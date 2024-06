ZEROBASEONE「＠star1 特別版」の表紙に抜擢！“一際目立つグループになりたい”

ZEROBASEONEがスター&スタイルマガジン「@star1 2024特別版」の表紙を飾った。「@star1」2023年11月号のカバーモデルに抜擢され、K-POPファンから注目を集めた彼らが、高い人気に支えられて「@star1 特別版」の主人公になり、もう一度存在感を放った。「My Youth Is You」というコンセプトで撮影されたグラビアの中で彼らは、クールな姿と少年らしい姿を行き来し、出口のない魅力で青春映画の中のワンシーンのようなカットを作り上げた。

メンバーたちはデビュー1年も経っていない新人グループとは思えないほどプロらしいポーズと表情を披露し、現場のスタッフから絶賛を集めた。グラビア撮影と共に行われたインタビューでメンバーたちは「第5世代アイドルの代名詞のように、一際目立つグループになりたい」と、意気込みを伝えた。また、「ZEROSE(ファンの名称)を大事に思う気持ちがさらに大きくなっている。ZEROSEを愛する気持ちがしっかり伝わることを願う」と、ファンへの愛情を伝えた。彼らは最近、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の活動を盛況裏に終えた。同アルバムは発売当日、100万枚以上を売り上げた。これにより彼らはデビューアルバムから3連続で発売からわずか1日でミリオンセラーを達成を記録した初めてのK-POPグループになった。また、タイトル曲「Feel the POP」は、音楽番組で4冠を達成する快挙を達成した。彼らは8月に東京、大阪で開かれる日本最大の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」に出演する。9月からは初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」に突入する。