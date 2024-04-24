岡山vs横浜FC スタメン発表
[4.24 ルヴァン杯2回戦](Cスタ)
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:浜本祐介、松本康之
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 55 藤井葉大
MF 16 河野諒祐
MF 7 竹内涼
MF 44 仙波大志
MF 65 三木ヴィトル
FW 29 齋藤恵太
FW 99 ルカオ
FW 10 田中雄大
控え
GK 13 金山隼樹
GK 21 川上康平
DF 15 本山遥
MF 6 輪笠祐士
MF 62 磯本蒼羽
MF 64 藤田成充
MF 66 南稜大
FW 19 岩渕弘人
FW 27 木村太哉
監督
木山隆之
[横浜FC]
先発
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 22 岩武克弥
DF 46 佐藤颯真
MF 20 村田透馬
MF 6 和田拓也
MF 34 小倉陽太
MF 14 中野嘉大
MF 28 グエン・コンフオン
MF 77 新井瑞希
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 48 松下衣舞希
MF 25 三田啓貴
MF 56 橋本丈
FW 10 カプリーニ
FW 29 宮田和純
FW 45 庄司啓太郎
FW 49 前田勘太朗
監督
四方田修平
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:浜本祐介、松本康之
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 55 藤井葉大
MF 16 河野諒祐
MF 7 竹内涼
MF 44 仙波大志
MF 65 三木ヴィトル
FW 29 齋藤恵太
FW 99 ルカオ
FW 10 田中雄大
控え
GK 13 金山隼樹
GK 21 川上康平
DF 15 本山遥
MF 6 輪笠祐士
MF 64 藤田成充
MF 66 南稜大
FW 19 岩渕弘人
FW 27 木村太哉
監督
木山隆之
[横浜FC]
先発
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 22 岩武克弥
DF 46 佐藤颯真
MF 20 村田透馬
MF 6 和田拓也
MF 34 小倉陽太
MF 14 中野嘉大
MF 28 グエン・コンフオン
MF 77 新井瑞希
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 48 松下衣舞希
MF 25 三田啓貴
MF 56 橋本丈
FW 10 カプリーニ
FW 29 宮田和純
FW 45 庄司啓太郎
FW 49 前田勘太朗
監督
四方田修平