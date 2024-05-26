ヴィアティン三重&バレイン下関がJ3勢撃破! 富山は3発快勝で神戸と再戦へ!! 福島、長野は大勝:天皇杯1回戦2日目
天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会は26日、1回戦16試合を開催した。
J3首位の大宮アルディージャは福井ユナイテッドFCと対戦した。前半31分にMF小島幹敏のゴールで先制すると、その後MF泉澤仁、FW大澤朋也が加点。3-0で勝利し、京都サンガF.C.の待つ2回戦に駒を進めた。
福島ユナイテッドFCは大山サッカークラブに9-0、AC長野パルセイロは猿田興業に7-0と大勝で好発進。カターレ富山は関西大を3-0で下し、ルヴァン杯3回戦で破ったヴィッセル神戸と2回戦を戦う。
ヴィアティン三重はFC今治、FCバレイン下関はガイナーレ鳥取と、それぞれJ3勢を撃破して1回戦を突破。福山シティFCはJFLの沖縄SVに3-0の快勝を収めている。
2回戦は6月12日に予定。このラウンドからJ1・J2勢が参戦する。
【1回戦】
5月25日(土)
ソニー仙台FC 3-1 tonan前橋 [めぐみB]
[ソ]伊藤綾汰(83分)、布方叶夢(90分)、中山雅斗(90分+2)
[t]キム・テフィ(42分)
栃木シティ 1-0 横河武蔵野FC [栃木グ]
[栃]鈴木国友(48分)
相模原 3-0 山梨学院大PEGASUS [レモンS]
[相]藤沼拓夢(14分)、牧山晃政(45分+1)、高木彰人(90分+2)
金沢 1-1(PK3-4) 甲南大 [ゴースタ]
[金]庄司朋乃也(9分)
[甲]清水健生(62分)
岐阜 1-0 沼津 [長良川球]
[岐]藤岡浩介(64分)
奈良 3-2 京都産業大 [ロートF]
[奈]西田恵(34分)、オウンゴール(52分)、鈴木大誠(90分+1)
[京]末谷誓梧(3分)、菅野翔斗(33分)
東海大熊本 0-4 三菱重工長崎SC [水前寺]
[三]濱本拓哉(19分)、栗原茂樹(43分)、井原京佑(56分)、平野皓巴(64分)
宮崎 4-0 川副クラブ [いちご]
[宮]オウンゴール(14分)、橋本啓吾(28分)、阿野真拓(68分)、吉澤柊(90分+3)
5月26日(日)
八戸 2-0 ブリオベッカ浦安 [プラスタ]
[八]音泉翔眞(30分)、妹尾直哉(85分)
岩手 3-1 北海道十勝スカイアース [いわスタ]
[岩]新里涼(9分)、深川大輔(23分)、都倉賢(52分)
[北]吉田哲登(47分)
福島 9-0 大山サッカークラブ [Jヴィレッジ]
[福]清水一雅3(11分、34分、83分)、粟野健翔2(26分、72分)、秋山陽介(39分)、矢島輝一(42分)、塩浜遼2(84分、90分+1)
筑波大 1-0 明治大 [Ksスタ]
[筑]池谷銀姿郎(75分)
長野 7-0 猿田興業 [サンアル]
[長]森川裕基(29分)、三田尚希2(38分、47分)、進昂平(42分)、藤森亮志(81分)、木原励2(90分+2、90分+3)
富山 3-0 関西大 [高岡]
[富]西矢慎平(23分)、佐々木陽次(27分)、高橋馨希(87分)
福井ユナイテッドFC 0-3 大宮 [福井テクノ]
[大]小島幹敏(31分)、泉澤仁(60分)、大澤朋也(88分)
ヴィアティン三重 1-0 今治 [ラピスタ]
[ヴ]田村翔太(34分)
びわこ成蹊スポーツ大 0-1 中京大 [HATOスタ]
[中]有働夢叶(16分)
アルテリーヴォ和歌山 1-2 JAPANサッカーカレッジ [紀三井寺]
[ア]小久保裕也(58分)
[J]大野秀和(33分)、本田修也(42分)
鳥取 1-1(PK3-4) FCバレイン下関 [Axis]
[鳥]松木駿之介(80分)
