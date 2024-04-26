¡ØNCIS¡§¥·¥É¥Ë¡¼¡Ù¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ªParamount+¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤Î¿·ºî°ìÍ÷¡Ú2024Ç¯²Æ¡Û
À¤³¦Åª¤ËµÞÀ®⻑¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÚParamount+¡Û¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏParamount+¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ª¤è¤ÓJ:COM STREAM¡¢Amazon¤ÎPrime Video¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£
¤½¤ó¤ÊParamount+¤è¤êº£²Æ¤ÎÃíÌÜºîÉÊ¤¬ÅþÃå¡ª¡¡ÆüËÜ½éÇÛ¿®ºîÉÊ¤«¤éÏÃÂêºî¤Þ¤Ç¤ò°ìµó¤´¾Ò²ð¡£
Paramount+ÇÛ¿®Í½Äê
°Ê²¼5ºîÉÊ¤Ï¡¢5·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤ë¡£¡ØNCIS¡§¥Í¥¤¥Ó¡¼ÈÈºáÁÜººÈÉ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ØNCIS¡§¥·¥É¥Ë¡¼¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤È¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¡Ù¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥Þ¡¼¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥§¥í¡¼¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤ÏÊ¬¤«¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡ÚÁ´6ÏÃ¡Û
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î½÷»Ò½¤Æ»±¡¥Þ¥°¥À¥é¡¦¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥Û¥é¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¤¢¤ëÄ«¡¢¥í¡¼¥Ê¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î»àÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¶ËÅÙ¤ÎÌ´Í·ÉÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¦¡£ÁÜºº¤Î¤¿¤á¤ËÃµÄå¤Î¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡Ä¡©
¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ê¡Ø¥À¡¼¥¯¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¿¥é¥¤¥é¤È²«¶â¤ÎÍå¿ËÈ×¡Ù¡Ø ·º»ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥ë¡¼¥µ¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥À¥ê¥ë¡¦¥Þ¥³¡¼¥Þ¥Ã¥¯¡Ê¡Ø¥Ô¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥À¡¼¥º¡Ù¡Ë¤é¤¬½Ð±é¡£
¡ØNCIS¡§¥·¥É¥Ë¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡ÚÁ´8ÏÃ¡Û
¡ØNCIS¡§¥Í¥¤¥Ó¡¼ÈÈºáÁÜººÈÉ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ñ³°¤Ç¤Î¹ñºÝ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ë½é¾åÎ¦¡ª¡¡¹ë¥·¥É¥Ë¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÅª¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÉÁ¤¯¡£¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤â¹¹¿·ºÑ¤ß¡£
¥·¥É¥Ë¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼Ìò¤Î¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥¹¥ï¥ó¡Ê¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥¥¥â¥í¡¼¡Ù¡Ë¤Û¤«¡¢¥È¥Ã¥É¡¦¥é¥µ¥ó¥¹¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥µ¡¼¥¬¥ë¤é¤¬½Ð±é¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ØNCIS¡§¥·¥É¥Ë¡¼¡Ù¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¬¥¤¥É
¡Ø¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡ÚÁ´6ÏÃ¡Û
À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡¢2ºîÌÜ¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡¿¥½¥Ë¥Ã¥¯ VS ¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥º¡Ù¤ËÂ³¤¯ºÇ¿·ºî¤Î¼Â¼Ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£
±Ç²è2ºîÌÜ¤È3ºîÌÜ¤Î´Ö¤Ëµ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤òÁ´6ÏÃ¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÀÖ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ï¥ê¥â¥°¥é¤Î¡ÈºÇ¶¯¤ÎÀï»Î¡É¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥º¡£2ºîÌÜ¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡¿¥½¥Ë¥Ã¥¯ VS ¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥º¡Ù¤Ç¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·ºÇ½é¤ÏÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥½¥Ë¥Ã¥¯¤È2ËÜ¤Î¥·¥Ã¥Ý¤ò»ý¤Ä¿´Í¥¤·¤¤»Ò¥®¥Ä¥Í¤Î¥Æ¥¤¥ë¥¹¤È¶¦¤Ë±§ÃèÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ëÃç´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥º¡Ù¿·Í½¹ð¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¡ª
¡Ø¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎÇì¼ß¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡ÚÁ´8ÏÃ¡Û
Ä¶¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ËÆð¶Ø¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢µ®Â²¤Î²á¹ó¤ÇÍ¥²í¤ÊÀ¸³è¤òÉÁ¤¯Æ±Ì¾¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò¥æ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£
1922Ç¯¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¡£¥Ü¥ê¥·¥§¥ô¥£¥³×Ì¿¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢»à¤òÌÈ¤ì³×Ì¿À¯ÉÜ¤ËÌµ´ü¸Â¤ÎÆð¶Ø·º¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¥í¥¹¥È¥ÕÇì¼ß¤Ï¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¿ÍÀ¸¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥§¥í¡¼¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡ÚÁ´8ÏÃ¡Û
¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Þ¥í¥ó¤ÎÆ±Ì¾⼩Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£
¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤È¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¡Ù¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥Þ¡¼¤¬¥«¥Ã¥×¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¿ÏÃÂêºî¡£1950Ç¯¡Á1990Ç¯Âå¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼»þÂå¤Î¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æó¿Í¤ÎÃËÀ¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸À¤òÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÀ¯¼£¥¹¥ê¥é¡¼¡£
¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥Ë¡¦¥¢¥é¥Ç¥£¥ó¡Ê¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ó¥è¥ó¥É¡Ù¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ê¥¹¡¦¥í¡¼¥Á¡Ê¡ØHOMELAND¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê¡ØGIRLS¡¿¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¡Ë¤é¤¬½Ð±é¡£
Âè1ÏÃ¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®·èÄê¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢WOWOW¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤òParamount¡Ü¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Âè1ÏÃ¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤ò·èÄê¡ª¡¡
´ü´Ö¤Ï5·î2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é5·î8Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î7ºîÉÊ¤Ï¡ØÆ±µï¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡¢¡Ø¥á¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¥¿¥¦¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢¡ØË¡¼¹¹Ô¿Í¡§¥Ð¥¹¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡¢¡Ø¥«¥ó¥Õ¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥À ¥¶¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ú¥ó¥®¥ó¥º from ¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡¢¡Ø¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡§¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¤Î³ÆÂè1ÏÃ¤È¤Ê¤ë¡£
WOWOWÌ¤²ÃÆþ¼Ô¤Ç¤â´ü´ÖÃæ¤Ï»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇParamount¡Ü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨5·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¡Á5·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç ÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
¡ØÆ±µï¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1
¡Ø¥á¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¥¿¥¦¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
¡ØË¡¼¹¹Ô¿Í¡§¥Ð¥¹¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1
¡Ø¥«¥ó¥Õ¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥À ¥¶¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1
¡Ø¥¶¡¦¥Ú¥ó¥®¥ó¥º from ¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1
¡Ø¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡§¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5
À¹¤ê¾å¤²¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¤Þ¤¿¡¢5·î1Æü¤«¤é5·î15Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢X¤Ç¡¢WOWOWÁí¹ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@WOWOW_SOGO¡Ë¤ÈParamount+ Japan¡¿¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¥×¥é¥¹¸ø¼°¡Ê@ParamountPlusJA¡Ë¤òW¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢WOWOWÁí¹ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î¹ðÃÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç15Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±¡×¤Î¹ØÆþ¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö±Ç²èGIFT¡×2,000±ßÊ¬¤¬¤¢¤¿¤ëÀ¹¤ê¾å¤²¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£
Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥Ñ¥é¥×¥éÇÛ¿®´õË¾¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎParamount+¤ÇÇÛ¿®¤·¤ÆÍß¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¥Ý¥¹¥È¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç¼Ô¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¡Ö#¥Ñ¥é¥×¥éÇÛ¿®´õË¾¡×¤ÏÃ´Åö¼Ô¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤ß¡¢º£¸å¤ÎÇÛ¿®¤Î»²¹Í¤È¤¹¤ë´ë²è¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´õË¾ºîÉÊ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Ûhttps://twitter.com/WOWOW_SOGO
¡Ú´ü´Ö¡Û5·î1Æü¤«¤é5·î15Æü23:59
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û¡X¤Ç¡¢WOWOWÁí¹ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È+¸ø¼°¤òW¥Õ¥©¥í¡¼¡¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡ÚÅöÁª³ÎÎ¨UP¡Û¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥Ñ¥é¥×¥éÇÛ¿®´õË¾¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÇÛ¿®´õË¾ºîÉÊ¤ò¥Ý¥¹¥È
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±¡×¤Î¹ØÆþ¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö±Ç²èGIFT¡×2,000±ßÊ¬
¡ÚÅöÁª¼Ô¡Û15Ì¾
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë