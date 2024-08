NMIXX、3rdミニアルバム「Fe3O4：STICK OUT」予告サウンドを公開

カムバックを控えたNMIXXが、ニューアルバムの予告サウンドをサプライズ公開した。所属事務所のJYPエンターテインメントは14日0時、公式SNSにニューアルバムの予告サウンドを公開し、ファンの期待を高めた。予告サウンドは陰惨なサウンドとともにホラーな雰囲気で始まり、目を引く。本音が分からない表情をしていたジウは暗い建物の廊下を歩きながらきらめく星模様をあちこちで発見する。割れた鏡に映った本人の肖像を見つめていたが、すぐにカメラを見つめながら強い印象を残し、疑問のハミングを最後に映像が終わる。冷たくて寂しい雰囲気の画面演出とサウンドが調和を成して緊張感を醸し出すコンテンツを通じて、ニューアルバムに向けた好奇心を高めた。

ニューアルバム「Fe3O4: STICK OUT」には、タイトル曲「See that?」をはじめ、「SICKUHH(Feat. Kid Milli)」「Red light sign, but we go」「BEAT BEAT」「Moving On」「Love Is Lonely」まで、全6曲が収録される。タイトル曲「See that?」はグルービーなリズム基盤のオールドスクールヒップホップとカントリージャンルが調和し、NMIXXならではのクールな魅力が際立つ楽曲だ。2つ以上のジャンルを1曲に融合し多彩な楽しみを感じられる“MIXXPOP”で音楽的カラーを構築しているNMIXXは、新曲でもユニークで個性あふれる音楽を披露する予定だ。NMIXXの3rdミニアルバム「Fe3O4: STICK OUT」は19日の午後6時にリリースされる。