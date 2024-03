半世紀眠っていた酵母から生まれた奇跡の醤油！ハチマル「晴レノ日ノ醤油」

ハチマルは、厳選した材料と奇跡的に発見された酵母を使用した「晴レノ日ノ醤油」の一般販売を開始しました。

ハチマル「晴レノ日ノ醤油」

商品名 :晴レノ日ノ醤油

名称 :こいくちしょうゆ(本醸造)

原材料名:大豆(兵庫県産丹波黒大豆)、小麦(北海道産ゆめちから)、

食塩(沖縄県産海水塩)

内容量 :150ml

保存方法:直射日光を避け常温に保管してください

※富士山の伏流水を使用(取水地:静岡県富士宮市)

発売日: 2024年3月18日(月)

価格 : 1,800円(税抜)

https://hachimaru.base.ec

株式会社ハチマルは、静岡県牧之原市にて190年以上続く醤油の製造販売を行っています。

「安全で美味しい調味料を通して食卓の笑顔と幸せに貢献する」という理念を掲げ、変わらぬ味にこだわり丹念に製造しています。

醤油屋として醤油をもっと知りたい&作りたい、工場見学の子供達に醸造を見せて大切な日本の食文化を伝えたいと思い、2021年3月に45年ぶりの自社醸造再開を決意。

厳選した材料で試験醸造を開始した直後に竜巻にて被災したものの、倒壊した蔵から醸造当時の酵母が発見され、この酵母を用いて醸造を行いました。

「晴レノ日ノ醤油」は、私たちの祖先から受け継いだこの「奇跡的に発見された酵母」と厳選した素材を使用し伝統的な木桶天然醸造で丹念に醸造した特別な醤油です。

木桶天然醸造

■商品の特徴

1. 2021年5月の竜巻被災から奇跡的に発見された醸造当時の酵母から生まれた特別な醤油。

2. 厳選した素材「丹波黒大豆」、「国産小麦ゆめちから」、「沖縄の海水塩」、「富士山の天然水」を使用。

厳選した素材

3. 伝統的な木桶天然醸造で丹念に醸造。

塩水量を減らし十水仕込とすることで素材の持つ濃厚な旨味とまろやかさを活かしています。

4. 「濃厚でコクのある旨味」「自然な甘味と塩角の取れた柔らかな塩味」「食欲をそそる芳醇な香り」「すっきりとした上品な後味」の醤油です。

酸味控えめで甘味と旨味が多くなっており、素材の良さを壊さずに活かす醤油となります。

「晴レノ日ノ醤油」は薄めてもその豊かな味わいを失いません。

特に冷奴にかけた際、豆腐から自然に出る水分で薄まっても、醤油の旨味がしっかりと残ります。

また含まれる糖分が一般的な醤油に比べ30%※多く、この甘さが磯部餅や焼きモロコシにも適しており、みたらし風の香りと甘塩っぱい味わいが食欲を刺激します。

調理または卓上醤油として様々なお料理の素材の良さを引き立たせます。

※同社比(天然醸造のため製造LOTにより多少異なる場合があります)

<おすすめ用途>

食卓で付け醤油として奴豆腐や湯豆腐、刺身や寿司、 卵かけご飯などシンプルな料理ほど素材の良さを引き立てます。

・冷奴や湯豆腐等のかけ醤油として

・お刺身やお寿司のつけ醤油として

・魚や肉料理にかけ醤油として

・焼きもろこしや焼きおにぎり、炒飯などの調味料として

使用イメージ

パッケージ

