¥·¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö

¡¦¤µ¤è¤¦¤Ê¤éÎµÀ¸¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¿ÍÀ¸

¡¦¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à

¡¦É´À«µ®Â² 2nd Season

¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨

¡¦¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó­¶

¡¦¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«­¹ Ë­¾÷¤Î½÷¿ÀÊÓ

¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º 2nd season

¡¦¹ç¥³¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ

¡¦ËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ÎÏÃ

¡¦ÅàÇ×¡ÁÎ¢¥ì¡¼¥ÈËã¿ýÆ®Ç×Ï¿¡Á

¡¦Duel Masters LOST ¡ÁÄÉ²±¤Î¿å¾½¡Á

¡¦SHIBUYA♡HACHI Âè2¥¯¡¼¥ë

¡¦¥¯¥Þ¡¼¥Ð ¥·¡¼¥º¥ó2

¡¦¥ª¡¼¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü Âè2´ü

¡¦²Ê³Ø¡ßËÁ¸±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª

¡¦¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ VS. U-20 JAPAN

¡¦¥Á¡£¡¼ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¼

¡¦ÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ Àã¥Î²ÌÊÓ

¡¦¤é¤ó¤Þ1/2

¡¦·¯¤ÏÌ½ÅÚÍÍ¡£

¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¼£Ìþ»Õ¡¢¼Â¤ÏºÇ¶¯¤Ë¤Ä¤­

¡¦¤×¤Ë¤ë¤ó¤º ¤×¤Ë2

¡¦¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î Âè2´ü

¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Âè3´ü

¡¦ºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡¦MF¥´¡¼¥¹¥È 2nd Season

¡¦¤Í¤³¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó

¡¦³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍý 2nd Season

¡¦²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ ¼¿

¡¦Êü²Ý¸å¾¯½÷²Ö»Ò¤¯¤ó Â³ÊÔ

¡¦ÍÅ²ø³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª

¡¦¤ä¤êÄ¾¤·Îá¾î¤ÏÎµÄëÊÅ²¼¤ò¹¶Î¬Ãæ

¡¦ÅÂ¤È¸¤

¡¦À±¹ß¤ë²¦¹ñ¤Î¥Ë¥Ê

¡¦¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA

¡¦¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ 2nd Season

¡¦¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¿¦¶È¤ÇÀ¤³¦ºÇ¶¯ season3

¡¦µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à

¡¦ÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í

¡¦¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³

¡¦BLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡½ÁêÑîëý¡½

¡¦¥«¥ß¥¨¥é¥Ó Âè2´ü

¡¦Ëâ²¦2099

¡¦¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é

¡¦¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý µþÅÔÆ°Íð

¡¦ÀºÎî¸¸ÁÛµ­2

¡¦Ëâ²¦ÍÍ¡¢¥ê¥È¥é¥¤¡ªR

¡¦Îð5000Ç¯¤ÎÁð¿©¥É¥é¥´¥ó¡¢¤¤¤ï¤ì¤Ê¤­¼ÙÎµÇ§Äê season2

¡¦ºÇ¶§¤Î»Ù±ç¿¦¡ÚÏÃ½Ñ»Î¡Û¤Ç¤¢¤ë²¶¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥ó¤ò½¾¤¨¤ë

¡¦ÍèÀ¤¤ÏÂ¾¿Í¤¬¤¤¤¤

¡¦ËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï ¥ê¥ê¥«¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó

¡¦Å¾À¸µ®Â²¡¢´ÕÄê¥¹¥­¥ë¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤ë Âè2´ü

¡¦¥¢¡¼¥±¥¤¥ó ¥·¡¼¥º¥ó2

¡¦BEASTARS FINAL SEASON

¡¦¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À¡ª



¢¡Â¼°æ¤ÎÎø



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/6(Æü) 23:30¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/6(Æü) 23:30¡Á

¤Ó¤ï¸ÐÊüÁ÷¡§10/6(Æü) 23:30¡Á

AT-X¡§10/6(Æü) 23:30¡Á

¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡§9/4(¿å) 16:00¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÍÍ»Ò¤Î¤ª¤«¤·¤¤ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦Â¼°æ¤ÏÃ´Ç¤¤ÎÅÄÃæÀèÀ¸¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤·¤«¤·°ìÊý¤ÎÅÄÃæ¤Ï²µ½÷¥²¡¼¥à¤Î¿ä¤·¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö½Õ²Æ½©Åß(¥Ò¥È¥È¥»)¡×¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡¢ÅÄÃæ¤Ë¹ðÇò¤ò¤¹¤ëÂ¼°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¹õÈ±¥í¥óÌÓ¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¼¡¼

¤È¤³¤í¤¬ÍâÆü¡¢È±·¿¤ò°ì¿·¤·¤Æ¸½¤ì¤¿Â¼°æ¤ÏÅÄÃæ¤Î¡É¿ä¤·¥­¥ã¥é¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Î»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ëÅÄÃæ¤ÈÌÔÎõ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·Â³¤±¤ëÂ¼°æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¤ª¤«¤·¤ÊÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡ª¡©


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Åç½çÂÀ

´ÆÆÄ¡§»³ÀîµÈ¼ù

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§»³Àî¿Ê

²»³Ú¡§ÀîÅÄÎÜ²Æ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Åç½çÂÀ¡¦KADOKAWA¡¿¥¢¥Ë¥áÂ¼°æ¤ÎÎøÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Â¼°æ¡§¹âÍü¸¬¸ã

ÅÄÃæºÌÇµ¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

½Õ²Æ½©Åß¡§Åçùõ¿®Ä¹

¶Í»³¡§Å·ùõÞæÊ¿

Ê¿°æ¡§ÀÐÃ«½Õµ®

Íª²Ã¡§¸åÆ£º»½ïÎ¤

¿ÎÈþ¡§º´¡¹ÌÚÌ¤Íè

Ê¡±Ê¡§¹­À¥¤æ¤¦¤­

»³Ìç¡§¾¾É÷²íÌé

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§ÂçÄÍË§Ãé

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@MURAI_in_LOVE

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áÂ¼°æ¤ÎÎø

OP¡§è½¸¤¡Ê¤¹¤È¤×¤ê¡Ë¡Ö¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¡×

ED¡§¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¡Ö¤¹¤³¡£¡×

¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¼°æ¤ÎÎø¡Ù¥á¥¤¥óPVÂèÆóÃÆ¡ÃOP¥Æ¡¼¥Þ¡Öè½¸¤¡Ê¤¹¤È¤×¤ê¡Ë¡×¡Ú2024Ç¯9·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇºÇÂ®¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡¦10·î6Æü¡ÊÆü¡ËTVÊüÁ÷³«»Ï¡Û

¢¡´Æ¶Ø¶è°è¥ì¥Ù¥ëX



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

CBC¡§9/6(¶â) 25:56¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§9/6(¶â) 26:15¡Á

TVer¡§9/7(ÅÚ) 12:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÎÃ²Ö¤¬Ãë¿²¤«¤éÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Êì¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡Ä¡Ä¡£

ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÃ¯¤âÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤¡È´Æ¶Ø¶è°è¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÎÃ²Ö¤Ï¡¢Éõº¿¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ææ¤ÎÌ¤³ÎÇ§À¸Ì¿ÂÎ¡ÈX¡É(¥µ¥¤)¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£

¥ë¡¼¥×¤¹¤ëÀäË¾¤ÎÃæ¤Ç³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÎÃ²Ö¤ÏÌµ»ö²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Øµ¢¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä!?


¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¤ÈÂçÆüËÜ°õºþ¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±»ö¶È¡ÖAnimationID¡×¤ÎÂè3ÃÆºîÉÊ¤Ç¡¢¸¶ºî¤Ï¿Íµ¤Webtoon¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÂçÀÐ¥í¥ß¡¼(peep)

³¨¡§¹¾Æ¬Âç¼ù¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¡¼¥Á¥Õ¥£¡¼¥ë¥É

WebtoonÀ©ºî¡§taskey STUDIO

´ÆÆÄ¡§º´Æ£¸÷

²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì

²»¶Á¸ú²Ì¡§ÌîºêÇî¼ù¡¢¾®ÎÓ°¡°ÍÎ¤

²»³Ú¡§kidlit

À©ºîÅý³ç¡§¹â¶¶ÏÂÌé

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Imagica Infos¡¢Imageworks Studio

À©ºî¶¨ÎÏ¡§nanogram.inc

À½ºî¡§¡Ö´Æ¶Ø¶è°è¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÂçÀÐ¥í¥ß¡¼¡¦taskey inc.¡¿¡Ö´Æ¶Ø¶è°è¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Äá¸«ÎÃ²Ö¡§±«µÜÅ·

¼¼ºä½¤Ê¿¡§°©ºäÎÉÂÀ

ÎÃ²Ö¤ÎÊì¡§·§Ã«³¤Îï

½¤Ê¿¤ÎÉã¡§²¼ºÊÍ³¹¬

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@AnimationID_PJ

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#´Æ¶Ø¶è°è¥ì¥Ù¥ëX

OP¡§SG¡ÖLUCID DREAM¡×

ED¡§¿ùËÜÂöÌï¡ÖI¤ÈU¡×

Âç¿Íµ¤Webtoon¡Ø´Æ¶Ø¶è°è¥ì¥Ù¥ëX¡Ù¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¡ª¡ª¡ª¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü²ò¶Ø¡ª¡ª

¢¡ÂçÀµµ¶¤ê¥Ö¥é¥ð¥À¥ë¡Á¿ÈÂå¤ï¤ê²Ö²Ç¤È·³Éþ¤ÎÌÔ°¦



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/6(Æü) 25:00¡Á

BS11¡§10/6(Æü) 25:00¡Á

AnimeFesta¡§9/13(¶â)¡Á(¥×¥ì¥ß¥¢ÈÇ¡¿¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

YouTube¡§10/6(Æü)¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡ÖËå¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²¶¤Î»Ò¤ò»º¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¡×

·ëº§¤Ë°¦¤Ê¤ÉÌµ¤¤¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·³¿Í¤ÎÌÔ°¦¤òÃÎ¤ë¤Þ¤Ç¡½¡½¡Ä

»Ò¼ß²ÈÎá¾î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼Ò¸ò³¦¤Ç¤Ï¹Ô¤­ÃÙ¤ì¡¢¿Æ¤«¤é¤ÏÌñ²ð¼Ô°·¤¤¤ÎËã»Ò¡£

¤¢¤ëÆü¡¢Í£°ìÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëËå¤ËÎä¹ó¤Ç¹Ó¡¹¤·¤¤¤È±½¤Î·³¿Í¡¦ÌÚ¸Í¤È¤Î±ïÃÌ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¡£

ÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤áËã»Ò¤Ï¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë²Ç¤°¤³¤È¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤¬¡Ä!?


¸¶ºî¤Ï¿ÀºêÍ®¤Ë¤è¤ë½÷À­¸þ¤±¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÕÔ¤à¤Þ¤ÇÍð¤ì¤¤¤±¡Á¿ÈÂå¤ï¤ê²Ö²Ç¤È·³Éþ¤ÎÌÔ°¦¡×¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¿ÀºêÍ®

´ÆÆÄ¡§ÅÏÉô¹â»Ö

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹õºê¥¨¡¼¥è

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸µÌÚÆ¦»Ò

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æá¿ÜÎèÆà

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Æá¿ÜÎèÆà

¿§ºÌÀß·×¡§Àî±äÈàÊý

Èþ½ÑÀßÄê¡§¤Þ¤«¤í¤ó

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¡¦¥­¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ë±Ñà±¡½¤Íå¶ìÍå¡¢Í§Âô¾¢¿Í

ÊÔ½¸¡§¿·³¤¥³¥¦¥­

²»¶Á´ÆÆÄ¡§±«·¬¤ß¤¯¤â

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio HōKIBOSHI

À½ºî¡§×ÂÀ±¼Ò

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¿ÀºêÍ®¡¿Suiseisha Inc.

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÌÚ¸Í¿µÂÀÏº¡§¸ÞÆüÅ·Êö

±óÌîËã»Ò¡§±¨´Ý¤½¤é

±óÌî¤Ò¤í»Ò¡§º½Åü¿¿Çò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@af_originalMT

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤×¤¯°¦

OP¡§ÌÚ¸Í¿µÂÀÏº(CV.¸ÞÆüÅ·Êö)¡ÖØø¾ð¥«¥á¥ê¥¢¡×

¢¡¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/3(ÌÚ) 24:00¡Á

BS¥Õ¥¸¡§10/3(ÌÚ) 24:30¡Á

ABEMA¡§9/26(ÌÚ) 24:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/3(ÌÚ) 24:00¡Á

U-NEXT¡§10/3(ÌÚ) 24:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/3(ÌÚ) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¹â¹»À¸³è¤ò¡È¤Ü¤Ã¤Á¡É¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÚ¤Ï¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ËÆÍÁ³¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¶¦¤Ë°ÛÀ¤³¦¾¤´­¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¥Á¡¼¥È¥¹¥­¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¥ê¥¹¥È¤«¤é¹¥¤­¤Ê¥¹¥­¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¿ÀÍÍ¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡½¡½¤Ï¤º¤¬¡¢¥Á¡¼¥È¥¹¥­¥ë¤ÏÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤Ç´û¤Ë¤á¤Ü¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¼è¤ê¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿!?

¿ÀÍÍ¤ÎµÕ¥®¥ì¤Ç»Ä¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥É¥¹¥­¥ë¤òÁ´¤Æ²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÍÚ¤Ï¡¢¥¹¥­¥ë¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡Ù¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤â¸ÉÆÈ¤ËËÁ¸±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£

¥Á¡¼¥È¤ËÍê¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤ë¡½¡½

ºÇ¶¯¡É¤Ü¤Ã¤Á¡É¤Î°ÛÀ¤³¦HARD¥â¡¼¥É¹¶Î¬ëý¡¢³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¸Þ¼¨Àµ»Ê

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§±Ý´Ý¤µ¤¯

¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡§¤Ó¤Ó

´ÆÆÄ¡§¼¯½»Ï¯À¸

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ãö¸¶·òÂÀ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÌî·½ºÈ

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÏÉÅÄÉÒÌï¡¢µÆÃÏ²Ú»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§´ØÌî¹ä»Ì

¿§ºÌÀß·×¡§Æ£¸¶Æ»Çµ¡¢ÎëÌÚºé³¨

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÎÓ¹¬»Ê

ÊÔ½¸¡§Ã°ºÌ»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ò¤é¤µ¤ï¤Ò¤µ¤è¤·

²»³Ú¡§ÊÒ»³½¤»Ö(Team-MAX)¡¢ÎëÌÚ¶ÇÌé(Team-MAX)

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à¡ß¥Ñ¥Ã¥·¥ç¡¼¥Í

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¸Þ¼¨Àµ»Ê¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡¿¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÍÚ¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯

°Ñ°÷Ä¹¡§ÇòÀÐÀ²¹á

Éû°Ñ°÷Ä¹A¡§°¤ÉôÎ¤²Ì

Éû°Ñ°÷Ä¹B¡§¹âÈøÁÕ²»

Éû°Ñ°÷Ä¹C¡§üâ¶¶ËãÎ¤

¥®¥ã¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¡§Ä¾ÅÄÉ±Æà

¥®¥ã¥ëA¡§¿ûÌî¿¿°á

¥®¥ã¥ëD¡§ÃæÅçÍ³µ®

¥Ð¥ì¡¼Éô¤ÃÌ¼A¡§´ä¶¶Í³²Â

¥Ð¥ì¡¼Éô¤ÃÌ¼B¡§»°Àî²Ú·î

¿·ÂÎÁàÉô¤ÃÌ¼¡§ÁÒÃÎÎèË±

ÍçÂ²¤ÃÌ¼¡§»Ø½ÐÝÜ°¡

¥®¥ç¥®¥ç¤ÃÌ¼¡§¼®Æþ¤¢¤¹¤«

½â¤ÃÌ¼¡§¸ÅÌÚ¤Î¤¾¤ß

¿Þ½ñ°Ñ°÷¡§»ûÅÄÀ²Ì¾

¼ê·ÝÉô¤ÃÌ¼¡§ÆâÅÄ°¦Èþ

ÎÁÍýÉô¤ÃÌ¼¡§ÃçÅÄ¤¢¤ê¤µ

¥ª¥¿A¡§²ÆÌÜ¶ÁÊ¿

¥ª¥¿B¡§»ÔÀîÂÀ°ì

¥ª¥¿C¡§²¬ÌîÍ§Í¤

¥ª¥¿D¡§ÆÁÎ±¿µÇµÍ¤

Ç¾¶ÚÇü²àA¡§Ê÷ÅÄÂçÌ´

Ç¾¶ÚÇü²àB¡§ßÀ·ò¿Í

Ç¾¶ÚÇü²àC¡§ÀÐÃ«½Õµ®

Ç¾¶ÚÇü²àE¡§´äÂ¼·½Í¤

ÉÔÎÉA¡§»³¸ýÃÒ¹­

ÉÔÎÉB¡§º£°æÊ¸Ìé

ÉÔÎÉE¡§¾¾²¬ÍÎÊ¿

ÉÔÎÉF¡§¼ò°æ¹­Âç

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@bocchi_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ü¤Ã¤Á¹¶Î¬

OP¡§µÈÇµ¡ÖODD NUMBER¡×

ED¡§·ßÌÚ¡Ö¥Ï¥í¡¼¤È¥°¥Ã¥Ð¥¤¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬¡ÙÂè1ÃÆPV

¢¡Ã²¤­¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/1(²Ð) 23:30¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/1(²Ð) 23:30¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/1(²Ð) 25:00¡Á

¤Û¤«

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¼

ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤Î±ÑÍº¤À

¤«¤Ä¤Æ¤½¤ó¤ÊÀÀ¤¤¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Ï»¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤À¤±°µÅÝÅª¤ËºÍÇ½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¤¤¤¿¡£

¤¢¤ëÆüºÃÀÞ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿Èà¤Ë¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£

¡Ö¥¯¥é¥¤¡¢¤ªÁ°¡¢ÆÃ¤ËÌò³ä¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¤ì¤è¡×

ºÍÇ½¤¬¤¢¤ê²á¤®¤ë²øÊªÃ£(¡áÍÄÆëÀ÷Ã£)¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡ÔÃ²¤­¤ÎË´Îî¡Ê¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥°¥ê¡¼¥Õ¡Ë¡Õ¤Ï¿ôÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÄëÅÔÃæ¤Ë¹ì¤«¤»¡¢¤½¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿Èà¤Ï¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤ËºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£

Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë¤è¤êÈà¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤µ¤ì¡¢»öÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡Ä¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢ºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¥¯¥é¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥¯¥é¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò¤Î±É¸÷¤È¶ìÇº¤ËËþ¤Á¤¿±ÑÍºëý¤Ç¤¢¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÄÐ±Æ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥Á¡¼¥³

´ÆÆÄ¡§¤¿¤«¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Çòº¬½¨¼ù

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸Þ½½ÆâÍµÊå¡¢Æ£ºê¿¿¸ã

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¼¥í¥¸¡¼

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÄÐ±Æ¡¦¥Á¡¼¥³¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¡ÖÃ²¤­¤ÎË´Îî¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¯¥é¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò¡§¾®Ìî¸­¾Ï

¥Æ¥£¥Î¡¦¥·¥§¥¤¥É¡§µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´

¥ê¥£¥º¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

¥·¥È¥ê¡¼¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡§¾®¸¶¹¥Èþ

¥ë¡¼¥¯¡¦¥µ¥¤¥³¥ë¡§Å·ùõÞæÊ¿

¥¢¥ó¥»¥à¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¥ë¥·¥¢¡¦¥í¥¸¥§¡§¸Å²ì°ª

¥¨¥ô¥¡¡¦¥ì¥ó¥Õ¥£¡¼¥É¡§ÂçÃÏÍÕ

¥ë¡¼¥À¡¦¥ë¥ó¥Ù¥Ã¥¯¡§´Øº¬ÌÀÎÉ

¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¶¥ó¥®¥Õ¡§´Ø¹¬»Ê

¥®¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡§Á°ÅÄÀ¿Æó

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@nageki_official

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ã²¤­¤ÎË´Îî

OP¡§Lezel¡Ö³ëÆ£Tomorrow¡×

ED¡§P´ÝÍÍ¡£¡Ö¤¹¤¯¤ê¤£¤à¡ª¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃ²¤­¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡ÙÂè°ìÃÆPV¡Ã2024Ç¯10·î1ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡´Å¿À¤µ¤ó¤Á¤Î±ï·ë¤Ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§10/1(²Ð) 24:00¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§10/1(²Ð) 24:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/1(²Ð) 24:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡§10/1(²Ð) 24:00¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§10/1(²Ð) 24:00¡Á

TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§10/1(²Ð) 24:00¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/1(²Ð) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

µþÂç°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»À¸¤Î¾å½ª±»À¸¡£

»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß°é¤Á¤Î±»À¸¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¡Ö´Å¿À¿À¼Ò¡×¤ÎµÜ»Ê¤Ë°ú¤­¼è¤é¤ì¡¢µï¸õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£

¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë½Å¡¢Í¼Æà¡¢Ä«É±¤ÎÖà½÷»°»ÐËå¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¡ª

¤µ¤é¤Ëµï¸õ¤Î¾ò·ï¤Ï¡ÖÌ»ÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ¿À¼Ò¤ò·Ñ¤°¡×¤³¤È!?

»°»ÐËå¤È¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¡¢´Å¿À¿À¼Ò¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ëÆñÂê¡Ä±»À¸¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡Ä¡©

°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¡¢Öà½÷¤¿¤Á¤ÈËÂ¤°´ñÀ×¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÆâÆ£¥Þ¡¼¥·¡¼

´ÆÆÄ¡§°ÂÉôÍ´ÆóÏº

Éû´ÆÆÄ¡§¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤Ò¤í¤·

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Áó¼ùÌ÷»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÈÓÄÍÀ²»Ò

Èþ½ÑÀßÄê¡§Í§Ìî²ÃÀ¤»Ò¡¢¾èËöÈþÊæ¡¢Âçµ×ÊÝ½¤°ì

¿§ºÌÀß·×¡§µÈÅÄÈ»¿Í

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»³Íü³¨Î¤

»£±Æ´ÆÆÄ¡§±ÒÆ£±Ñµ£

ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼²Â»Ë»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³¸ýµ®Ç·

²»³Ú¡§ÀîùõÎ¶¡¢¸ÑÌîÃÒÇ·

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥É¥é¥¤¥Ö

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÆâÆ£¥Þ¡¼¥·¡¼¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö´Å¿À¤µ¤ó¤Á¤Î±ï·ë¤Ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¾å½ª±»À¸¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ

´Å¿ÀÌë½Å¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì

´Å¿ÀÍ¼Æà¡§ËÜÅÏÉö

´Å¿ÀÄ«É±¡§¼ã»³»í²»

»Ð¾®Ï©ÉñÃë¡§¿å¼ùÆà¡¹

Äá»³ÇòÆü¡§°ÂºÑÃÎ²Â

´Å¿ÀÀéÄ»¡§ÅçÅÄÉÒ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@amagami_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#´Å¿À¤µ¤ó¤Á¤Î±ï·ë¤Ó #amagami_anime

OP¡§¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡Ö¤ä¤ï¤¯Îø¤·¤Æ ¡Á¤º¤Ã¤ÈËÍ¤é¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Á¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö´Å¿À¤µ¤ó¤Á¤Î±ï·ë¤Ò゙¡×¥Æ¥£¥¶¡¼PV ¡Ã 2024Ç¯ÊüÁ÷¡ª

¢¡Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë°­½÷¤Ë¤Ê¤ë¤¾



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/1(²Ð)¡Á

BS11¡§10/1(²Ð)¡Á

½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷¡§10/1(²Ð)¡Á

HTB¡§10/1(²Ð)¡Á

¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/1(²Ð)¡Á

À¾ÆüËÜÊüÁ÷¡§10/1(²Ð)¡Á

¿·³ãÊüÁ÷¡§10/1(²Ð)¡Á

¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¡§10/1(²Ð)¡Á

MBS¡§10/1(²Ð)¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á¡§10/2(¿å)¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡§10/2(¿å)¡Á

¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡§10/2(¿å)¡Á

Ä¹ÌîÊüÁ÷¡§10/2(¿å)¡Á

ËÌÎ¦ÊüÁ÷¡§10/2(¿å)¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¿·¹­Åç¡§10/2(¿å)¡Á

Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/2(¿å)¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡§10/2(¿å)¡Á

ÂçÊ¬ÊüÁ÷¡§10/2(¿å)¡Á

IBC¡§10/2(¿å)¡Á

ÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¡§10/2(¿å)¡Á

RKBËèÆü¡§10/2(¿å)¡Á

AT-X¡§10/2(¿å)¡Á

ÀÄ¿¹ÊüÁ÷¡§10/3(ÌÚ)¡Á

¥á¡Á¥Æ¥ì¡§10/3(ÌÚ)¡Á

¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡§10/3(ÌÚ)¡Á

Î°µåÊüÁ÷¡§10/3(ÌÚ)¡Á

¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¡§10/3(ÌÚ)¡Á

Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(ÅÚ)¡Á

¼¯»ùÅçÊüÁ÷¡§10/5(ÅÚ)¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/1(²Ð)¡Á

U-NEXT¡§10/1(²Ð)¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/1(²Ð)¡Á

¤Û¤«

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È¤¤¤¤»Ò¤Á¤ã¤óÈ¯¸À¡É¤¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿»ä¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¹¥¤­¤Ê²µ½÷¥²¡¼¥à¤Î°­ÌòÎá¾î¥¢¥ê¥·¥¢¡£

Ç°´ê³ð¤Ã¤ÆÅ¾À¸¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÀ¤³¦°ì¤Î°­½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª

¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶¯¤¯¤ÆÆ¬¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª

--¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢°­ÌòÎá¾î¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤Ð´èÄ¥¤ë¤Û¤É¼þ°Ï¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤Ç¡Ä¡Ä¡£

¤Ï¤¿¤·¤Æ¥¢¥ê¥·¥¢¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°­½÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«!?


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÂçÌÚ¸Í¤¤¤º¤ß

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÁáÀ¥¥¸¥å¥ó

Ì¡²è¡§ÊÝ»Ö¤¢¤«¤ê

´ÆÆÄ¡§ÌøÀ¥ÍºÇ·

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ê¿ÎÓº´ÏÂ»Ò

¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÏÉôÍµ»Ò¡¢¾®Åç¤¨¤ê

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÏÊÕ°¡µª

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¿¼Ã«ÃÎÊæ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÌîÂ¼ÀãºÚ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª

²»¶Á¸ú²Ì¡§ºØÆ£¤ß¤ÁÂå

²»¶ÁÀ©ºî¡§HALF H¡¦P STUDIO

²»³Ú¡§Æü¸þË¨

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¸þ°æÍª¼ù

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§MAHO FILM

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÂçÌÚ¸Í¤¤¤º¤ß¡¦ÁáÀ¥¥¸¥å¥ó¡¿KADOKAWA¡¿¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°­½÷¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥¢¥ê¥·¥¢¡§ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê

¥·¡¼¥«¡¼¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡§ÀÐÀî³¦¿Í

¥¸¥ë¡§¹â¶¶Íû°Í

¥¦¥£¥ë¡§²ÈÃæ¹¨

¥­¥ã¥¶¡¼¡¦¥ê¥º¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á

¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡§°©ºäÎÉÂÀ

¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥¢¥é¥ó¡§Å·ùõÞæÊ¿

¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ó¥ê¡§ÀÐÃ«½Õµ®

¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥¨¥ê¥Ã¥¯¡§°ËÅì·ò¿Í

¥¹¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¡§Â¼À¥Êâ

¥¨¥Ð¥ó¥º¡¦¥²¥¤¥ë¡§ÀéÍÕæÆÌé

¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡§²¬ËÜ¿®É§

¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬

¥·¡¼¥«¡¼¡¦¥ë¡¼¥¯¡§»Ò°ÂÉð¿Í

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@rekiaku

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë°­½÷¤Ë¤Ê¤ë¤¾ #Îò°­

OP¡§Liyuu¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥¥¥É¥¥¥É¥¥¡×

ED¡§ÍèÀ´¤ê¤ó¡Ö¤ï¤Ã¤Á¤å¤¢¤Í¡©¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°­½÷¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×PVÂè2ÃÆ¡Ã2024Ç¯10·î1Æü(²Ð)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¥¢¥¯¥í¥È¥ê¥Ã¥×



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/2(¿å) 22:00¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/2(¿å) 24:30¡Á

AT-X¡§10/3(ÌÚ) 23:00¡Á

FOD

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤ß¤Ä¤±¤¿¡¢Ç®¤¯¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î(ËâË¡¾¯½÷)¤ò¡½

ÁÄÉã¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿ÃÏ¿Þ»Ò¤Ï¡¢³¹¤ò¼é¤ëËâË¡¾¯½÷¡¦¥Ù¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÌ´Ãæ¤Ë¡£

¤·¤«¤·¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë°­¤ÎÁÈ¿¥¡Ö¥Õ¥©¥Ã¥µ¥Þ¥°¥Ê¡×Áí¿ã¡¦¥¯¥í¥Þ¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ñ¥Ã¤È¤»¤º¡¢2¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ï¸«±þ¤¨¥¼¥í¡£

¤â¤Ã¤È¡¢¥Ù¥ê¡¼¤Î³èÌö¤ò°¦¤Ç¤¿¤¤ÃÏ¿Þ»Ò¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£

¡ÖËâË¡¾¯½÷¤ò¤â¤Ã¤Èµ±¤«¤»¤¿¤¤¡Ä¶¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¶ìÀï¤ò¡ª¡×

¤½¤ÎÍßË¾(¡©)¤¬¡¢Æâµ¤¤Ê¾¯½÷¤ò°­¤ÎÏ©¤ËÆ³¤¤¤Æ¤æ¤¯¡½¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§º´ÏÂÅÄÊÆ

´ÆÆÄ¡§¾®ÃÝÊâ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃöÄÞ¿µ°ì

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀîÂ¼ÉÒ¹¾

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÀîºêÈþÏÂ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼

²»¶ÁÀ©ºî¡§Ai Addiction

²»³Ú¡§TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

²»³ÚÀ©ºî¡§¥­¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Voil

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©º´ÏÂÅÄÊÆ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥¢¥¯¥í¥È¥ê¥Ã¥×¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

°ËÃ£ÃÏ¿Þ»Ò¡§°ËÆ£ÈþÍè

¥¯¥í¥Þ¡§Åçùõ¿®Ä¹

¥Ù¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¿Çµçõ²Â¼÷¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê

¥Þ¥·¥í¥¦¡§²ÏÀ¾·ò¸ã

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@acrotrip_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥¯¥í¥È¥ê¥Ã¥×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¯¥í¥È¥ê¥Ã¥×¡ÙËÜPV

¢¡¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ U-17 WORLD CUP



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì¡§10/2(¿å) 24:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/2(¿å) 25:30¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§10/2(¿å) 25:35¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

U-17 WORLD CUP(¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×)¡½¡½

¶¯¹ë¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¤¿¥ê¥ç¡¼¥Þ¤¿¤ÁÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£

½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥Ü¥ë¥¯¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ëÀ¤³¦No.1¤ÎºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡¦¥É¥¤¥Ä¡£

¤½¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹ç½É¤Ç¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¼êÄÍ¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥É¥¤¥Ä¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¸Ê¤ò¹â¤á¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª

ÆüËÜvs¥É¥¤¥Ä¡½¡½·ãÆ®¤ÎËë¤¬³«¤±¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§µöÈå¹ä

´ÆÆÄ¡§ÆÁËÜÁ±¿®

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÀÐ°æÌÀ¼£

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹­ÅÄ¸÷µ£

¿§ºÌÀß·×¡§ÄÅ¼éÍµ»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼¿ÎºÈ

ÇØ·Ê¡§¥¢¥È¥ê¥¨¥í¡¼¥¯07

Èþ½ÑÀßÄê¡§¥¤¥Î¥»¥æ¥­¥¨¡¢ÀÄÌÚÃÒÍ³µª

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼ÍºÂÀ

ÊÔ½¸¡§Ê¿ÌÚÂçÊå

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾¾²¬Íµµª

²»³Ú¡§¶ÌÌÚÀé¿Ò

²»¶ÁÀ©ºî¡§¿ÀÆî¥¹¥¿¥¸¥ª

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§M.S.C

À©ºî¡§NAS

À½ºî¡§¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©µöÈå ¹ä¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦£Î£Á£Ó¡¦¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥Þ¡§³§Àî½ã»Ò

¼êÄÍ¹ñ¸÷¡§ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº

Ê¿Åù±¡Ë±Ñà¡§°Â¸µÍÎµ®

¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥Ð¥ê¡¼¥µ¥ô¥£¥Á¡¦¥Ü¥ë¥¯¡§Íøº¬·òÂÀÏ¯

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@shintenianime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¿·¥Æ¥ËU17WÇÕ

OP¡§Kidella¡ÖWake up¡×

ED¡§emBLEm=ADLER¡ÖGLANZ¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ U-17 WORLD CUP SEMIFINAL¡ÙPV | 2024Ç¯10·î2Æü(¿å)ÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡É´ÍÅÉè Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§10/2(¿å) 25:25¡Á¡¡¡ÖB8Station¡×

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤ÎÃæ¹ñ¡£

ÍÅ²øÀìÌç¤Î°å¼Ô¡¦ÅíÔð¤Ï¡¢¼º¤Ã¤¿¡ÖÉ´ÍÅÉè¡×¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢¾®Ë·¼ç¤ÎËá²ç¡¢³¥¸Ñ¤Î¥°¥ó¥°¥ó¡¢µ®¿Í(¼Â¤ÏÂç¼Ø)¤ÎÌø¸ø»Ò¤ÈÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÃÏ¤ÇÍÅ¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

Èà½÷¤Ï¼ê¼ó¤Î¶â¤ÎÎë¤ò¶Á¤«¤»¡¢´µ¼Ô¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÄ°¤­¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

¤½¤³¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤È¶¦¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ã¿è¤«¤ÄÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¡£

½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÎî°å¡¦ÅíÔð¤ÏÈà¤é¤Î½ý¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

É´¤ÎÍÅ²ø¤È¡¢É´¤Î¿´¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÎ¹¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ºÀ椤ÁÐ¼ù

´ÆÆÄ¡§Æ¡°×

µÓËÜ¡§½ÕÆüÍ©Îë

Áí±é½Ð´ÆÆÄ¡§¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥í¥¯

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¥¤¡¦¥Ü¥ó¥ê¥ç¥ë

²»³Ú¡§ÇöºÌÀ¸

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§bilibili

ÆüËÜ¸ì¿á¤­ÂØ¤¨ÈÇ±é½Ð¡§°ÂÆ£Ä¾»Ò

ËÝÌõ¡§ËÜÂ¿Í³»Þ¡¢ÎÓ¿¿»Ò

Ï¿²»¡¦Ä´À°¡§µÈËÜ¿¸¡¢¼óÆ£ÃÒÌû

²»¶ÁÀ©ºî¡§ÅìËÌ¿·¼Ò

ÆüËÜ¸ì¿á¤­ÂØ¤¨ÈÇÀ©ºî¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©bilibili ²þÊÔ¼«¾®ÌÀÂÀ¶Ëºî²ÈºÀ椤ÁÐ¼ùÆ±Ì¾¾®Àâ¡ØÉ´ÍÅÉè¡Ù

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÅíÔð¡§Åì»³Æà±û

Ëá²ç(¾®Ë·¼ç)¡§Â¼À¥Êâ

Ìø¸ø»Ò¡§²ÏÀ¾·ò¸ã

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@b8station/

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#É´ÍÅÉè

¡ÚPV¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡ØÉ´ÍÅÉè¡Ê¤Ò¤ã¤¯¤è¤¦¤Õ¡Ë Âè2´ü¡Ù¡Ô2024Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï¡Õ

¢¡¤­¤Î¤³¤¤¤Ì



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§10/3(ÌÚ) 21:00¡Á

TOKYO MX¡§10/3(ÌÚ) 21:25¡Á

BS11¡§10/3(ÌÚ) 24:00¡Á

ABC¡§10/5(ÅÚ) 26:30¡Á ¡ÖANiMAZiNG2!!!¡×

Amazon Prime Video¡§10/3(ÌÚ) 21:25¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤¢¤ëÆü¡¢³¨ËÜºî²È¤ÎÍ¼°Ç¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢Äí¤ÎÀãÌø¤Î²¼¤Ë¡¢¤Þ¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤­¤Î¤³¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£

Èà¤¬¤Ü¤ó¤ä¤êÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÆÍÁ³Æ°¤­½Ð¤¹¡ª¤·¤Ã¤Ý¤ò¤Ö¤ó¤Ö¤ó¿¶¤Ã¤Æ¸¤¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤â¤­¤Î¤³¡©

µ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ÎÆæ¤ÎÀ¸¤­¤â¤Î¡ã¤­¤Î¤³¤¤¤Ì¡ä¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£

¤¹¤ë¤È¡ÄÉÁ¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤ª³¨¤«¤­¤·¤Æ¡¢Âç¹¥¤­¤Ê¤¿¤³¾Æ¤­¤Ï¾ï¤Ë¤¼¤ó¤Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡£

ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤³¤Þ¤³¤Á¤ã¤ó¤ä¤­¤Î¤³¸¦µæ½ê¤ÎÌðÎÉ¤¯¤ó¤¿¤Á¤â´¬¤­¹þ¤ó¤Ç¡¢

µ¤¤Þ¤ÞÊüÂê¤Ê¤Î¤Ë¤·¤ì¤Ã¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤â¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¤­¤Î¤³¤¤¤Ì¤È¤Î¡È¾Ð¤¨¤ë¡ÉÆü¡¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£

¤¤¤í¤¤¤íÆæ¤¹¤®¤ë¤­¤Î¤³¤¤¤Ì¤È¤Û¤¿¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤òÉÁ¤¯¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Û¤ó¤ï¤«¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÁóÀ±¤­¤Þ¤Þ

´ÆÆÄ¡§ÀõÌî·ÊÍø

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÅÄÃæ¿Î

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±óÆ£ÂçÊå

¿§ºÌÀß·×¡§¿åÌîÂ¿·Ã»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§³¤Ìî¤è¤·¤ß

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ËÙÆâÈþºé

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÈÅÄ¸÷Ê¿

²»³Ú¡§Î©»³½©¹Ò

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§C-Station

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÁóÀ±¤­¤Þ¤Þ¡¦ÆÁ´Ö½ñÅ¹¡¿À±È·Ä®¤­¤Î¤³¸¦µæ½ê

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¤­¤Î¤³¤¤¤Ì¡§¾®ÎÓÂçµª

¤Û¤¿¤ë¡§¾åÂ¼Í´æÆ

¤³¤Þ¤³¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê

ÌðÎÉ¡§»ûÅçÂóÆÆ

¥×¥é¥à¡§µ×ÌîÈþºé

¤¢¤ó¤º¡§ÆüºÚ

¤Ä¤Ð¤­¡§ÀéËÜÌÚºÌ²Ö

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kinokoinu_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤­¤Î¤³¤¤¤Ì

ED¡§IBERIs&¡ÖHeart b-b-beat!!¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤­¤Î¤³¤¤¤Ì¡ÙËÜPVÂè1ÃÆ¡ù2024Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï

¢¡¥Í¥¬¥Ý¥¸¥¢¥ó¥°¥é¡¼



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§10/3(ÌÚ) 22:00¡Á

TOKYO MX¡§10/3(ÌÚ) 22:30¡Á

KBSµþÅÔ¡§10/3(ÌÚ) 22:30¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/3(ÌÚ) 24:30¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/3(ÌÚ) 25:00¡Á

ABEMA¡§10/3(ÌÚ) 22:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë°å¼Ô¤«¤éÍ¾Ì¿2Ç¯¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Âç³ØÀ¸¡¢º´¡¹ÌÚ¾ï¹¨¡£

Ýµ¡¹¤È¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¾ï¹¨¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢Äà¤ê¹¥¤­¤Î¾¯½÷¥Ï¥Ê¤È¤½¤ÎÄà¤êÃç´Ö¤Îµ®ÌÀ¤¿¤Á¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£

¥Ï¥Ê¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸½é¤ÎÄà¤ê¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤ÎÄà¤êÃç´Ö¤È¤â¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë¾ï¹¨¡£

¥Ï¥Ê¤äµ®ÌÀ¤ÎÆ¯¤¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ð¥¤¥È¤â»Ï¤á¡¢Æñ²ò¤ÊÄà¤êÍÑ¸ì¤äÀ¸¥¢¥ß¤ÎÆ÷¤¤¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ù¡¹¤ËÄà¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

¼ê¸µ¤ËÅÁ¤ï¤ë¥¢¥¿¥ê¤Ï¡¢À¸¤Î¼Â´¶¡½¡½¡£

Å¾Íî¤·Â³¤±À¤³¦¤ò¸«¾å¤²¤ë¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾ï¹¨¤¬Äà¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥Í¥¬¥°¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È

´ÆÆÄ¡§¾åÂ¼ÂÙ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÎëÌÚÃÒ¿Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ã«¸ý¹¨Èþ

µûÎà¤Î³¨¡§Ä¹ÅèÍ´À®

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·îÅÄÊ¸Î§¡¢²£»³¤Ê¤Ä¤­¡¢Ã«¸ý¹¨Èþ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»ÔÁÒ·É

Èþ½ÑÀßÄê¡§Æ£À¥ÃÒ¹¯

¿§ºÌÀß·×¡§³ÀÅÄÍ³µª»Ò

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¤µ¤¤¤È¤¦¤Ä¤«¤µ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÆÜ½ê¿®Æó

ÊÔ½¸¡§¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ

²»³Ú¡§µÆÃ«ÃÎ¼ù

²»³ÚÀ©ºî¡§KADOKAWA

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§NUT

À½ºî¡§¡Ö¥Í¥¬¥Ý¥¸¥¢¥ó¥°¥é¡¼¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©NEGAPOSI-ANGLER PROJECT

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

º´¡¹ÌÚ¾ï¹¨¡§´äÃæËÓ¼ù

°¾Àî¥Ï¥Ê¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

í¶í±¿¹µ®ÌÀ¡§ÀÐÀî³¦¿Í

À¾¿¹¤³¤º¤¨¡§ÅÚ²°Íû±û

Ä®ÅÄ¡§ÅÚÅÄÂç

Æ£Âå¡§¿û¸¶Àµ»Ö

¥¢¥¤¥¹¡§¸Í¾¾ÍÚ

¥¢¥ë¥¢¡§¹­À¥ÍµÌé

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@np_angler

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Í¥¬¥°¥é

OP¡§Van de Shop¡Ø¥¤¥È¡Ù

ED¡§96Ç­¡Ø¾µÇ§Íßµá¡Ù

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥Í¥¬¥Ý¥¸¥¢¥ó¥°¥é¡¼¡ÙËÜPV

¢¡·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/3(ÌÚ) 23:30¡Á

BS11¡§10/3(ÌÚ) 23:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¼óÅÔ·÷¤ÎÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡¢JTC¤Î´ë²èÉô¤Ë¶Ð¤á¤ëÂóÌé¤Èè½¹á¤Ï¡¢¶¦¤Ë¿ÍÉÕ¤­¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢½¼¼Â¤·¤¿°ì¿ÍÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¥é¥¹¥«»ÙÅ¹³«Àß¤Ë¤è¤ê1Ç¯¸å¤ËÆÈ¿È¼Ô¤¬Í¥Àè¤Ç³¤³°ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¤¤Ã¤¿è½¹á¤ÏÂóÌé¤Ë¤È¤¢¤ë·×²è¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Û¤È¤ó¤É¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤2¿Í¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Î365Æü¸å¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë!?


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¼ãÌÚÌ±´î

´ÆÆÄ¡§Çî»ËÃÓÈ«

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ê¼Æ¬°ìÊâ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´Ý»³½¤Æó

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¾ÅÄÈþÌï»Ò

¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾âÜÞßÀ

Èþ½ÑÀßÄê¡§ÂìÂôËãºÚÈþ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§²£°æ°Ô¿¥

ÊÔ½¸¡§»°Åè¾Ïµª(»°ÅèÊÔ½¸¼¼)

²»³Ú¡§À®ÅÄ½Ü¡¢À¥ÈøÍ´²ð

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§°±¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¼ãÌÚ Ì±´î¡¦¾®³Ø´Û¡¿ ¥¢¥Ë¥á¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Âç¸¶ÂóÌé¡§·§Ã«·òÂÀÏº

ËÜ¾ë»ûè½¹á¡§Áá¸«º»¿¥

¹õÀîËã»Ò¡§¾®À¶¿å°¡Èþ

¸¢ÅÄ¹­¸«¡§Íî¹çÊ¡»Ì

¾®µÜ²Æ³¤¡§°¤À¡²ÂÆà

°ËÄÐ²ÂÍ´¡§ÀÐÃ«½Õµ®

¿Ê»Î¾©¡§Íøº¬·òÂÀÏ¯

¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¡§ÃæÅÄ¾ù¼£

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kekkon_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#kekkon_anime #·ëº§¤Ç¤¹¤«

OP¡§HoneyWorks feat.¥Ï¥³¥Ë¥ï¥ê¥ê¥£¡Ö¥­¥é¥­¥é¡×

ED¡§¥´¥Û¥¦¥Ó¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡×Âè2ÃÆPV¡ª

¢¡¥À¥ó¥À¥À¥ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

MBS¡¦TBS·ÏÎóÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/3(ÌÚ) 24:26¡Á ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àTURBO¡×

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÎîÇÞ»Õ¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥â¥â¡ã°½À¥Åí¡ä¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥ª¥«¥ë¥ó¡ã¹âÁÒ·ò¡ä¡£

¥â¥â¤¬¥¯¥é¥¹¤Î¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤«¤é¥ª¥«¥ë¥ó¤ò½õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÍ©Îî¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬±§Ãè¿ÍÈÝÄêÇÉ¡×¤Î¥â¥â¤È¡¢¡Ö±§Ãè¿Í¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬Í©ÎîÈÝÄêÇÉ¡×¤Î¥ª¥«¥ë¥ó¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¡£

¸ß¤¤¤ËÈÝÄê¤¹¤ë±§Ãè¿Í¤ÈÍ©Îî¤ò¿®¤¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥â¤ÏUFO¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÉÂ±¡ÇÑÔÒ¤Ø¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¤Ï¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ø¡£

¤½¤³¤Ç2¿Í¤Ï¡¢Íý²ò¤òÄ¶±Û¤·¤¿°µÅÝÅª²ø´ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£

µçÃÏ¤ÎÃæ¤ÇÈë¤á¤¿ÎÏ¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¥â¥â¤È¡¢¼ö¤¤¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ª¥«¥ë¥ó¤¬¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë²ø´ñ¤ËÄ©¤à¡ª±¿Ì¿¤ÎÎø¤â»Ï¤Þ¤ë!?

¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë¡õÀÄ½ÕÊª¸ì¡¢³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Î¶¹¬¿­

´ÆÆÄ¡§»³ÂåÉ÷²æ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§À¥¸Å¹À»Ê

²»³Ú¡§µíÈø·ûÊå

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¸ÅÄ¾°Ç·

±§Ãè¿Í¡¦ÍÅ²ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µµÅÄ¾ÍÎÑ

¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸­

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Åì½á°ì

»£±Æ´ÆÆÄ¡§½Ð¿åÅÄÏÂ¿Í

ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼³¨Íý»Ò

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Î¶¹¬¿­¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥À¥ó¥À¥À¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥â¥â¡ã°½À¥Åí¡ä¡§¼ã»³»í²»

¥ª¥«¥ë¥ó¡ã¹âÁÒ·ò¡ä¡§²Ö¹¾²Æ¼ù

À±»Ò¡§¿å¼ùÆà¡¹

¥¢¥¤¥é¡ãÇòÄ»°¦Íå¡ä¡§º´ÁÒ°½²»

¥¸¥¸¡ã±ß¾ë»û¿Î¡ä¡§ÀÐÀî³¦¿Í

¥¿¡¼¥Ü¥Ð¥Ð¥¢¡§ÅÄÃæ¿¿µÝ

¥»¥ë¥ÝÀ±¿Í¡§Ãæ°æÏÂºÈ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_dandadan

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥À¥ó¥À¥À¥ó

OP¡§Creepy Nuts¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×

ED¡§¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡ÖTAIDADA¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×Âè3ÃÆPV¡Ã24.10.3ÊüÁ÷³«»Ï

¢¡¥á¥«¥¦¥Ç



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/3(ÌÚ) 24:30¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡§10/4(¶â) 26:00¡Á

BSÄ«Æü¡§10/6(Æü) 23:30¡Á

´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/6(Æü) 25:59¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥­¥¿¥«¥¬¥ß»Ô¤Ë½»¤àÃæ³ØÀ¸¥¢¥Þ¥Ä¥¬¡¦¥Ò¥«¥ë¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Ææ¤Î¡È¥¦¥Ç¡É·¿µ¡³£À¸Ì¿ÂÎ¥¢¥ë¥Þ¤È½Ð²ñ¤¦¡£

¥¢¥ë¥Þ¤Ï¥Ò¥«¥ë¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÈà¤Î¿ÈÂÎ¤Ø¤Î·ë¹ç¤ò»î¤ß¤ë¤â¼ºÇÔ¡£

¤Ê¤ó¤È¥Ò¥«¥ë¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë·ë¹ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

°ìÊý¤½¤Îº¢¡¢¥á¥«¥¦¥ÇÃ£¤Î¼«²æ¤òÃ¥¤¤Ê¼´ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ë¤àÂç´ë¶È¡È¥«¥¬¥ß¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Ï¥¢¥ë¥Þ¤Î¿ÈÊÁ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¥á¥«¥¦¥ÇÃ£¤ò¥«¥¬¥ß¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤¿¤á³èÆ°¤¹¤ëÁÈ¿¥¡ÈARMS(¥¢¡¼¥à¥º)¡É¤â¥¢¥ë¥Þ¤òÃµ¤¹¡£

¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ­²±¤ò¼º¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Þ¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥«¥ë¤Ï¥¢¥ë¥Þ¤¬·ë¹ç¤·¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥á¥«¥¦¥Ç»È¤¤¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹­¤²¤ëÂç»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶°Æ¡¦´ÆÆÄ¡§¥ª¥«¥â¥È

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í¡¢TriF

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¾°Ìµ±¼Â¡¢ÆâÅÄÍÛ»Ò

¥á¥«¥¦¥Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡§ÅÉÊÉ

3DCG´ÆÆÄ¡§²ÏÂ¼æÆÂÀ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â»û¤¿¤±¤·

²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·/KOHTA YAMAMOTO/DAIKI(AWSM.)

Áí´Æ½¤¡§¾¾»³ÍÎ(CyberConnect2)

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§TriF¥¹¥¿¥¸¥ª

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©TriF / ¡Ö¥á¥«¥¦¥Ç¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Ò¥«¥ë¡§Ë­±ÊÍø¹Ô

¥¢¥ë¥Þ¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¥¢¥­¡§ÅèÂ¼ÐÒ

¥·¥Ë¥¹¡õ¥Ç¥­¥¹¡§ÀÐÀî³¦¿Í

¥«¥¬¥ß¡§ËÑ璐Èþ

¥È¥¦¥É¥¦¡§Å··î

¥¨¥ë¥¸¥¹¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù

¥Õ¥£¥¹¥È¡§ÃæÂ¼Íª°ì

¥Õ¥Ö¥­¡§ÍªÌÚÊË

¥¢¥Þ¥ê¥ê¥¹¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@mechaude_JP

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥á¥«¥¦¥Ç

OP¡§¥»¥Ä¥³(¶õÇò¤´¤Ã¤³) produced by ß·Ìî¹°Ç·¡ÖVORTEX¡×

ED¡§¥»¥Ä¥³(¶õÇò¤´¤Ã¤³) produced by ß·Ìî¹°Ç·¡Ökarma¡×

¥¢¥Ë¥á¡Ö¥á¥«¥¦¥Ç¡×Âè3ÃÆPV¡Ú2024Ç¯10·îÊüÁ÷¡ª¡Û

¢¡¥Ï¥ß¥À¥·¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/3(ÌÚ) 25:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/6(Æü) 25:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/6(Æü) 25:50¡Á

KBSµþÅÔ¡§10/8(²Ð) 23:55¡Á

AT-X¡§10/11(¶â) 20:23¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë±¢¥­¥ã¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡ÖÏÂÀô ÃÒ¹¨¡×¤Ï¡¢µÞî±¹Ô¤ï¤ì¤¿À¸ÅÌ²ñÄ¹¤ò·è¤á¤ë¤¯¤¸°ú¤­¤Ç¡¢Åö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤·¤Ö¤·¤Ö¤Ê¤¬¤é²ñÄ¹¤ò°ú¤­¼õ¤±¤¿ÃÒ¹¨¤ÏÃç´Ö½¸¤á¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¬¡¢µó¤²¤é¤ì¤¿Ìò°÷¸õÊä¤ÏÁ´°÷³Ø±à¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤!?

