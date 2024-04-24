[4.24 ルヴァン杯2回戦](Cスタ)

※19:00開始

主審:清水勇人

副審:浜本祐介、松本康之

<出場メンバー>

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 1 堀田大暉

DF 4 阿部海大

DF 5 柳育崇

DF 55 藤井葉大

MF 16 河野諒祐

MF 7 竹内涼

MF 44 仙波大志

MF 65 三木ヴィトル

FW 29 齋藤恵太

FW 99 ルカオ

FW 10 田中雄大

控え

GK 13 金山隼樹

GK 21 川上康平

DF 15 本山遥

MF 6 輪笠祐士

MF 62 磯本蒼羽

MF 64 藤田成充

MF 66 南稜大

FW 19 岩渕弘人

FW 27 木村太哉

監督

木山隆之

[横浜FC]

先発

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

DF 22 岩武克弥

DF 46 佐藤颯真

MF 20 村田透馬

MF 6 和田拓也

MF 34 小倉陽太

MF 14 中野嘉大

MF 28 グエン・コンフオン

MF 77 新井瑞希

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 40 遠藤雅己

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 48 松下衣舞希

MF 25 三田啓貴

MF 56 橋本丈

FW 10 カプリーニ

FW 29 宮田和純

FW 45 庄司啓太郎

FW 49 前田勘太朗

監督

四方田修平