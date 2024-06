東京ディズニーセレブレーションホテルに、2024年7月17日(水)より宿泊者限定の謎解きプログラム「ミニーと眠りの部屋」が登場。

東京ディズニーリゾートのモチーフがちりばめられた館内で、パークの雰囲気を感じながら楽しめる謎解きプログラムです☆

東京ディズニーセレブレーションホテル 謎解きプログラム「ミニーと眠りの部屋」

販売開始日時:2024年7月17日(水)15:00〜

販売場所:東京ディズニーセレブレーションホテル:ウィッシュ フロントデスク(事前申込不要)

価格:1キット 2,500円(税込)

※キットには、冊子・ペン・クリアファイルが含まれます

謎解きレベル:★★★☆☆(中難易度)

※12 才以下のお子様は、大人の方と一緒の参加をおすすめします

所要時間:2〜3時間

実施場所:東京ディズニーセレブレーションホテル:ウィッシュ館内

※本プログラムは、ゲスト自身のスマートフォンを使用して進める謎解きプログラムです

※ホテル内の一部エリアは、探索できない時間帯があります。詳細は購入時に確認ください

東京ディズニーセレブレーションホテルに、家族や友人と一緒に挑戦できる、宿泊者限定の謎解きプログラム「ミニーと眠りの部屋」が登場。

このプログラムでは、“夢”や“ファンタジー”がテーマの東京ディズニーセレブレーションホテル:ウィッシュ館内を巡りながら「ミニーマウス」が登場するストーリーに沿って謎を解き進めていきます。

東京ディズニーリゾートのモチーフがちりばめられた館内で、パークの雰囲気を感じながら楽しめる謎解きプログラムです。

到着後や出発前など、ホテル滞在中に家族や友人と力を合わせて謎を解き明かしていきます。

東京ディズニーセレブレーションホテルでしか体験できない謎解きプログラムで、夢とファンタジーに包まれた思い出に残るホテルステイが楽しめます。

「ミニーと眠りの部屋」ストーリー

どうしたのでしょう?いつも元気なミニーが、なにか悩んでいるようです。

「これからパーティーなのに、ミッキーたちが戻ってこないの…」

どうやら、ミッキーたちがいなくなってしまったようです。

手掛かりは【眠りの部屋】と書かれたメモ。

“眠りの部屋”のドアを開くための合言葉は、暗号になっているようです。

暗号を解読して、ミニーを助けましょう!

家族や友人と一緒に楽しめる、宿泊者限定の謎解きプログラム。

東京ディズニーセレブレーションホテルにて2024年7月17日より実施される「ミニーと眠りの部屋」の紹介でした☆

※写真はイメージです

※本プログラムは、東京ディズニーセレブレーションホテル:ウィッシュ/ディスカバーに宿泊されるすべての方が利用できます

※本プログラムの価格には宿泊料金等は含まれていません

※1日の販売数には限りがあります

※終了日については詳細が決まり次第、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにてお知らせします

※本プログラム付きの宿泊プランも販売されます。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト内の特設ページを確認ください

