テクノロジーなど全22の学びのプログラム！東京書籍／咲洲プレ万博実行委員会「NewE EXPO 2024」

東京書籍は、2024年9月28日(土)、29日(日)の2日間、「サキシマ ミライの学びプロジェクト」の主幹企業として、咲洲プレ万博実行委員会※1との共催で、大阪南港・ATC ITM棟にて、小・中学生を対象とした学びのワークショップイベント「NewE EXPO 2024」を開催します。

日時 :2024年9月28日(土)〜29日(日) 10:00〜17:00

会場 :大阪南港・ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟 2階・10階 他

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2丁目1-10

Osaka Metro中央線コスモスクエア経由「トレードセンター前」駅直結

入場 :無料(ワークショップは一部有料)

対象 :小学生・中学生とその家族

主催 :サキシマ ミライの学びプロジェクト

主幹企業:東京書籍株式会社 株式会社キッズプロジェクト

公益財団法人大阪産業局

共催 :咲洲プレ万博実行委員会

後援 :一般社団法人デジタル人材共創連盟(デジ連) 大阪市教育委員会

「好きを見つけて学びを楽しむ!」をコンセプトにしたワークショップイベント「NewE EXPO」は、昨年に続いて2回目の開催となります。

今回は、アート、哲学、スポーツ、生き物、テクノロジーなど、全22の学びのプログラムが会場に集まります。

■NewE EXPO 2024 プログラム一覧:

(1) ステージプログラム

STAGE 01 よしお兄さんといっしょに 親子で楽しく体操しよう!(小林よしひさ)

STAGE 02 カラダをぐーんと伸ばしてみよう 親子のストレッチ大作戦!!(前田真佑)

STAGE 03 大阪ヘルスケアパビリオン わくわくクイズ大会

(2) ワークショップ

《大阪ヘルスケアパビリオン スペシャルプログラム》

2025年大阪・関西万博で「大阪ヘルスケアパビリオン」に出展予定の企業からスペシャルプログラムが登場!

01 ファミリーデンタル&ウェルネス(エア・ウォーター株式会社)

02 腸からつくるウェルビーイング(森永乳業株式会社)

03 ファインバブルを体感してみよう(株式会社サイエンス)

04 令和と平成の教科書をくらべてみよう(東京書籍株式会社)

05 大阪・関西万博をもっと知ろう!(公益社団法人2025年日本国際博覧会協会)

06 大阪ヘルスケアパビリオン博士になろう(大阪ヘルスケアパビリオン)

07 介助犬トレーニング体験(特定非営利活動法人兵庫介助犬協会)

08 動物になりきってみて!ココロとカラダの健康を学ぼう(地方独立行政法人 天王寺動物園)

09 みんなで「幸せ」について考えてみよう(NPO法人こども哲学おとな哲学アーダコーダ)

10 LIMITSキッズ デジタルアートチャレンジ(P.A.I.N.T.Inc. / キッズプロジェクト)

11 じぶん色のスライムをつくろう(日本こども色彩協会)

12 世界のあそびにチャレンジしよう(一般社団法人あそび庁)

13 野菜ハンコでトートバッグづくり(一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ)

14 セレッソアスレチックパーク体験(一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ)

15 パラスポーツにチャレンジしよう(特定非営利活動法人ASSC)

16 テクノロジーで変わるミライのくらし(大阪産業局 ソフト産業プラザTEQS)

17 革で恐竜をつくってみよう(レザーサウルス(R)ワークショップ)

18 心拍数でココロのようすを調べてみよう(大阪府立水都国際中学校・高等学校)

19 万博の会場をのぞいてみよう!エキスポット見学(大阪ヘルスケアパビリオン)

【各ワークショップの申し込みはこちらから】

NewE EXPO 2024 WEBサイト: https://new-e.jp/expo2024

【申し込みにあたっての注意事項】

※イベント及びワークショップの内容は、予告なく変更する場合があります。

※ワークショップの参加には、事前申し込みが必要です。

一部当日受付あり。

(キャンセルなどにより空きがでた場合は、当日受付を行う場合があります。)

※ワークショップの申し込み受付は先着順とし、定員となり次第締め切ります。