Æ±µéÀ¸¤Î¡Ö¾ïÈØ²ÚÇµ¡×¡¢¸åÇÚ¤Î¡Ö¶Ó¤¢¤¹¤ß¡×¡¢¤½¤·¤ÆËå¤Î¡ÖÏÂÀôÈÞ°¦¡×¤ò°ú¤­Æþ¤ì¤ëÃæ¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿Á°²ñÄ¹¡Ö³ùÁÒ»íºù¡×¡¢ÃÒ¹¨¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎµ´×Å·Íü¡×¤ÎÆó¿Í¤Þ¤Ç¸½¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤Þ¤É¤½¤Õ¤È

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§±§ÅÔµÜ¤Ä¤ß¤ì

Áí´ÆÆÄ¡¦²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ò¤é¤µ¤ï¤Ò¤µ¤è¤·

´ÆÆÄ¡¦³¨¥³¥ó¥Æ¡§¿¼À¥½Å

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃæÌî·½ºÈ

µÓËÜ¡§Í­À´Þ«°ì¡¢¹ÃÌÚ½çÇ·½õ

°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ì¥ÎÀ¥·ëÍü

¿§ºÌÀß·×¡§Æþ¹¾¸ñ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¥°¥¨¥ó¡¦¥¯¥¤¡¦¥¢¥ó¡¦¥È¥¥¡¼

»£±Æ´ÆÆÄ¡§³Þ¸¶Ë¨¾Ð

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à

À©ºî¶¨ÎÏ¡¦PVÀ©ºî¡§Çð¿¹¤¿¤Þ¡£

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¤Þ¤É¤½¤Õ¤È/Àé¶Ì³Ø±àÀ¸ÅÌ²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÏÂÀôÈÞ°¦¡§¸ÍÅÄ¤á¤°¤ß

¾ïÈØ²ÚÇµ¡§¤¢¤µ¤ß¤Û¤È¤ê

¶Ó¤¢¤¹¤ß¡§¤Ä¤à¤®¤æ¤­¤Î

³ùÁÒ»íºù¡§ËÙ¾ìÈþ´õ

Îµ´×Å·Íü¡§²¬ËÜÍý³¨

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@animadosoft

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ï¥ß¥¯¥ê¥¢¥Ë¥á

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥ß¥À¥·¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV

¢¡¤µ¤è¤¦¤Ê¤éÎµÀ¸¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¿ÍÀ¸



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS¡§10/10(ÌÚ) 25:28¡Á

RKK¡§10/11(¶â) 26:23¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/12(ÅÚ) 22:00¡Á

AT-X¡§10/14(·î) 21:30¡Á

ABEMA¡§10/3(ÌÚ) 26:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§10/10(ÌÚ) 26:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤¢¤ë»þ¡¢ºÇ¸Å¤Î¿ÀÎµ¤¬¿Í´Ö¤ËÆ¤¤¿¤ì¤¿¡£

Íªµ×¤Î»þ¤òÀ¸¤­¡¢¿À¡¹¤¹¤é¤Ò¤ìÉú¤¹ÀäÂç¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¤½¤ÎÎµ¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤È¶¦¤Ë¸Ê¤Î»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¡¢Îµ¤ÏÊÕ¶­¤ÎÂ¼¿Í¥É¥é¥ó¤È¤·¤ÆÂèÆó¤ÎÀ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£

¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÎµ¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÃ»¤¤À¸¤òÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Èª»Å»ö¤ËÀº¤ò½Ð¤·¡¢¿©¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÆ°Êª¤ò¼í¤ë¡Ä¡Ä¡£

¼ÁÁÇ¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤«¤¤Â¼¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¡¢¥É¥é¥ó¤Î¿´¤ÏÎµÀ¸¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´î¤Ó¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£

¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¾ÂÃÏ¤ÎÄ´ºº¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¥É¥é¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥»¥ê¥Ê¤ÈÌ¾¾è¤ëÈ¾¿ÈÈ¾¼Ø¤Î¥é¥ß¥¢¤¬¸½¤ì¤¿¡£

È¼Î·¤òÃµ¤·¤ÆÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¥é¥ß¥¢¤Ê¤Î¤Ë¿Í´Ö¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¡£

¿Í¤ÈËâÊª¡¢ÁêÍÆ¤ì¤ÌÂ¸ºß¤Ê¤¬¤é¤â¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¡£

¤À¤¬¡¢Æó¿Í¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê³°Å¨¤¬¸½¤ì¤Æ¡½¡½!?

ÊÕ¶­¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¸µºÇ¶¯ºÇ¸Å¤ÎÎµ¤Î¡ÈÀ¸¤­Ä¾¤·¡É¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§±ÊÅç¤Ò¤í¤¢¤­

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§»Ô´Ý¤­¤¹¤±

Ì¡²è¡§¤¯¤í¤Î

´ÆÆÄ¡§À¾ÅÄ·ò°ì

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÄÅÅÄ¾°¹î

¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Àî½Å´õ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÚ¶¶À¿

¿§ºÌÀß·×¡§¹â¶¶¤á¤°¤ß

»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´Æ£½¡ÌÀ

ÊÔ½¸¡§¸åÅÄÎÉ¼ù(JAYFILM)

²»³Ú¡§ºØÌÚÃ£É§¡¢ÃæÂ¼ÇÃÆà½Å

²»¶Á´ÆÆÄ¡§°¤Éô¿®¹Ô

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥º

CG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¢¥¯¥·¥¹¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SynergySP¡¦¥Ù¥¬¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©±ÊÅç¤Ò¤í¤¢¤­¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡¿¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤éÎµÀ¸¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥É¥é¥ó¡§ÉðÆâ½ÙÊå

¥»¥ê¥Ê¡§´Øº¬Æ·

¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡§Âç¶¶ºÌ¹á

¥Ç¥£¥¢¥É¥é¡§º´¡¹ÌÚÌ¤Íè

¥¢¥¤¥ê¡§¾¾±Ê¤¢¤«¤Í

¥®¥ª¡§ÀÐÌÓæÆÌï

¥Õ¥£¥ª¡§Å·³¤Í³ÍüÆà

¥Þ¡¼¥ë¡§Ä«ÆüÆà´Ý²Â

¥²¥ª¥ë¡¼¥É¡§¿åÃæ²í¾Ï

¥é¥Õ¥é¥·¥¢¡§¾®ÁÒÍ£

¥²¥ì¥ó¡§ÌîÄÅ»³¹¬¹¨

¥²¥ª¥ë¥°¡§ÆüÌîÁï

¥ì¥Æ¥£¥·¥ã¡§¾¾²¬ÈþÎ¤

¥Þ¥ê¡¼¥À¡§¾¾°æ·ÃÍý»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@dragonlife_pr/

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÎµÀ¸

OP¡§LUN8¡ÖTogether Forever¡×

ED¡§EverdreaM¡Ö·¯¤È¸«¤¿·Ê¿§¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤µ¤è¤¦¤Ê¤éÎµÀ¸¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¡ÙPVÂè3ÃÆ¡Ã10·î¤«¤éTBSÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡ª

¢¡¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

10/3(ÌÚ)¡Á (½é²ó¤ÏÂè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ°ìµóÊüÁ÷)

Ï¢Â³2¥¯¡¼¥ë

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥ï¥ë¤ÇÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤¿Í¤¿¤é¤·¡¦¥Ï¥ë¤È¡¢µ¤¼å¤Ç¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¥ª¥¿¥¯¡¦¥¬¥¯¡£

ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤òµ¡¤Ë¸òÍ§¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£

¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¡£Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê½¢¿¦³èÆ°¤ËÎå¤à¥¬¥¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ­³Ê¤¬ºÒ¤¤¤·ÌÌÀÜ¤ÇÁ´ÇÔ¡£

ËÜÌ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿Âç¼ê´ë¶È¡¦¥É¥é¥´¥ó¥Ð¥ó¥¯ËÜ¼Ò¤ÎÁë¿¡¤­¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ï¥ë¤Ë°ì½ï¤Ëµ¯¶È¤·¤Ê¤¤¤«¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£

¡Ö²¶¤é¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤À¡×

¤³¤ÎÀ¤¤ÎÁ´¤Æ¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë¤¿¤á¡¢1Ãû¥É¥ë¤ò²Ô¤¤¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë¡¢Æó¿Í¤ÎÄ¶Í½Â¬ÉÔÇ½¤Êµ¯¶È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§°ð³ÀÍý°ìÏº

ºî²è¡§ÃÓ¾åÎË°ì

´ÆÆÄ¡§º´Æ£Íº»°

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¶â·îÎ¶Ç·²ð

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÚ²°·½

Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¾åÌî½¨¹Ô

Èþ½ÑÀßÄê¡§¿ù»³¿¸»Ë

¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÆâ¾ÈÈþ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÈªÃæ¹¨¿®

VFX¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§²ÃÆ£Æ»ºÈ

3D´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæ¹¯Î´

ÊÔ½¸¡§ÄÍ¾ï¿¿Íý»Ò

²»³Ú¡§°Ë²ìÂóÏº

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®Àôµª²ð

²»¶Á¸ú²Ì¡§»³Ã«¾°¿Í

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹

À½ºî¡§¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©°ð³ÀÍý°ìÏº¡¦ÃÓ¾åÎË°ì¡¿¾®³Ø´Û¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Å·²¦»ûÍÛ¡§ÂçÄÍ¹ä±û

Ê¿³Ø¡§ÀÐÌÓæÆÌï

¹õÎ¶¥­¥ê¥«¡§M¡¦A¡¦O

··Åú±¡°ìµ±¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù

¹â¶¶ô¥¡¹¡§ÅÄÃæÍ­µª

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@trilliongame_pr

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à

OP¡§&TEAM¡ÖBeat the odds¡×

ED¡§Klang Ruler¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡×¡Ö¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡×Âè£²ÃÆPV ¨¢ 2024Ç¯10·î£³Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡É´À«µ®Â² 2nd Season



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/4(¶â) 21:54¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§10/6(Æü) 22:48¡Á

BSÄ«Æü¡§10/7(·î) 21:54¡Á

TVer¡§10/4(¶â) 22:00¡Á

YouTube¡§10/18(¶â) 22:00¡Á(Âè15ÏÃ¤«¤éÇÛ¿®)

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡ÖÇÀ²È¤Î¾ï¼±¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÈó¾ï¼±¡×

¥Þ¥ó¥¬²È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼·Ç¯´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¼Â²È¤ÎÍïÇÀ¡¦Èªºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÓÀî¹°¡£

Ç¯ÃæÌµµÙ¤ÇÆ¯¤­¡¢µí¤ò»ô¤¤¡¢ÌîºÚ¤òºî¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Ë¶±¤¨¡¢¥¨¥¾¥·¥Þ¥ê¥¹¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£

ÆüËÜ¤ÎÍïÇÀ¡¦ÇÀ¶È¤Î¶ì¤·¤¤¸½¼Â¤òÂª¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢´À¿å¿â¤é¤·¤ÆÆ¯¤¯Âç¿Í(»þ¡¹¥³¥É¥â)¤Î¡¢¾Ð¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤À¸¤­ÍÍ¤ËÑéÌÜ¤»¤è!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¹ÓÀî¹°

´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§ß·ÅÄÍµÂÀÏº

±é½Ð¡§¿·³À¤ì¤¤¤ß¡¢¾¾Â¼Ëã°ê¡¢ÀéÌîÁáÉ´¹ç

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ºî²è´ÆÆÄ¡¦ºî²è¡§¤Þ¤Ä¤â¤È¤¢¤ä¤Í

ºî²è¡§¤ï¤¿¤Ù¤ê¤«

ÇØ·Êºî²è¡§¤¢¤ê

ÊÔ½¸¡¦»£±Æ¡§¥ª¥ª¥Ê¥ß¥Ê¥®

¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§¤ä¤Þ¤À¤ß¤Î¤ê

²»³Ú¡§SPECTRICK

À©ºî´Æ½¤¡§¿·³¤³Ù¿Í

ÇÀ¶È´Æ½¤¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÃæ±û²ñ

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Pie in the sky

À½ºî¡§¡ØÉ´À«µ®Â²¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© ¹ÓÀî¹°¡¦¿·½ñ´Û¡¿¡ØÉ´À«µ®Â²¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¹ÓÀî¹°¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´

¥¤¥·¥¤¤µ¤ó¡§ËÜÂ¿¿¿Íü»Ò

¿ÆÉãÅÂ¡§ÀéÍÕÈË

¤ª¤«¤ó¡§¤¯¤¸¤é

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_hyakusho

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#É´À«µ®Â²

ED¡§sanetii¡ÖÃþ°¦Â²¡×

¥¢¥Ë¥á¡ØÉ´À«µ®Â²¡Ù2nd Season PV¡Ã2024Ç¯10·î4Æü(¶â)¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È!

¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/4(¶â) 23:00¡Á¡¡¡ÖFRIDAY ANIME NIGHT¡×

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/5(ÅÚ) 22:30¡Á

AT-X¡§10/6(Æü) 22:00¡Á

Amazon Prime Video¤Û¤«¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡ÖËâË¡¾¯½÷¡½¡½¤½¤ì¤Ï¶¯¤¯¤Æ¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¡£Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤Æ¡¢¹âµë¼è¤ê¤Ç¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡¢Î©ÇÉ¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤Î¿¦¶È¤À¡×

ÆâÄê¤¬¤â¤é¤¨¤º½¢¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀïÃæ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¡¦ºùÌÚ¥«¥Ê¡£

¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÌÌÀÜÀè¤Ç¡È²ø°Û¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Á³ºÒ³²¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤½¤ÎµçÃÏ¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥ó¥­¡¼µ¤¼Á¤ÎËâË¡¾¯½÷¡¦±ÛÃ«¿ÎÈþ¡½¡½¡£

»ý¤ÁÁ°¤Îµ­²±ÎÏ¤Ç¡¢¡È²ø°Û¡É¤ÈÀï¤¦±ÛÃ«¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¥«¥Ê¤Ï¡¢ËâË¡¾¯½÷¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£

¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¤ÇÈà½÷¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÛÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ò¤ÈÊÊ¤â¤Õ¤¿ÊÊ¤â¤¢¤ëÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£

ËâË¡¾¯½÷ÀäÂÐ¼çµÁ¼Ô¤Î¥³¥¹¥×¥ì¼ÒÄ¹¡¦½ÅËÜ¡£

ÉÔµ¤Ì£¤Ê¤Û¤É¤Ëµ¤¤¬Íø¤­¤¹¤®¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¡¦¿éÀî¡£

º¬°Å¤Ç¥³¥ß¥å¾ã¤ÇËâË¡¾¯½÷¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦Æó»Ò»³¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ËâË¡¾¯½÷¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢»þ¤ËÌ¿¤ò¤âÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£

¿Í¤ÎÌ¿¤È»Å»ö¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¡¢º£¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ËâË¡¾¯½÷¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§´äÅÄÀã²Ö¡¢ÀÄÌÚÍµ

´ÆÆÄ¡§Ê¿²¬Àµ¹À(Ë¨)

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§±Ê°æ¿¿¸ã

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Àõ´Ö±ÑÍµ¡¢Æ£°æ¾»¹¨

²»³Ú¡§µÜºêÀ¿

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Ë¨¡¢J.C.STAFF

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©´äÅÄÀã²Ö¡¦ÀÄÌÚÍµ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ºùÌÚ¥«¥Ê¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

±ÛÃ«¿ÎÈþ¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê

½ÅËÜ¹À»Ê¡§¾®»³ÎÏÌé

Æó»Ò»³ÏÂ±û¡§»³²¼Âçµ±

¿éÀî¡§°©ºäÎÉÂÀ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@MagilumiereLtd

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨

OP¡§¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡×Âè2ÃÆPV¡Ã10/4¤è¤êËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡ÁÊüÁ÷³«»Ï

¢¡¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó­¶



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/4(¶â) 24:00¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(¶â) 24:00¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/4(¶â) 24:00¡Á

BS11¡§10/4(¶â) 24:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/5(ÅÚ) 25:45¡Á

MBS¡§10/5(ÅÚ) 26:08¡Á

AT-X¡§10/7(·î) 22:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Àî¸¶ãª¤Î¾®Àâ¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥ÈÊÔ¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤¿¡¢»þ±«Âô·Ã°ì¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤Ï2018Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»þ±«Âô·Ã°ì

¸¶°Æ¡¦´Æ½¤¡§Àî¸¶ãª

´ÆÆÄ¡§Ç÷°æÀ¯¹Ô

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹õÅÄÍÎ²ð

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¾®ºæÇ½É×

²»³Ú¡§DAITA¡¢¼ÄÅÄÂç²ð

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§A-1 Pictures

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©2023 »þ±«Âô·Ã°ì/KADOKAWA/GGO2 Project

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ì¥ó¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê

¥Ô¥È¥Õ¡¼¥¤¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

¥¨¥à¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬

¥Õ¥«¼¡Ïº¡§ÀÖùõÀé²Æ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ggo_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ggo_anime

OP¡§ReoNa¡ÖGG¡×

¥¢¥Ë¥á¡ØSAO ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ëŽ¥¥ª¥ó¥é¥¤¥ó­¶¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡Ã10·îÊüÁ÷START¡ª

¢¡¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«­¹ Ë­¾÷¤Î½÷¿ÀÊÓ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/4(¶â) 24:30¡Á

BS11¡§10/4(¶â) 24:30¡Á

AT-X¡§10/7(·î) 21:00¡Á

ABEMA¡§10/4(¶â) 24:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

½÷¿Àº×¡½¡½ÌÂµÜÅÔ»Ô¥ª¥é¥ê¥ª¤¬³è¶·¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢¼Â¤ê¤Î½Ëº×¡£

Ë­¾÷¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½÷¿À¤¿¤Á¤Ïº×ÃÅ¤ËÊô¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤Î¡ØÈþ¤Î½÷¿À¡Ù¤Î»Ñ¤â¡£

¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¿¼ÁØ¤È¤¤¤¦»àÃÏ¤«¤éÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥Ù¥ë¡¦¥¯¥é¥Í¥ë¤â¤Þ¤¿¡¢½÷¿Àº×¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä

¡½¡½¤È¤¢¤ë¼ò¾ì¤ÎÌ¼¤«¤é°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡£

¡Ø¥Ù¥ë¤µ¤ó¤Ø º£ÅÙ¤Î½÷¿Àº×¡¢Æó¿Í¤À¤±¤Ç¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¥·¥ë¤è¤ê¡Ù

ÅÔ»Ô¤ÎÊÒ¶ù¡¢¾®¤µ¤Ê¼ò¾ì¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡¢¾¯½÷¤Î¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î·è°Õ¤¬¡¢¾¯Ç¯¤ÈÌÂµÜÅÔ»Ô¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¡ØºÇ¶¯¡Ù¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¡Ø¶¯¿Ù¤ÊÍ¦»Î¡Ê¥¨¥¤¥ó¥Ø¥ê¥ä¥ë¡Ë¡ÙÃ£¤¬º£¡¢Æ°¤­½Ð¤¹¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤¬Êâ¤ß¡¢¾¯½÷¤¬Ë¾¤à¡½¡½¡ÚâÇÂ²¤ÎÊª¸ì¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡¦¥ß¥£¥¹¡Ë¡Û¡½¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Âç¿¹Æ£¥Î

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥ä¥¹¥À¥¹¥º¥Ò¥È

´ÆÆÄ¡§µÌ½¨¼ù

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Âç¿¹Æ£¥Î¡¢Çòº¬½¨¼ù

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌÚËÜÌÐ¼ù

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾®ÎÓÍª´î

Èþ½ÑÀßÄê¡§ÎëÌÚÏ¯¡¢¶âÄîÏ¢

¿§ºÌÀß·×¡§°ÂÆ£ÃÒÈþ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ê¡À¤¿¸¸ã

ÊÔ½¸¡§ÄÚº¬·òÂÀÏº(REAL-T)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

²»³Ú¡§°æÆâ·¼Æó

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§EGG FIRM

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Âç¿¹Æ£¥Î¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö/¥À¥ó¤Þ¤Á5À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Ù¥ë¡¦¥¯¥é¥Í¥ë¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¥Ø¥¹¥Æ¥£¥¢¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê

¥·¥ë¡¦¥Õ¥í¡¼¥ô¥¡¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á

¥ê¥ê¥ë¥«¡¦¥¢¡¼¥Ç¡§ÆâÅÄ¿¿Îé

¥ô¥§¥ë¥Õ¡¦¥¯¥í¥Ã¥¾¡§ºÙÃ«²ÂÀµ

¥ä¥Þ¥È¡¦Ì¿¡§ÀÖùõÀé²Æ

¥µ¥ó¥¸¥ç¥¦¥Î¡¦½ÕÉ±¡§Àé¿û½Õ¹á

¥Õ¥ì¥¤¥ä¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

¥ª¥Ã¥¿¥ë¡§¾®ÌøÎÉ´²

¥¢¥ì¥ó¡¦¥Õ¥í¡¼¥á¥ë¡§È¬ÂåÂó

¥Ø¥Ç¥£¥ó¡¦¥»¥ë¥é¥ó¥É¡§Åçùõ¿®Ä¹

¥Ø¥°¥Ë¡¦¥é¥°¥Ê¡¼¥ë¡§¾®ÎÓÍµ²ð

¥¬¥ê¥Ð¡¼·»Äï¡§»ÔÀîÂÀ°ì

¥Ø¥ë¥ó¡§ÇòÀÐÀ²¹á

¥Ø¥¤¥º¡¦¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ

¥ô¥¡¥ó¡§º´Æ£¸µ

¥ß¥¢¡§·ÄÄ¹Í¤¹á

¥ê¥å¡¼¡¦¥ê¥ª¥ó¡§Áá¸«º»¿¥

¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥í¡¼¥á¥ë¡§À¾ÌÀÆü¹á

¥¯¥í¥¨¡¦¥í¥í¡§½§ºê°½

¥ë¥Î¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¡§Ë§ÌîÍ³Æà

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@danmachi_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#danmachi #¥À¥ó¤Þ¤Á

OP¡§GRe4N BOYZ ¡Ö¾¯Ç¯¡×

ED¡§sajou no hana ¡Ö¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥È¡×

¡Ø¥À¥ó¤Þ¤Á­¹ Ë­¾÷¤Î½÷¿ÀÊÓ¡ÙPVÂè2ÃÆ¡Á½÷¿Àº×¤ÎËë³«¤±¡Á / DANMACHI S5 Goddess of Fertility Arc Second Official Trailer

¢¡¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º 2nd season



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì¡§10/4(¶â) 25:23¡Á

BS11¡§10/7(·î) 23:30¡Á

AT-X¡§10/9(¿å) 20:30¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/9(¿å) 22:30¡Á

ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¸÷¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡ÈÍã¡É¤¿¤Á¡½¡½¡£

¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¡£µá¤á¤ë´ê¤¤¡£¼ê¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤¤Ì´¡£

ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢283¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬²Ã¤ï¤ë¡£

´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥È¥ì¥¤¥é¥¤¥È¡£

ÍÄÆëÀ÷4¿Í¤Îå«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥Î¥¯¥Á¥ë¡£

2¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬´¬¤­µ¯¤³¤¹ÇÈÌæ¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ»¤ò¾È¤é¤·½Ð¤¹µ±¤­¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

¤½¤³¤Ë¹­¤¬¤ë¤Î¤Ï²ÄÇ½À­¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÌ¤Íè¡£

¡ÈÍã¡É¤¿¤Á¤¬Æ§¤ß½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡£±©¤Ð¤¿¤¯Àè¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡½¡½


2024Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÂ³ÊÔ¡£2024Ç¯²Æ¤«¤é3¾Ï¹½À®¤Ç·à¾ìÀè¹Ô¸ø³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ë²è¡¦À½ºî¡¦¸¶ºî¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È

´ÆÆÄ¡§¤Þ¤ó¤­¤å¤¦¡¢´äÅÄ·ò»Ö

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¿û°æ¿Ê

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²ÃÆ£ÍÛ°ì

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¡»ÎÎ¼Ê¿

¿§ºÌÀß·×¡§ÌîÃÏ¹°Ç¼

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¸ãÅÄ°¦Èþ(KUSANAGI)

²»³Ú¡§»°ß·¹¯¹­

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

²»¶Á´ÆÆÄ¡§È¬ÌÚ¶¶Àµ½ã

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ý¥ê¥´¥ó¡¦¥Ô¥¯¥Á¥å¥¢¥º

ÇÛµë¡§¾¾ÃÝODS»ö¶È¼¼

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Bandai Namco Entertainment Inc.

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¡¡¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¥º

Ý¯ÌÚ¿¿Çµ¡§´Øº¬Æ·

É÷ÌîÅô¿¥¡§¶áÆ£ÎèÆà

È¬µÜ¤á¤°¤ë¡§Ê÷ÅÄçýÍ¥

¡¡¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥«

·î²¬Îø¾â¡§ã¦Éô²Öô¥

ÅÄÃæËàÈþ¡¹¡§¿û¾ÂÀé¼Ó

ÇòÀ¥ºéÌí¡§È¬´¬¥¢¥ó¥Ê

»°Êö·ë²Ú¡§´õ¿å¤·¤ª

Í©Ã«Ì¸»Ò¡§·ëÌ¾Èþ·î

¡¡Êü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬¡¼¥ë¥º

¾®µÜ²ÌÊæ¡§²ÏÌî¤Ò¤è¤ê

±àÅÄÃÒÂå»Ò¡§ÇòÀÐÀ²¹á

À¾¾ë¼ùÎ¤¡§±Ê°æ¿¿Î¤»Ò

ÅÎÌîÑÛÀ¤¡§´Ý²¬ÏÂ²ÂÆà

Í­À´Àî²ÆÍÕ¡§ÎÃËÜ¤¢¤­¤Û

¡¡¥¢¥ë¥¹¥È¥í¥á¥ê¥¢

Âçºê´ÅÆà¡§¹õÌÚ¤Û¤Î¹á

ÂçºêÅ¼²Ö¡§Á°ÀîÎÃ»Ò

·¬»³ÀéÀã¡§¼ÇºêÅµ»Ò

¡¡¥¹¥È¥ì¥¤¥é¥¤¥È

¶ÜÂô¤¢¤µ¤Ò¡§ÅÄÃæÍ­µª

ÂãÅßÍ¥»Ò¡§¹¬Â¼·ÃÍý

ÏÂÀô°¦°Í¡§ËÌ¸¶º»Ìï¹á

¡¡¥Î¥¯¥Á¥ë

ÀõÁÒÆ©¡§ÏÂµ×°æÍ¥

Èõ¸ý±ß¹á¡§ÅÚ²°Íû±û

Ê¡´Ý¾®»å¡§ÅÄÖº¼ÓÍö

»ÔÀî¿÷ºÚ¡§²¬ºéÈþÊÝ

¡¡¤½¤ÎÂ¾

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²ÆÌÜ¶ÁÊ¿

¼·Áð¤Ï¤Å¤­¡§»³Â¼¶Á

Å·°æÅØ¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@shinyc_official

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥·¥ã¥Ë¥¢¥Ë2nd

¡Ú¥·¥ã¥Ë¥¢¥Ë2nd¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º 2nd season¡×·à¾ìËÜÍ½¹ð¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Û

¢¡¹ç¥³¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/4(¶â) 25:30¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§10/6(Æü) 23:00¡Á

´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§10/6(Æü) 26:29¡Á

AT-X¡§10/8(²Ð) 21:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Æ±¤¸¥¼¥ß¤Î½÷»Ò¡¦ÁÉË§¤µ¤ó¤Ë¹ç¥³¥ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿Âç³ØÀ¸¤Î¾ïÈ×¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¹ç¥³¥ó½éÂÎ¸³¤ÎÍ§¿Í¡¦ÀõÇ¬¤ÈÇë¤Î2¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Îµï¼ò²°¤Ø¡£

½÷À­¿Ø¤¬Àè¤ËÅ¹¤ËÃå¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤¿¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈµÞ¤¤¤ÇÀÊ¤Ë¸þ¤¦¤È¡Ä¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢âÁ¤¯µ±¤¯¤Û¤É¥¤¥±¥á¥ó¤Ê3¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£

ÃË6¿Í¤È½÷0¿Í¤Î¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¹ç¥³¥ó¤¬º£»Ï¤Þ¤ë!?


