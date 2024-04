ミュージカル映画『ラ・ラ・ランド』(2016年公開)で知られる女優エマ・ストーン(35)が、本名の“エミリー”で呼んで欲しいと語った。彼女は“エマ”という芸名に慣れないようで、数年前には「もう無理! エミリーと呼んで!」とパニック気味になったという。エマは2018年、米トーク番組にゲスト出演した際に自身の芸名は「スパイス・ガールズ」のメンバーに由来すると明かしていた。

米メディア『The Hollywood Reporter』が現地時間24日、米TVシリーズ『THE CURSE/ザ・カース』で共演するエマ・ストーンとコメディアンのネイサン・フィールダー(40)へのインタビューを公開した。同シリーズはエマとネイサンが夫婦役を演じるブラックコメディで、2人は製作総指揮にも加わった。ネイサンは、映画監督兼俳優のベニー・サフディと共同クリエイターを務め、脚本の執筆や監督としても参加している。2人はインタビューで会話が弾む中、ネイサンがエマのことを何度も「エミリー」と呼んでいたため、インタビュアーが「業界ではエマをそのように呼ぶ人もいるのですか?」と質問した。するとエマは「親しくなると、一緒に仕事をする人達はそう呼んでくれるの」と言い、「ただ私の本名は、すでに使われていたのよ」と続けた。エマの本名“エミリー・ストーン”は、米ハリウッドの「映画俳優組合-アメリカ・テレビ・ラジオ芸術家連盟(SAG-AFTRA)」に所属する別の女優がすでに名乗っていた。そのため芸名を“エマ”にしたのだ。しかし本人は“エマ”という芸名になかなか慣れないようで、過去にはその気持ちが爆発してしまったことがあるという。「それで私は、数年前にパニックになったのよ。わけも分からず『もう無理、エミリーと呼んで!』って感じでね。ネイサンは私のことを“エム”とも呼ぶんだけど、この方が簡単よね。」その後、インタビュアーが「もしファンが近づいて来て、『エミリー、自撮り写真を撮ってもいい?』と聞いてきたら、『エマよ』と言い返しますか?」と尋ねた。エマは「ノー。それって、とても素敵なことじゃない。私はエミリーって呼ばれたいわ!」と答えている。エマのファンはこれに賛成したようで、SNS上では「今日から、きみをエミリーと呼ぶよ!」「気に入ったよ。エミリー」「魅力的だね」「画期的だ」などとコメントした。エマは2018年に米トーク番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』にゲスト出演した際、自身の芸名の由来についてこう語っていた。「幼い頃、私の髪はスーパーブロンドだったの。本名はエミリーだけど、ベイビー・スパイスの影響で、エマと呼ばれたかったの。そして今、私はエマになったのよ。」「スパイス・ガールズ」は、1990年代に活躍した英アイドルグループで、メンバーの“ベイビー・スパイス”ことエマ・バントン(48)は、ブロンドの髪が特徴的だ。そしてエマは、「小学2年生になった初日に先生のところに行って、『エマと呼んでください!』とお願いしたわ。その理由は、スパイス・ガールズのエマ・バントンだったのは確かよ」と付け加えた。画像2〜5枚目は『Spice Girls Instagram「Happy Monday!」「We’re the Spice Girls, yes indeed.」』『Hollywood Reporter Instagram「Fresh off her second Academy Award for #PoorThingsFilm,」「THR cover star #EmmaStone opens up about embracing her real name, Emily Stone:」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)