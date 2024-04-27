[4.27 J2第12節](ユアスタ)

※14:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 39 石尾陸登

MF 6 松井蓮之

MF 11 郷家友太

MF 14 相良竜之介

MF 37 長澤和輝

FW 9 中山仁斗

FW 27 オナイウ情滋

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 19 マテウス・モラエス

DF 25 真瀬拓海

MF 17 工藤蒼生

MF 24 名願斗哉

FW 7 中島元彦

FW 98 エロン

監督

森山佳郎

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 1 藤田和輝

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 52 久保庭良太

DF 67 日高大

MF 4 田口泰士

MF 7 田中和樹

MF 14 椿直起

MF 44 品田愛斗

FW 10 小森飛絢

FW 16 横山暁之

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 11 米倉恒貴

DF 19 岡庭愁人

DF 40 メンデス

MF 5 小林祐介

FW 9 呉屋大翔

FW 77 ドゥドゥ

監督

小林慶行