グロースファクター注入治療をお得に受けられる！福岡Shiwa美容皮膚科「オープン1周年記念キャンペーン」

今回、2024年8月31日(土)まで「オープン1周年記念キャンペーン」を実施します。

福岡Shiwa美容皮膚科は、肌本来の再生力を引き出す新しい注射治療である「グロースファクター注入治療」を専門的に行うクリニックです。

ほうれい線治療は様々な治療法がありますが当院では1回で長い間維持され、繰り返しの必要性がなく、自然な仕上がりを目指せる「グロースファクター注入療法」を行っています。

そんな「福岡Shiwa美容皮膚科」では、2024年8月31日(土)まで「オープン1周年記念キャンペーン」を実施中。

こちらは、お得にほうれい線治療を受けられる、モニターを募集するものです。

10年保障および全額返金保障が付いており、安心して受けられます。

同院の治療の3つのステップ

1. 院長が直接行う丁寧なカウンセリング

ほうれい線のタイプ別に治療方針を立てます。

当日に無理に治療を勧めることはありません。

カウンセリングのみももちろん可能で、その場合診察料は無料です。

また、他の方に会うことがないので、落ち着いた雰囲気で話ができます。

メールでのカウンセリングも受け付けています。

2. グロースファクター注入療法

まず、ほうれい線のメイクを落とし、麻酔クリームを塗ります。

その上で、冷やして痛みを抑えながら注射をしていきます。

施術直後は、冷やしたことによるわずかな赤みがありますが、直後およびその後の腫れはありません。

内出血を抑えるために飲酒や運動などは1週間控えることがおすすめですが、食事や入浴はいつも通りできます。

グロースファクター注射後は、コラーゲンが再生が徐々に起こり、自然な経過で改善していきます。

グロースファクターは、元々体にある成分なので、適切な量を適切な方法で注射すれば安全です。

他院でも類似の治療を行っているところがありますが、間違った方法で行ってしまうと、しこりが生じて凹凸ができるなどのリスクがあります。

同院のグロースファクターは、正しい方法で行っており、長期的にも安全であることが確認されています。

3. 施術後について

施術後は、そのまま帰宅可能です。

その後は繰り返しは、原則として不要です。

元々シワが深い方は、シワがわずかに残ることもありますが、6ヶ月以降に少量追加治療すればさらに改善が期待できます。

改善後は長期的に効果が持続するため、長期的な美容の投資として利用される方が多いです。

また、改善後は「マスクをとることが怖くなくなった」「鏡を見ることが楽しみになった」、「前向きな気持ちになった」という嬉しいお声をいただいています。

「オープン1周年記念キャンペーン」について

オープン1周年記念キャンペーン

期間:2024年8月31日(土)まで

料金:通常180,000円→モニター価格 144,000円(税込)

モニター条件:HP等に掲載するためのお口周りの写真を提供いただくことが条件です。

マスクなしでも自信を!ほうれい線改善キャンペーン

最後に感想文を書いていただきます。

お預かり金5万円が治療費と別途必要になります。

(モニター終了時に返金)

※効果つき全額保証(半年後において、院内のお写真を治療前と比較した上で、真顔・笑顔のいずれにおいても変化が全くない場合に、全額返金します)

※10年保証(施術後10年の間で、シワが再発した場合に、再治療を無料で受けられます。ただし、無料追加治療は、1人1回に限ります。

また、同院の判断により、追加治療の適応があると判断された場合にのみ追加投与が可能となります。

2回目の追加治療は、凹凸やしこりなどの副作用を考えて、行っておりませんので、あらかじめご了承くださいませ。)

