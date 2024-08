宿泊券などが当たるキャンペーンも！ペットフレンドリーリゾート・フォレストヒルズ那須「愛猫と泊まれるお部屋」

那須高原の森に包まれたペットフレンドリーリゾート・フォレストヒルズ那須は、2024年8月20日より【愛猫と泊まれるお部屋】をオープンし、予約を開始しました。

ペットフレンドリーリゾート・フォレストヒルズ那須「愛猫と泊まれるお部屋」

「ねこちゃんと一緒にホテルに泊まりたい!」「ワンコと一緒にねこちゃんも旅行に連れてきたい。」というたくさんのお声があり、ねこちゃんと泊まれるお部屋が用意されました。

ねこちゃんはもちろん、わんちゃんが一緒でもOKです。

何匹でも無料です。

新客室の宿泊プラン販売開始を記念して、豪華宿泊券などが当たるキャンペーンを開催します。

【ねこちゃんも泊まれるプラン開始記念キャンペーン】

■概要

LINE友だち登録+Xフォロー(+リポストで倍率up!)で豪華プレゼント

<応募方法>

LINE友だちを登録後、「Xキャンペーン/XアカウントID/希望賞」をLINEに送信

<賞品>

【A賞】1泊2食付きペア宿泊券/1組

【B賞】宿泊割引券5,000円分/30名分

※猫のみ、または猫&犬での宿泊可(ペット料金は無料)

<賞品の利用期限>

宿泊可能日:当選連絡の1週間後〜2025年2月末まで

(3連休・土日曜日・特日を除く平日限定)

【ねこちゃんと泊まれるお部屋】

プライベートなヴィラタイプのスイートルームをリニューアル。

ドッグフレンドリーリゾートとして培った「ペットファースト」を基に、多くのリクエストと現代ニーズに応えて、「ねこちゃんと泊まれるお部屋」をニューオープン。

■客室について

【2階建てメゾネットタイプ「スイートヴィラ」】68平米

1階)遊べるリビング、プレイルーム、ベッドルーム、テラス

2階)ダイニングキッチン

ご宿泊人数:2〜5名

■設備・アメニティ

・キャットタワー

・爪とぎ

・猫用ベッド

・キャットケージ

・猫トイレ

・猫食器

・猫じゃらしなどのプレイグッズ

・ペットアメニティ各種

■特徴

・猫&犬の同伴も可能

・猫を連れてレストランでの食事も可

※レストランでの食事同席はカート&リード利用が必須。

おとなしくできる子のみ。

■料金

27,300円〜/1泊2食付き(1室2名お1人様)

【ペット料金】犬:無料/猫:無料

■頭数制限

無し

■備考

宿泊期間中は敷地内の「ドッグパーク那須」(天然芝ドッグラン・屋根付きドッグランなど)を

無料で利用可能。

※猫はリード必須

