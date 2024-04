アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

基本無料で利用でき、好きな作品を通してワクワクしながら学び続けることができます☆

アルク 英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

fantaSpeak公式サイト:https://fantaspeak.me/

基本無料

・App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122?mt=8

・Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak

「ディズニー ファンタスピーク」は、ディズニー作品やピクサー作品のコンテンツを通じて英語・英会話を学ぶことができるアプリ。

iOS・Androidに対応しています。

ながら学習、スキマ学習に最適な「聞くだけ」から気軽に始められるので、忙しい方や英語初心者の方でも取り組みやすく続けやすいのが特徴です。

基本無料で利用でき、好きな作品で学べる「ストーリー」、現地でも使える「パーク英会話」、名シーンのデジタルアートを集める「コレクション」など多彩なモードで英語を学ぶ習慣をサポートします。

アプリを手掛けるのは、『キクタン』シリーズで定評のあるアルク。

ディズニー作品が好きな方、海外パークに行ってみたい方はもちろん、英語学習に対するハードルを高く感じている方やあまり時間の取れない方にもおすすめのアプリになっています。

好きな作品で楽しく続く「ストーリー」

好きなディズニーやピクサーの作品を通して、リスニング・単語・文法・スピーキング(音声認識付き)の英語の4技能を学べるモード。

毎月新たな作品が登場します。

ディズニーならではの心ときめくイラストや音声を通して楽しく取り組むことができます。

「単語帳」や、聞き流し学習にぴったりな「まとめ聴き」といった復習機能も充実。

1つの学習は5分から進められるので、通勤時間のスキマ時間や寝る前のリラックスタイムの学習におすすめです。

初めて英語学習にふれる方も、まずは絵本を読むような気持ちで聞くだけから始めてみましょう!

現地でも使える英会話サポート「パーク英会話」

海外パークで使える英会話を学べるモード。

国内のデジタル英語学習サービスでは初めて、アメリカのカリフォルニア ディズニーランド・リゾートとフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを舞台にしたリアルな英会話コンテンツです。

現地で使える会話集としてはもちろん、発話には音声認識システムによるフィードバックがついているので、自宅で実践前の会話練習ができます。

シーンは9カテゴリ、150以上!

アメリカにある2つのディズニーリゾート・パークで使われる英会話表現に特化しているので、実際に現地へ行った際はお手本として活用できます。

海外旅行で欠かせないフレーズや、2024年3月に新登場したカテゴリ「グリーティング」でキャラクターに想いを伝えられる英語表現を身につけることも!

「ディズニー ファンタスピーク」ならではの“使える”英会話が満載です。

日替わりで配信される心ときめく英語

ディズニーやピクサーの作品に登場するセリフや名言、ちょっとためになる豆知識やクイズなど、気軽に触れられる心ときめく英語を毎日配信!

キャラクターたちの名言を英語で学べる「Quote」、ディズニーの歴史やディープな情報を紹介する「Trivia」、日常で役立つ単語を学べる「Quiz」など、気軽に楽しく英語に触れられるコーナーです。

日々の生活に、気軽に楽しく、「英語でディズニー」を取り入れることができます。

名シーンのアートを集める「コレクション」

学習でためた“ジュエル”を使ってガチャに挑戦!

ディズニー作品やピクサー作品のデジタルアートコレクションを楽しむことができます。

27作品、100以上の名シーンをコレクション。

各アートはタップすると拡大して見ることができるので、美しいアートをじっくり楽しめます☆

コンプリートには「学ぶ」→「ためる」→「もらえる」→再び「学ぶ」の学習サイクルの継続が鍵になります。

PRO会員ならもっと学べる、楽しめる!

PRO会員:1ヶ月 2,200円・12ヶ月 17,400円

「ディズニー ファンタスピーク」は基本無料で利用できますが、PRO会員ならもっと楽しみが広がり、学びの幅が広がります。

じっくり学びたい方、全てのストーリーを一気に学びたい方、パーク英会話のスピーキングにも取り組みたい方にはPRO会員がおすすめです。

ディズニーの物語を通じて英語学習ができ、海外パークで使える実践的な英会話も習得できる、「聞くだけ」からはじめる大人の英語習慣!

アルクの「ディズニー ファンタスピーク」の紹介でした。

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A, Milne and E.H.Shepard.

© Disney/Pixar

