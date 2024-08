杉野遥亮など登壇！ALPS OUTDOOR SUMMIT2024

一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMITが「LOVE CRAFTMANSHIP.」をコンセプトとして、2回目の開催を迎える「ALPS OUTDOOR SUMMIT 2024」。

2024年10月4日(金)〜6日(日)の信州スカイパーク やまびこドーム(長野県松本市)で、アウトドアをもっと深め、「山に、感謝。」する、アウトドアファンにとって濃いステージの登壇者が決定しました。

ALPS OUTDOOR SUMMIT 2024

イベント名 | ALPS OUTDOOR SUMMIT 2024

(アルプスアウトドアサミット)

主催 | 一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMIT

後援(予定含む) | 長野県/松本市/塩尻市/長野県観光機構/

松本商工会議所/塩尻商工会議所

開催日時 | 2024年10月4日(金)、10月5日(土)、10月6日(日)

10月4日 OPEN 12:00- CLOSE 18:00

※10月4日はプレス・アウトドア関係者限定

10月5日 OPEN 10:00- CLOSE 18:00

10月6日 OPEN 10:00- CLOSE 17:00

会場 | 信州スカイパーク やまびこドーム

(〒390-1131長野県松本市空港東9036-4)

入場料(ドーム内)| 【一般】

前売 1DAY 1,500円 2DAY 2,500円

当日 1DAY 2,000円 2DAY 3,000円 税込み

【松本市民/塩尻市民】

前売 1DAY 1,000円 2DAY 1,500円

当日 1DAY 1,500円 2DAY 2,000円 税込み

●中学生未満/無料

GOSSAMER GEARの創始者グレン・ヴァン・ペスキさん、山岳医療ドラマの主演・杉野遥亮さんなどが来場予定です。

■UL(ウルトラライト)のパイオニアブランド!GOSSAMER GEARの創始者が来日!

グレン・ヴァン・ペスキさん

グレン・ヴァン・ペスキさんプロフィール

カリフォルニア・ロサンゼルス生まれ。

長男のボーイスカウト入隊をきっかけに隊のバックパッキングプログラムに携わる。

その経験を通じて軽量なバックパッキングに興味を持ち、自身でギアを縫い始め、最終的には超軽量バックパッキングギアを製造する自身の会社を設立。

グレンが設立した会社は、バックパッカー、アウトサイド、ナショナルジオグラフィックアドベンチャー誌、ニューヨークタイムズ等でも取り上げられ、現在ではULハイキングギアのパイオニアブランドのひとつとなる。

■この夏超話題!山岳医療ドラマの主演・杉野遥亮さんが登壇!

登山を楽しむ人が年々増える一方で、山での事故が増えています。

2024年長野県は事故が相次いでおり、山岳医療を主題としたドラマ「マウンテンドクター」は、まさしく山を愛するファン達の心をタイムリーに掴むドラマとなりました。

その主人公役を務める杉野遥亮さんがALPS OUTDOOR SUMMITに初登壇!

杉野遥亮さんプロフィール(すぎのようすけ)

1995年9月18日生まれ。

最近の出演作にドラマ「罠の戦争」「ばらかもん」「生きとし生けるもの」、映画『東京リベンジャーズ』シリーズ『風の奏の君へ』などがある。

主演ドラマ「マウンテンドクター」(カンテレ・フジテレビ系 毎週(月)後10:00から)、「磯部磯兵衛物語〜浮世はつらいよ〜」(WOWOW 毎週(金)後11:00から)が放送中、W主演ドラマ「オクラ」(フジテレビ系 毎週(火)後9:00から10月8日スタート)の放送を控える。

市川智英医師プロフィール(いちかわともひで)

1980年5月23日生まれ。

愛知県名古屋市出身。

現在は松本協立病院に勤務。

専門は循環器内科であるが、2012年から登山に目覚め、2018年6月に日本登山医学会認定・国際山岳医を取得。

2019年4月から松本協立病院にて登山者検診/登山者外来をスタート。

2021年7月から八ヶ岳にて赤岳鉱泉山岳診療所を立ち上げ、自身も診療所活動を行いつつ運営も担っている。

■雑誌の編集長から漫画家、ブランドディレクターまで山に関する多様なトークセッション!

昨年に引き続き、トークセッションに登場するMOUNTAIN DAISY PRODUCTS代表でアウトドアスタイル・クリエイターの四角友里さんは、漫画家で松本市観光大使も務める鈴木ともこさんとの対談を繰り広げます。

また山岳雑誌『山と渓谷』編集長の五十嵐雅人さん、YouTubeチャンネル『オトナ女子の山登り』を展開するモデルの山下舞弓さん、長野県屈指のアウトドアショップ「NATURAL ANCHORS」「CLAMP」「LEISURES HCLS」の店主たちによる鼎談なども決定。

「松本渓声塗り」という素晴らしい塗装技術を持つクラフトマン、三泰代表古畑裕也さんも登壇します。

「クラフトマンシップ」や「山に、感謝。」のテーマのもと、アウトドア業界のトップランナー達が深いテーマでトークが繰り広げられます。

その他トークセッションとMCは追って発表。

