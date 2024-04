お客様への感謝の気持ちを込めて　ジョイフルからお腹いっぱいのおもてなし！「創業祭〜創立48周年」を開催

ファミリーレストランのジョイフルは、2024年5月に創立48周年を迎えます。周年を迎えるにあたって、お客様への日頃の感謝の気持ちを込めた「創業祭」を、4月16日(火)15時より開催する。■「創業祭」のテーマは、「お腹いっぱいのおもてなし」「創業祭」のテーマは、「お腹いっぱいのおもてなし」。合計450グラムの肉に圧倒される「どど〜ん!っと大きなミックスグリル」や、たっぷりタルタルソースの背徳感がクセになる「ごろごろチキンの罪深き南蛮丼」、看板スイーツを大胆にアレンジした「バニラアイスとチーズケーキプレート〜いちごとヨーグルト〜」など、味はもちろん、ネーミングにもこだわったメニューを多数用意した。

『「創業祭」だけのスペシャルメニューにご期待ください。』※上記450グラムの重量は調理前の重量になる。■ジョイフルの創業祭を彩るメニューをご紹介!〇どど〜ん!っと大きなミックスグリル/999円(税込:1,098円)*TAKE OUT 可人気メニューの「ミックスグリル」が大きくなって登場する一品は、まさに「肉のお祭り」。家族や友達とシェアして楽しんでも◎〇さっぱり♪梅しそおろしチキンステーキ/639円(税込:702円)*TAKE OUT 可やわらかくてジューシーなチキンを「梅しそおろし」で、さっぱり食べられる。梅肉の爽やかな酸味が、チキンの味わいをより引き立たせる。〇ごろごろチキンの罪深き南蛮丼/699円(税込:768円)*TAKE OUT 可ジューシーな揚げ鶏にたっぷりのタルタルソースが絡む「背徳感」いっぱいの丼メニュー。「頑張った自分へのご褒美」として、ピッタリの一品!〇和風サーロインステーキ重/999円(税込:1,098円)贅沢極まるサーロインステーキを、このプライスで味わえるのは「感謝祭」ならではだ。上品な脂と赤身の旨みを楽しめるお肉を、和風仕立てのオニオンソースで楽しめる。〇バニラアイスとチーズケーキプレート〜いちごとヨーグルト〜/399円(税込:438円)チーズケーキはジョイフルの看板スイーツの「JiLLさんのN.Yチーズケーキ」を使用している。バニラアイスといちごとヨーグルトでアレンジしたスペシャルプレートは要チェック。■「Jill(ジル)」さんってどんな人?米カルフォルニアのケーキ会社「ジョン&ジル社」の社長で、ケーキ作りが大好きな女性。元々は老夫婦が営むケーキ工場で従業員として働いていたが、老夫婦の引退に伴い、ジルさんが兄のジョンさんと共にレシピと工場を受け継いだ。ジョイフルでチーズケーキを販売するにあたっては、豊かなコクとなめらかさが特徴のクリームチーズを使いつつ、日本人の好みに合わせた甘さ控えめの特製レシピにしている。〇チョコレートパフェと珈琲ゼリーのスイーツカップ/599円(税込:658円)濃厚な甘さとコクで人気の「チョコレートパフェ」と珈琲ゼリーのペアリングを楽しもう!総重量は「チョコレートパフェ」の1.8倍!スイーツ好きにはたまらないスペシャルな一品。「ジョイフル創業祭」はコチラをチェック!https://www.joyfull.co.jp/cp/sogyosai/※写真は全てイメージ。※店内飲食とテイクアウトでは、盛り付けなど商品内容が異なる場合がある。※提供しているお米は全て国産米を使用している。※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合がある。※食器は変更になる場合がある。※調理器具、食器類、揚げ油は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がある。※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なる。※22時〜翌日5時までの間にご利用されるお客様には、深夜料金として10%加算。■「ジョイフル創業祭」