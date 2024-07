スシローは、京都・宇治の老舗茶舗「森半」とのコラボレーション商品を販売中です。

スシロー「森半」コラボレーション商品

販売期間:2024年7月3日(水)〜

スシローは、京都・宇治の老舗茶舗「森半」とのコラボレーション商品を販売中!

過去販売した際も好評だった老舗茶舗「森半」の宇治抹茶を使用したスイーツが2024年も登場中!

今回新登場する3種類のスイーツは、

全国茶審査技術競技大会で過去2度優勝し、名実ともに日本屈指の茶師である菊岡氏監修のもと厳選された宇治の一番茶を使用したこだわりの和スイーツです。

老舗茶舗のお抹茶パフェ

価格:350円(税込)

※1日の販売数に限りがあります。

※一部店舗では、360円(税込)、380円(税込)でのご提供となります。

※通常販売品です。

※お持ち帰り対象外です。

「老舗茶舗のお抹茶パフェ」は、抹茶アイス、抹茶蜜、大納言小豆、寒天風ゼリーなどを合わせた涼やかなパフェに仕立てています。

抹茶アイス、抹茶蜜には、こだわりの一番茶から厳選した高級茶葉が使用されていて、抹茶本来の濃厚な甘い香りに、奥深くまろやかなコクをお楽しみいただけます。

抹茶蜜は店内で仕込むひと手間を加えることで、宇治抹茶の香りときれいな発色を楽しめます。

さらに、小豆の風味と食感を感じられるよう、ほどよい甘さで炊いた大納言小豆と寒天風ゼリーを合わせることで、夏にぴったりの涼やかなパフェに仕上げました。

老舗茶舗のお抹茶モンブラン

■価格:280円(税込)

■販売期間:2024年7月3日(水)〜

※1日の販売数に限りがあります。

※一部店舗では、290円(税込)、310円(税込)でのご提供となります。

※通常販売品です。

※お持ち帰り対象外です。

「老舗茶舗のお抹茶モンブラン」は、一番茶から厳選した高級茶葉を使用した抹茶本来の濃厚な甘い香りとまろやかなコクが楽しめるモンブランクリームがかかったスイーツ。

スポンジはほのかな抹茶の苦みを加え、モンブランクリームの下に忍ばせたクリームには隠し味に塩を入れることで、より抹茶の風味が際立ちます

老舗茶舗のお抹茶アイスケーキ

価格:260円(税込)

販売期間:2024年7月3日(水)〜7月21日(日)

※販売予定総数33万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続する場合があります。

※一部店舗では、270円(税込)、290円(税込)でのご提供となります。

※お持ち帰り対象外です。

「老舗茶舗のお抹茶アイスケーキ」は、天面のスポンジクラム、ムース、スポンジに一番茶から厳選した高級茶葉を使用することで抹茶の味わいを堪能できるこだわりのアイスケーキです。

抹茶好きならぜひいただきたい、スシローの本格和スイーツ。

全国のスシロー店舗で提供中です。

※お持ち帰り専門店「スシローToGo」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません。