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÁóÀî¤Ê¤Ê

´ÆÆÄ¡§¸Å²ì°ì¿Ã

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¤¿¤Ê¤Ù¤è¤¦¤³

¥­¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§üâºå²ÖÀ¤¡¢´ØÈþÊæÇµ

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥ì¥³¥á¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó

¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§ºä¾åÍµÊ¸¡¢²¬»³Í¥Èþ

Èþ½ÑÀßÄê¡§²ÃÆ£¹À¡¢Àõ¸«Í³°ì

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³ÏÆÆà¡¹¼Â

ÊÔ½¸¡§º´ÌîÍ³Î¤»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹

²»³Ú¡§TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

²»³ÚÀ©ºî¡§NBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§°±¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

À½ºî¡§¡Ö¹ç¥³¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÁóÀî¤Ê¤Ê¡¿SQUARE ENIX¡¦¡Ö¹ç¥³¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÁÉË§¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò

¾ïÈ×¡§ÉðÆâ½ÙÊå

Æ£¡§ÍªÌÚÊË

ÀõÇ¬¡§ËÙ¹¾½Ö

àèàá¡§Åì»³Æà±û

Çë¡§³á¸¶³Ù¿Í

Éï»Ò¡§¶áÆ£ÎèÆà

ÀéÁð¡§¹âÌøÃÎÍÕ

±¨±©¡§²ÏÀ¥çý´õ

¿º¡§ÀÄ»³µÈÇ½

Çë¤Î»Ð¡§°ËÆ£ÀÅ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@goukon_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¹ç¥³¥ó¥¢¥Ë¥á #goukon

OP¡§¤Ê¤¹¤ª¡ù¡Ö¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¥¿¥¤¥à¡×

ED¡§ASOBIÆ±ÌÁ¡Ö²¦ÍÍ¤À¡¼¤ì¤À¤Ã¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¹ç¥³¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡×PVÂè2ÃÆ

¢¡ËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ÎÏÃ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS¡§10/4(¶â) 25:53¡Á

MBS

CBC

BS-TBS

¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡×

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡ÖËâË¡»È¤¤¤µ¤ó¡¢¤ï¤¿¤·¡¢ÌóÂ«¼é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×

ËâË¡»È¤¤¤ËÆ´¤ì¤ëÅ·Á³¾¯½÷¥¯¥ë¥ß¡á¥ß¥é¥¤¤È¡¢Âå¡¹ËâË¡»È¤¤¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëÌ¾²È¤ÎÎá¾î¥æ¥º¡á¥¨¡¼¥Ç¥ë¡£

¥ì¥Ã¥È¥é¥óËâË¡³Ø¹»¡ã¹ñ²ÈËâË¡»ÕÍÜÀ®ÀìÌç³Ø²Ê(ÄÌ¾Î¡¦¥ÞÁÈ)¡ä¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ÏËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¡£

¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼õ¸³¼ºÇÔ¡Ä¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é!?

°ì¸«¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ²ÈËâË¡»Õ¥ß¥Ê¥ß¡á¥¹¥º¥­¤¬Ã´Ç¤¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢³Ø±àÀ¸³è¤ÏµÞÅ¾¡ªÌõ¤¢¤ê¤²¤Ê¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¡¢²ø¤·¤½¤¦¤ÊÆ±¹¥²ñ¡Ä¡Ä

¤³¤Î³Ø¹»¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤Ã¤Æ²¿!?

ËâË¡»È¤¤¤µ¤ó¡¢¤ï¤¿¤·¡ãÉáÄÌ²Ê°ìÁÈ¡ä¤Ç¡¢ËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤Î¡¢¥«¥Ê¡Ä¡Ä¡©

Ì´¤ËÇË¤ì¤¿ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î¾¯½÷¤ÎÀÄ½Õ¡öËâË¡³Ø±à¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª


¸¶°Æ¸øÊç´ë²è¡ÖProject ANIMA¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶°Æ¡§ÀÖºäÍ¥·î

Áí´ÆÆÄ¡§ÅÏÉô¹â»Ö

´ÆÆÄ¡§¾¾º¬¥Þ¥µ¥È

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¶â¿ù¹°»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§À±Ìî¥ê¥ê¥£

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾±ºËã°á

²»³Ú¡§²¼Â¼ÍÛ»Ò

ÊÔ¶Ê¡§¾¾ÈøÁá¿Í¡¢¸¶¸ýÂç¡¢𠮷ÀîÈþ¶ë

²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Àô·òÂÀÏº

¿§ºÌÀß·×¡§çÕ¶¶Èþ¹á

»£±Æ´ÆÆÄ¡§È¬ÌÚÍ´ÍýÆà

ÊÔ½¸¡§¿ÜÆ£Æ·

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¡Ö¤Þ¤Û¤Ê¤ì¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¯¥ë¥ß¡á¥ß¥é¥¤¡§É©Àî²ÖºÚ

¥æ¥º¡á¥¨¡¼¥Ç¥ë¡§»³ÅÄÈþÎë

¥ß¥Ê¥ß¡á¥¹¥º¥­¡§ËÙ¹¾Í³°á

¥Þ¥­¡á¥¯¥ß¡¼¥ë¡§¿¿Ìî¤¢¤æ¤ß

¥¢¥¹¥«¡á¥¯¥ë¥Þ¥ë¡§ÎÓ¹¬Ìð

¥ì¥â¡¼¥Í¡á¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡§¸åÆ£º»½ïÎ¤

¥ß¥«¡¼¥Ê¡á¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¡§´Ó°æÍ®²Â

¥µ¥ê¥£¡á¥¢¥ó¥É¥ë¡§ÎëÂå¼ÓµÝ

¥É¥¯¡á¥Ñ¥Ñ¥í¥Ã¥Æ¥£¡§ÅÚ´ôÈ»°ì

¥Æ¥Ä¡á¥ì¥¤¥ë¥¦¥§¥¤¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð

¥Þ¥¤¥¯¡á¥·¥ç¥¦¡§ºäÅÄ¾­¸ã

¥­¥ç¥¦¡á¥¯¥ë¥Þ¥ë¡§¾®ÎÓÀé¹¸

¥Î¡¼¥¶¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¹¡§ÎÐÀî¸÷

¥Þ¥¸¸¦ÉôÄ¹¡§ÅÎÌî¤Þ¤³

¥Þ¥¸¸¦ÉûÉôÄ¹¡§µÌÎ¶´Ý

¥«¥¤¡á¥ß¥é¥¤¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ANIMA_info

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Þ¤Û¤Ê¤ì

OP¡§PUFFY¤È¤Ä¤¤¤Ç¤ËTOOBOE¡Ö¥³¥é¡¼¥¸¥å¡×

ED¡§halca¡Ö½Ö´ÖºÇÂçÉ÷Â®¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Þ¤Û¤Ê¤ì¡×ÂèÆóÃÆPV¡Ã2024Ç¯10·î4Æü Ëè½µ¶âÍË ¿¼Ìë25:53¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ÖËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ÎÏÃ¡×

¢¡ÅàÇ×¡ÁÎ¢¥ì¡¼¥ÈËã¿ýÆ®Ç×Ï¿¡Á



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

MBS¡§10/4(¶â) 26:23¡Á¡¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à

TBS¡§10/4(¶â) 26:23¡Á

BS-TBS¡§10/4(¶â) 26:23¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¶â¡¢½÷¡¢Â¡´ï¡£ÍßË¾êÁ¤¯Î¢¥ì¡¼¥È¿ýÁñ¤ò¹Ó¤é¤·²ó¤ë¹â¹»À¸¤Î¾¯Ç¯¡¦¥±¥¤¤Ï¡¢ÎäÅ°¤Ê¤ë»×¹Í¡¢Îä±ð¤Ê¤ëÂÇÇ×¤«¤é¡¢Î¢À¤³¦¤Ç¤Ï¡ÈÉ¹¤ÎK¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï¾¯½÷¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È±½¤µ¤ì¤ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»ÖÌ¾ºä¹â¼¡

´ÆÆÄ¡§±©Ä»½á

²»³Ú¡§Çò¸ÍÍ¤Êå¡¢´ßÅÄÍ¦µ¤

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ô¢ß·¿¿Íý»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»ÐºêÁáÌé²Ö

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¤¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¸¥ª

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©»ÖÌ¾ºä¹â¼¡¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¿¹âÄÅÁÈ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥±¥¤¡§ÅÄî´¹¬Êå

¥¢¥ß¥Ê¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

Æ²Åè¡§ÉðÆâ½ÙÊå

¹âÄÅÂ§Ç·¡§¾®»³¹ä»Ö

·ËÌÚÍ¥¡§ÀÖùõÀé²Æ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tohai_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áÅàÇ×

OP¡§¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·

ED¡§ÂÀÍÛ¤ÈÍÙ¤ì·îÌë¤Ë±´¤¨

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅàÇ×¡ÁÎ¢¥ì¡¼¥ÈËã¿ýÆ®Ç×Ï¿¡Á¡ÙÂè2ÃÆPV¡Ú2024Ç¯10·îÊüÁ÷¡Û

¢¡Duel Masters LOST ¡ÁÄÉ²±¤Î¿å¾½¡Á



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

YouTube¡§10/4(¶â)¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¿Í¤Î»Ñ¤¬¾Ã¤¨¤ë²ø»ö·ï¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÅìµþ¡¦¿·½É¡£

È¾Ç¯Á°¡¢¤³¤Î³¹¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿»Â»¥¥¦¥£¥ó¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëµ­²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

À®¤ê¹Ô¤­¤ÇÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¹â¹»¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ï¼þ¤ê¤ÈÆëÀ÷¤á¤º¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¥Ë¥¤¥«¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÌë¤Î¸ø±à¤Ç¤¿¤à¤í¤¹¤ëÝµ¶þ¤·¤¿Æü¡¹¡£

¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Ï¡Ö¥¦¥£¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑËÆ¤¹¤ë¡£

¥¦¥£¥ó¤È·ëº§¤òÌóÂ«¤·¤¿Ãç¤À¤È¤¤¤¦Èà½÷¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï²ø¤·¤²¤Ê±Æ¤¬¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£

ÉÑÈ¯¤¹¤ë²ø»ö·ï¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡£

ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡£

¤½¤·¤Æ¥¦¥£¥ó¤Î±£¤µ¤ì¤¿²áµî¤È¤Ï¡£

¼º¤ï¤ì¤¿µ­²±¤ò¼è¤êÌá¤¹¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¾¾ËÜ¤·¤²¤Î¤Ö

ºî²è¡§¶âÎÓÍÎ

¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¾¾ËÜ¤·¤²¤Î¤Ö

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§¶âÎÓÍÎ

´ÆÆÄ¡§Ê¡ÅçÍøµ¬

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²ÃÆ£ÍÛ°ì

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¶¶µÍÎÏ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌÀÀÐÀ»»Ò

¿§ºÌÀß·×¡§ÀÐÀî¶³²ð

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÌÐÌÚÃÒ¹§

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÅÄ½êÍÎ¹Ô

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â»û¤¿¤±¤·

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºîÅý³ç¡§¾¾ÁÒÍ§Æó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF

TM and ©2024, Wizards of the Coast, Shogakukan, WHC, ShoPro

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

»Â»¥¥¦¥£¥ó¡§±­ß·ÀµÂÀÏº

¥¢¥Ó¥¹¥Ù¥ë¡á¥¸¥ã¥·¥óÄë¡§±©Â¿Ìî¾Ä

¥Ë¥¤¥«¡§É©Àî²ÖºÚ

¥¯¥ê¥¹¥¿¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@duema_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ç¥å¥¨¥Þ¥¢¥Ë¥á

OP¡§·î±Ó¤ß¡Ö¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡×

¥¢¥Ë¥á¡ØDuel Masters LOST ¡ÁÄÉ²±¤Î¿å¾½¡Á¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü

¢¡SHIBUYA♡HACHI Âè2¥¯¡¼¥ë



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì¡§10/5(ÅÚ) 7:00¡Á¡¡¡Ö¥¤¥Ë¥ß¥Ë¥Þ¥Ë¥â¡×Æâ

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

½ÂÃ«±ØÁ°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÈÃé¸¤¥Ï¥Á¸øÁü¡È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤ÆÍè¤¿¡ÈHACHI(¥Ï¥Á)¡É¤¬¸½Âå¤Î½ÂÃ«¤ÇÆ°¤­½Ð¤¹¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶°Æ¡§¡ÖSHIBUYA♡HACHI¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§PansonWorks

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÌîÍ§µ®

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

À½ºî¡§SHIBUYA♡HACHI¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©SHIBUYA♡HACHI¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Ï¥Á¡§ÏÂÂ¿ÅÄÈþºé

¥ß¥±¡§Æ«»³¾Ï±û

¥Ê¥Ê¡§¿¢ÅÄ²ÂÆà

¥Ï¥ê¡¼¡§¤¦¤Î¤Á¤Ò¤í

¥¯¥í¡§Ëß»Ò¸¶¹¯

¥â¥ä¥¤¡§ÇµÂ¼·ò¼¡

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@lovehachi_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥é¥Ö¥Ï¥Á #lovehachi

¥¢¥Ë¥á¡ØSHIBUYA♡HACHI¡ÙÂè1¡Á13ÏÃ¥¤¥Ã¥­¸«ÇÛ¿®¡Ú¸ø¼°¡Û

¢¡¥¯¥Þ¡¼¥Ð ¥·¡¼¥º¥ó2



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§10/5(ÅÚ) 7:00¡Á ¡Ö¥¤¥Ë¥ß¥Ë¥Þ¥Ë¥â¡×Æâ

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¡×

¥¯¥Þ¡¼¥Ð¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤è¤êÊ¿ÏÂ¤¬Ìá¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¡£

¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿¤â¤ä¥Ð¥°¥ê¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¡£

¥Ð¥°¥ê¥ó¤ÏÉé¤Î´¶¾ð¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¤¥¿¥º¥é²ø½Ã¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤ÏÂçº®Íð¡ª

¤¦¡Á¤ó¡Ä¡Ä¥¯¥Þ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ã¤¿¡ª

¥¯¥Þ¡¼¥Ð¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥º¥é²ø½Ã¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«!?

¥¯¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥Ð¥Ð¤Ã¤È²ò·è!!


YouTube¤ÎÌ¤½¢³Ø»ù¸þ¤±ÃÎ°é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¯¥Þ¡¼¥Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¸¶ºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© Kumarba Inc.

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¯¥Þ¡¼¥Ð¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

¥¿¥Ö¥ê¥¹¡§º´Æ£Éñ

¥Í¥³¥ë¥ó¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö

¥Ð¥°¥ê¥ó¡§¤Ô¤Ã¤Á¤ç¤ê¡¼¤Ê

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kumarbakids

¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥Þ¡¼¥Ð¡×¥·¡¼¥º¥ó2Í½¹ð±ÇÁü¡ÚËÜÊÔ½é¸ø³«¡Û2024Ç¯10·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ª

¢¡¥ª¡¼¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¡§10/5(ÅÚ) 10:00¡Á

BS¥Æ¥ìÅì¡§10/7(·î) 24:30¡Á

ABEMA

U-NEXT

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Åç¤ò½Ð¤¿¤È¤ó¤Ü¤ÎÆü¾ï¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£

¹â¹»À¸¤È¤Ê¤ê¡¢·§ËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤È¤ó¤Ü¤Ï¡¢Îý½¬¾ì¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢À¸¤¿¤Á¤È¥³¡¼¥¹¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥È¥«¥é¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥´¥ë¥Õ¤Ç¥³¡¼¥¹¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ó¤Ü¤ËÂÐ¤·¡¢1¤ÄÇ¯¾å¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡¦¤Ò¤Î¤­¤â·è»à¤Ç±þÀï¡£·ã¤·¤¤ÂÐ·è¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡£

¤È¤ó¤Ü¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿¥³¡¼¥Á¤Î¥Ï¥¸¥á¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ü¤ò5·î¤Î¶å½£½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£

Åç¤Ç°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤Ä¤Ö¤é¤ä¡¢·§ËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ò¤Î¤­¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ü¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤­¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤«¤ï¤µ¤­·ò

Ì¡²è¡§¸ÅÂôÍ¥

´ÆÆÄ¡§¥ª ¥¸¥ó¥°

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹­ÅÄ¸÷µ£

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÉðÆâ·¼

¿§ºÌÀß·×¡§¶áÆ£Ä¾ÅÐ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹Ó°æÏÂ¹À

3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÉþÉô·ÃÂç

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÐ»³ÃÒÇ·

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸

²»³Ú¡§¸ÍÅÄ¿®»Ò

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM

CG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SMDE

¥´¥ë¥ÕÀßÄê´Æ½¤¡§¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ò

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¤«¤ï¤µ¤­·ò¡¦¸ÅÂôÍ¥¡¿¥ª¡¼¥¤¡ª¤È¤ó¤ÜÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Âç°æ¤È¤ó¤Ü¡§¤Ï¤ä¤·¤ê¤«

¸Þ½½Íò°ì²ì¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù

Í­Æ¯¥Ï¥¸¥á¡§²ÖÎØ±Ñ»Ê

°ÂÃ«²°±ß¡§´îÂ¿Â¼±ÑÍü

²»±©¤Ò¤Î¤­¡§ÀÐÀîÍ³°Í

·ª¿Ü¥¨¥Þ¡§°æ¾åËãÎ¤Æà

Åç¤µ¤ó¡§¾®ÎÓº»ÉÄ

¥´¥ó¤¸¤¤¡§ÀÄ¿¹¿­

¥»¥Ä¤Ð¤¢¡§Í­ÇÏ¿ð¹á

¥Ö¥ó¥Ú¥¤¡§±ÝÌÚ½ßÌï

°ÂÃ«²°ÍÎ»Ò¡§Éñ±©Èþ³¤

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_tonbo

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ª¡¼¥¤¤È¤ó¤Ü

OP¡§Sacra e sole¡ÖSeven pieces¡×

ED¡§TOKYO GROOVE JYOSHI¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×

¢¡²Ê³Ø¡ßËÁ¸±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

NHK E¥Æ¥ì¡§10/5(ÅÚ) 18:25¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¿Íµ¤¤Î³Ø½¬Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡£2020Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¿ÍÂÎ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª¡×¡¢2021Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¿¼³¤¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ö²Ê³ØÌ¡²è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º

´ÆÆÄ¡§ºÙÅÄ²í¹°

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Â¼»³¸ù

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Noh Gil-bo

²»³Ú¡§µÈÀî·Ä

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤®¤ã¤í¤Ã¤×

À©ºî¡§NHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º

À©ºî¡¦Ãøºî¡§NHK¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Gomdori co., Kim Jeung-Wook, Han Hyun-Dong¡¿Mirae N¡¿Ludens Media¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¿NHK¡¦NEP¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kagakusurvival

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²Ê³ØÌ¡²è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë #¥¢¥Ë¥á¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë

¢¡¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ VS. U-20 JAPAN



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡§10/5(ÅÚ) 23:30¡Á¡¡¡ÖIMAnimation¡×

Á´14ÏÃ

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¨¡¨¡Á´¤Æ¤òÅÒ¤±¤ÆÄ©¤á¡£¤¤¤¯¤¾¡¢ºÍÇ½¤Î¸¶ÀÐ¶¦¤è

»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï²¶¤¿¤Á¡È¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯(ÀÄ¤¤´Æ¹ö)¡É¤À¨¡¨¡

ÆüËÜ¤òWÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯À¤³¦°ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢¹ç¤Ï¡È¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯(ÀÄ¤¤´Æ¹ö)¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£

¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï300¿Í¤Î¹â¹»À¸¡£

¤·¤«¤âÁ´°÷FW(¥Õ¥©¥ï¡¼¥É)¡£

Ã¦Íî¤¹¤ì¤Ð¾­Íè¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ØÆþ¤ë»ñ³Ê¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢Áª¤Ð¤ì¤·ºÍÇ½¤Î¸¶ÀÐ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥´¤ò¼¡¡¹¤È³ÐÀÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£

»þ¤ËÂ¾¿Í¤ò½³Íî¤È¤·¡¢»þ¤Ë¼«¤é¤Î¿Ê²½¤ò°Ê¤Æ¡¢²á¹ó¤Ê¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤­»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï35¿Í¡£

¥¨¥´¤¬±²´¬¤¯Ç®¶¸¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡È¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯(ÀÄ¤¤´Æ¹ö)¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¸Â³¤òÅÒ¤±¤Æ¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î»Ë¾åºÇ¤â¥¤¥«¤ì¤¿Âç°ìÈÖ(¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á)¤Ø¤ÈÄ©¤à¡ª

º£¡¢¸Ê¤Î¥¨¥´¤òÀ¤³¦¤Ë¹ï¤à¤¿¤á¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»Ë¾åºÇ¤â¥¢¥Ä¤¤Àï¤¤(»î¹ç)¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¶â¾ë½¡¹¬

Ì¡²è¡§¥ÎÂ¼Í¥²ð

Áí´ÆÆÄ¡§À¸¸¶Íº¼¡

´ÆÆÄ¡§°æÇ·Àî¿µÂÀÏº

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§´ßËÜÂî

¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´Æ½¤¡§¶â¾ë½¡¹¬

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÊÕ¸¬»Ê

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÅÄÊÕ¸¬»Ê¡¢¤â¤ê¤È¤â¤³¡¢À¶¿å¶õæÆ

¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¶½Â¼ÃéÈþ

¥Á¡¼¥Õ3D¥ì¥¤¥¢¥¦¥¿¡¼¡§º´µ×´Ößº

¥×¥í¥Ã¥×¡¦°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤â¤ê¤È¤â¤³¡¢ÈÓÅÄ¹áÈÁ

ºî²èÆÃ¼ì¸ú²Ì¡§¤¢¤«¤Í

¿§ºÌÀß·×¡§¾®¾¾¤µ¤¯¤é

Èþ½ÑÀßÄê¡§º´µ×´Ößº

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°Âð¾»ÏÂ

ÇØ·Ê¡§Creative Freaks

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Àõ²«¹¯Íµ

»£±Æ¡§¥Á¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó

3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§»³²¼ÃÒ´ð¡¢À¸¸¶Íº¼¡

3DCG¥Á¡¼¥Õ¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§¹­ÂôÈÏ¸÷

3DCG¡§¥ª¡¼¥é¥¹¥¿¥¸¥ª

¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Ý¥¸¥¿¡¼¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¡§À¸¸¶Íº¼¡

ÆÃ¼ì¸ú²Ì½èÍý¡§»³ÅÄ²ÄÆà»Ò

ÊÔ½¸¡§Ä¹Ã«ÀîÉñ(¥¨¥Ç¥£¥Ã¥Ä)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿Ê¸Íµµ®

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§Â¼»³¡ù½á

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Í­ß·Î¼ºÈ¡¢º´Æ£¾°ºÈ¡¢Àî¾¡Í¨Åµ¡¢Ìø°æ´²»Ë

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®¿û½¨ÆÁ

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¨¥¤¥È¥Ó¥Ã¥È

À½ºî¡§¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

·éÀ¤°ì¡§±ºÏÂ´õ

»å»ÕÑÛ¡§Æâ»³¹·µ±

Ëª³Ú²ö¡§³¤ÅÏÍã

ÆäÀ¿»ÎÏº¡§Åçùõ¿®Ä¹

»ÎÆ»Î¶À»¡§ÃæÂ¼Íª°ì

±¨Î¹¿Í¡§¸ÅÀî¿µ

²µÌë±ÆÂÁ¡§²ÏÀ¾·ò¸ã

ÀãµÜ·õÍ¥¡§¹¾¸ýÂóÌé

É¹¿¥ÍÓ¡§»°¾å±Í»Î

¼·À±ÆúÏº¡§ÇÈÂ¿ÌîæÆ

ÀéÀÚÉ¿ÇÏ¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ

¸æ±ÆÎè²¦¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

ÇÏÏµ¾È±Ñ¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì

Æó»Ò°ì´ø¡§²Ö¹¾²Æ¼ù

ÏÌ´Ö½ß°í¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ

µÂÀ¸½½Ê¼±Ò¡§¾®À¾¹î¹¬

²æ²ç´Ý¶ã¡§ÃçÂ¼½¡¸ç

Íë»Ô¿Ø¸ã¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¸Þ½½Íò·ªÌ´¡§»ÔÀîÁó

·õ¾ë»ÂÅ´¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬

»þ¸÷ÀÄ»Ö¡§Î©²Ö¿µÇ·²ð

Äë¶ß¥¢¥ó¥ê¡§¹¬Â¼·ÃÍý

³¨¿´¿ÓÈ¬¡§¿ÀÃ«¹À»Ë

»å»Õºã¡§Ý¯°æ¹§¹¨

¥ª¥ê¥ô¥¡¡¦°¦¶õ¡§ÆüÌîÁï

Á®Æ²½©¿Í¡§¼ã»³¹¸µ×

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@BLUELOCK_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ #bluelock

OP¡§UNISON SQUARE GARDEN¡ÖËµ¼ã¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÙÂè2´ü Âè1ÃÆPV¡Ã10·î5Æü(ÅÚ)¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ª

¢¡¥Á¡£¡¼ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¼



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

NHKÁí¹ç¡§10/5(ÅÚ) 23:45¡Á

Netflix¡§10/5(ÅÚ) 24:15¡Á

ABEMA¡§10/5(ÅÚ) 24:15¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

15À¤µª¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑË¿¹ñ¡£Èô¤Óµé¤ÇÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¿ÀÆ¸¡¦¥é¥Õ¥¡¥¦¡£

Èà¤Ï¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢Åö»þºÇ¤â½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿À³Ø¤òÀì¹¶¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¡£

¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÇ®¿´¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅ·Ê¸¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£

¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤Ï¥Õ¥Ù¥ë¥È¤È¤¤¤¦Ææ¤á¤¤¤¿³Ø¼Ô¤È½Ð²ñ¤¦¡£

°ÛÃ¼»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¶Ø´÷¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¿¤á¹éÌä¤ò¼õ¤±¡¢Åê¹ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥Ù¥ë¥È¡£

Èà¤¬¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±§Ãè¤Ë´Ø¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê¡Ö¤¢¤ë²¾Àâ¡×¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§µûË­

´ÆÆÄ¡§À¶¿å·ò°ì

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Æþ¹¾¿®¸ã

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ä¬²íÎ§

²»³Ú¡§µíÈø·ûÊå

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®Àôµª²ð

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©µûË­¡¿¾®³Ø´Û¡¿¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ-À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥é¥Õ¥¡¥¦¡§ºäËÜ¿¿°½

¥Î¥ô¥¡¥¯¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¥Õ¥Ù¥ë¥È¡§Â®¿å¾©

¥ª¥¯¥¸¡¼¡§¾®À¾¹î¹¬

¥Ð¥Ç¡¼¥Ë¡§ÃæÂ¼Íª°ì

¥è¥ì¥ó¥¿¡§¿Î¸«¼Ó°½

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@chikyu_chi

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Áµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

