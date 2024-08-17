仙台vs鹿児島 スタメン発表
[8.17 J2第27節](ユアスタ)
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 29 松澤香輝
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 13 實藤友紀
DF 41 内田裕斗
MF 8 松下佳貴
MF 14 相良竜之介
MF 23 有田恵人
MF 37 長澤和輝
FW 11 郷家友太
FW 98 エロン
控え
GK 21 梅田陸空
DF 22 小出悠太
MF 10 鎌田大夢
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 7 中島元彦
FW 15 梅木翼
監督
森山佳郎
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 6 渡邉英祐
DF 23 岡本將成
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
MF 35 中原秀人
MF 46 武星弥
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 5 井林章
MF 17 星広太
MF 19 稲葉修土
MF 24 永井颯太
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
監督
浅野哲也
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 29 松澤香輝
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 13 實藤友紀
DF 41 内田裕斗
MF 8 松下佳貴
MF 14 相良竜之介
MF 23 有田恵人
MF 37 長澤和輝
FW 11 郷家友太
FW 98 エロン
控え
GK 21 梅田陸空
DF 22 小出悠太
MF 10 鎌田大夢
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 7 中島元彦
FW 15 梅木翼
監督
森山佳郎
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 6 渡邉英祐
DF 23 岡本將成
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
MF 35 中原秀人
MF 46 武星弥
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 5 井林章
MF 17 星広太
MF 19 稲葉修土
MF 24 永井颯太
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
監督
浅野哲也