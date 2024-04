ILLITのデビュー曲が1位！NCT DREAMも…2024年13週目のCIRCLEチャート週間ランキングを発表＜2024/3/24〜3/30＞

CIRCLEチャート(旧GAONチャート)が2024年13週目の週間ランキングを発表した。CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「13週目(2024年3月24日〜3月30日)のチャートでは、ILLIT、(G)I-DLE、NCT DREAMが活躍した」と発表した。ILLITは、3月25日にリリースしたデビュー曲「Magnetic」がグローバルK-POPチャート1位に輝いた。この曲は、好きな人に直進していく10代の少女の正直で堂々とした気持ちを、はじけるようなメロディーとILLITの初々しい音色で表現した楽曲だ。

(G)I-DLEは「Fate」がデジタルチャート(CIRCLE指数24,078,076ポイント)1位をキープ。また、ストリーミングチャートでも1位を手にした。この楽曲は彼女たちの2ndフルアルバム「2」の収録曲で、チャートを逆走しながらブームを巻き起こしている。NCT DREAMは「DREAM()SCAPE」がリテールアルバムチャート(小売店販売数525,884枚)、アルバムチャート(販売数1,821,041枚)1位を記録。また、タイトル曲「Smoothie」はダウンロードチャート1位を獲得した。同作は、彼らによる青春のためのメッセージを込めたアルバムで、タイトル曲をはじめ6曲が収録された。アーティストのグローバルな人気を直観的に確認することができる“ソーシャルチャート 2.0”では、TWICEが2週連続で1位に。MyCelebsの魅力キーワードは「番組に活気を与える」「推しアイドルの」「底力を立証する」などだ。13週目のソーシャルチャートで大きく上昇したアーティストは、NCT DREAMだった。一方、13週目のデジタルチャート200位圏内にランクインした新曲は、1位のILLIT「Magnetic」、11位のNCT DREAM「Smoothie」、42位のBTSのJ-HOPE「NEURON(with Dynamic DuoのGAEKO, T(ユン・ミレ))」、187位のCRUSH「ごめん、憎い、愛してる」などだ。

【2024年 13週目 チャート一覧】

<グローバルK-POPチャート>



1位:ILLIT「Magnetic」



2位:(G)I-DLE「Fate」



3位:BTSのV「FRI(END)S」



4位:LE SSERAFIM「EASY」



5位:LE SSERAFIM「Smart」



6位:BTS ジョングク「Standing Next to You」



7位:BIBI「栗羊羹」



8位:TWS「plot twist(初めての出会いは計画通りにいかない)」



9位:LE SSERAFIM「Perfect Night」



10位:BTS ジョングク「Seven(Feat. Latto)- Explicit Ver.」



<デジタルチャート>



1位:(G)I-DLE「Fate」



2位:BIBI「栗羊羹」



3位:NCT DREAM「Smoothie」



4位:TWS「plot twist」



5位:LE SSERAFIM「EASY」



6位:IU「Love wins all」



7位:少女時代 テヨン「To. X」



8位:イム・ジェヒョン「雨のラプソディー」



9位:LE SSERAFIM「Smart」



10位:BTOB チャンソプ「天上蓮」



<ダウンロードチャート>



1位:NCT DREAM「Smoothie」



2位:(G)I-DLE「Fate」



3位:J-HOPE「NEURON(with GAEKO, ユン・ミレ)」



4位:SUPER JUNIOR-D&E「GGB」



5位:ILLIT「Magnetic」



<ストリーミングチャート>



1位:(G)I-DLE「Fate」



2位:BIBI「栗羊羹」



3位:TWS「plot twist」



4位:LE SSERAFIM「EASY」



5位:IU「Love wins all」



<アルバムチャート>



1位:NCT DREAM「DREAM()SCAPE」



2位:J-HOPE「HOPE ON THE STREET VOL.1」



3位:ILLIT「SUPER REAL ME」



4位:NCT DREAM「DREAM()SCAPE」



5位:SUPER JUNIOR-D&E「606」