OP¡§¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×

ED¡§¥è¥ë¥·¥«¡Ö¥¢¥Ý¥ê¥¢¡×

¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡ÙËÜPV

¢¡ÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ Àã¥Î²ÌÊÓ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/5(ÅÚ) 24:30¡Á

BS11¡§10/5(ÅÚ) 24:30¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(ÅÚ) 24:30¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(ÅÚ) 24:30¡Á

Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡§10/5(ÅÚ) 26:15¡Á

MBS¡§10/5(ÅÚ) 26:38¡Á

ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡§10/8(²Ð) 25:35¡Á

RKBËèÆüÊüÁ÷¡§10/8(²Ð) 25:58¡Á

U-NEXT¡§10/5(ÅÚ) 25:00¡Á

Hulu¡§10/5(ÅÚ) 25:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/5(ÅÚ) 25:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§10/5(ÅÚ) 25:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§10/8(²Ð) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

½¤Æ»±¡Êë¤é¤·¤Î¾¯Ç¯¡¦±üÂ¼ÎÕ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÁÀ¤Ã¤¿¥µ¥¿¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Î¿Æ¡¦Æ£ËÜ»âÏº¤ò¼º¤¤¡¢µØ¤Î¥µ¥¿¥ó¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ëã±Ëâ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¡£

¸¶ºî¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×SQ.Ï¢ºÜºîÉÊ¤Ç¡¢´û´©31´¬¡£2011Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡¢2012Ç¯¤Ë·à¾ìÈÇ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡ÖµþÅÔÉÔ¾ô²¦ÊÓ¡×¡¢2024Ç¯Åß¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´üÂè3´ü¡ÖÅçº¬·¼ÌÀ·ë¼Ò(¥¤¥ë¥ß¥Ê¥Æ¥£)ÊÓ¡×¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè4´ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¡Ö½ªÌë(¤è¤¹¤¬)ÊÓ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§²ÃÆ£ÏÂ·Ã

´ÆÆÄ¡§µÈÅÄÂçÊå

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÌîÉÒºÈ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÂçÅìÉ´¹ç·Ã

¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¿»³µ®¾Ï¡¢Í§ÅÄÀ¯À²

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¶¿åÍ§¹¬

¿§ºÌÀß·×¡§ËÙÀî²ÂÅµ

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¤µ¤¤¤È¤¦¤Ä¤«¤µ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¾¾°æ¿­ºÈ

ÊÔ½¸¡§¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ

²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO¡¢ß·Ìî¹°Ç·

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¼ãÎÓÏÂ¹°

²»¶ÁÀ©ºî¡§³Ú²»¼Ë

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÀÄÌÚÀ¿

¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»°ÅÄ·½»Ö

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ô¥©¥ë¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©²ÃÆ£ÏÂ·Ã¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡ÖÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

±üÂ¼ÎÕ¡§²¬ËÜ¿®É§

±üÂ¼ÀãÃË¡§Ê¡»³½á

ÅÎ»³¤·¤¨¤ß¡§²Öß·¹áºÚ

¾¡Ï¤Îµ»Î¡§Ãæ°æÏÂºÈ

»ÖËàÎ÷Â¤¡§Í·º´¹ÀÆó

»°ÎØ»ÒÇ­´Ý¡§³áÍµµ®

¿ÀÌÚ½Ð±À¡§´îÂ¿Â¼±ÑÍü

¥¯¥í¡§¹â³ÀºÌÍÛ

Ì¸±£¥·¥å¥é¡§º´Æ£ÍøÆà

¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦A¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡§¾®ÌîÂçÊå

¥ë¡¼¥¤¥ó¡¦¥é¥¤¥È¡§´ØÃÒ°ì

¥ë¥·¥Õ¥§¥ë¡§Æâ»³¹·µ±

¥á¥Õ¥£¥¹¥È¡¦¥Õ¥§¥ì¥¹¡§¿ÀÃ«¹À»Ë

Æ£ËÜ»âÏº¡§Ê¿ÅÄ¹­ÌÀ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@aoex_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÀÄ¥¨¥¯ #aoex

OP¡§Reol¡ÖRE RESCUE¡×

ED¡§Yobahi¡Ö¥Ä¥é¥é¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ Àã¥Î²ÌÊÓ¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PVÂè2ÃÆ¡Ã2024Ç¯10·îÊüÁ÷

¢¡¤é¤ó¤Þ1/2



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡§10/5(ÅÚ) 24:55¡Á

Netflix¡§10/5(ÅÚ)¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Ìµº¹ÊÌ³ÊÆ®Áá²µ½÷Î®¤ÎÁá²µ½÷ÍðÇÏ¤È¡¢Å·Æ»Æ»¾ì»°½÷¤ÎÅ·Æ»¤¢¤«¤Í¤Ï¿Æ¤¬·è¤á¤¿µöº§Æ±»Î¡£ÍðÇÏ¤ÏÃæ¹ñ¡¦¼öÀô¶¿¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½¤¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¤Ê¤ëÆÃ°ÛÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¤ÎÆü¾ï¤ÏÆü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬´¬¤­µ¯¤³¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¹â¶¶Î±Èþ»Ò

´ÆÆÄ¡§±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤¦¤¨¤Î¤­¤ß¤³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«¸ý¹¨Èþ

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ã«¸ý¹¨Èþ¡¢µÈ²¬µ£¡¢óîÆ£²Â»Ò¡¢ÂçÄÅÄ¾

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÆâÆ£Ä¾¡¢ÀÄÌÚÎ¤»Þ

POP¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡§ËÌÂ¼¤ß¤Ê¤ß

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÂçÀîÀéÍµ

¿§ºÌÀß·×¡§³ÀÅÄÍ³µª»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§²ÃÇ¼ÆÆ

ÊÔ½¸¡§Ìø·½²ð

²»¶Á´ÆÆÄ¡§±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð

²»¶Á¸ú²Ì¡§Ä¹Ã«ÀîÂîÌé

Áª¶Ê¡§³ý¸¶Ëüµ¯»Ò

²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout

²»³Ú¡§ÏÂÅÄ·°

´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

À©ºî¡§MAPPA

À½ºî¡§¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Áá²µ½÷ÍðÇÏ¡§»³¸ý¾¡Ê¿

¤é¤ó¤Þ¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß

Å·Æ»¤¢¤«¤Í¡§Æüüâ¤Î¤ê»Ò

Å·Æ»¤Ê¤Ó¤­¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß

Å·Æ»¤«¤¹¤ß¡§°æ¾å´îµ×»Ò

Å·Æ»Áá±À¡§ÂçÄÍÌÀÉ×

Áá²µ½÷¸¼ÇÏ¡§¥Á¥ç¡¼

¶ÁÎÉ²ç¡§»³»û¹¨°ì

¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡§º´µ×´Ö¥ì¥¤

¶åÇ½ÂÓÅá¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¶åÇ½¾®ÂÀÅá¡§º´ÁÒ°½²»

¾®ÌîÅìÉ÷¡§¿¹ÀîÃÒÇ·

»°Àé±¡Äë¡§µÜÌî¿¿¼é

ÇòÄ»¤¢¤º¤µ¡§ÍªÌÚÊË

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§½ïÊý¸­°ì

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ranma_pr

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤é¤ó¤Þ¥¢¥Ë¥á

OP¡§ano

ED¡§¤ê¤ê¤¢¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£¡×

TV ¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ 1/2¡×Âè 1 ÃÆ PV ¡¿ "Ranma1/2" Trailer 1

¢¡·¯¤ÏÌ½ÅÚÍÍ¡£



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/5(ÅÚ) 25:30¡Á¡¡¡ÖNUMAnimation¡×

AT-X¡§10/6(Æü) 23:00¡Á

BSÄ«Æü¡§10/12(ÅÚ) 25:00¡Á

ABEMA¡§10/5(ÅÚ) 25:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤¬±Ä¶È¤ËÍè¤¿¡½¡½¡£

¹â¹»À¸¡¦²£Ã«¿Í¹¥¤Î²È¤ËÆÍÁ³¤ÎÍèË¬¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¡£

¹õÈ±¤ÇÀ¶Î÷¡¢Ãú½Å¤Ê¸ÀÍÕ»È¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥á¥¤¥É¤µ¤ó¡£

Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ö»ä¤ò¸Û¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡£

Èà½÷¤ÏÁ°¿¦¤¬¡È»¦¤·²°¡É¡¢ÆÃµ»¤Ï¡È°Å»¦¡É¡¢²È»ö¤ÏÁ´¤¯¤Î½é¿´¼Ô¤Ç¡È¥É¥¸¤Ã»Ò¡É

±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤Ç¤Î¶¦Æ±À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ä!?

¤À¤ó¤À¤ó¤È¡¢´¶¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Èà½÷¤Î¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤·¤ç¤¿¤ó

´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕÊâ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÁÒÅè¾æ¹¯

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§²®¸¶¤ß¤Á¤ë

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÀé½Õ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦Èþ½ÑÀßÄê¡§À¾»³Àµµª

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³ËÜÍº²ð

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÎëÌÚ²í¿Ã

ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö

²»³Ú¡§ÆÀÅÄ¿¿Íµ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕÊâ

²»¶Á¸ú²Ì¡§±üÅÄ°Ý¾ë

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§FelixFilm

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¤·¤ç¤¿¤ó¡¿¾®³Ø´Û¡¿·¯¤ÏÌ½ÅÚÍÍ¡£À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

²£Ã«¿Í¹¥¡§·§Ã«½Óµ±

Àã¡¿¥·¥å¥¨¡§¾åÅÄÎïÆà

¤¢¤²¤â¤ÁÂÀÏº¡§¾¾°æ·ÃÍý»Ò

²£Ã«ÍûÎø¡§ÈÓÅÄ¥Ò¥«¥ë

¥°¥ì¥¤¥¹¡§Lynn

Æü±¢¥Ê¥«¡§°ð³À¹¥

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@meidosama_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#·¯¤ÏÌ½ÅÚÍÍ

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö·¯¤ÏÌ½ÅÚÍÍ¡£¡×¥Æ¥£¥¶¡¼PVÂè2ÃÆ¡Ã2024Ç¯10·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷

¢¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¼£Ìþ»Õ¡¢¼Â¤ÏºÇ¶¯¤Ë¤Ä¤­



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ABC¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/5(ÅÚ) 26:00¡Á ¡ÖANiMAZiNG!!!¡×

AT-X¡§10/7(·î) 23:30¡Á

BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡§10/10(ÌÚ) 26:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦¤Ï­à¼ÙÎµ­á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ù°­¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÇ¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢1¿Í¤ÎÍ¦¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÙÎµ¤ÏÅÝ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Ïµß¤ï¤ì¤¿¡£

¤½¤ì¤«¤é200Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î»þ¤¬²á¤®¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£

À¤¤Ë¿ôÂ¿¤¢¤ëÌÂµÜÅÔ»Ô¤Î1¤Ä¡¢¥Þ¡¼¥¿¥Ã¥È¡£¤½¤³¤Ë­àÌµÇ½­á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË¤¬¤¤¤¿¡£Ì¾¤Ï¥é¥¦¥¹¥È¡£¿¦¶È¡¢¼£Ìþ»Õ¡£¥é¥¦¥¹¥È¤Ï¤½¤ÎÌµÇ½¤µ¤æ¤¨¤ËÂ¾¤ÎËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÊÎ¤Þ¤ì¡¢ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤¢¤ëÆü¡¢¥é¥¦¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ë1¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡£Ì¾¤Ï¥Ê¥ë¥»¡¼¥Ê¡£¿¦¶È¡¢ÉðÆ®²È¡£¥Ê¥ë¥»¡¼¥Ê¤Ï¤È¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥é¥¦¥¹¥È¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£

¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¡¢»ä¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÁÈ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×

º£¡¢¥é¥¦¥¹¥È¤È¥Ê¥ë¥»¡¼¥Ê¡¢2¿Í¤ÎËÁ¸±¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡½¡½¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§±ÆÂû¡¢ÌÄ³¤¤ß¤ï

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥«¥«¥ª¡¦¥é¥ó¥¿¥ó

´ÆÆÄ¡§ÂçÀ¾·Ê²ð

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§º½»³Â¢À¡

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿åÌîÍ§Èþ»Ò

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÏÉôÍ¦Êå

Èþ½ÑÀßÄê¡§º´ÆîÍ§Íý¡¢ÃæÂ¼²ÅÇî

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹çÏ»¹°(¥Þ¥«¥ê¥¢)

Èþ½Ñ¡¦ÇØ·Ê¡§¥Þ¥«¥ê¥¢

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼¾åÍ¥ºî

²»³Ú¡§Ã«¥Ê¥ª¥­¡¢ÌðÌîÃ£Ìé

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿ÅÄ¤Û¤Å¤ß

²»¶Á¸ú²Ì¡§º£Ìî¹¯Ç·

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥×¥í¥»¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§îÙ²à·´Âî

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥¨¥ë

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©±ÆÂû¡¦ÌÄ³¤¤ß¤ï¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¼£Ìþ»Õ¡¢¼Â¤ÏºÇ¶¯¤Ë¤Ä¤­¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ 2024

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥é¥¦¥¹¥È¡§¾®Ìî¸­¾Ï

¥Ê¥ë¥»¡¼¥Ê¡§Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤

¥¢¡¼¥ß¥¢¡§Î©²ÖÆüºÚ

¥é¥¤¥é¡§Ä«°æºÌ²Ã

¥¸¡¼¥¯¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

¥Þ¥ë¥°¥ë¥¹¡§ÅÚ´ôÈ»°ì

¥µ¡¼¥Ù¥ê¥¢¡§¶¶ËÜµÇ°á

¥é¥ë¥Þ¡§ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê

¥í¥Ê¥¦¥É¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº

¥¢¥Þ¡¼¥¹¥È¡§°úºäÍý³¨

¥Ï¥ó¥¶¥à¡§µÜÅÄ½ÓºÈ

¥ß¥¹¥È¡§´äºê¤Ò¤í¤·

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@sonochiyushi

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤½¤Î¼£Ìþ»Õ

OP¡§Î©²ÖÆüºÚ¡ÖºÇ¶¯¡©ºÇ¹â¡ªBrave My Heart¡×

ED¡§Sizuk¡ÖOnly¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¼£Ìþ»Õ¡¢¼Â¤ÏºÇ¶¯¤Ë¤Ä¤­¡ÙÂè2ÃÆPV

¢¡¤×¤Ë¤ë¤ó¤º ¤×¤Ë2



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/6(Æü) 9:15¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤×¤Ë¤ë¤ó¤º¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¡¢¤×¤Ë¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡Ø¤×¤·¤®¡Ù¤Ê¤¤¤­¤â¤Î¡£

¤ß¤ó¤Ê¡¢¤×¤Ë¤×¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¤¹¤­¡£

¤Þ¤¤¤Ë¤Á³Ú¤·¤¯ ¤×¤Ë¤Ã¤È¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤¤¤ë¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¡Ø¤×¤·¤®¤Ê¤¢¤ó¤Æ¤Ê¡Ù¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤¢¤ó¤Æ¤Ê¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¤×¤Ë¤È¤â ¤È¤â¤ë¤ó¡£

¤×¤Ë¤ë¤ó¤º¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤ó¤Ê ¤È¤â¤ë¤ó¤ò¤ß¤Þ¤â¤ë ¤×¤·¤®¤Ê¤×¤Ë¤ë¤ó¤º ¤æ¤Ë¤ë¤ó¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¤¤ë¤ó¤¿¤Á¤Î¤Þ¤¨¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê½÷¤Î»Ò¡£

º£²ó¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤×¤Ë¤ë¤ó¤º¤Î¤×¤·¤®¤ÊÆü¡¹¤Ï¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼

Áí´ÆÆÄ¡§Åò»³Ë®É§

´ÆÆÄ¡§Çî»ËÃÓÈ«

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»ÔÀî½½²¯±ÒÌç

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ìÀÐ¾®É´¹ç

²»³Ú¡§¾®Èªµ®Íµ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®¾ÂÂ§µÁ

À©ºî¡§OLM Digital

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© £Ô£Ï£Í£Ù¡¿¤×¤Ë¤ë¤ó¤º£²¤×¤Ë¤¸¤§¤¯¤È¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¤¢¤¤¤ë¤ó¡§ß¯¤á¤°¤ß

¤È¤â¤ë¤ó¡§Ä«ÆüÆà´Ý²Â

¤¨¤Í¤ë¤ó¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò

¤é¤Ö¤ë¤ó¡§ÆâÅÄºÌ

¤¦¤ë¤ë¤ó¡§»³¸ýÃÒ¹­

¤¯¡¼¤ë¤ó¡§ÌÚÌîÆüºÚ

¤æ¤Ë¤ë¤ó¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥

¤æ¤«¡§Ã«¸ýÌ´Æà

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¾®ÌîÂçÊå

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@punirunes

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤×¤Ë¤ë¤ó¤º #¤×¤Ë³è

OP¡§¤Ê¤Ê¤Ò¤é¡Ö¤×¤Ë¤×¤Ë¤×¤Ë¤ë¤ó¤º ¤×¤Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×

¡Ú¤×¤Ë¤ë¤ó¤º ¤×¤Ë£²¡Û2024Ç¯10·î6Æü¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ª

¢¡¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/6(Æü) 16:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

²Ì¤ÆÌµ¤­À¤³¦¤Ø¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë±¿Ì¿¤Ø¡¢Èô¤Ó¹þ¤á¡½¡½

¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤Ä¤¤¤ËÎ¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¥Í¥¹²¦¹ñ¤ØÅþÃå¤·¤¿¥Ñ¡¼¥·¥Ð¥ëÃ£¡£

¥ê¥ª¥Í¥¹¹ñ²¦¤Ç¡Ò¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ó¤Ç¤¢¤ë¥á¥ê¥ª¥À¥¹¤«¤éÀ¤³¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë»´¾õ¤È¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÜÅª¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥·¥Ð¥ë¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÂÇÅÝ¥¢¡¼¥µ¡¼¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£

¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÂ·¤¦¡ÒÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡Ó¤¿¤Á¡£

¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÄÉ¼ê¤È¡Èº®ÆÙ¤Î²¦¡É¥¢¡¼¥µ¡¼¤¬Èà¤é¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡ª

Á´À¤³¦ÂÔË¾¤ÎÄË²÷ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Âè2¾Ï¡¢³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÎëÌÚ±û

´ÆÆÄ¡§¾®Ê¿Ëãµª

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Â¼±ÛÈË

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§üâÅÄÍÎ°ì

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Â¼ËÜÆàÄÅ¹¾

¿§ºÌÀß·×¡§¾®Åç¿¿´î»Ò(¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥í¡¼¥É)

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ìî¸ýÎ¶À¸(T.D.F.)

ÊÔ½¸¡§²¬ºê Í³Èþ²Â(¿¹ÅÄÊÔ½¸¼¼)¡¢¥°¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¥ÖTOKYO

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®Àôµª²ð

¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡§ß·Ìî¹°Ç·¡¢KOHTA YAMAMOTO

²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO

´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§UNLIMITED PRODUCE by TMS

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Æ¥ì¥³¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Ñ¡¼¥·¥Ð¥ë¡§¾®Â¼¾­

¥É¥Ë¡¼¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð

¥Ê¥·¥¨¥ó¥¹¡§ÅçÅÄ°¦Ìî

¥¢¥ó¡§ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê

¥·¥ó¡¿¥é¥ó¥¹¥í¥Ã¥È¡§Æâ»³¹·µ±

¥¤¥í¥ó¥·¥Ã¥É¡§¿¹ÀîÃÒÇ·

¥Ú¥ë¥¬¥ë¥É¡§¾®»³ÎÏÌé

¥¢¡¼¥µ¡¼¡§Ô¢Î©¹¬

¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡§Â¼À¥Êâ

¥¬¥¦¥§¥¤¥ó¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡½¥º¤¢¤¤

¥¤¥¾¥ë¥Ç¡§¼ïùõÆØÈþ

¥¸¥§¥¤¥É¡§ÃçÂ¼½¡¸ç

¥­¥ª¥ó¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ

¥á¥ê¥ª¥À¥¹¡§³áÍµµ®

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@7_taizai

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¼·¤Ä¤ÎÂçºá #ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î

OP¡§JO1¡ÖYour Key¡×

ED¡§¤¶¤­¤Î¤¹¤±¡£¡ÖÌ¤´°À®¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡ÙÂè£²´ü ¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡¿ Four Knights of the Apocalypse 2nd Season|Teaser Trailer

¢¡¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Âè3´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

NHK E¥Æ¥ì¡§10/6(Æü) 17:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

»äÎ©·ë¥öµÖ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLiella!¡×¤Î³èÆ°¤òÉÁ¤¯¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè3´ü¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÌðÎ©È¥

¸¶°Æ¡§¸øÌîÝ¯»Ò

´ÆÆÄ¡§µþ¶Ë¾°É§

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²ÖÅÄ½½µ±

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§¼¼ÅÄÍºÊ¿

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ºØÆ£ÆØ»Ë

¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡§Ç¡·îÍ«

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½ÕÆüÎé»ù

¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡§À¾ÀîÍÎ°ì

¿§ºÌÀß·×¡§²ÃÆ£Î¤·Ã

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§´äùõÍ¥¹á

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ËÌ²¬Àµ

ÊÔ½¸¡§º£°æÂç²ð

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê¹ÔÃË

²»³Ú¡§Æ£ß··Ä¾»

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º

À½ºî¡§2024 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©2024 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ß§Ã«¤«¤Î¤ó¡§°ËÃ£¤µ¤æ¤ê

Åâ²Ä²Ä¡§Liyuu

ÍòÀéº½ÅÔ¡§Ì¨¤Ê¤³

Ê¿°ÂÌ¾¤¹¤ß¤ì¡§¥Ú¥¤¥È¥ó¾°Ì¤

ÍÕ·îÎø¡§ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ

ºù¾®Ï©¤­¤Ê»Ò¡§Îë¸¶´õ¼Â

ÊÆ½÷¥á¥¤¡§ÌùÅç¼ë²»

¼ãºÚ»Íµ¨¡§Âç·§ÏÂÁÕ

µ´ÄÍ²ÆÈþ¡§³¨¿¹ºÌ

¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¬¥ì¡¼¥Æ¡§·ëÆá

µ´ÄÍÅßÝÜ¡§ºäÁÒ²Ö

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Liella_PLSP

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#lovelive #Liella

OP¡§Liella!

ED¡§Liella!

¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! TV¥¢¥Ë¥á3´üPV

¢¡ºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/6(Æü) 22:00¡Á

BS11¡§10/6(Æü) 23:30¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/6(Æü) 24:30¡Á

AT-X¡§10/8(²Ð) 21:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

10Ç¯Á°¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿°¦ºÊ²È¤Î¿·Åç·½²ð¤Ï¤º¤Ã¤È¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£

¤À¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¡¢ÇòÀÐËüÍý²Ú¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÂ¾³¦¤·¤¿ºÊ¡¢µ®·Ã¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£

¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿ºÊ¤È¤Î¿ÍÀ¸¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤­»Ï¤á¤ë¡Ä


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Â¼ÅÄÜ¿Í»

´ÆÆÄ¡§°¤Éôµ­Ç·

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Ê¿ÎÓº´ÏÂ»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´ØÀîÀ®¿Í

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°¹¥·Ä°ìÏº

²»³Ú¡§»³ºê´²»Ò

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª ¥µ¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Â¼ÅÄ Ü¿Í»¡¿Ë§Ê¸¼Ò¡¦ºÊ¾®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¿·Åç·½²ð¡§Ê¿ÀîÂçÊå

¿·Åçµ®·Ã¡¿ÇòÀÐËüÍý²Ú¡§ÍªÌÚÊË

¿·ÅçËã°á¡§ÌîÂ¼Ëã°á»Ò

¼é²°¹¥Èþ¡§²¬ùõ²ÃÆà

ÇòÀÐÀé²Å¡§¾®Åç¹¬»Ò

°¦ÀîÏ¡»Ê¡§´äÃæËÓ¼ù

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tsumasho_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áºÊ¾®

OP¡§pachae¡Ö¥¢¥¤¥Î¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×ËÜPV

¢¡MF¥´¡¼¥¹¥È 2nd Season



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/6(Æü) 24:00¡Á

BS11¡§10/6(Æü) 24:00¡Á

RKBËèÆü¡§10/6(Æü) 25:20¡Á

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§10/7(·î) 25:59¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/8(²Ð) 25:30¡Á

¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§10/12(ÅÚ) 23:30¡Á

Lemino¡§10/6(Æü) 24:30¡Á

Amazon Prime Video¡§10/6(Æü) 24:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö¤ÎEV²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¶áÌ¤Íè¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖMFG¡×¤¬Í£°ì¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ìÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤¹MFG¤Ë¡¢¸øÆ»ºÇÂ®ÅÁÀâ¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥«¥Ê¥¿¡¦¥ê¥ô¥£¥ó¥È¥ó¤¬¥È¥è¥¿86GT¤ÇÄ©¤à¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤·¤²¤Î½¨°ì

´ÆÆÄ¡§ÃæÃÒ¿Î

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³²¼·û°ì

µÓËÜ¡§»³²¼·û°ì¡¢°ð²ÙÌÀÈæ¸Å

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¸ÅÄ¾°Ç·

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§²¸ÅÄ¾°Ç·¡¢ºäËÜÀéÂå»Ò¡¢Ìý°æÅ°ÂÀÏº

3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÆâÅÄÇî´ð

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿·Ã«¿¿Ãë

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦ÀßÄê¡§ÌÀÀÐÀ»»Ò(STUDIO uni)

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÀé½Õ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÎÓ¹¬»Ê(¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à)

ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö(editz)

²»³Ú¡§ÅÚ¶¶°Âµ³É×

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸

²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³·òÆó(SOUND BOX)

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¦¥ó¥É

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§FelixFilm

CG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§FelixFilm¡¢directrain

À½ºî¡§MF¥´¡¼¥¹¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¤·¤²¤Î½¨°ì¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿MF¥´¡¼¥¹¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ ©Shuichi Shigeno, Kodansha/MF GHOST Committee.