[F]野見山楽斗(65分)
三菱水島FC 3-4(延長) 讃岐 [福山]
[三]宮澤龍二(42分)、綱島絢士郎2(48分、120分+1)
[讃]赤星魁麻2(60分、83分)、吉田陣平(97分)、川西翔太(107分)
福山シティFC 3-0 沖縄SV [Eピース]
[福]大久保龍一(2分)、杉浦力斗(10分)、野浜友哉(76分)
FC徳島 0-1(延長) ジェイリースFC [鳴門大塚]
[ジ]八反田康平(102分)
高知ユナイテッドSC 1-0 ベルガロッソいわみ [春野球]
[高]東家聡樹(36分)
鹿屋体育大 0-3 北九州 [OSAKO]
[北]平山駿(16分)、牛之濱拓2(27分、37分)
【2回戦】
6月12日(水)
東京V 18:30 長野 [味フィ西]
町田 18:30 筑波大 [Gスタ]
名古屋 18:30 JAPANサッカーカレッジ [豊田ス]
広島 18:30 FCバレイン下関 [福山]
札幌 19:00 栃木シティ [札幌ド]
秋田 19:00 いわき [ソユスタ]
山形 19:00 相模原 [NDスタ]
鹿島 19:00 奈良 [カシマ]
群馬 19:00 山口 [正田スタ]
千葉 19:00 中京大 [フクアリ]
柏 19:00 岩手 [三協F柏]
FC東京 19:00 ヴィアティン三重 [味スタ]
川崎F 19:00 ソニー仙台FC [U等々力]
横浜FM 19:00 岐阜 [長良川陸]
横浜FC 19:00 八戸 [ニッパツ]
湘南 19:00 甲南大 [レモンS]
甲府 19:00 Honda FC [JITス]
新潟 19:00 北九州 [デンカS]
清水 19:00 三菱重工長崎SC [アイスタ]
磐田 19:00 宮崎 [ヤマハ]
藤枝 19:00 栃木 [藤枝サ]
京都 19:00 大宮 [たけびし]
G大阪 19:00 福島 [パナスタ]
C大阪 19:00 ジェイリースFC [ヨドコウ]
神戸 19:00 富山 [ノエスタ]
岡山 19:00 愛媛 [Cスタ]
徳島 19:00 仙台 [鳴門大塚]
福岡 19:00 福山シティFC [ベススタ]
鳥栖 19:00 高知ユナイテッド [駅スタ]
長崎 19:00 讃岐 [トラスタ]
熊本 19:00 水戸 [えがおS]
大分 19:00 鹿児島 [レゾド]
J3首位の大宮アルディージャは福井ユナイテッドFCと対戦した。前半31分にMF小島幹敏のゴールで先制すると、その後MF泉澤仁、FW大澤朋也が加点。3-0で勝利し、京都サンガF.C.の待つ2回戦に駒を進めた。
福島ユナイテッドFCは大山サッカークラブに9-0、AC長野パルセイロは猿田興業に7-0と大勝で好発進。カターレ富山は関西大を3-0で下し、ルヴァン杯3回戦で破ったヴィッセル神戸と2回戦を戦う。
2回戦は6月12日に予定。このラウンドからJ1・J2勢が参戦する。
【1回戦】
5月25日(土)
ソニー仙台FC 3-1 tonan前橋 [めぐみB]
[ソ]伊藤綾汰(83分)、布方叶夢(90分)、中山雅斗(90分+2)
[t]キム・テフィ(42分)
栃木シティ 1-0 横河武蔵野FC [栃木グ]
[栃]鈴木国友(48分)
相模原 3-0 山梨学院大PEGASUS [レモンS]
[相]藤沼拓夢(14分)、牧山晃政(45分+1)、高木彰人(90分+2)
金沢 1-1(PK3-4) 甲南大 [ゴースタ]
[金]庄司朋乃也(9分)
[甲]清水健生(62分)
岐阜 1-0 沼津 [長良川球]
[岐]藤岡浩介(64分)
奈良 3-2 京都産業大 [ロートF]
[奈]西田恵(34分)、オウンゴール(52分)、鈴木大誠(90分+1)
[京]末谷誓梧(3分)、菅野翔斗(33分)
東海大熊本 0-4 三菱重工長崎SC [水前寺]
[三]濱本拓哉(19分)、栗原茂樹(43分)、井原京佑(56分)、平野皓巴(64分)
宮崎 4-0 川副クラブ [いちご]
