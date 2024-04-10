上位はシェア僅差 今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10 2024/4/10
「BCNランキング」2024年3月25日から3月31日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
2位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
4位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
5位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
6位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
7位 VIERA
TH-55LX950（パナソニック）
8位 AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）
9位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
10位 VIERA
TH-43MX900（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
2位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
4位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
5位 BRAVIA
6位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
7位 VIERA
TH-55LX950（パナソニック）
8位 AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）
9位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
10位 VIERA
TH-43MX900（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。