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÊÒ¶Í²Æ¸þ(¥«¥Ê¥¿¡¦¥ê¥ô¥£¥ó¥È¥ó)¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

À¾±à»ûÎø¡§º´ÁÒ°½²»

ÁêÍÕ½Ö¡§¾®ÌîÂçÊå

¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥Ù¥Ã¥±¥ó¥Ð¥¦¥¢¡¼¡§¿ÀÃ«¹À»Ë

ÂçÀÐÂå¸ã¡§Ï²ÀîÂçÊå

ÀÖ±©³¤¿Í¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì

ÀÐ¿ÀÉ÷¿À¡§°Â¸µÍÎµ®

ÂôÅÏ¸÷µ±¡§°©ºäÎÉÂÀ

È¬Ä¬æÆ¡§ÅÄî´¹¬Êå

ËÌ¸¶Ë¾¡§¶Üß·Í¥

ºäËÜÍºÂç¡§Ý¯°æ¥È¥ª¥ë

ÂçÃ«ÍÎ²ð¡§ÀÐÀî³¦¿Í

¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡§ÃæÂ¼Íª°ì

Á°±àÏÂ¹¨¡§µÜ±àÂóÌ´

ÌøÅÄÂóÌé¡§ºäÅÄ¾­¸ã

E.¥Ï¥ó¥Ë¥Í¥ó¡§»°Âð·òÂÀ

½ôÀ±À¥Ì¾¡§È¬ÂåÂó

½ïÊý¡§È«ÃæÍ´

¥ê¥ç¥¦¡¦¥¿¥«¥Ï¥·¡§»Ò°ÂÉð¿Í

¹â¶¶·¼²ð¡§´ØÃÒ°ì

¾åÍ­»Ë¹À¡§ºÙ°æ¼£

½©»³¾Ä¡§¾¾ËÜÊÝÅµ

ÉðÆâ¼ù¡§´äÅÄ¸÷±û

ÃÓÃ«¹À°ìÏº¡§ÌðÈø°ì¼ù

·òÆó¡§¹âÌÚ¾Ä

±ü»³¹­Ìé¡§ºå¸ý¼þÊ¿

¾®Çð¥«¥¤¡§¿ÀÆà±äÇ¯

ÅÄÃæÍÎÆó(¼Â¶·)¡§¸÷Éô¼ù

µþ»Ò¡§ÈÓÅÄÍ§»Ò

¿¿Èþ¡§ÎÓ¸Ý»Ò

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@mfg_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#MF¥´¡¼¥¹¥È

OP¡§¶Üß·Í¥¡ÖROCK ME KISS ME feat. MOTSU¡×

ED¡§Himika Akaneya¡ÖSide U (Prod. AmPm)¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØMF¥´¡¼¥¹¥È¡Ù2nd Season Âè3ÃÆPV 2024Ç¯10·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢TOKYO MX¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¤Í¤³¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡§10/7(·î) 13:00¡Á ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×Æâ

FOD¡§10/7(·î) 14:00¡Á

TVer¡§10/7(·î) 14:00¡Á

YouTube¡§10/7(·î) 14:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¤Í¤³¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¡£

¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤âÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤êÆ»Ã¼¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ØÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤À­³Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Í¤³¡ÊÀµÂÎ¤Ï¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ë¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¿¤ó¡¢ÂÖÅÙ¤¬°ìÊÑ¤·¡Ä!?


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤ä¤¸¤Þ

´ÆÆÄ¡§¤ê¤ª¡¢Àî±Û¿ò¹°

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥¨¥¤¥È¥«¥é¡¼¥º

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¤ä¤¸¤Þ/¤Í¤³¤ª¤¸À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¤ª¤¸¤µ¤ó¡§µµ²¬¹§ÍÎ

¥×¥ó¤Á¤ã¤ó¡§²Öß·¹áºÚ

¼ÒÄ¹¡§´ØÃÒ°ì

¤Æ¤×¤Á¤ã¤ó¡§Âç¶¶ºÌ¹á

»åÌøÀèÀ¸¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@nekooji_news

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Í¤³¤ª¤¸

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Í¤³¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV

¢¡³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍý 2nd Season



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§10/7(·î) 22:30¡Á

TOKYO MX¡§10/7(·î) 22:30¡Á

KBSµþÅÔ¡§10/7(·î) 24:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10/7(·î) 24:00¡Á

BS11¡§10/7(·î) 25:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10/7(·î) 25:30¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§10/7(·î) 25:30¡Á

TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§10/7(·î) 26:00¡Á

ÀÅ²¬ÊüÁ÷¡§10/7(·î) 26:19¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÃµÄåÍÜÀ®³Ø¹»BLUE¤ÇÅ·ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ëÃ×Ì¿Åª¤Ê¡È·ç´Ù¡É¤òÊú¤¨¡¢ÃµÄå¤Î»ñ³Ê¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿³ûÇµ¶¶¥í¥ó¡£

ÉÔ¶ø¤ÎºÐ·î¤ò²á¤´¤·¤¿Èà¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î°ì¿§ÅÔ¡¹´Ý¡½¡½ÄÌ¾Î¡Ö¥È¥È¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£

Ææ¤ò²ò¤¯¥í¥ó¤È¡¢ÁÜºº¤ËÆ°¤¯¥È¥È¡£

Æñ»ö·ï¤ò¼¡¡¹¤È²ò·è¤¹¤ëÆó¿Í¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÌ¾¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

¤½¤ó¤Ê¥í¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ëBLUE¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢Èà¤ÎÍý²ò¼Ô¤â¤¤¤¿¡£

¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¹»Ä¹¤Î¥¨¥á¥ê¥Ã¥Ò¤Ï¡¢¥í¥ó¤òÄÉÊü¤¹¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö·ì¤Î¼Â½¬»ö·ï¡×¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¸ì¤ë¡£

Î¢¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö»Ë¾åºÇ°­¤ÎÈÈºá°ìÂ²¡×¡½¡½M²È¤À¤Ã¤¿¡£

Åö¼ç¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥í¡¦¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¡£

Èà¤Ï¥í¥ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀäË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ëå¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤òÆüËÜ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¡£

¥í¥ó¤È¥Þ¥¤¥í¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë°ø±ï¤È¤Ï¡Ä¡Ä!?


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Å·ÌîÌÀ

´ÆÆÄ¡§°æÈªæÆÂÀ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÅÏ¹Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀÐÀî²í°ì

¥¤¥á¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡§±×ÅÄ¸­¼£

Èþ½ÑÀßÄê¡§¹â¶¶ËããÏ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Íû½ñ¶å

¿§ºÌÀß·×¡§ÎÓÍ³µ©

»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¹¯¹Ô

ÊÔ½¸¡§¾®Åç½ÓÉ§

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Î©ÀÐÌïÀ¸

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§ÄÔÍÛ

²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿åÄ»ÃÒ±É»Ò

²»³ÚÀ©ºî¡§KADOKAWA

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ç¥£¥ª¥á¥Ç¥£¥¢

À½ºî¡§³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍýÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Å·ÌîÌÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍýÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

³ûÇµ¶¶¥í¥ó¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

°ì¿§ÅÔ¡¹´Ý¡§±ÝÌÚ½ßÌï

±«µÜ¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

¥·¥å¥Ô¥Ã¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡§È¬ÂåÂó

æÇ¿é¿Ã¼À¡§Ê¡»³½á

±¬ºé¤â¤Õ¡§Åì»³Æà±û

¥Þ¥¤¥í¡¦¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê

Ìçµ¨¥Á¥³¥ê¡§¾®¸¶¹¥Èþ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kamonohashi_ron

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#³ûÇµ¶¶¥í¥ó

OP¡§¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¡Ö¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡×

ED¡§hockrockb¡Ö¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍý¡Ù2nd Season¥Æ¥£¥¶¡¼PV

¢¡²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ ¼¿



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/7(·î) 24:00¡Á

AT-X¡§10/8(²Ð) 23:30¡Á

Netflix¡§10/7(·î) 24:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/10(ÌÚ) 24:00¡Á

U-NEXT¡§10/10(ÌÚ) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÍÅ²ø¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¾¯Ç¯¡¦²ÆÌÜµ®»Ö¤Ï¡¢ÁÄÊì¥ì¥¤¥³¤Î°ä»º¡ÖÍ§¿ÍÄ¢¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¼«¾ÎÍÑ¿´ËÀ¤Î¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÌ¾¤òÇû¤é¤ì¤¿ÍÅ²ø¤¿¤Á¤ËÌ¾¤òÊÖ¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£

ÍÅ¤È¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ê¤à¤Ù¤­Æ»¤òÌÏº÷¤·»Ï¤á¤¿²ÆÌÜ¤Ï¡¢ÁÛ¤¤¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤ÊÆü¡¹¤ò¼é¤ë¤¹¤Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÎÐÀî¤æ¤­

Áí´ÆÆÄ¡§Âç¿¹µ®¹°

´ÆÆÄ¡§°ËÆ£½¨¼ù

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Â¼°æ¤µ¤À¤æ¤­

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§üâÅÄ¹¸

ÍÅ²ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî´Æ¡§»³ÅÄµ¯À¸

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§üâÅÄ¹¸¡¢ÅÄÃæ¿¥»Þ

Èþ½Ñ¡§½ÂÃ«¹¬¹°¡¢»°Âð¿¿±û

¿§ºÌÀßÄê¡§µÜÏÆÍµÈþ

²èÌÌÀß·×¡§ÅÄÂ¼¿Î

»£±Æ¡§Ê¿ËÜ±Í»Ò

ÊÔ½¸¡§´Ø°ìÉ§

²»³Ú¡§µÈ¿¹¿®

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¼ë²Æ

À©ºî¡§NAS

À½ºî¡§¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÎÐÀî¤æ¤­/ÇòÀô¼Ò¡¦¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

²ÆÌÜµ®»Ö¡§¿ÀÃ«¹À»Ë

¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¡¿ÈÃ¡§°æ¾åÏÂÉ§

²ÆÌÜ¥ì¥¤¥³¡§¾®ÎÓº»ÉÄ

Ì¾¼è¼þ°ì¡§ÀÐÅÄ¾´

ÅÄ¾ÂÍ×¡§ËÙ¹¾°ìâÃ

À¾Â¼¸ç¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿

ËÌËÜÆÆ»Ë¡§¿û¾Âµ×µÁ

ºûÅÄ½ã¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤­

Â¿µ°Æ©¡§º´Æ£ÍøÆà

Æ£¸¶Åã»Ò¡§°ËÆ£Èþµª

Æ£¸¶¼¢¡§°ËÆ£±É¼¡

Åª¾ìÀÅ»Ê¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@natsumeyujincho

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢

OP¡§ÇðÌÚ¤Ò¤Ê¤¿¡ÖAlca¡×

ED¡§¶áÆ£Íø¼ù¡Ö¤³¤Þ¤ê¤ï¤é¤¤¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ ¼¿¡×ËÜPV¡Ã2024Ç¯10·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï

¢¡Êü²Ý¸å¾¯½÷²Ö»Ò¤¯¤ó Â³ÊÔ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS¡§10/7(·î)¡Á

Á´4ÏÃ

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤«¤â¤á³Ø±à¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¡¦¥È¥¤¥ì¤Î²Ö»Ò¤¯¤ó¤È¡¢¤½¤Î½õ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥«¥ë¥È¾¯½÷¡¦È¬¿ÒÇ«¡¹¡£

²ø°Û»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤Î³Ø±à¤Ç¡¢Èà¤é¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¤ò¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£

¤³¤ì¤ÏËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¤æ¤ë¡Á¤¤Êü²Ý¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤­¡£


¡ÖÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡×¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ÖÊü²Ý¸å¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡×Â³ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó2¡×¤Î2025Ç¯1·î¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤¢¤¤¤À¤¤¤í

´ÆÆÄ¡§ËÌÂ¼¿¿ºé

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ä¹Í§°ìÇÏ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Èõ¾å¤¢¤ä¡¢°ËÆ£ËãÍ³²Ã

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Èõ¾å¤¢¤ä

¿§ºÌÀß·×¡§Â¿ÅÄÁá´õ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÅèÅÄ¿ðÈÁ

ÊÔ½¸¡§ï¨ÌêÀî°ìÉ×

²»³Ú¡§¹âÌÚÍÎ

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÈÓÅÄÎ¤¼ù

Ï¿²»Ä´À°¡§Å·ÌîÎ¶ÍÎ

Ï¿²»¥¹¥¿¥¸¥ª¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¥í¥ó

²»¶ÁÀ©ºî¡§HALF H¡¦P STUDIO

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§À¾Â¼Î½

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Lerche(¥¹¥¿¥¸¥ª±À¿ý)

À½ºî¡§¡ÖÊü²Ý¸å¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¤¢¤¤¤À¤¤¤í¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖÊü²Ý¸å¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

²Ö»Ò¤¯¤ó¡§½ïÊý·ÃÈþ

È¬¿ÒÇ«¡¹¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

¸»¸÷¡§ÀéÍÕæÆÌé

¸»µ±¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

¸»¤Æ¤£¤¢¤é¡§µ×ÌîÈþºé

ÀÖº¬°ª¡§º´Æ£Ì¤Æà»Ò

Áó°æ°«¡§ÅÚ´ôÈ»°ì

¼·Êöºù¡§°ÂºÑÃÎ²Â

Æü¸þ²ÆÉ§¡§¿åÅçÂçÃè

¤Ä¤«¤µ¡§½ïÊý·ÃÈþ

¥ß¥Ä¥Ð¡§¾®ÎÓÂçµª

ÅÚäÆ¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¥ä¥³¡§¤æ¤«¤Ê

¤â¤Ã¤±¡§µÈÅÄÍ­Î¤¡¢¿¹±ÊÀéºÍ¡¢¶âß·¤Þ¤¤

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hanakokun_info

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²Ö»Ò¤¯¤ó #²Ö»Ò¤¯¤ó¥¢¥Ë¥á

ED¡§È¬¿ÒÇ«¡¹(CV:µ´Æ¬ÌÀÎ¤)¡õ¤â¤Ã¤±(CV:µÈÅÄÍ­Î¤¡¦¿¹±ÊÀéºÍ¡¦¶âß·¤Þ¤¤)¡ÖÍè¤¤¡ªÇ»¤¤Îø¡×

¡ØÊü²Ý¸å¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó Â³ÊÔ¡ÙPV

¢¡ÍÅ²ø³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/8(²Ð) 23:00¡Á

ABC¡§10/9(¿å) 26:14¡Á

BSÄ«Æü¡§10/13(Æü) 23:00¡Á

ABEMA¡§10/8(²Ð) 23:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/8(²Ð) 23:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥Ó¥Ó¥ê¤Çµã¤­Ãî¤Ê¿·ÊÆ¶µ»Õ¡¦°ÂÇÜÀ²ÌÀ¡£

Æ´¤ì¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡ª

ÉëÇ¤Àè¤ÎÉ´µ´³Ø±à¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍÅ²ø¤¿¤Á¤ÎÍÅ²ø¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÍÅ²ø¤¿¤Á¤À¤±¤Î³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¡ª

µ¤¼å¤Ç¥Ø¥¿¥ì¡¢¤·¤«¤â¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ëÀ²ÌÀ¤ò¡¢³Ø±àÄ¹¤¬¸Û¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡Ä!?

¥¯¥»¶¯¿Í´Ö¶µ»Õ¡¦À²ÌÀ¤È¡¢¸ÄÀ­¤¬Âç½ÂÂÚ¤ÎÍÅ²øÀ¸ÅÌ¡õÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î¡¢´ñÌ¯¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡¢Ìû²÷¡úÄË²÷¡úÍÅ²ø¡ú³Ø±à¥³¥á¥Ç¥£¡ª¼ø¶È³«»Ï¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÅÄÃæ¤Þ¤¤

´ÆÆÄ¡§¾®Ìî¾¡Ì¦

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Ê¤Ä¤­

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°¦É²¿ÜÅÄ»Ò¡¢ßÀ¸ýÇù¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤ê¤³

ÍÅ²ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âç²Ï¹­¹Ô

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÁêÇÏËþ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾¾ÅÄÉ´¹ç(¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤ä)

¿§ºÌÀß·×¡§Àî¾åÁ±Èþ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³º¬ÍµÆóÏº(¤¤¤Ê¤Û)

ÊÔ½¸¡§·ó½ÅÎÃ»Ò

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¸åÆ£¹À¹¬

2D¥ï¡¼¥¯¥¹¡§ÃæÂ¼ÎÑ»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Æ£ËÜ¤¿¤«¤Ò¤í

²»³Ú¡§°ðÊ¡¹â×¢

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥Æ¥é¥¤¥È

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÅÄÃæ¤Þ¤¤¡¿SQUARE ENIX¡¦ÍÅ¤Ï¤¸À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

°ÂÇÜÀ²ÌÀ¡§°©ºäÎÉÂÀ

º´ÌîÌ¿¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ

Ã¬ÄÍÆ¦µÈ¡§Ã«¹¾Îè²»

Å¥ÅÄ¹ÌÂÀÏº¡§ºäÂÙÅÍ

ºÂÉß¹È»Ò¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

ÆþÆ»Ï¢½õ¡§¹âÌîÞ«

²ÎÀî¹ñ»Ò¡§°½ºäÀ²Ì¾

½©±«¶Ì½ï¡§ºç¸¶Í¥´õ

ÌøÅÄ¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

àÂÈ¬±À¡§¸÷ÉÙ¿òÍº

ÉÙ»ÎÅßÌé¡§Æü¸þºó¸ø

Ï¡¾ô¤æ¤ê¡§¿¹¤Ê¤Ê»Ò

¿À¼òô¥ÂÀÏº¡§ËÙ¹¾½Ö

¿ÁÃæÈÓ¹Ë¡§´äºêÎÊÂÀ

³Ø±àÄ¹¡§Ê¡»³½á

¤¿¤«¤Ï¤·ÌÀ¡§Áó°ææÆÂÀ

»³ºêÀ¿¡§Á°ÌîÃÒ¾¼

¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡§¿¹±ÊÀéºÍ

¾®¤µ¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡§Ìø¸¶Å¯Ìé

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@yohaji_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÍÅ¤Ï¤¸

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÅ²ø³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV

¢¡¤ä¤êÄ¾¤·Îá¾î¤ÏÎµÄëÊÅ²¼¤ò¹¶Î¬Ãæ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/9(¿å)¡Á

¤Û¤«

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

½è·º¤¹¤ëÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿Îá¾î¥¸¥ë¤Ï6Ç¯Á°¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò½è·º¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Àº§Ìó¼Ô¤Î²¦ÂÀ»Ò¥¸¥§¥é¥ë¥É¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÎÙ¹ñ¤Î¹ÄÄë¥Ï¥Ç¥£¥¹¤Ë¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ·ëº§¡£µÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§±ÊÀ¥¤µ¤é¤µ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Æ£Ì¤ÅÔÌé

´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ·òÂÀÏº

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¥¤¥·¥Î¥¢¥Ä¥ª

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®¾¾º»Æà

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©±ÊÀ¥¤µ¤é¤µ¡¦Æ£Ì¤ÅÔÌé¡¿KADOKAWA¡¿¡Ø¤ä¤êÄ¾¤·Îá¾î¤ÏÎµÄëÊÅ²¼¤ò¹¶Î¬Ãæ¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¸¥ë¡¦¥µ¡¼¥ô¥§¥ë¡§ÆâÅÄ½¨

¥Ï¥Ç¥£¥¹¡¦¥Æ¥ª¥¹¡¦¥é¡¼¥ô¥§¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð

¥é¡¼¥ô¥§¡§°æß·»í¿¥

¥«¥ß¥é¡§ÆüÌî¤Þ¤ê

¥¸¡¼¥¯¡§µÌÎ¶´Ý

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@yarinaoshi_pr

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ä¤êÎµ #¤ä¤êÄ¾¤·Îá¾î¤ÏÎµÄëÊÅ²¼¤ò¹¶Î¬Ãæ

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ä¤êÄ¾¤·Îá¾î¤ÏÎµÄëÊÅ²¼¤ò¹¶Î¬Ãæ¡Ù¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡½²ò¶ØPV¡Ú2024Ç¯10·îÊüÁ÷¡Û

¢¡ÅÂ¤È¸¤



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¡ÖÅÂ¤È¸¤¡Á¤ï¤ó¤ï¤ó¡ª¡Á¡×ÂçÄÍÌÀÉ×ver.

TOKYO MX¡§10/10(ÌÚ) 21:54¡Á

MBS¡§10/10(ÌÚ) 26:30¡Á

¡ÖÅÂ¤È¸¤¡Á¤Ý¤Æ¤Ý¤Æ¡ª¡Á¡×¿ùÅÄÃÒÏÂVer.

TOKYO MX¡§10/10(ÌÚ) 19:26¡Á

MBS¡§10/11(¶â) 27:23¡Á

¡ÖÅÂ¤È¸¤¡Á¤¯¤ó¤¯¤ó¡ª¡Á¡×ÉðÆâ½ÙÊåVer.

TOKYO MX¡§10/13(Æü) 18:55¡Á

MBS¡§10/14(·î) 27:15¡Á

¡ÖÅÂ¤È¸¤¡Á¤â¤Õ¤â¤Õ¡ª¡Á¡×ÁêÍÕ²íµªVer.

TOKYO MX¡§10/14(·î) 25:00¡Á

MBS¡§10/15(²Ð) 28:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¸¶ºî¤Ï¡ÖCOMIC¥Ý¥é¥ê¥¹¡×Ï¢ºÜÌ¡²è¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï1ÏÃ¤´¤È¤ËÅÂ4¿ÍÊ¬¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÍËÆü°ã¤¤¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§À¾ÅÄÍý±Ñ

´ÆÆÄ¡§½ÕÆü¿¹½ÕÌÚ

²»³Ú¡§µÜºêÈ»

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®¾ÂÂ§µÁ

À©ºî¡§OLM ¡ß Live2D Creative Studio

À½ºî¡§¡ÖÅÂ¤È¸¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©À¾ÅÄÍý±Ñ¡¦COMIC¥Ý¥é¥ê¥¹¡¿ÅÂ¤È¸¤À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÅÂ¡§ÂçÄÍÌÀÉ×

ÅÂ¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

ÅÂ¡§ÁêÍÕ²íµª

ÅÂ¡§ÉðÆâ½ÙÊå

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tono_to_inu

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÅÂ¤È¸¤

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅÂ¤È¸¤¡ÙPV

¢¡À±¹ß¤ë²¦¹ñ¤Î¥Ë¥Ê



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10/10(ÌÚ) 22:00¡Á

BSÄ«Æü¡§10/11(¶â) 23:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥Õ¥©¥ë¥È¥Ê¹ñ¾ë²¼¤Ç¸É»ù¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥Ê¤Ï¡¢À±¤Î¿À¤Î¤´¤È¤­¿¼¤­ÀÄ¡½¡½ÎÜÍþ¿§¤ÎÆ·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥È¥Ê¹ñ¤Î²¦½÷¥¢¥ê¥·¥ã¤ÈÆ±¤¸¿§¤ÎÆ·¤æ¤¨¡¢ÂèÆó²¦»Ò¥¢¥º¡¼¥ë¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ë¥Ê¤Ï²¦½÷¤ËÀ®¤êÂå¤ï¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£

¿ÈÂå¤ï¤ê¤ÎÀ±¤ÎÖà½÷¤È¤·¤Æ¡¢²¦½÷¤È¤·¤Æ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¡½¡½¤½¤ì¤Ï»°·î¤Î¤¢¤È¡¢Âç¹ñ¥¬¥ë¥¬¥À¤ÎÂè°ì²¦»Ò¥»¥È¤Ëµ¶¤ê¤Î²Ö²Ç¤È¤·¤Æ²Ç¤°¤³¤È¡£

±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ã¯¤«¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¥Ë¥Ê¡£

¤½¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£

°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼é¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¤È¤­¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿Ì¿¤¬Âç¤­¤¯Æ°¤­»Ï¤á¤ë!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥ê¥«¥Á

´ÆÆÄ¡§¶ð²°·ò°ìÏº

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§»³ÅÄÍ³¹á

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃÝÃ«º£Æü»Ò

¥µ¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²ÃÆ£½é½Å¡¢Åáº¬Àî·Ã¡¢Ê¡ÃÏÍ´¹á¡¢¶Ì°æ¤¢¤«¤Í¡¢ÃÌ³®û­¡¢¸ÅÌî¶×³¨¡¢Í­±ÊÍ§µª¡¢¸¶Í³ÃÎ

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸¶Í³ÃÎ

Èþ½ÑÀßÄê¡§ÇòÀÐÍÎ(Í­¸Â²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¬¥¤¥ë)

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°Âð¾»ÏÂ

¿§ºÌÀß·×¡§È¼²ÆÂå

CG´ÆÆÄ¡§»°Ã«Ê¸»Ò(¥ì¥¤¥ë¥º)

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¾®ÃÓ¿¿Í³»Ò(¥Á¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó)

ÊÔ½¸¡§Áý±Ê½ã°ì(Imagica EMS)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µµ»³½Ó¼ù

²»³Ú¡§ÅÄÞ¼²Æ³¤

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¨¥à¥Ç¥£

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¥ê¥«¥Á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡ÖÀ±¹ß¤ë²¦¹ñ¤Î¥Ë¥Ê¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Ë¥Ê¡§ÅÄÃæÈþ³¤

¥¢¥º¡¼¥ë¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

¥»¥È¡§Æâ»³¹·µ±

¥à¥Õ¥ë¥à¡§Åì»³Æà±û

¥À¥¤¥¿¥¹¡§ÉÚÂôÎµÌé

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hoshi_nina_bl

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#À±¥Ë¥Ê

OP¡§ºäËÜ¿¿°½¡Önina¡×

ED¡§Åì»³Æà±û¡ÖÀ±¤ÎÅÁ¸À¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀ±¹ß¤ë²¦¹ñ¤Î¥Ë¥Ê¡×ËÜPVÂè1ÃÆ¡Ã2024Ç¯10·î10ÆüÊüÁ÷³«»Ï

¢¡¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡§10/11(¶â) 23:40¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤¢¤ë±¢ËÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ç¶õ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä»»³ÌÀ

´ÆÆÄ¡§È¬ÅçÁ±¹§

¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾®ËÒÊ¸

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÄá¾¡¾Í

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§³Á¸¶Í¥»Ò

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¥Ð¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Â¹¸ç¶õ¡§ÌîÂô²í»Ò

³¦²¦¿À¡§¾®ÎÓÍ³Èþ»Ò

¥°¥í¥ê¥ª¡§Æâ»³¹·µ±

¥Ñ¥ó¥¸¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@DB_super2015

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA

OP¡§¥¼¥Ã¥É feat. C&K¡Ö¥¸¥ã¥«¡ù¥¸¥ã¡Á¥ó¡×

¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡×ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡¿10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ40Ê¬ÊüÁ÷·èÄê¡ª

¢¡¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ 2nd Season



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

MBS¡¦TBS·ÏÎóÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10/13(Æü) 17:00¡Á

Ï¢Â³2¥¯¡¼¥ë

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¥¯¥½¥²¡¼°Ê³°¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Ä°ÊÍè¤À¤í¤¦¤Ê¡×

¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤¬¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¾¯¤·¤À¤±Ì¤Íè¤ÎÀ¤³¦¡£

¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎVRµ»½Ñ¤ËÆâÍÆ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¯¥½¥²¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºîÉÊ¤¬ÂçÎÌ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¿ôÂ¿¤Î¥¯¥½¥²¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÊû¤²¤Æ¤­¤¿£±¿Í¤Î¡È¥¯¥½¥²¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡ÉÍÛÌ³³ÚÏº¡£

Èà¤¬¼¡¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¥¯¥½¥²¡¼¤ÎÂÐ¶Ë¡¢Áí¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¿ô3000Ëü¿Í¤Î¡È¿À¥²¡¼¡É¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£

½¸¤¦Ãç´Ö¡¢¹­¤¬¤ëÀ¤³¦¡£¤½¤·¤Æ¡È½ÉÅ¨¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢Èà¤Î¡¢Á´¤Æ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯!!

