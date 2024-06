東京･丸の内　AIとプロジェクションマッピングで最先端の夏まつり開催へ　話す巨大ダルマも登場　三菱地所とNAKED

ネイキッドと三菱地所は、2024年7月26日〜8月16日の期間、東京・丸ビル7Fの丸ビルホールにおいて、新企画イベント『NAKED “OMATSURI” Eat, Play, and Dance!』を開催いする。また、本展と連動して、丸ビル1F・マルキューブでの展示企画を実施する。●丸の内で日本の夏を満喫。22時まで営業でナイトタイムエコノミー促進も東京タワー、新宿御苑など東京を代表するスポットで新体験を生み出してきたクリエイティブカンパニーNAKEDの”おまつり”が、東京駅すぐそばの丸ビルホールでの開催が決定した。

丸の内の最寄りである東京駅付近はインバウンドを中心にたくさんの観光客が集まる観光スポット。そこで、三菱地所とネイキッドがタッグを組み、丸の内エリアで日本の夏らしい体験や文化を楽しめる夏まつりを企画。また、観光客向けのナイトタイムエコノミー促進の一貫として、東京駅付近のホテル宿泊者を中心に、日本らしい体験を夜間まで楽しんでもらえるよう、本展は22時まで営業する。●AI搭載の「会話する」巨大なだるまが丸の内の夏を盛り上げる『NAKED “OMATSURI” Eat, Play, and Dance!』は、ネイキッドならではの最先端技術を活かした体験で、日本のおまつりの楽しさを詰め込み、おまつり定番グルメも一気に楽しめる体験型イベント。日本全国の代表的なお祭りに自身も参加しながら記念撮影できるデジタルアート体験や、AIで会話ができるアートオブジェ”AI BIG DARUMA”が盛り上げる盆踊りタイム、焼きそばトッピングをデジタル射的でゲットする縁日屋台や、だるま柄のりんご飴や和風かき氷など、都会ならではの最先端な夏まつり体験を届ける。●『NAKED “OMATSURI” Eat, Play, and Dance!』詳細●AI BIG DARUMA(昼ver.) / AI BIG DARUMA(夜ver.)AI(人工知能)とプロジェクションマッピングでまるで生きているような巨大なだるまが、会場を仕切るおまつりマスターに! 盆踊りタイムでは来場者みんなで踊ったり、AIだるまと会話を楽しんだり。夜はさらに、AI BIG DARUMAがクラブDJのように、会場全体を盛り上げる。●おまつりパフォーマンスショー日本全国の伝統的な踊りが目の前で繰り広げられるおまつりパフォーマンスショー。岩手県の盛岡さんさ踊り、群馬県の桐生八木節、徳島県の阿波踊りなど10種類以上のおまつりパフォーマンスを、イベント期間中毎日日替わりで楽しめる。●おまつり浮世絵おまつりアイテムを身に着けると、浮世絵風の背景がプロジェクションマッピングで浮かび上がり、日本各地のおまつりを疑似体験できる体験型スポット。おまつりアイテムは、青森県ねぶた祭りの跳人の衣装、秋田県のナマハゲ、宮崎県の日向ひょっとこ、高知県のよさこい鳴子、徳島県の阿波踊りの編笠、沖縄県のエイサー太鼓をご用意。記念撮影に最適。●ハイパーお面撮影スポットに立つとあなたの顔がスキャンされて「おめん」に変身! デジタルで楽しむハイパーなお面屋さん。アニメーション映画『サマーウォーズ』(監督:細田守)劇場公開15周年を記念し、劇中に登場するキャラクターとあなたの顔が融合する、特別なコラボレーション仕様となっている。●ハイパー射的×焼きそば昔懐かしの射的がデジタルアートに変身した縁日屋台。手を銃の形にして大きい声で「バンッ!」と叫ぶと、デジタル演出で弾が飛ぶハイパーな射的体験。ゲットできる景品は、おまつり定番グルメ・焼きそばのトッピング! 射的の景品となるトッピングは、大盛り、半熟卵、かつお節の3種が用意されている。※入場チケットとは別途有料。