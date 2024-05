日本発のハンバーガーチェーン「モスバーガー」に、モスオリジナルの“溶けないアイス”「ひんやりドルチェ 葛トロピカル」が登場。

また、2023年に販売され人気を博した「ひんやりドルチェ 葛ベリー 〜いちご&ブルーベリー〜」も復活販売されます☆

モスバーガー「ひんやりドルチェ 葛トロピカル/葛ベリー 〜いちご&ブルーベリー〜」

価格:単品 260円(税込)/5個入りBOX 1,300円(税込)

販売期間:2024年5月22日(水)〜9月中旬 ※期間限定

販売店舗:全国のモスバーガー店舗 ※一部店舗除く

「ひんやりドルチェ」の派生スイーツとして2023年に初登場した、葛を使った夏向けの“溶けないアイス”シリーズ「葛アイス」

夏らしいカラフルな色合いや、“溶けないアイス”という珍しさから人気を博したメニューです。

そんな「葛アイスシリーズ」の新メニューとして、パイナップルとマンゴーを使用した「ひんやりドルチェ 葛トロピカル 〜パイン&マンゴー〜」が登場!

2023年に販売された「ひんやりドルチェ 葛ベリー 〜いちご&ブルーベリー〜」も同時販売されます。

ひんやりドルチェ 葛トロピカル 〜パイン&マンゴー〜

マンゴー風味の葛アイスに、パイナップルとマンゴーをトッピングした新メニュー「ひんやりドルチェ 葛トロピカル 〜パイン&マンゴー〜」

パイナップルとマンゴーの果肉感が堪能できる、見た目も爽やかな、夏らしいスイーツです。

ひんやりドルチェ 葛ベリー 〜いちご&ブルーベリー〜

いちご風味の葛アイスに、いちごとブルーベリーをトッピングした「ひんやりドルチェ 葛ベリー 〜いちご&ブルーベリー〜」が2024年も登場。

甘めの葛アイスと酸味のあるフルーツのコントラストが楽しめる“溶けないアイス”です。

シャリシャリでモチっとした独特の食感に加え、ゴロっとした果実も楽しめる、夏にぴったりのデザート。

手土産としてもおすすめな、化粧箱に入った5個入りBOXもが用意されるのも嬉しいポイントです☆

モスバーガーにて2024年5月22日より販売される「ひんやりドルチェ 葛トロピカル」と「ひんやりドルチェ 葛ベリー 〜いちご&ブルーベリー〜」の紹介でした。

広島県産「せとだエコレモン」を使ったつぶつぶ食感のドリンク!モスバーガー「まるごと!レモンのジンジャーエールwithはちみつレモンソース」 広島県産「せとだエコレモン」を使ったつぶつぶ食感のドリンク!モスバーガー「まるごと!レモンのジンジャーエールwithはちみつレモンソース」 続きを見る

【実食レポ】こだわりソースにチーズ&たまごがマッチ!モスバーガー「新とびきり 謹製 とろったま照りやき 〜北海道チーズ〜」 【実食レポ】こだわりソースにチーズ&たまごがマッチ!モスバーガー「新とびきり 謹製 とろったま照りやき 〜北海道チーズ〜」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】シャリモチ食感とゴロっと果実が楽しい“溶けないアイス”!モスバーガー「ひんやりドルチェ 葛トロピカル」 appeared first on Dtimes.