[宮]オウンゴール(14分)、橋本啓吾(28分)、阿野真拓(68分)、吉澤柊(90分+3)
5月26日(日)
八戸 2-0 ブリオベッカ浦安 [プラスタ]
[八]音泉翔眞(30分)、妹尾直哉(85分)
岩手 3-1 北海道十勝スカイアース [いわスタ]
[岩]新里涼(9分)、深川大輔(23分)、都倉賢(52分)
[北]吉田哲登(47分)
福島 9-0 大山サッカークラブ [Jヴィレッジ]
[福]清水一雅3(11分、34分、83分)、粟野健翔2(26分、72分)、秋山陽介(39分)、矢島輝一(42分)、塩浜遼2(84分、90分+1)
筑波大 1-0 明治大 [Ksスタ]
[筑]池谷銀姿郎(75分)
長野 7-0 猿田興業 [サンアル]
[長]森川裕基(29分)、三田尚希2(38分、47分)、進昂平(42分)、藤森亮志(81分)、木原励2(90分+2、90分+3)
富山 3-0 関西大 [高岡]
[富]西矢慎平(23分)、佐々木陽次(27分)、高橋馨希(87分)
福井ユナイテッドFC 0-3 大宮 [福井テクノ]
[大]小島幹敏(31分)、泉澤仁(60分)、大澤朋也(88分)
ヴィアティン三重 1-0 今治 [ラピスタ]
[ヴ]田村翔太(34分)
びわこ成蹊スポーツ大 0-1 中京大 [HATOスタ]
[中]有働夢叶(16分)
アルテリーヴォ和歌山 1-2 JAPANサッカーカレッジ [紀三井寺]
[ア]小久保裕也(58分)
[J]大野秀和(33分)、本田修也(42分)
鳥取 1-1(PK3-4) FCバレイン下関 [Axis]
[鳥]松木駿之介(80分)
[F]野見山楽斗(65分)
三菱水島FC 3-4(延長) 讃岐 [福山]
[三]宮澤龍二(42分)、綱島絢士郎2(48分、120分+1)
[讃]赤星魁麻2(60分、83分)、吉田陣平(97分)、川西翔太(107分)
福山シティFC 3-0 沖縄SV [Eピース]
[福]大久保龍一(2分)、杉浦力斗(10分)、野浜友哉(76分)
FC徳島 0-1(延長) ジェイリースFC [鳴門大塚]
[ジ]八反田康平(102分)
高知ユナイテッドSC 1-0 ベルガロッソいわみ [春野球]
[高]東家聡樹(36分)
鹿屋体育大 0-3 北九州 [OSAKO]
[北]平山駿(16分)、牛之濱拓2(27分、37分)
【2回戦】
6月12日(水)
東京V 18:30 長野 [味フィ西]
町田 18:30 筑波大 [Gスタ]
名古屋 18:30 JAPANサッカーカレッジ [豊田ス]
広島 18:30 FCバレイン下関 [福山]
札幌 19:00 栃木シティ [札幌ド]
秋田 19:00 いわき [ソユスタ]
山形 19:00 相模原 [NDスタ]
鹿島 19:00 奈良 [カシマ]
群馬 19:00 山口 [正田スタ]
千葉 19:00 中京大 [フクアリ]
柏 19:00 岩手 [三協F柏]
FC東京 19:00 ヴィアティン三重 [味スタ]
川崎F 19:00 ソニー仙台FC [U等々力]
横浜FM 19:00 岐阜 [長良川陸]
横浜FC 19:00 八戸 [ニッパツ]
湘南 19:00 甲南大 [レモンS]
甲府 19:00 Honda FC [JITス]
新潟 19:00 北九州 [デンカS]
清水 19:00 三菱重工長崎SC [アイスタ]
磐田 19:00 宮崎 [ヤマハ]
藤枝 19:00 栃木 [藤枝サ]
京都 19:00 大宮 [たけびし]
G大阪 19:00 福島 [パナスタ]
C大阪 19:00 ジェイリースFC [ヨドコウ]
神戸 19:00 富山 [ノエスタ]
岡山 19:00 愛媛 [Cスタ]
徳島 19:00 仙台 [鳴門大塚]
福岡 19:00 福山シティFC [ベススタ]
鳥栖 19:00 高知ユナイテッド [駅スタ]
長崎 19:00 讃岐 [トラスタ]
熊本 19:00 水戸 [えがおS]
大分 19:00 鹿児島 [レゾド]