8TURN、日本初ファンミーティング決定に歓喜！「また日本のステージに立てて嬉しい」

8人組ボーイズグループ8TURNの、日本初ファンミーティングが決定! 開催を記念し、Kstyleをご覧の皆さんにメッセージが到着しました。彼らの日本初ファンミーティングは、2024年12月21日(土)東京・豊洲PITにて開催。メンバーたちは、3月に行われたファンコンの思い出と共に、「日本でまたステージに立てて嬉しいです!」と、ときめく気持ちを伝えています。8TURNは2023年1月に韓国デビュー。そして今年3月には「RU-PUM PUM(Japanese ver.)」をリリースして日本デビューを飾りました。前回の活動では“全員金髪”で話題を呼んだ中、今回は“全員ダークトーン”に変身。今後、彼らが見せる新たな魅力に期待が高まっています。

■公演情報

「8TURN 1st Fan Meeting in Japan(タイトル未定)」

2024年12月21日(土)

1部 13:30 開場 / 14:30 開演

2部 18:00 開場 / 19:00 開演

会場:東京・豊洲PIT

※OFFICIAL FANCLUB「TURNING JAPAN」会員限定 お見送り会実施

※スマートフォンに限り全編撮影可



<チケット情報>

価格:12,000円(税込/ドリンク代別途必要)

※全自由

※整理番号付き

※未就学児童入場不可



○日本公式ファンクラブ「8TURN OFFICIAL FANCLUB ‘TURNING JAPAN’」会員先行受付

2024年5月11日(土)13:00〜2024年6月2日(日)23:59



■リリース情報

日本デビューシングル「RU-PUM PUM Japanese ver.」

好評リリース中!視聴・購入はこちら



3rd Mini Album「STUNNING」

配信サイトはこちら

【収録曲】

1. THE GAME

2. RU-PUM PUM

3. NOM

4. WE HERE

5. GLOW



■関連サイト

8TURN 日本公式HP