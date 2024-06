東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2024年7月1日〜8月31日までの期間、「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」を開催!

各レストランやラウンジで特別なメニューが登場します!

今回は、「オチェーアノ」に期間限定で登場する「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」のスペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”スペシャルメニュー

提供期間:2024年7月1日 〜 2024年8月31日

販売店舗:東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」

「オチェーアノ」でも、「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」の特別なメニューが登場します。

今回は、「オチェーアノ」で提供されるスペシャルメニューの「ブッフェ」と「ディナーコース」、「スペシャルドリンク」の3種類を紹介していきます。

“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”ブッフェ

価格:

大人(13才以上)平日6,700円/土日祝日7,200円

中人(7〜12才)4,400円

小人(4〜6才)3,200円

提供時間:11:30〜21:00

バラエティ豊かな地中海料理が並ぶ「“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”ブッフェ」

夏の食材を使用した色鮮やかなお料理が堪能できます。

ブッフェ台には、サラダにお肉に魚介、そしてカラフルなお野菜がずらり!

さらにたくさんの種類のデザートも用意されています。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時刻(入店終了時刻)の30分後までです

※ご利用時間は120分となります

※3才以下は無料です

“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”グルメディナーコース

価格:15,500円

提供時間帯:ディナー

白桃の冷製スープ ポークと香草のアスピックシュリンプとカワハギのマリネ ライムヴィネグレット トウモロコシのババロア鮑とツブ貝 レモングラスのジュレスズキのポワレ パスティスとサフラン香るエミュルション仔羊肉のロースト もも肉の煮込みとパニス オリーヴとバジルのアクセント または 和牛サーロインのグリルとリ・ド・ヴォーのフリット マディラソース ルッコラとオニオンのコンディメントオレンジとミントのパルフェグラス マンゴーコンフィチュールプティ・フールコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分となります

ディナーの時間帯に提供される「“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”グルメディナーコース」

前菜は暑い季節にうれしい「白桃の冷製スープ ポークと香草のアスピック」

「鮑とツブ貝 レモングラスのジュレ」など見た目も涼しく、爽やかなお料理がいただけます。

メインは「仔羊肉のロースト もも肉の煮込みとパニス オリーヴとバジルのアクセント」または「和牛サーロインのグリルとリ・ド・ヴォーのフリット マディラソース ルッコラとオニオンのコンディメント」の2種類からお好みで選べるのもうれしい☆

アートが施されたデザートプレートは思わず写真を撮りたくなる美しさです。

“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

ブラッドオレンジシロップ、グレナデンシロップ、パイナップルジュース、アイスティー、白ブドウジュース、ソーダ、アラザン、ディル、チョコレート

ランチとディナーの時間帯にいただける「“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”スペシャルドリンク」

パイナップルジュースとアイスティー、白ブドウジュースがベースのトロピカルなテイストで、ソーダーで爽快感をプラス!

トッピングされたシェル型のチョコレートがアクセントになっています。

ブッフェとコース、どちらも魅力的な地中海料理が楽しめます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「オチェーアノ」で期間限定で登場する「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」のスペシャルメニューの紹介でした☆

