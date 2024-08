OpenAIが1000億ドル(約14兆4600億円)の評価額で資金調達を目指していると報じられました。OpenAIは「ChatGPT」など先進的なAIチャットサービスで業界を主導し、2024年秋には「Strawberry」と呼ばれる高性能モデルを発表するとうわさされているなど成長への期待は高いですが、年商を考えると評価額は高すぎで投資家は相当なリスクを負うなどの指摘もあります。

報道によると、OpenAIはシリーズD(経営安定後のラウンド)の資金調達ラウンドで数十億ドル(数千億円)の調達を目指しているとのこと。評価額は1000億ドルを超えると推定されており、これは2023年の推定評価額・290億ドル(約4兆1900億円)と2024年初めの800億ドル(約11兆5600億円)を上回るものになります。今回のラウンドはベンチャーキャピタルのThrive Capitalが10億ドル(約1400億円)を拠出して主導し、OpenAIにこれまで130億ドル(約1兆8800億円)相当のクラウドインフラと資金を提供してきたMicrosoftも参加する見込みとのことです。Bloombergは、「OpenAIは少なくとも2024年12月以降、評価額1000億ドル以上の資金調達に向けて協議を行ってきたと関係者が話している」と伝えました。関係者によると、OpenAIの最高財務責任者であるサラ・フリア氏が資金調達の存在について認めており、さらに従業員が株式の一部を売却できるようにするための株式公開買い付けも行う予定であると従業員に語ったとのことです。なお、OpenAIの年間経常収益は2024年2月時点で20億ドル(約2900億円)を突破したと報じられています。一方で毎月10億ドルほどのお金を費やしているとの指摘から将来の収益性への懸念もあり、1000億ドルという評価額を満たすほどの成長は期待できず、投資家にとってリスクが高いとの指摘もあります。フリア氏は従業員に対し、新たなラウンドで得た資金の一部はコンピューティング能力の増強に充てられると語ったそうです。2024年3月には、OpenAIがMicrosoftと提携して数百万個のプロセッサを搭載した人工知能スーパーコンピュータを構築するという報道がありましたが、これを構築するには1000億ドルもの費用がかかると予想されています。MicrosoftとOpenAIがAIスパコン「Stargate」を含む15兆円超のデータセンタープロジェクトを計画中との報道 - GIGAZINEまた、かねてからうわさされているGPT-4oの後継モデルを開発する足がかりにもなると見られています。OpenAIがアメリカ当局者に対し「Strawberry」と呼ばれる画期的な成果をデモ、コード名「Orion」という主力LLMのトレーニングデータを作成することでGPT-4越えの性能を目指す - GIGAZINE