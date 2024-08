ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で予約受付中の、ブラックとゴールドのコントラストが効いた黒塗りの重箱と風呂敷がお正月にぴったりな、「おせち・三段重」の紹介をしていきます☆

ベルメゾン ディズニー 2025年「おせち・三段重<ミッキー&ミニー>」

© Disney

価格:27,900円(税込)

※2024年8月23日(金)〜9月30日(月)まで5%の早期割引

クール手数料:300円(税込)

注文締切日:2024年12月20日(金)

商品お届け日:2024年12月29日(日)〜30日(月)

賞味期限:冷凍で2025年1月31日

セット内容:【冷凍おせち】1セット、【最中スープ】4個、【風呂敷】1枚、【祝い箸】5膳、【あいさつ状】1枚

4人前×3食分(人数表記はあくまでも目安となっております。食材によっては数の多いものや少ないものがございます。写真はイメージです。実際の商品とは多少異なります)

主材:【重箱】ABS樹脂、【風呂敷】綿、【祝い箸】紙・木、【あいさつ状】紙

重箱サイズ:約24×22.5×17(高さ)cm

特定原材料:卵・乳成分・小麦・えび・かに

国内製造

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

4人×3食分、50品目56種のお料理が楽しめる「ミッキー&ミニー」のおせち。

ブラックとゴールドのコントラストが効いた黒いの重箱が素敵で、重箱はコロンと可愛らしいミッキーシェイプになっています!

ふたには、腕を組んで仲良くポーズをとる「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートも施され、インパクト抜群◎

セットの風呂敷もブラック×ゴールドの色使いで統一感もあります。

重箱のサイズは、約24×22.5×17(高さ)cmです。

一の重は、和のお祝い重。

彩りのよい海老や黒豆、数の子など、祝い肴が美しく盛り込みまれています。

ミッキーモチーフの昆布やかまぼこなど、職人の技が光るお重。

二の重は、和のお祝い重。

お煮しめや旨みが味わえる合鴨スモークなどこだわりの食材が盛り込まれています。

お正月に味わいたいお料理がずらり!

ミッキーモチーフの栗や人参、「ミッキーマウス」のハンドモチーフのかまぼこもキュートなアクセントに。

三の重は、洋のにぎわい重。

ハンバーグやテリーヌなど洋の美味を多彩に。

レトロな「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされた容器の中には、ミッキーモチーフのプレーンといちご味のフロマージュも☆

最中スープ(クリームチーズ)は4個セット。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートも施され、遊び心たっぷり◎

最中を割ってお湯を注げば、クリームチーズのリッチな味わいのスープが完成します。

祝い箸も5膳セットに。

仲良く肩を寄せ合っている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿がデザインされ、しっぽがハートになっています。

重箱は盛り付けた状態でオリジナル風呂敷に包まれて届くので特別感も☆

風呂敷には、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」だけではなく、「ドナルドダック」や「デイジーダック」、「プルート」や「グーフィー」の姿もデザインされています。

ブラックとゴールドのコントラストが効いた黒塗りの重箱と風呂敷がお正月にぴったりな、「おせち・三段重」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで予約受付中です!

※お届け日・時間のご指定はお受けできません。

※積雪等天候の影響により、お届け日に配達できない場合がございます。

※沖縄全域・離島及び一部地域へはお届けできません。

※予定数量に達し次第販売終了となります。

※商品の特性により、色合い・具材の大きさ等が異なる場合がございます。

※おせちはお重に盛り付けた状態でお届けします。

※約12〜16時間、冷蔵庫(2〜5℃前後)で解凍しお召し上がりください。

※解凍後は、冷蔵庫内(0〜5℃)で保管し、お早めにお召し上がりください。

※軽減税率対象商品

