[5.26 J2第17節](ユアスタ)

※14:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 39 石尾陸登

MF 6 松井蓮之

MF 14 相良竜之介

MF 27 オナイウ情滋

MF 37 長澤和輝

FW 7 中島元彦

FW 11 郷家友太

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 20 知念哲矢

DF 25 真瀬拓海

MF 8 松下佳貴

MF 24 名願斗哉

FW 9 中山仁斗

FW 98 エロン

監督

森山佳郎

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 4 阿部海大

DF 5 柳育崇

DF 18 田上大地

MF 7 竹内涼

MF 17 末吉塁

MF 19 岩渕弘人

MF 24 藤田息吹

MF 39 早川隼平

MF 88 柳貴博

FW 99 ルカオ

控え

GK 1 堀田大暉

DF 16 河野諒祐

MF 6 輪笠祐士

MF 10 田中雄大

MF 27 木村太哉

MF 44 仙波大志

FW 29 齋藤恵太

監督

木山隆之