ºÇ¶¯¥¯¥½¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤è¤ëºÇ¹â¤Î¥²¡¼¥àËÁ¸±ëý¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¹ÅÍüºÚ¡¢ÉÔÆóÎÃ²ð

´ÆÆÄ¡§·¦²¬½ÓÇ·

Éû´ÆÆÄ¡§ÃÓ²¼Çîµª

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÁÒÅç°¡Í³Èþ

¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹¿¹²ÂÍÆ¡¢Âç²Ï¹­¹Ô¡¢²ÏÌî³¨Èþ¡¢Í­ß·´²

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²£»³Í§µª¡¢²ÏÌî³¨Èþ¡¢ÊÒ³­Ê¸ÍÎ

¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¼ò°æÃÒ»Ë

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§Ë§²ìÎ¼¡¢·îÅÄÊ¸Î§¡¢À¾ÌîÉð»Ö¡¢Õ­¹¾¹À¡¢¿·ÅÄ½ÙÌé

¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§Æü±ºÎèÆà¡¢À±ÌîÎè¹á

ÁíÆ°²è´Æ½¤¡§üâ¶¶ÃÎÌé

¿§ºÌÀß·×¡§¹âÌÚ²í¿Í

¿§ºÌÀß·×Êäº´¡§¼êÁÒ¿¹ºé»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌîÊÕÍ¦µª(¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¥É)¡¢ÃæÂ¼Ä«ºé(¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¥É)

Èþ½Ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§Áý»³½¤

2D¥ï¡¼¥¯¥¹¡§ÅÄÂ¼¤¢¤º¼Ó

3D¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Emotional Pictures

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³ÌÝ¸÷

ÊÔ½¸¡§Äê¾¾¹ä

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Æ£ÅÄ°¡µª»Ò

²»³Ú¡§¹âÅÄÎ¶°ì (MONACA)¡¢¹­Àî·Ã°ì (MONACA)¡¢¹â¶¶Ë®¹¬ (MONACA)

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§C2C

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¹ÅÍüºÚ¡¦ÉÔÆóÎÃ²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥µ¥ó¥é¥¯¡¿ÍÛÌ³³ÚÏº¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

¥µ¥¤¥¬-0¡¿ºØ²ìÎè¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤

¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥´¥ó¡¿Å·²»±Ê±ó¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

¥ª¥¤¥«¥Ã¥Ä¥©¡¿µû¿Ã·Å¡§¾®»ÔâÃ¶×

¥¨¥à¥ë¡§Æü¹âÎ¤ºÚ

¥ô¥¡¥¤¥¹¥¢¥Ã¥·¥å¡§ÂçÄÍÌÀÉ×

¥µ¥¤¥¬-100¡¿ºØ²ìÉ´¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê

Animalia¡§ÀéËÜÌÚºÌ²Ö

¥Ó¥£¥é¥Ã¥¯¡§ÉÙÅÄÈþÍ«

¥Ô¡¼¥Ä¡§¾¾ÅÄñ¥¿å

¥¨¥ë¥¯¡§°ÂÌî´õÀ¤Çµ

·Ñµ×ÍýÁÏÀ¤¡§¾®À¶¿å°¡Èþ

Å·ÃÏÎ§¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥

ÌÚÅÆÌë»Þ¶­¡§ÌîÅç·ò»ù

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ShanFro_Comic

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥·¥ã¥ó¥Õ¥í

OP¡§FZMZ feat. icy¡ÖDanger Danger¡×

ED¡§ReoNa¡Ö¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë ¡ÁHeaven in the Rain¡Á¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù2nd season¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡Ã10·î13ÆüÊüÁ÷³«»Ï

¢¡¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¿¦¶È¤ÇÀ¤³¦ºÇ¶¯ season3



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§10/14(·î) 23:00¡Á

TOKYO MX¡§10/14(·î) 24:00¡Á

BS11¡§10/14(·î) 24:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§10/14(·î) 24:00¡Á

ABEMA¡§10/14(·î) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§10/17(ÌÚ) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¿À¤Î»ÈÅÌ¥Î¥¤¥ó¥È¤ò·âÇË¤·¡¢Ëâ¿ÍÂ²¤Ë¤è¤ë²¦ÅÔ¿¯¹¶¤òÂà¤±¤¿¥Ï¥¸¥á¤¿¤Á¡£

»Ä¤ë2¤Ä¤ÎÂçÌÂµÜ¹¶Î¬¤ÎÁ°¤Ë¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¥¤¥ê¥Ò²¦¹ñ¤Ø¤Î½õÎÏ¤ò¥Ø¥ë¥·¥ã¡¼Äë¹ñ¤Ëµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢²¦½÷¥ê¥ê¥¢¡¼¥Ê¤òÄëÅÔ¤ØÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£

¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢Äë¹ñÊ¼¤ÈÀï¤¦¥Ï¥¦¥ê¥¢Â²¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ï¥¸¥á¤¿¤Á¤Ï¡¢Ëâ¿ÍÂ²¤ÈÄë¹ñÊ¼¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥§¥¢¥Ù¥ë¥²¥ó¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤ë¡£

¤µ¤é¤ËÂ²Ä¹¤Î¥«¥à¤¬Äë¹ñ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥Ï¥¸¥á¤Ï¡¢¥·¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎÎÏ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤¦!!

¡Ö¤µ¤¢¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡×

¡ÈºÇ¶¯¡É°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢season 3³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÇòÊÆÎÉ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤¿¤«¤äKi

´ÆÆÄ¡§´ä±Ê¾´

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§º´Æ£¾¡°ì

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¾®ÅçÃÒ²Ã

²»³Ú¡§üâ¶¶ÎÊ

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§asread.

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Ryo Shirakome, OVERLAP/ARIFURETA Project

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@arifureta_info

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿ #ARIFURETA

OP¡§Void_Chords feat. MindaRyn¡ÖUnending Wish¡×

ED¡§DOBERMAN INFINITY¡ÖThe other story¡×

¡Ú¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¿¦¶È¤ÇÀ¤³¦ºÇ¶¯ season 3¡ÛPVÂè£²ÃÆ¸ø³«¡ª¡ÃARIFURETA PV

¢¡µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

Netflix¡§10/17(ÌÚ)¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

±§ÃèÀ¤µª0079Ç¯¡¢¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ¤ÏÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òÀë¸À¤·ÀïÁè¾õÂÖ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£

¿·Ê¼´ï¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê½øÈ×¤³¤½Í¥°Ì¤òÊÝ¤Ã¤¿¥¸¥ª¥ó·³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏµå¤ÎÁ´ÌÌÀ©°µ¤ò¹Ô¤¦ÀïÎÏ¤Ï¤Ê¤¯Àï¶·¤Ïç±Ãå¤¹¤ë¡£

¤½¤·¤Æ³«Àï¤«¤é11¥ö·î¸å¡¢Åì²¤¤Î¥¸¥ª¥ó·³ÀêÎÎ²¼¤Ë¤¢¤ë´ðÃÏ¤Î°ì¤Ä¤¬Ï¢Ë®·³¤ËÃ¥¼è¤µ¤ì¤ë¡£

¤½¤ÎÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤«¤¦º®À®ÂçÂâ¤ÎÃæ¤Ë¡¢±§Ãè¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤­¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¾®Ââ¡¢¥½¥é¥ê¤¿¤Á¥ì¥Ã¥É¡¦¥¦¥ë¥ÕÂâ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡½¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ë²è¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹

À©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º

¶¦Æ±À©ºî¡§SAFEHOUSE

´ÆÆÄ¡§¥¨¥é¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Ö¥í¥¹¥À¥¦

¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Àõ¾ÂÀ¿¡¢¾®·Á¾°¹°¡¢Ý¯°æÂç¼ù¡¢¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ê¥¤¥È

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²»¶Á´ÆÆÄ¡§Í³ÎÉ¹ÀÌÀ

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§×½ÉÙ·ò°ì

µÓËÜ¡§¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ê¥¤¥È

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥·¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥â¥¦¥é

¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³º¬¸øÍø

¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£¡§³Þ²¬½ßÊ¿

²»³Ú¡§¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥í¥¸¥§ II

À½ºî¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©SOTSU¡¦SUNRISE

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¤¥ê¥¢¡¦¥½¥é¥ê¡§¥·¥ê¥¢¡¦¥Þ¥Ã¥·¥ó¥¬¥à

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@gundam_requiem

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à #G_RFV

¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡ÙËÜÍ½¹ð

¢¡ÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡§10/19(ÅÚ) 17:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¹õÁ¥¤ÎÍè¹Ò¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°Íð¤¬´¬¤­µ¯¤³¤ëËëËö¤ÎµþÅÔ¡£

¿´Í¥¤·¤¤¾¯Ç¯¡Ö¤Ë¤ª¡×¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥ß¥Ö¥í¡É¤ÎÅÚÊýºÐ»°¤È²­ÅÄÁí»Ê¡£

¤Î¤Á¤Ë¡Ö¿·ÁªÁÈ¡×¤È¤Ê¤ë¿ÑÀ¸Ï²»ÎÁÈ¤ÎÂâ»Î¤¿¤Á¡£

¶â¤âÅÚÃÏ¤âÌ¿¤¹¤éÍýÉÔ¿Ô¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¼«¤é¤ÎÀµµÁ¤ò¶»¤Ë¡¢µþ¤Î³¹¤ò¼é¤ë¡È¥ß¥Ö¥í¡É¤ÎÌÌ¡¹¡£

¡ÖËÍ¤À¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£¡×

¡È¥ß¥Ö¥í¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î13ºÐ¤Î±¿Ì¿¤¬¡¢Âç¤­¤¯Æ°¤­½Ð¤¹¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§°ÂÅÄ¹ä»Î

´ÆÆÄ¡§±©¸¶µ×Èþ»Ò

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ãö¸¶·òÂÀ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âç¾ìÍ¥»Ò¡¢À¾ÅÄÈþÌï»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µµ»³½Ó¼ù

²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤­

À©ºî²ñ¼Ò¡§MAHO FILM

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©°ÂÅÄ¹ä»Î¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡ÖÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¤Á¤ê¤Ì¤Ë¤ª¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯

ÀÆÆ£¤Ï¤¸¤á¡§¾®ÎÓÀé¹¸

ÅÄÃæÂÀÏº¡§ËÙ¹¾½Ö

ÅÚÊýºÐ»°¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

²­ÅÄÁí»Ê¡§¾®Ìî¸­¾Ï

¶ÜÂô³û¡§ÃÝÆâÎÉÂÀ

¶áÆ£Í¦¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

±ÊÁÒ¿·È¬¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¸¶ÅÄº¸Ç·½õ¡§´äºêÎÊÂÀ

»³Æî·É½õ¡§²ÏÀ¾·ò¸ã

Æ£Æ²Ê¿½õ¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð

°æ¾å¸»»°Ïº¡§¿ù»³µª¾´

¿·¸«¶Ó¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

Ìî¸ý·ò»Ê¡§ÂçÌîÃÒ·É

Ê¿´Ö½Å½õ¡§Á°ÅÄÍº

Ê¿»³¸ÞÏº¡§ÇµÂ¼·ò¼¡

ÇÌ¤Á¤ã¤ó¡§Äê²¬¾®É´¹ç

¤Á¤ê¤Ì¤¤¤í¤Ï¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@miburo_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í

OP¡§SPYAIR¡ÖÀÄ¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡ÙPVÂè°ìÃÆ¡¿ÅÚÍËÍ¼Êý5»þ30Ê¬ÏÈ¤Ë¤Æ10·îÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10·î(ÌÚ) 23:56¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Ãæ¹â°ì´Ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯¹ë¹»¡¦±ÉÌÀ³Ø±à¤ÇÃË»Ò¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃö¸ÔÂç´î¤Ï¡¢½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¼¡´ü¥¨¡¼¥¹¤Ç1Ç¯ÀèÇÚ¤Î¼¯ÌîÀé²Æ¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»°±ºäñ

´ÆÆÄ¡§ÌðÌîÍº°ìÏº

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§³Á¸¶Í¥»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«ÌîÈþÊæ

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Æ¥ì¥³¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à

´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§UNLIMITED PRODUCE by TMS

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©»°±ºäñ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Ãö¸ÔÂç´î¡§ÀéÍÕæÆÌé

¼¯ÌîÀé²Æ¡§¾åÅÄÎïÆà

Ä³Ìî¿÷¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

³Þ¸¶¶©¡§¾®ÎÓÀé¹¸

¿ËÀ¸·ò¸ã¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@aonohako_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV Âè2ÃÆ¨¢Ao no Hako¨¢Blue Box Official Teaser 2 (2024)

¢¡BLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡½ÁêÑîëý¡½



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¡§10·î¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

»°³¦¤ÎÂ¸Ë´¤òÅÒ¤±¤¿Àï¤¤¤Ë¡¢Î®¤ì¤ë¤Î¤Ï·ì¤«ÎÞ¤«¨¡¨¡

¡Ô¸«¤¨¤¶¤ëÄë¹ñ(¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ó¥é¥¤¥Ò)¡Õ¤ÎÂèÆó¼¡¿¯¹¶¤Ë¤è¤ê¡Ô±Æ¤ÎÎÎ°è(¥·¥ã¥Ã¥Æ¥ó¡¦¥Ù¥é¥¤¥Ò)¡Õ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿ÆÔÎîÄî¤Ç¡¢»à¿À¤ÈÌÇµÑ»Õ(¥¯¥¤¥ó¥·¡¼)¤ÎÀï¤¤¤ÏÂ³¤¯¡£

Ã¥¤ï¤ì¤¿ÒÄ²ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤¿¸îÄî½½»°Ââ¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈÀ±½½»úµ³»ÎÃÄ(¥·¥å¥Æ¥ë¥ó¥ê¥Ã¥¿¡¼)¤ÎÀ»¾Ïµ³»Î(¥ô¥§¥ë¥È¥ê¥Ã¥Ò)¤¿¤Á¤ò·âÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Îî²¦µÜ¤Ç¤Î½¤¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÎÏ¤òÆÀ¤¿°¤»¶°æÎø¼¡¡¢µàÌÚ¥ë¥­¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¨¡¨¡¹õºê°ì¸î¤¬ÆÔÎîÄî¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë¡£

ºÆ¤Ó¥æ¡¼¥Ï¥Ð¥Ã¥Ï¤ËÄ©¤Þ¤ó¤È¤¹¤ë°ì¸î¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÐÅÄ±«Îµ¡£

°ú¤­¹Ê¤Ã¤¿µÝ¤ò¸þ¤±¤ëÍ§¤Î¿¿°Õ¤òÌä¤¦°ì¸î¤Ë¡¢±«Îµ¤¬ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï·íÊÌ¤ÎÌð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£

¥æ¡¼¥Ï¥Ð¥Ã¥Ï¤Ï±«Îµ¤È¿Æ±ÒÂâ¤ò°ú¤­Ï¢¤ì¤Æ¼×º²Ëì¤òÆÍÇË¡£¿ë¤ËÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÉÔ²Ä¿¯¤Î¿À°è¡¦Îî²¦µÜ¤Ø¤È°Ü¤ë¡£

ÉÔÂ½¤Ê¿¯Æþ¼Ô¤ò·Þ¤¨·â¤Ä²¦Â°ÆÃÌ³¡¦ÎíÈÖÂâ¤Î¸Þ¿Í¡£

¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÎÏ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥æ¡¼¥Ï¥Ð¥Ã¥Ï¤â¿Æ±ÒÂâ¤âÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡Ä¡Ä

¿¿¤ÎÀï¤¤¡¢¿¿¤ÎÀäË¾¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë»Ï¤Þ¤é¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

»à¿À¤ÈÌÇµÑ»Õ¡¢°ì¸î¤È±«Îµ¡¢¿®Ç°¤È·è°Õ¨¡¨¡·è¤·¤ÆÁêÍÆ¤ì¤Ì¸÷¤È±Æ¤Ï¡¢º°ÊË¤ÎÅ·¶õ¤ËÁêÑî¤¹¤ë¡£


½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝÂÓ¿Í¤ÎÌ¡²è¡ÖBLEACH¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤ò¥¢¥Ë¥á²½¡£ËÜºî¤ÏÂè3¥¯¡¼¥ë¤ËÅö¤¿¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡¦Áí´Æ½¤¡§µ×ÊÝÂÓ¿Í

Áí´ÆÆÄ¡§ÅÄ¸ýÃÒµ×

´ÆÆÄ¡§Â¼ÅÄ¸÷

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÅÄ¸ýÃÒµ×¡¢Ê¿¾¾Àµ¼ù

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹©Æ£¾»»Ë

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ä¹Ã«ÀîµüÍº¡¢¾®¾¾¸¶À»¡¢¹âÌøµ×Èþ»Ò

¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥Èºî²è´ÆÆÄ¡§¼ò°æÃÒ»Ë¡¢¶¶ËÜ·É»Ë¡¢¼ãÎÓ¸ü»Ë

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Ã«²¬Á±²¦

Èþ½ÑÀßÄê¡§Å·ÅÄ½Óµ®

¿§ºÌÀß·×¡§¹çÅÄº»¿¥

ÊÔ½¸¡§»°Åè¾Ïµª

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÏÂ¹°

CG´ÆÆÄ¡§º´¡¹ÌÚ½Ó¹¨¡¢¸åÆ£ÏÂ»Ë

¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¡§ÄÄÃ£Íý

²»³Ú¡§ºíÁã»íÏº

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê¹ÔÃË

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¶¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§PIERROT FILMS

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©µ×ÊÝÂÓ¿Í¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦£ä£å£î£ô£ó£õ¡¦¤Ô¤¨¤í

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¹õºê°ì¸î¡§¿¹ÅÄÀ®°ì

°æ¾å¿¥É±¡§¾¾²¬Í³µ®

ÃãÅÏÂÙ¸×¡§°Â¸µÍÎµ®

»ÖÇÈ´äÏÉ¡§¹âÌÚ¾Ä

µàÌÚ¥ë¥­¥¢¡§ÀÞ³ÞÉÙÈþ»Ò

°¤»¶°æÎø¼¡¡§°ËÆ£·òÂÀÏº

±º¸¶´î½õ¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº

»ÍÉö±¡Ìë°ì¡§¤æ¤­¤Î¤µ¤Ä¤­

µþ³Ú½Õ¿å¡§ÂçÄÍÌÀÉ×

Þº¥Þ¥æ¥ê¡§ÃæÈøÎ´À»

ÉâÃÝ½½»ÍÏº¡§ÀÐÀî±ÑÏº

°ËÀª¼·½ï¡§À¸Å·ÌÜ¿ÎÈþ

Þº¥Í¥à¡§Å£µÜÍý·Ã

¥æ¡¼¥Ï¥Ð¥Ã¥Ï¡§¿ûÀ¸Î´Ç·

ÀÐÅÄ±«Îµ¡§¿ù»³µª¾´

¥æ¡¼¥°¥é¥à¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥È¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

¥Ú¥ë¥Ë¥À¡¦¥Ñ¥ë¥ó¥«¥¸¥ã¥¹¡§ÅçÅÄÉÒ

¥¢¥¹¥­¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥ô¥¡¡¼¥ë¡§ÉðÆâ½ÙÊå

¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥ô¥¡¥ë¥­¥ê¡¼¡§¾®»³¹ä»Ö

¥ê¥¸¥§¡¦¥Ð¥í¡§ÆüÌîÁï

¥Ð¥º¥Ó¡¼¡§¾®ÌîÍ§¼ù

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@BLEACHanimation

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#BLEACH_anime

OP¡§SIX LOUNGE¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¤È¤â¡×

ED¡§¿åÁå¡ÖMONOCHROME¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡ÙPVÂè4ÃÆ¡Ã2024Ç¯10·î¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÂè3¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷³«»Ï

¢¡¥«¥ß¥¨¥é¥Ó Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§10·î¡Á¡¡¡Ö¡ÜUltra¡×

¤Û¤«

ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¿ÀÍÍ¡¢À¤³¦¤Ïº£Æü¤â·ò¤ä¤«¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×

ÅÔÆâ»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¹â¹»°ìÇ¯À¸¤Î¥´¥í¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖË¾¤ß¡×¤ä¡ÖÌ´¡×¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÌîË¾¡×¤â¤Ê¤¤¡£

À¤³¦¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÌµ´Ø¿´¡×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¥Û¥Î¥«¤ËÃ¸¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÆÍ§¤Î¥¢¥­¥Ä¤ÈÊÑ¤ï¤ê±Ç¤¨¤Î¤·¤Ê¤¤Âà¶þ¤ÊÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥´¥í¡¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë´ñÌ¯¤ÊÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¡£

¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ê¤¤¤ò¿á¤­¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×

°­¼Á¤Ê¥¹¥Ñ¥à¤À¤È»×¤Ã¤¿¥´¥í¡¼¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Û¥Î¥«¤È¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£

¤¹¤ë¤ÈÍâÆü¥Û¥Î¥«¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¥²¡¼¥»¥ó¤Ç¥º¥Ü¥ó¤ò¹ß¤í¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£

¡ÖÂç´êÀ®½¢¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤ä¡Á¤¹¡ª¡×

¤½¤³¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯½÷¥é¥ë¡£°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ëº®Íð¤¹¤ë¥´¥í¡¼¤Ë¡¢»Ä¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ò¹ð¤²¤ë¡£

¥´¥í¡¼¤Ï¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ë°Õ»Ö¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡Ö¿ÀÍÍ¡×¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Â¾¤Î¥«¥ß¥µ¥Þ¸õÊä¤¿¤Á¤ÈºÇ¸å¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»¦¤·¤¢¤¦¤Î¤À¤È¡£

Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤Ï¡Ö¶ò¼Ô¤ÎÀ»Åµ¡×¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¡ÖÉÔ¹¬¡×¤òÂå½þ¤Ë¡¢À¤³¦¤Î°ø²Ì¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÍý¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÎÏ¡£

¿¿¤ÃÀè¤Ë¥´¥í¡¼¤ò»¦¤½¤¦¤È¸½¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¥«¥ß¥µ¥Þ¸õÊä¤Ï¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«Æ´¤ì¤Î¥Û¥Î¥«¤À¤Ã¤¿¡£

ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Û¥Î¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥´¥í¡¼¤¬¤È¤Ã¤¿ÁªÂò¤È¤Ï¡½¡©


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶°Æ¡§¥è¥³¥ª¥¿¥í¥¦

´ÆÆÄ¡§À¥²¼´²Ç·

Éû´ÆÆÄ¡§°æ¼ê·Ã²ð¡¢ÀÐ´ÖÍ´°ì¡¢¤ê¤ç¡¼¤Á¤â

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¤¸¤ó

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âçµ×ÊÝÆÆ

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³Ãæ½ã»Ò¡¢¤â¤ê¤ä¤Þ¤æ¤¦¤­

¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæÄ¾ºÈ¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¡¦¥Ñ¥È¥¥¥ê

Â¤·Á´ÆÆÄ¡¦¸÷²è´ÆÆÄ¡§ÊÒÔËËþÂ§

¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£¿¸ºÈ

¿À´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÈÁÂ­¥¿¥±¥Ò¥³

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÆÀ´Ý¾°¿Í

CG¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§°¾Àî¹ÀÏÂ¡¢¿û°æ¿Ê¡¢Á°ÅÄÅ¯À¸¡¢±Ê¸»°ì¼ù

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Ë§ÌîËþÍº¡¢¾¾ËÜµÈ¾¡¡¢¼µ¸ÍÂÀ°ì

ÊÔ½¸¡§ÈîÅÄÊ¸

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³¸ýµ®Ç·

²»³Ú¡§MONACA

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§UNEND

´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥´¥í¡¼¡§±ºÏÂ´õ

¥Û¥Î¥«¡§¾¾ËÜº»Íå

¥¢¥­¥Ä¡§ÆâÅÄ½¤°ì

¥Á¥«¡§°¤ÉôºÚÅ¦»Ò

¥³¥¦¥­¡§³á¸¶³Ù¿Í

¥¤¥è¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê

¥ß¥Ä¥³¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

¥¿¥Ä¥ä¡§¿·Í´¼ù

¥ê¥ç¥¦¡§ÍªÌÚÊË

¥­¥ç¥¦¡§¾®ÎÓÀé¹¸

¥Ò¥¬¥­¡§Ý¯°æ¹§¹¨

¥é¥ë¡§º´ÁÒ°½²»

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kamierabi_pr

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥«¥ß¥¨¥é¥Ó #GODapp

¡Ø¥«¥ß¥¨¥é¥Ó GOD.app¡Ù7·î3Æü¥·¡¼¥º¥ó1ºÆÊüÁ÷¡¢10·î¥·¡¼¥º¥ó2´°·ëÊÔ Ï¢Â³ÊüÁ÷¡ª

¢¡Ëâ²¦2099



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

10·î¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Åý¹çÎñ2099Ç¯¡½¡½¿·½É»Ô¡£

µæ¶Ë¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤Ë¡¢ÅÁÀâ¤ÎËâ²¦¡¦¥Ù¥ë¥È¡¼¥ë¤ÏºÆÎ×¤·¤¿¡£

µðÂçÅÔ»Ô¹ñ²È¤Îµ±¤«¤·¤¤ÈË±É¤È¡Ä¡Ä¤½¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿À¨»´¤Ê¡È°Ç¡É¡£

¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤Ù¤¯¡¢Ëâ²¦¤ÏÌ¤Íè¤òÌöÆ°¤¹¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»çÂç¸ç

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥¯¥ì¥¿

´ÆÆÄ¡§°ÂÆ£ÎÉ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É´À¥Í´°ìÏº

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«ÀîÎ¼²ð

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©2023 »çÂç¸ç¡¦¥¯¥ì¥¿/KADOKAWA/Ëâ²¦2099À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Ù¥ë¥È¡¼¥ë¡á¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¦¥Ù¡¼¥ë¥·¥å¥Ð¥ë¥È¡§ÆüÌîÁï

¥Þ¥­¥Ê¡á¥½¥ì¡¼¥¸¥å¡§°ËÆ£ÈþÍè

¹â¶¶¡§É©Àî²ÖºÚ

¥°¥é¥à¡§Ï²ÀîÂçÊå

¥Þ¥ë¥­¥å¥¹¡§¾¾É÷²íÌé

ÌÚ¥Î¸¶¡§°ËÆ£ÀÅ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@2099_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ëâ²¦2099

OP¡§¥·¥æ¥¤¡Ö¥Û¥í¥¦¡×

ED¡§sekai¡Ö¥¹¥Ô¥é¡×

¡ØËâ²¦2099¡Ù2024Ç¯½©ÊüÁ÷¡Ã¥Æ¥£¥¶¡¼PV

¢¡¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10·î¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§10·î¡Á

BSÄ«Æü¡§10·î¡Á

ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Àç³¦¡£

¿ÀÀç¤È¿Í´Ö¤¬Êë¤é¤¹¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Êø²õ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤Î¸°¤ò°®¤ë¶§¿À¡¦»Í¶§¤òÃµ¤·µá¤á¤ë²Î»Î¡¦°ìÍÕ¤È½¾¿À¡¦滇¹È¡£

