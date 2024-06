バンダイが展開するカプセルトイ「ガシャポン」に、ディズニーキャラクターのカニカン&シリコンパーツ付きの全高約25mmのマスコットが登場!

傘の取っ手やポーチ、ペットボトルなどに付けることで、自分の持ち物の”めじるし”として使うことができます☆

バンダイ ガシャポン『ディズニープリンセス/アナと雪の女王 めじるしアクセサリー』

価格:1回300 円

発売日:2024年6月第2週

種類:全6種

サイズ:全高約25

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

ガシャポンに、ディズニーキャラクターの「めじるしアクセサリー」が登場!

カニカン&シリコンパーツ付きで、傘の取っ手やポーチ、ペットボトルなどに付けることで、自分の持ち物にかわいく”めじるし”をつけることができます。

スコットはクリア素材なので透け感があり、光を当てるとキラッと光るかわいさが特徴です。

1個で付けてももちろん”めじるし”になりますが、好きなキャラクターを複数個つけて自分らしくアレンジすることもできます。

ラインアップは、『塔の上のラプンツェル』から「ラプンツェル」と「パスカル」、『白雪姫』から「白雪姫」と「小鳥とりんご」、『アナと雪の女王』から「エルサ」と「オラフ」の全6種です☆

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」のマスコット。

ウインクをした表情がかわいいデザインです。

おなじみのパープルのドレスを着て、髪をおろした姿です。

パスカル

「ラプンツェル」の相棒「パスカル」のめじるしアクセサリー。

大きな目とくるんと巻かれたしっぽが特徴です☆

白雪姫

『白雪姫』のディズニープリンセス「白雪姫」のマスコット。

ブルーと黄色のドレスを着て、頭には赤いリボンをつけています。

にっこりと笑う表情がかわいいマスコットです☆

小鳥とりんご

ディズニー映画『白雪姫』のキーアイテムであるりんごのマスコット。

りんごの上には青い小鳥が乗っています。

エルサ

『アナと雪の女王』のダブルヒロイン「エルサ」のめじるしアクセサリー。

「エルサ」が魔法で変身したドレスを着ています。

劇中の髪型も再現されたマスコットです☆

オラフ

『アナと雪の女王』に登場する雪だるま「オラフ」のマスコット。

にんじんの鼻や、木の枝の腕なども再現されています。

にっこり笑う表情に癒されるめじるしアクセサリーです。

ディズニープリンセスと、『アナと雪の女王』のマスコットが登場。

チャームとしても、持ち物の目印としても使うことができるアイテムです。

ガシャポンの『ディズニープリンセス/アナと雪の女王 めじるしアクセサリー』は、2024年6月第2週より発売です☆

