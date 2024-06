【Xbox Games Showcase】6月10日 配信

Microsoftは、「Gears of War」シリーズの最新作「Gears of War: E-Day」を発表した。発売時期は未定。「Xbox Games Showcase」内で本作の映像が初公開された。

「Gears of War: E-Day」では、「Gears of War」から14年前、ローカストの侵攻が始まった「エマージェンス デー」の時代を描く。初公開の映像は本作のゲームエンジンを使用したもの。「Gears of War」~「Gears of War 3」で主人公を務めたマーカス・フェニックスとローカストの近接戦闘が美麗なグラフィックで描かれる。若きマーカスを助ける相棒・ドムの姿も確認できる。

【Gears of War: E-Day | Official Announce Trailer (In-Engine) - Xbox Games Showcase 2024】

(C) Microsoft 2024