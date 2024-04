2024年6月6日、東京ディズニーシーに開業する新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設にくわえ、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」が誕生!

今回は、「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」の「グランドシャトー」宿泊者が購入できるグッズをまとめて紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「グランドシャトー 宿泊者限定グッズ」

ディズニーホテルの宿泊者ゲストだけが購入できるホテルオリジナルグッズ。

今回紹介するのは、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのグランドシャトーに宿泊されたゲストだけが購入できるグッズです。

特別なコスチュームを着た「ミッキーマウス」が描かれている「スペシャルアートフレーム」と、コンパスをイメージした「スペシャルキーホルダー」の2種類が販売されます。

スペシャルアートフレーム

価格:46,000円

販売場所:グランドシャトー・ラウンジ

グランドシャトー宿泊ゲストが入れる特別な空間に、オリジナルコスチュームに身を包んだ「ミッキーマウス」が描かれています。

大切な方へのメッセージ、名前、宿泊日などをプレートに刻印することが可能です。

グランドシャトーの客室をイメージした色合いに、きらめくゴールドをあしらった上品なパッケージに入れて提供されます☆

※商品はチェックアウトまでに用意されます

スペシャルキーホルダー

価格:9,000円

販売場所:グランドシャトー・ラウンジ

グランドシャトーに宿泊されたゲストが購入できるキーホルダーです。

コンパスの中には、客室から臨むファンタジースプリングスの景色が描かれています。

宿泊後もコンパスを開けば客室での素敵なひとときを思い返すことができます。

宿泊の素敵なひとときを思い返せる、スペシャルアートフレームとスペシャルキーホルダー。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「グランドシャトー 宿泊者限定グッズ」の紹介でした☆

© Disney

※商品はなくなり次第、販売を終了します。また、一人あたりの販売数を制限する場合があります

