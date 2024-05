出会いや別れの光景が日々繰り広げられる空港でこのたび、男性が愛する妻と再会する様子がカメラに収められ、TikTokに投稿されて話題となっている。人々が注目したのは、クールな印象の男性が妻を見つけた瞬間、“別人のように変わる姿”で、米ニュースメディア『Newsweek』などが伝えて拡散している。フィリピン出身のTikTokユーザー「エロイーサさん(eloisa)」が先月20日、空港の外で待っていた夫の姿を捉えた動画をTikTokに投稿したところ、2週間弱の再生回数が4000万回を超えた。

動画には「公共の場で夫が私を見つける前と後」と言葉が添えられており、カメラは手荷物カートにスーツケースを載せ、リュックを背負った夫の後ろ姿を捉えている。夫は右手に携帯電話を持ち、周囲を見渡しながら電話をかけているようで、カメラが夫の左サイドに近づくと、シリアスな表情でその方向に目をやった。するとその直後、それまでポーカーフェイスを決めていた夫は瞬時に顔をほころばせ、まるで腰が砕けてしまったようになって喜びを体中で表現。携帯電話をポケットにしまうと、カメラを構えているであろう妻のもとに手を広げ、満面の笑みで駆け寄った。エロイーサさんはコメント欄で「彼は私を見つけられず、私に電話していたの」と説明しており、たった10秒の短い動画には次のようなコメントが寄せられた。「彼ったら、たった5秒でジェームズ・ボンドからMr.ビーンになったわよ。」「1秒で、暗殺者から子犬に変わったようよ。」「もし彼に子犬の尻尾があったら、勢いよく振っていることでしょうね。」「これは、家の窓際で私を待つ飼い犬と同じ反応だ。」「一瞬で腰抜けになっている。この動画大好きよ。」「もう一度、彼と結婚しなさい!」「彼は妻のことが大好きでたまらないのね!」「嬉しさ全開! 面白くてキュートだわ。」「あの横目づかいを見た? グラミー賞に値するわ。」「彼はまさに、あなたの胸に飛び込もうとしているところね。」「愛とは美しいものだ。」「こんなふうに愛されたいわ。」なおテックインサイト編集部ではエロイーサさんに、夫婦円満の秘訣や結婚して何年になるのかなどの質問を投げかけているが、TikTokの中では結婚生活についてこのように語っていた。「私は夫を愛していて、ほぼ完ぺきな結婚生活が大好きなの。私たちは喧嘩もするけど、楽しくてハッピーで美しい思い出をいっぱい作っているわ。だから、彼とのビューティフルな結婚生活をたくさんの人とシェアしたいの!」ちなみに米テネシー州では昨年9月、91歳の男性が妻の手を握ったまま病院で息を引き取った。男性が亡くなった翌日は、愛する妻との69回目の結婚記念日で、妻はその9日後に後を追うように旅立っていた。画像は『eloisa TikTok「Nawala angas bi ah」』『VUMC Voice 「Holding hands one more time: Compassion and collaboration allow couple to spend the most precious time together」(Photo submitted by the family)』『Divine Rapsing - Smith Instagram「Late to my orthodontist appointment」』『Dave and Jackie TikTok「Reply to @idgal1966 Have a nice weekend」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)