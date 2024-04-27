仙台vs千葉 スタメン発表
[4.27 J2第12節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 39 石尾陸登
MF 6 松井蓮之
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 37 長澤和輝
FW 9 中山仁斗
FW 27 オナイウ情滋
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 19 マテウス・モラエス
DF 25 真瀬拓海
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 7 中島元彦
FW 98 エロン
監督
森山佳郎
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 52 久保庭良太
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
FW 16 横山暁之
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 19 岡庭愁人
DF 40 メンデス
MF 5 小林祐介
FW 9 呉屋大翔
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 39 石尾陸登
MF 6 松井蓮之
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 37 長澤和輝
FW 9 中山仁斗
FW 27 オナイウ情滋
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 19 マテウス・モラエス
DF 25 真瀬拓海
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 98 エロン
監督
森山佳郎
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 52 久保庭良太
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
FW 16 横山暁之
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 19 岡庭愁人
DF 40 メンデス
MF 5 小林祐介
FW 9 呉屋大翔
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行