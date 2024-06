サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-」が開催決定。

「キティとわたし」の50年をテーマに、「ハローキティ」だけが持つユニークさを紐解く新しい展覧会です!

さまざまなテーマの展示コーナーが登場するほか、アーティストとのコラボ作品やオリジナル映像コンテンツ、フォトスポットなども登場します☆

サンリオ「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」

開催期間:2024年11月1日(金)〜2025年2月24日(月・休)

チケット発売:2024年7月1日(月)12:00(チケットぴあ)※前売券は2024年10月31日(木)までの販売

観覧料(前売料金):一般2,000円(1,800円)、大学生・専門学校生1,800円(1,600円)、中学生・高校生1,600円(1,400円)、小学生1,000円(800円)※価格は税込

限定!トートバッグ付きチケット:3,000円(税込)※数量限定、チケットぴあのみで発売、学生料金なし

会場:東京国立博物館 表慶館(東京都台東区上野公園13-9)

開館時間:9:30〜17:00、金曜・土曜は19:00まで(入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日(祝日または休日の場合は開館、翌日休館、2025年2月10日(月)は開館)および2024年12月17日(火)、12月26日(木)〜2025年1月1日(水)は休館

※2024年12月24日(火)、12月25日(水)は表慶館のみ開館

主催:東京国立博物館、Hello Kitty展東京実行委員会(日本テレビ、サンリオ、電通、ぴあ、TMエンタテインメント)

協力:TOKYO MX

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の50周年を記念して、東京国立博物館 表慶館にて「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-」を開催!

誕生から半世紀を迎え、130を超える国と地域でグッズを展開している「ハローキティ」

「ハローキティ」は出会った世界中のお友だちに「ハロー」と声をかけ、「みんななかよく」のメッセージを伝えるために、一人一人との関係を大切に活動してきました。

「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-」は「キティとわたし」の50年をテーマに、「ハローキティ」だけが持つユニークさをひも解く展覧会です☆

展覧会では、さまざまなテーマの展示コーナーが登場し、史上最大量のグッズ展示も予定。

個性あふれるアーティストとのコラボ作品やオリジナル映像コンテンツ、フォトスポットなども用意し、見どころ盛りだくさんな内容です!

数量限定で、キービジュアルの紙袋から顔を出す「ハローキティ」のデザインがかわいい、オリジナルトートバッグ付きチケットも発売します☆

史上最大量のグッズ展示にアーティストとのコラボ作品や映像コンテンツなど、盛り沢山な「ハローキティ」の展覧会。

サンリオの「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」は、2024年11月1日〜2025年2月24日まで、東京国立博物館 表慶館にて開催です!

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123

※未就学児、障がい者とその介護者1名は無料。入場の際に障がい者手帳等を提示ください。

※本展の入場券で観覧日当日に限り、総合文化展(常設展)も観覧できます。ただし、総合文化展の開催日に限ります。

※開催情報は変更になる場合があります。最新情報は展覧会公式サイトをご確認ください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「キティとわたし」の50年がテーマ!サンリオ「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」 appeared first on Dtimes.