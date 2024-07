日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R) ・ジャパン・リゾートにて春夏秋冬のシーズンごとに日数限定で実施されている、普段入ることのできない「夜のレゴランド」を楽しめるナイトイベント。

2024年夏は、8月24日・25日の二夜限定で、子どもたちが思いっきり夜のお祭り気分を楽しめる「まつりナイト」が初開催されます☆

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート『ナイトイベント2024夏「まつりナイト」』

開催日:2024年8月24日(土)〜8月25日(日)

開催時間:18:00〜21:00

料金:2,000円(税込)/大人(19歳以上)・子ども(3〜18 歳)共通チケット

※年間パスポートプレミアム会員は入場無料

※レゴランド(R) ・ジャパン・ホテル 8月24日(土)、25日(日)宿泊者は入場無料

チケット購入方法:公式HPにて7月22日(月)10時よりチケット販売開始

限定数量:3,000枚/日

対象年齢:全年齢/12歳以下のお子さまは16歳以上の方の同伴が必要となります

会場:レゴランド(R)・ジャパン ※一部、運営しない施設もあります

2023年秋、2024年春に実施され、完売御礼となった人気の「ナイトイベント」

2024年夏は初めて“夏まつり”をテーマに「まつりナイト」と題し、子どもが楽しく踊れる盆踊りをテーマにしたオリジナルショーやワークショップが実施されます。

イベント一番の見どころは、レゴランド(R)・ジャパンのキャラクターやパフォーマーたちが登場するスペシャルショー。

夜空高く花火(パイロ)が上がり、二夜限りのステージをさらに盛り上げます。

さらにナイトイベント限定で、子どもたちが大好き夏まつりの定番・フルーツあめをレゴ(R) ブロックで作って飾ることができるワークショップを実施。

昼間とは異なる夜の雰囲気の中、全29種類のアトラクションも乗車できます。

また、夜空を駆け抜けるジェットコースター「ザ・ドラゴン」や、イルミネーションが煌めくパークを上空から眺めることができる「オブザベーション・タワー」、本物の夜景さながらにライトアップされたレゴ(R) ブロックの街「ミニランド」も必見です!

まつりナイト・スペシャルショー

「まつりナイト」のテーマは“夏まつり”。

レゴランド(R) ・ジャパンのキャラクターやパフォーマーが集まって、二夜限りの盆踊りショーが繰り広げられます。

夜空を彩る花火(パイロ)がカラフルなレゴ(R) ブロックに見える不思議な3Dメガネも無料で配布。

オリジナルソング『レゴランド(R) 音頭』で一緒に楽しく踊れる参加型ショーが楽しめます。

ナイトイベント限定「フルーツあめ」ワークショップ

ナイトイベント限定で開催するスペシャルワークショップでは、夏まつりの定番「フルーツあめ」をレゴ(R) ブロックで再現。

好きな色を組み合わせて、自分だけのフルーツあめを作って飾ることができます。

※要予約

ナイトアトラクション「サブマリン・アドベンチャー 月明かりバージョン」

本物の海の生物が泳ぐ海底遺跡を潜水艦で探検するアトラクション「サブマリン・アドベンチャー」

サメやエイなど、本物の海の生物が泳ぐ海底遺跡を潜水艦で探検する人気アトラクション「サブマリン・アドベンチャー」が、ナイトイベント限定の演出で初登場します。

レゴランド・ジャパン・リゾートの水族館「シーライフ名古屋」館長が監修したガイダンスを聞きながら、通常より照明を落とした海の中で泳ぐ生き物を観察することができるアトラクションです。

ナイトイベント限定オリジナル ペンライト

価格:3,500円(税込)

販売店舗:ビッグ・ショップ、フォト・ショップ ほか

ナイトイベントでしか手に入らない限定ペンライトを販売。

14色のLEDが『レゴランド音頭』に連動して光る、「まつりナイト」スペシャルショーの必携グッズです。

ペンライト1本購入につき、限定ポップバッジが1個プレゼントされます。

レゴ(R) ボックス購入キャンペーン

プレゼント品:「40689 花火大会」のレゴ(R) ボックス

対象者:8月24日・25日の18時以降にレゴ(R) ボックス セットを含む12,000円以上購入された方

イベント日の18時以降にレゴ(R) ボックス セットを含む12,000円以上購入された方に「40689 花火大会」のレゴ(R) ボックスをプレゼント。

花火会場の場面設定、回転する花火、地面から発射されるロケット花火を組み立てることで、夏の夜空を飾る華やかな花火大会が完成するセットです。

まつりナイト限定販売スイーツ「ハロハロ風フラッペイチゴ/ハロハロ風フラッペレモン」

価格:各750円(税込)

販売店舗:キッチンカー、オアシス・スナック

2種類のかき氷デザート「ハロハロ風フラッペイチゴ」と

「ハロハロ風フラッペレモン」が、まつりナイト限定で登場。

「なつまつりナイト」をカラフルに彩る、フォトジェニックなメニューです。

まつりナイト限定ドリンクサイズアップキャンぺーン

対象メニュー:レゴポテト ドリンクセット

価格:850円(税込)

販売店舗:オアシス・スナック

まつりナイト限定のドリンクサイズアップキャンぺーンを実施。

ナイト営業時間内に「レゴポテト ドリンクセット」を購入すると、ドリンクサイズが無料でアップグレードできます。

子どもにとってのワクワクがたくさんつまったレゴランド(R)・ジャパンの夏まつり。

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートにて2024年8月24日と25日の2日間限定で開催されるナイトイベント「まつりナイト」の紹介でした☆

※写真はすべてイメージとなり、商品の仕様・内容は変更となる可能性があります

※記載されている価格はすべて予定価格となります