Æó¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅª¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤é»Í¶§¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¼ü¤ï¤ì¤¿²ÈÂ²¤È¼º¤Ã¤¿²áµî¡£

ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢°ìÍÕ¤È滇¹È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤ë¡½¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¹â»³¤·¤Î¤Ö

´ÆÆÄ¡§»³¸µÈ»°ì

½õ´ÆÆÄ¡§¾®ÎÓ¼÷ÆÁ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Â¼°æÍº

µÓËÜ¡§Â¼°æÍº¡¢É´À¥Í´°ìÏº

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£Àµ¼ù

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÅÀî±Ñ¼ù

¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ÂÆ£¸­»Ê

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÌµª²Å

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦Èþ½ÑÀßÄê¡§¾¾ËÜ·ò¼£

¿§ºÌÀß·×¡§¾¾»³°¦»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¶âÉð¿µÌé

ÊÔ½¸¡§Ý¯°æ¿ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó

¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¶¨ÎÏ¡§¥¢¥ë¥Ç¥£

²»³Ú¡§·ª¸¶Íª´õ

²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ñ¦É÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¹â»³¤·¤Î¤Ö¡¦°ì¿×¼Ò¡¿¥Ï¥¤¥¬¥¯¥éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

°ìÍÕ(¤¤¤Á¤è¤¦)¡§ÂçÄÍ¹ä±û

滇¹È(¤Æ¤ó¤³¤¦)¡§ÀÐÀî³¦¿Í

Çò¼îÎ¶(¤Ï¤¯¤·¤å¤ê¤ó)¡§Lynn

ÍõºÓÏÂ(¤é¤ó¤µ¤¤¤ï)¡§²¼Ìî¹É

Â¹ÅÐ(¤½¤ó¤È¤¦)¡§ÆüÌîÁï

²Ö²Ì(¤«¤«)¡§Å£µÜÍý·Ã

Î®(¤ê¤å¤¦)¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´

Êº´×(¤Ø¤¤¤«¤ó)¡§Â¼À¥Êâ

ÊöÎ¶°æ(¤Û¤¦¤ê¤å¤¦¤»¤¤)¡§³á¸¶³Ù¿Í

Èæ´ë(¤Ò¤­)¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿

»³±¨(¤µ¤ó¤¦)¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ

Çò¹ë(¤Ï¤¯¤´¤¦)¡§°æ¾åÏÂÉ§

Áó¹áè¬(¤½¤¦¤³¤¦¤á¤¤)¡§Ê¿ÀîÂçÊå

ÍûÅ´²ý(¤ê¤Æ¤Ã¤«¤¤)¡§´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±

´Á¾áÎ¥(¤«¤ó¤·¤ç¤¦¤ê)¡§ÌÊ´ÓÎµÇ·²ð

Íå´Á(¤é¤«¤ó)¡§Î©²Ö¿µÇ·²ð

Éð°Ð(¤Ö¤¤)¡§°ËÆ£·òÂÀÏº

°ìÍÕ(¤¤¤Á¤è¤¦)(¾¯Ç¯´ü)¡§ÃÝÆâ½ç»Ò

½ÕâË(¤·¤å¤ó¤²¤¤)¡§ºû¾Â¹¸

³»»å(¤¬¤¤¤·)¡§µÌÎ¶´Ý

¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯¡§ÅÄ´ÝÆÆ»Ö

¥¦¥µ¥®²¾ÌÌ¡§»³ËÜÏÂ¿Ã

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@haigakura_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é

OP¡§MADKID¡ÖChaser¡×

ED¡§ËÒÅçµ±¡ÖPhoenix¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×ËÜPV

¢¡¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý µþÅÔÆ°Íð



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§10·î¡Á ¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê

¤Û¤«

Ï¢Â³2¥¯¡¼¥ë

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¸¶ºî¤ÏÏÂ·î¿­¹¨¤ÎÌ¡²è¤Ç¡¢2023Ç¯²Æ¡Á½©¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÏÂ·î¿­¹¨

´ÆÆÄ¡§¶ðÅÄÍ³µ®

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÁÒÅÄ±ÑÇ·

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¾°Ìµ±¼Â¡¢ÅÏî´ÏÂÉ×

²»³Ú¡§üâ¸«Í¥

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÏÂ·î¿­¹¨¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÈìÂ¼·õ¿´¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ

¿ÀÃ«·°¡§¹â¶¶Íû°Í

ÌÀ¿ÀÌïÉ§¡§¾®»ÔâÃ¶×

Áê³Úº¸Ç·½õ¡§È¬ÂåÂó

¹â²Ù·Ã¡§ÂçÀ¾º»¿¥

»ÍÇµ¿¹Áó»ç¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

ºØÆ£°ì¡§ÆüÌîÁï

»Ö¡¹Íº¿¿¼Â¡§¸ÅÀî¿µ

À¥ÅÄ½¡¼¡Ïº¡§»³²¼Âçµ±

´¬Ä®Áà¡§»³º¬åº

Èæ¸ÅÀ¶½½Ïº¡§ÃæÂ¼Íª°ì

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ruroken_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´

ED¡§NOMELON NOLEMON¡Ö¿å¸÷ÀÜÅ·¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý µþÅÔÆ°Íð¡×Âè2´üÂè2ÃÆPV

¢¡ÀºÎî¸¸ÁÛµ­2



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì¡§10·î

BS¥Õ¥¸¡§10·î

¤Û¤«

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÍÄ¤¤º¢¤ËÊì¤ò»¦¤µ¤ì¡¢¥¹¥é¥à³¹¤Î¸É»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¥ê¥ª¡£¼·ºÐ¤Î¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤ÎÃæ¤ÇÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ç»à¤ó¤ÀÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸¡ÔÅ·Àî½Õ¿Í¤Îµ­²±¡Õ¤¬á´¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÔËÄÂç¤ÊËâÎÏ¡Õ¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿¡£

¤½¤ì¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥ê¥ª¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Î¸Î¶¿¤ÇÊì¤ò»¦¤·¤¿½ÉÅ¨¤Ø¤ÎÉü½²¤ò¶»¤ËÀÀ¤¦¡£

¿ôÇ¯¤ÎÎ¹¤ò·Ð¤Æ¥·¥å¥È¥é¡¼¥ëÃÏÊý¤Ø¤ÈÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¥ê¥ª¤Ï¡¢Ë¾¤Þ¤ÌÀ¯Î¬·ëº§¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²¸»Õ¥»¥ê¥¢¤òµß½Ð¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ½Ð¸½¤·¤¿¸÷¤ÎÃì¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¸Ê¤¬Á°À¤¤Ç¤¢¤ëÅ·Àî½Õ¿Í¤Î½éÎø¤Î¾¯½÷¡¦°½À¥Èþ½Õ¤È¾×·âÅª¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡½¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ËÌ»³·ëè½

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Riv

Ì¡²è¡§¤ß¤Ê¤Å¤­¤Õ¤¿¤´

Áí´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¥ä¥Þ¥µ¥­¥ª¥µ¥à

´ÆÆÄ¡§µ×ÊÝÇî»Ö

µÓËÜ¡§¥ä¥Þ¥µ¥­¥ª¥µ¥à¡¢¹­ÅÄ¸÷µ£¡¢ºûÌî·Ã¡¢ÃæÂ¼Ç½»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌýÉÛµþ»Ò

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾åÌîæÆÂÀ¡¢ÃæÂ¼Åý»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Scott MacDonald

¿§ºÌÀß·×¡§¾®ÆüÃÖÃÎ»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»ûËÜ·ûÀµ

ÊÔ½¸¡§Ìø·½²ð

²»³Ú¡§»³ºêÂÙÇ·

²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¢¥È¥à¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹²¼¹­¿Í

²»¶Á¸ú²Ì¡§Ý¯°æÍÛ»Ò

²»¶ÁÀ©ºî¡§³ð²»

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§À¾Â¼À¯¹Ô¡¢ÀÄÌÚÀ¶¸÷

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§¥ï¥ª¥ï¡¼¥ë¥É

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿Âè6¥¹¥¿¥¸¥ª

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ËÌ»³·ëè½¡¦¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿¡ØÀºÎî¸¸ÁÛµ­2¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ê¥ª¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¥»¥ê¥¢¡á¥¯¥ì¡¼¥ë¡§Æ£ÅÄ°«

¥¢¥¤¥·¥¢¡§·¬¸¶Í³µ¤

¥é¥Æ¥£¡¼¥Õ¥¡¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê

°½À¥Èþ½Õ¡§¸¶ÅÄºÌÉö

ÀéÆ²°¡µª¡§¹âÌîËãÎ¤²Â

ÀéÆ²²í¿Í¡§ÂçÀ¾°¡¶êÍþ

¥Õ¥í¡¼¥é¡á¥Ù¥ë¥È¥é¥à¡§ËÜÅÏÉö

¥ê¡¼¥¼¥í¥Ã¥Æ¡á¥¯¥ì¥Æ¥£¥¢¡§Åì»³Æà±û

ºäÅÄ¹°ÌÀ¡§µÈÌîÍµ¹Ô

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@seireigensouki

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÀºÎî¸¸ÁÛµ­

OP¡§ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥¿¥¯¥È¡×

ED¡§¿ÛË¬¤Ê¤Ê¤«¡Ö½ÕÂÔ²Î¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀºÎî¸¸ÁÛµ­2¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV¨¢2024Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡Ëâ²¦ÍÍ¡¢¥ê¥È¥é¥¤¡ªR



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10·î

RKBËèÆüÊüÁ÷

¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê

BS¥Õ¥¸

BSÆü¥Æ¥ì

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÂçÌî¾½¤Ï¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖINFINITY GAME¡×Æâ¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¡ÖËâ²¦¡¦¶åÆâÇìÅÍ¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ææ¤Î¾¯½÷¡Ö¥¢¥¯¡×¤äÀ»½÷¡Ö¥ë¥Ê¡×¤Ê¤É¤ÎGAME¤ÎÇÛ²¼¤ä°ÛÀ¤³¦¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÃå¡¹¤È°ÛÀ¤³¦¤Ç¤ÎÃÏÈ×¤ò¸Ç¤á¤¿Èà¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÌá¤ë½Ñ¤òÃµ¤¹¤Ù¤¯¿·¤¿¤ÊÎ¹¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£

¡ÖËâ²¦¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Êª¸ì¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤­½Ð¤¹¡Ä¡Ä¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¿Àºë¹õ²»¡¢¿È¥Î¾æ¤¢¤Þ¤ë

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÈÓÌî¤Þ¤³¤È

´ÆÆÄ¡§¸Å²ì°ì¿Ã

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹â»³¥«¥Ä¥Ò¥³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÊÝÂ¼À®

²»³Ú¡§SUPA LOVE

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§·îÆú

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§ÍõÂôÎ¼(Starry Cube)

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¿Àºë¹õ²»¡¦¿È¥Î¾æ¤¢¤Þ¤ë¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¡ÖËâ²¦ÍÍ¡¢¥ê¥È¥é¥¤¡ªR¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¶åÆâÇìÅÍ¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¥¢¥¯¡§ËãÁÒ¤â¤â

Æ£ºê°«¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤

¥¤¡¼¥°¥ë¡§Ìî¸ý°á¿¥(¡áLOVE)

¥ë¥Ê¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡§ÎëÌÚ°¦Æà

ÅÄ¸¶Í¦¡§¶ðÅÄ¹Ò

¥ß¥ó¥¯¡§ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê

¥ª¥ë¥¬¥ó¡§µÌÈþÐÔ

Ì¸±«Îí¡§·§Ã«·òÂÀÏº

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@maousama_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ëâ²¦ÍÍ¥ê¥È¥é¥¤R

TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ²¦ÍÍ¡¢¥ê¥È¥é¥¤¡ª£Ò¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV¨¢2024Ç¯10·î¤è¤êTOKYO MX¡¢RKBËèÆüÊüÁ÷¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê¡¢BS¥Õ¥¸¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡Îð5000Ç¯¤ÎÁð¿©¥É¥é¥´¥ó¡¢¤¤¤ï¤ì¤Ê¤­¼ÙÎµÇ§Äê season2



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX

BS¥Õ¥¸

¤Û¤«

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¸ÞÀéÇ¯¤â¤Î¤¢¤¤¤ÀÆ¶·¢¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¶§°­¤ÊÍÆËÆ¤ÎÎµ¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¨¡¨¡Áð¤äÌÚ¤Î²ê¤¬Âç¹¥Êª¤Î¡¢¤ª¿Í¹¥¤·¤¹¤®¤ëÁð¿©¥É¥é¥´¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª

¸µÀ¸ìÓ¤Î¾¯½÷¡¦¥ì¡¼¥³¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤òºÇ¶¯¤Î¼ÙÎµ¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢º£Æü¤â¿òÇÒ¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£¶¯¤¹¤®¤ë»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤¬ºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤¿¤È¤âÃÎ¤é¤º¡Ä¡Ä¡£

Ëâ²¦Æ¤È²¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÉ¤¤È°ì¿Í¤Ï¡¢¥ì¡¼¥³¤¬¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤¿´ä»³¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥¢¥¹¥¬²¦¹ñ¤Ø¡£¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿²¦¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²¦¡¦¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤È¤½¤ÎËå¡¦¥í¥¼¥Ã¥¿¤Î´Ö¤Ë¡¢²¦°Ì¤ò½ä¤ë±¢ËÅ¤¬Æ°¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§±ÝËÜ²÷À²

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤·¤å¤¬¤ª

´ÆÆÄ¡§Î­»×Ê¸

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Î­»×Ê¸¡¢Íû²È·æ

µÓËÜ¡§Íû²È·æ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´Ý»Ò¡¢¸ÕçË

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§²¦·æË¯

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÄÄâÏ雯

¿§ºÌÀß·×¡§³ô¼°²ñ¼ÒÈìÏÂ¡¢¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³

ÊÔ½¸¡§¼Õ»Ö¹ë

À½ºî¡§bilibili

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§LAN STUDIO

ÈÇ¸¢¶¨ÎÏ¡§³ÑÀîÀÄ±©(¾å³¤)Ê¸²½ÁÏ°ÕÍ­¸Â¸ø»Ê

ÆüËÜÈÇÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥­¥å¡¼¥Ö

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©bilibili ©Kaisei Enomoto, Syugao / KADOKAWA 2022

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Áð¿©¥É¥é¥´¥ó¡§ÂçÄÍË§Ãé

¥ì¡¼¥³¡§ÍªÌÚÊË

¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡§ÀÐÀîÍ³°Í

¥í¥¼¥Ã¥¿¡§Ìî¸ý°á¿¥(¡áLOVE)

¼¿¹õ¤Î·ì¤ÎÃÄÄ¹¡§±ÊÄÍÂóÇÏ

¼¿¹õ¤Î·ì¤Î½÷¡§Ý¯°æ¤â¤â(¡âME)

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@soushoku_dragon

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Áð¿©¥É¥é¥´¥ó

OP¡§ÀÆÆ£¼ë²Æ¡ÖËÍ¤é¤Ï¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡×

ED¡§Amber's¡Öbuddy¡×

¡ÚÁð¿©¥É¥é¥´¥ó¡Û¤¢¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª2´ü¥Æ¥£¥¶¡¼PV

¢¡ºÇ¶§¤Î»Ù±ç¿¦¡ÚÏÃ½Ñ»Î¡Û¤Ç¤¢¤ë²¶¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥ó¤ò½¾¤¨¤ë



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10·î

BSÆü¥Æ¥ì

¤Û¤«

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÉÔÌÇ¤Î°­µ´¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿±ÑÍº¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä¾¯Ç¯¥Î¥¨¥ë¡£

ÁÄÉã¤ËÆ´¤ì¡¢ºÇ¶¯¤ÎÃµº÷¼Ô¤ò»Ö¤¹Èà¤Î»ý¤Ä¿¦Ç½¤ÏºÇ¼å¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë»Ù±ç¿¦¡ÚÏÃ½Ñ»Î¡Û¤À¤Ã¤¿¡£

ÁÄÉã¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤®¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÅØÎÏ¤Ë¤è¤êÃµº÷¼Ô¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¥Î¥¨¥ë¤À¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ºÍÇ½¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½

¤·¤«¤·Îàµ©¤Ê¤ëºÍÎ¬¤ò¤â³«²Ö¤µ¤»¤¿Èà¤ÏºÇ¶¯¤Ø¤ÎÆ»¤ò¸«½Ð¤¹¡£

Ãç´Ö¤ò½¸¤áºÇ¶¯¤ÎÁÈ¿¥¤òÁÏ¤ê¡¢¤½¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡½¡½¡£

ºöÎ¬¤ò½ä¤é¤»Å¨¤òËÝÏ®¤·¡¢Ãç´Ö¤òÎ¨¤¤¤ÆÍÚ¤«¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

ºÇ¶§¤Î¡ÚÏÃ½Ñ»Î¡Û¤ÏºÇ¶¯¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£¼êÃÊ¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¡£



¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤¸¤ã¤­

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§fame

¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡§¤ä¤â¤ê¤Á¤ã¤ó

´ÆÆÄ¡§¹âÂ¼ÍºÂÀ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°Ë¿Àµ®À¤

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»ûÈø·û¼£

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§»ûÈø·û¼£¡¢Ê¡ÃÏÍ§¼ù

¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§»°¼¼·òÂÀ

¿§ºÌÀß·×¡§Í­ÈøÍ³µª»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹â¶¶Ç¦

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¾®Ìî»ûÀµÌÀ

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª

²»³Ú¡§Ä«ÈæÆà·ò¿Í

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§FelixFilm¡ß²è¶¸

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¤¸¤ã¤­¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡¿ÏÃ½Ñ»ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Î¥¨¥ë¡§»³²¼Âçµ±

¥¢¥ë¥Þ¡§¶Üß·Í¥

¥³¥¦¥¬¡§ÂçÅíÍÛ²ð

¥Õ¥£¥Î¥Ã¥­¥ª¡§»Ò°ÂÉð¿Í

¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡§ºéÌî½Ó²ð

¾¯Ç¯¥Î¥¨¥ë¡§ÏÂµ×°æÍ¥

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@wajutsushi_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÏÃ½Ñ»Î #wajutsushi

TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶§¤Î»Ù±ç¿¦¡ÚÏÃ½Ñ»Î¡Û¤Ç¤¢¤ë²¶¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥ó¤ò½¾¤¨¤ë¡ÙPV1¡Ã2024.10 ON AIR

¢¡ÍèÀ¤¤ÏÂ¾¿Í¤¬¤¤¤¤



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§10·î

BS11

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

À÷°æµÈÇµ¤ÏÁÄÉã¤Ç¤¢¤ë¡¢´ØÀ¾ºÇÂç¤ÎË½ÎÏÃÄ¡Ö¶Í¥öÃ«ÁÈ¡×Ä¾·Ï¡ÖÀ÷°æÁÈ¡×ÁÈÄ¹¡¦À÷°æÏ¡Æó¤¬·è¤á¤¿±ïÃÌÁê¼ê¡¢¿¼»³Ì¸Åç¤Î½»¤à¡¢´ØÅìºÇÂç¤ÎË½ÎÏÃÄ¡ÖÅÖÁð²ñ¡×Ä¾·Ï¡Ö¿¼»³°ì²È¡×¤Î¤â¤È¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£

µÈÇµ¤òÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÌ¸Åç¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¤è¤¤¡¢¥ä¥¯¥¶¤Î²È·Ï¤ò»×¤ï¤»¤Ê¤¤¹¥ÀÄÇ¯¡£´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿µÈÇµ¤Ï¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤¹¡£

¡Ä¡Ä¤·¤«¤·¡ª¡ª

¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µÈÇµ¤ÏÌ¸Åç¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¾®À¾ÌÀÆüæÆ

´ÆÆÄ¡§ÀîÀ¥ÉÒÊ¸

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¤¿¤«¤¹¤®Íü¹á

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃÝÅÄ°ï»Ò

²»³Ú¡§ÄéÇîÌÀ¡¢ÎëÌÚ¿¿¿Í

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¾®À¾ÌÀÆüæÆ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÍèÀ¤¤ÏÂ¾¿Í¤¬¤¤¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

À÷°æµÈÇµ¡§¾åÅÄÆ·

¿¼»³Ì¸Åç¡§ÀÐÅÄ¾´

Ä»°±æÆ¿¿¡§Í·º´¹ÀÆó

¼þËÉé©¡§¿ÀÃ«¹À»Ë

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@raisetanin_pr

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÍèÀ¤¤ÏÂ¾¿Í¤¬¤¤¤¤

ED¡§µÈÇµ¡Ö¤Ê¤Ë¾Ð¤í¤È¤ó¤Í¤ó¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍèÀ¤¤ÏÂ¾¿Í¤¬¤¤¤¤¡ÙÂè£±ÃÆPV¨¢2024Ç¯10·îÊüÁ÷³«»Ï

¢¡ËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï ¥ê¥ê¥«¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

10·î¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡×20¼þÇ¯µ­Ç°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢2010Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï THE MOVIE 1st¡×¤È¡¢2012Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï THE MOVIE 2nd A's¡×¤ÎTVÊÔ½¸ÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Î¾ºîÉÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2004Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤È2005Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÅÔÃÛ¿¿µª

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî - ¥»¥Ö¥ó¡¦¥¢¡¼¥¯¥¹

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© NANOHA THE MOVIE 1st PROJECT¡¢© NANOHA 2nd A'S PROJECT

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¹âÄ®¤Ê¤Î¤Ï¡§ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê

¥Õ¥§¥¤¥È¡¦¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡§¿å¼ùÆà¡¹

È¬¿À¤Ï¤ä¤Æ¡§¿¢ÅÄ²ÂÆà

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@lyricalnanoha_

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ê¤Î¤Ï #nanoha

¢¡Å¾À¸µ®Â²¡¢´ÕÄê¥¹¥­¥ë¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤ë Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

CBC¡¦TBS·ÏÎóÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10·î¡Á ¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¼å¾®µ®Â²¡¦¥í¡¼¥Ù¥ó¥È²È¤ÎÄ¹ÃË¥¢¥ë¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´ÕÄê¥¹¥­¥ë¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤ËËä¤â¤ì¤ë°ïºà¤òÈ¯·¡¤·¤ÆºÇ¶¯¤ÎÎÎÃÏºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤Ï2024Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Ì¤Íè¿ÍA

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§jimmy

Ì¡²è¡§°æ¾åºÚÅ¦

´ÆÆÄ¡§²Ã¸ÍÍÀÉ×

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§È¬¿ÒÍµ»Ò

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ºäùõÃé¡¢ËÙ¤¿¤¨»Ò¡¢»³²¬¿®°ì

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÈþÊæ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¥ÀîÌÒÉ§(¥¯¥ê¡¼¥×)

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³±Û¹¯»Ê

ÊÔ½¸¡§ÌîÀî¿Î

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µµ»³½Ó¼ù

²»³Ú¡§Ì´¸«¥¯¥¸¥é

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio MOTHER

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Ì¤Íè¿ÍA¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿´ÕÄê¥¹¥­¥ë¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤ëÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥ë¥¹¡¦¥í¡¼¥Ù¥ó¥È¡§Æ£¸¶²Æ³¤

¥ê¡¼¥Ä¡¦¥ß¥å¡¼¥»¥¹¡§ºäÂÙÅÍ

¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥ì¥¤¥¹¡§²ÂÊæÀ®Èþ

¥í¥»¥ë¡¦¥­¡¼¥·¥ã¡§²¬ºéÈþÊÝ

¥ê¥·¥¢¡¦¥×¥ì¥¤¥É¡§²Öß·¹áºÚ

¥ß¥ì¡¼¥æ¡¦¥°¥é¥ó¥¸¥ª¥ó¡§À¸Å·ÌÜ¿ÎÈþ

¥Õ¥¡¥à¡§¸Í¾¾ÍÚ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kanteiskill

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#´ÕÄê¥¹¥­¥ë #kanteiskill

¡ØÅ¾À¸µ®Â²¡¢´ÕÄê¥¹¥­¥ë¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤ë Âè2´ü¡ÙÆÃÊóPV¡Ú2024Ç¯½©ÊüÁ÷·èÄê¡ª¡Û

¢¡¥¢¡¼¥±¥¤¥ó ¥·¡¼¥º¥ó2



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

Netflix¡§11·î¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤ÎÁ°Æüëý¤òÉÁ¤¯¥¢¥Ë¥á¤ÎÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

À©ºî¡§Fortiche

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¡¼¥±¥¤¥ó #Arcane

¡Ø¥¢¡¼¥±¥¤¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2 Í½¹ðÊÔ - Netflix

¢¡BEASTARS FINAL SEASON



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

Netflix¡§12·î¡Á¡ÚÆÈÀê¡Û

(Ê¬³ä2¥¯¡¼¥ë)

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥ì¥´¥·Ã£¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë!!

Êª¸ì¤Ï³Ø±à¤ò±Û¤¨¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤­¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡½¡½¡£

¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ÃÆ»¤ò¹Ô¤¯¡¢Èà¤é¤ËÂÔ¤ÄÌ¤Íè¤È¤Ï¡Ä


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÈÄ³ÀÇÃÎ±

´ÆÆÄ¡§¾¾¸«¿¿°ì

µÓËÜ¡§Èõ¸ý¼·³¤

À©ºî¡§¥ª¥ì¥ó¥¸

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÈÄ³ÀÇÃÎ±¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¿ÅìÊõ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ì¥´¥·¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°

¥Ï¥ë¡§ÀéËÜÌÚºÌ²Ö

¥ë¥¤¡§¾®ÌîÍ§¼ù

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@bst_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#bstanime

¥¢¥Ë¥á¡ØBEASTARS FINAL SEASON¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV

¢¡¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À¡ª



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

½©

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤·¤Î¡Ö¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À¡×¡¢¡Ö¾®¥Ñ¥ó¥À¡×¡¢¡Ö¤×¤Á¤ç¤Þ¤ë¡×¡¢¡Ö¤à¤®¡×¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç²á¤´¤¹ËèÆü¤Ï³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡ª

¡È¤ªÇã¤¤Êª¡É¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¡Ä¡Ä¤À¤±¤É¡¢¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤Î¡È¤ªÇã¤¤Êª¡É¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°ìÇÈÍð¡ª¡©

¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âç»ö·ï¤Þ¤Ç¡¢º£Æü¤â¤Ê¤Ë¤«¤¬µ¯¤­¤ëÍ½´¶¡Ä¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§¹â¾¾¿®»Ê

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§À¶¿åÅì

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Á¾¡¹ÌÚ°Â·Ã

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Rakuten¡¿¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À¡ª

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À¡§ÂçÃ«°é¹¾

¾®¥Ñ¥ó¥À¡§¥Ë¡¼¥³

¤×¤Á¤ç¤Þ¤ë¡§Â¼À¥Êâ

¤à¤®¡§¿À·îÍ®è½°¦

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@a_okaimonopanda

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥á¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À

¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¥À¡ª¡ÙPVÂè2ÃÆ

¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á°ìÍ÷

2024¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2023¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2022¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2021¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2020¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2019¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2018¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2017¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2016¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2015¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2014¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2013¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2012¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2011¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2010¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2009¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2008¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©

2007¡§²Æ - ½©