ヴィクトリア・ベッカム(50)が、夫デヴィッド・ベッカムの49歳の誕生日を家族で祝う様子を自身のSNSに公開した。映像では、デヴィッドがバースデーケーキのキャンドルに願いごとをした後、灯を吹き消す姿が映っている。当日はヴィクトリアと息子達が、それぞれのSNSでデヴィッドとの貴重な写真を公開するとともに、愛溢れるメッセージを添えた。デヴィッド・ベッカムが49歳の誕生日を迎えた現地時間2日、妻ヴィクトリア・ベッカムは家族で誕生日を祝う様子を自身のInstagramストーリーに披露した。

ベッカム一家が訪れたのは、ロンドン有数の高級住宅地ベルグレービアにある5つ星ラグジュアリーホテル「ザ・ペニンシュラ・ロンドン」内の広東料理レストラン「Canton Blue」だ。最初の写真は、グレーのセーターを着たデヴィッドが次男ロメオ(21)の肩を抱き寄せ、背後で末っ子ハーパーちゃん(12)が寄り添っている様子だ。三男クルス(18)はその後ろで、カメラの方を見つめて微笑んでいる。長男ブルックリン(25)は妻ニコラ・ペルツと米国に住んでいるため、デヴィッドの誕生日には駆けつけなかった。ヴィクトリアは投稿に「誕生日おめでとう! あなたは私達のすべてよ!」と記すと、ブルックリンに向けて「みんながあなたを恋しがり、愛してるわよ」とメッセージを添えた。別の写真では、黒いドレスを着たヴィクトリアも加わり、家族4人が寄り添って笑顔を見せている。食事の後にはバースデーケーキのサプライズがあったようで、ヴィクトリアはその様子を捉えた動画も公開した。映像が始まると、デヴィッドが目を閉じて、9本のキャンドルを立てたケーキに向かって願いごとをしている。しばらくして目を開けると、一気にキャンドルの灯を吹き消した。さらに別の投稿では、デヴィッドとヴィクトリアが幼い頃の4人の子ども達に囲まれている、懐かしい写真も披露している。父デヴィッドの誕生日パーティに出席できなかったブルックリンは、父に肩車をされた幼い頃の貴重な写真を自身のInstagramで公開した。親子はデヴィッドが所属したチーム「マンチェスター・ユナイテッド」のユニフォームを着用しており、試合会場で撮影したものとみられている。投稿でブルックリンは、「誕生日おめでとう、世界で最高のパパへ。愛してるよ」とメッセージを綴った。また、ロメオも自身のInstagramで幼少期にデヴィッドとキスをする写真を公開し、「誕生日おめでとう、パパ。すべてのことに感謝してる。これからもずっと、愛してるよ」との言葉を添えた。デヴィッドはブルックリンとロメオの投稿に、それぞれ「愛してるよ」と返信した。さらにヴィクトリアは自身のInstagramで、デヴィッドとレストランのテーブル席で寄り添うツーショットを公開し、「誕生日おめでとう、デヴィッド。あなたと一緒に年齢を重ねるのは素敵よ」と記した。4月で50歳になったばかりのヴィクトリアは「私に追いついているわね!」とジョークを交えると、「あなたは私達のすべて。最高のパパであり、夫よ」と愛溢れる言葉を添えていた。画像は『Victoria Beckham Instagram「Happy birthday David.」』『brooklynpeltzbeckham Instagram「Happy birthday to the best dad in the world x love you so much dad」』『ROMEO Instagram「Happy birthday dad thank you for everything love you always + forever」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)