※ハイパー射的体験+焼きそばで1つ1,200円(税込)●飲食屋台 - BAR&SNACKS -バー&スナック屋台では、だるま風おにぎりをはじめ、フランクフルト、たこ焼き串の定番おまつりグルメを販売。だるま風おにぎりは、好きな具材を選ぐことができる。※スイーツまたはフードから1品分は入場チケットに含まれている。2品目以降は都度、購入可能●飲食屋台 - SWEETS -スイーツ屋台では、夏まつり定番のかき氷や、オリジナルのだるまパッケージに包まれたりんご飴を販売。かき氷シロップには、京都の老舗茶舗「福寿園」の抹茶を使用した抹茶味、石川県産ゆずを贅沢に使用したゆず味といった、日本ならではの食材を楽しめる和風かき氷が用意されている。※スイーツまたはフードから1品分は入場チケットに含まれている。2品目以降は都度、購入可能●ドリンクカウンター石川県産ゆずを贅沢に使用した柚子ハイボールなどのアルコール、ソフトドリンクを販売。入場チケットのご提示で、アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶、アサヒドライゼロ、バヤリースオレンジ、緑茶「颯」のいずれかをウェルカムドリンクとしてプレゼント。※ウェルカムドリンクは一人1回限り。※上記ウェルカムドリンク以外のドリンクメニューは入場チケットとは別料金となり、個別で購入可能●NAKED花みくじお花をモチーフとした、NAKEDの大人気おみくじ。みくじ結びで花を咲かせるアートに参加するも、持ち帰ってお土産にするもOK。※1つ500円(税込)※お支払いはPayPay・クレジットカードが使用可能●ゴミ捨てアート「ごみくじ」楽しみながら正しくごみを分別することでリサイクルを促進し、サステナブルな取り組みに貢献できるデジタルアート。ごみを正しく分別できると、まるでおみくじのようにあなたの運勢を占う。●『NAKED “OMATSURI” Eat, Play, and Dance!』関連企画●丸ビル1F マルキューブに巨大なだるまオブジェが登場丸ビル1Fのマルキューブには、だるま生産日本一である群馬県高崎市の老舗「今井だるま」とコラボした、本イベントオリジナルの巨大なだるまアートを展示。さらに夜間は丸ビルの窓に映し出されるプロジェクションマッピング花火を開催する。●『NAKED “OMATSURI” Eat, Play, and Dance!』開催概要イベント名『NAKED “OMATSURI” Eat, Play, and Dance!』(読み方;ネイキッド オマツリ イート、プレイ、アンド・ダンス)会場丸ビルホール(東京都千代田区丸の内2-4-1 7F)開催期間2024年7月26日〜8月16日※会期中無休※最新情報は公式サイトや公式X(旧Twitter)にてお知らせします。※都合により内容は予告なく変更する場合があります。開催時間11:00〜22:00(最終入場 21:30)※2024年7月26日初日は17:00開場22:00終了(最終入場 21:30)※2024年8月16日最終日は14:00終了(最終入場 13:30)チケット料金(税込)入場料金(ウェルカムドリンク1杯とスイーツまたはフード1品付)<早割チケット>【月〜木】中学生以上:3,800円 小学生:3,400円【金土日祝】中学生以上:3,900円 小学生:3,500円<通常チケット>【月〜木】中学生以上:3,900円 小学生:3,500円【金土日祝】中学生以上:4,000円 小学生:3,700円注意事項:公式サイト・各種プレイガイドをご確認ください。お問い合わせ■ チケットに関するお問い合わせ各種プレイガイドのお問い合わせをご確認ください。■ イベントに関するお問い合わせNAKED “OMATSURI” 運営事務局mail:omatsuri-marunouchi@naked.works受付日時:2024年7月26日〜2024年8月16日※お問い合わせの内容によっては、お応えできかねる場合もございます。あらかじめご了承ください。主催三菱地所株式会社、株式会社ネイキッド、グローブ・エモーションズ株式会社協力アサヒビール株式会社、スカイホップバスマーケティングジャパン株式会社企画・演出・制作株式会社ネイキッド