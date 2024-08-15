¡Ö¥¬¥Á¤¢¤«¤ó¤ä¤Ä¤ä¤ó¡×¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¡¡¼Ö¤Ç²£Å¾5²ó¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤òÊó¹ð¡Ö¤«¤Ê¤êÄË¤½¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡Ô¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¼¤êÆ»¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë¸åÊý¤Î¼Ö¤Ë¥é¥¤¥È¤ÇÀú¤é¤ì»ë³¦¤¬¸«¤¨¤º¤é¤¯¤Ê¤ê¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤ÆÈª¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß5²ó²£Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
8·î15Æü¡¢¸µÌÂÏÇ·ÏYouTuber¤Î¡È¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È¸¶ÅÄ¾Âç¡Ê33¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ò2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Ç¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ø¤º¤Þ¤Î¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬ÇÉ¼ê¤Ë³ä¤ì¡¢¼ÖÆâ¤Ë¥¬¥é¥¹¤ÎÇËÊÒ¤ä¾®ÀÐ¡¢º½¤Ê¤É¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¸Î¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤µ¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢º¸¼ê¾®»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤¢¤¿¤ê¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë·ì¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤ë°Ê³°¤ÏÂç¤¤Ê³°½ý¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤Ø¤º¤Þ¤Ï¡¢¡Ô¼ó¤È±¦É¨¤òÄË¤á¤Æº¸¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤êÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ìÉáÄÌ¤Ê¤é»à¤ó¤Ç¤¿¡£²¶¤Ï¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£»à¤ó¤À¤é¥Ð¥º¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤Ø¤º¤Þ¤ÏÊÌ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ô·Ú¥È¥é¤Ï¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¤é60Ëü³Ý¤«¤ë¤·ÉÂ±¡¤Ë¤âÄÌ±¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ô²¶¤ÏÆàÎÉ¸ø±à¤Î¼¯¤µ¤óÃ£¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç¤¯¤¿¤Ð¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡Õ¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¤Ï¸½ºß¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼¯¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡ÈÆàÎÉ¸ø±à¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ö¸Î¤ÎÁ°Æü¤Ë¤âX¤Ç¡¢¡ÔÆàÎÉ¸ø±à¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë°Û¾ïÌµ¤·¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÏÆàÎÉ¸ø±à¤ËÂ繫¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
»ö¸Î¸å¡¢¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¡È¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¤¬X¤Ç¡¢¡ÔÏ¢ÍíÍè¤¿»þ¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ê»ö¸Î¤·¤¿¤é¼Ö¤Ï¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤«¤Ê¡Ä¡£¿ÈÂÎ¤¬Ìµ»ö¤Ê¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¼Ö¤Ê¤¤¤ÈÆàÎÉ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¤ä¤Ê¡Õ¤ÈÈ¿±þ¡£Â¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¤Ø¤º¤Þ¤ÎÂÎ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ôº£¤ÏÆàÎÉ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼¯¤µ¤ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¡¤Ê¤ó¤ÇÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¡¡¿ÈÂÎ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡Ô¼Ì¿¿¡¢¤«¤Ê¤êÄË¤½¤¦¡¢¡¢¡£¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡Ô¥¬¥Á¤¢¤«¤ó¤ä¤Ä¤ä¤ó¡¡Âç¾æÉ×¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ê¡¼¡¼¡¨¡Ë¡Õ
¡ÔÁá¤¯ÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª À¸¤¤Æ¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Õ