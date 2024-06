大阪屈指のグルメスポット、ウラなんばにオープンしたイタリアンは1,000円前後のメニューが大充実（大阪・難波）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は大阪、ウラなんばと言われるエリアに誕生した人気イタリアン「PESCA」の姉妹店。和食、イタリアン、フレンチ、アジアンとジャンルレスにおいしい料理が楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

食堂ペスカ(大阪・難波)

2024年4月8日、「食堂ペスカ」が大阪・難波にオープンしました。大阪市内で5店舗を展開する人気イタリアン「PESCA(ぺスカ)」の姉妹店です。

「食堂ぺスカ」のロゴが目印 写真:お店から

「PESCA」は旬の食材を活かした本格的なイタリアンを、隠れ家のようなおしゃれな空間で楽しめると評判のレストラン。特に、パイ生地を使ったオリジナルピッツア「パイッツァ」はサクサクとした生地と、トロリととろけるチーズがたまらないと人気を博しています。

店舗内観。1階カウンター席 写真:お店から

その「PESCA」が新業態としてオープンしたのが「食堂ぺスカ」です。場所はウラなんばと言われる千日前界隈。国内外からの観光客で賑わう千日前道具屋筋から一歩入った細い石畳沿いに飲食店が並ぶ「道具屋筋横丁」の一店舗として誕生しました。

2階席。ゆったりとした空間で落ち着いた雰囲気があります 写真:お店から

1階はオープンキッチンのカウンター席、2階はアンティークの家具が置かれ、古民家を彷彿とさせる落ち着いた雰囲気のテーブル席。席数は1階と2階合わせて32席あります。2階席は広々とした空間で4〜8名ほどのテーブル席もあり、グループでの会食にぴったりです。

「鯛のカルパッチョ エスニック」1,100円 写真:お店から

「食堂ぺスカ」でいただけるのは、イタリアンをベースにし、和食、フレンチ、アジアンなどが融合した、ジャンルにとらわれない料理。日本全国から取り寄せた、その季節に一番おいしい食材をリーズナブルな価格で楽しめます。料理を盛り付ける器も、有田、信楽等の有名な窯元を一軒一軒訪ね、調達してきたものばかり。おいしいだけじゃない、見ても楽しい料理になっています。

「れんこんまんじゅう クラムチャウダ」1,080円 写真:お店から

素材の良さを生かした炙りヤリイカや、アイデアが光る「れんこんまんじゅう クラムチャウダ」など「食堂ぺスカ」ならではのオリジナル料理がそろい、どれにしようか迷うこと必至です。

「海老・大葉・みょうがカダイフ巻き」980円 写真:お店から

おいしいと評判なのは「海老・大葉・みょうがカダイフ巻き」。カダイフとは小麦粉やトウモロコシの粉などで作られた麺状の食材で、エビなどに巻き付け、揚げると、パリパリした食感がたまらない一品となります。

「平田牧場とんかつ トリュフ塩」1,800円 写真:お店から

このほか、平田牧場から直送された高品質の豚肉を使った「平田牧場とんかつ トリュフ塩」も肉がジューシーでやわらかいと評判です。

ドリンクは、ジャンルにとらわれない料理にぴったりと合う、日本酒やビール、自然派ワイン、果実酒と豊富なラインアップ。

〆に食べたい「九条葱 カラスミパスタ」1,600円 写真:お店から

大阪の夜を満喫できる個性的な店がそろうウラなんばで、新たな名物店となりそうな「食堂ぺスカ」。楽しいひとときを満喫しに、出かけてみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

「和牛ローストビーフ スキヤキ」1,580円 出典:こばみつさん

『■和牛ローストビーフ スキヤキ(1580円是非オーダーしてほしい一品、濃厚な卵黄に和牛を絡めてパクっと。

■鯛のカルパッチョ エスニック(1100円)

厚めに切られた鯛にオリーブオイルとほんのりスパイスが、パプリカやオクラの食感も◎

■海老 大葉 みょうが カダイフ巻き(980円)

サクサク衣とプリプリの海老、みょうがのほのかな苦味とシャキシャキ食感がアクセントに』(こばみつさん)

「鯛のカルパッチョ エスニック」 出典:Natalieさん

『ペスカは元々鮮魚を使用したカルパッチョなどの魚料理に定評がある。

今回は鯛と鰹のソース違いを食べ比べてみた。素材の旨味をソースが底上げするのね。



とんかつ

まさかのイタリアンでトンカツって

と一同思ったのだがとんでもない。

これをトリュフ塩で食べるのだがバカ旨だった!4切れでこの価格は決して安くはない。しかし、十分その価値はある料理だ』(Natalieさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆食堂ペスカ住所 : 大阪府大阪市中央区難波千日前14-18 道具屋筋横丁TEL : 050-5593-0848

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

The post 大阪屈指のグルメスポット、ウラなんばにオープンしたイタリアンは1,000円前後のメニューが大充実(大阪・難波) first appeared on 食べログマガジン.